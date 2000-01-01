Билайн — мобильная связь, интернет и ТВ

На сайте Билайн продают услуги мобильного оператора, электронику и цифровые продукты. Компания сотрудничает со многими известными торговыми марками, включая Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi. Кроме сотовой связи, здесь можно подключить домашний интернет и телевидение. Желающим сменить провайдера гарантируют сохранность привычного телефонного номера. Есть специальные предложения для бизнеса.

Бренд Beeline был представлен в июне 1994 года АО «ВымпелКом», которому принадлежит и сегодня. Уже через год организация становится крупнейшим оператором сотовой связи в России и до сих пор остается среди лидеров рынка. В настоящее время АО «ВымпелКом» является частью международной телекоммуникационной группы Veon, базирующейся в Амстердаме.

По итогам 2020 года услугами Билайн пользуются около 49 млн абонентов, проживающих в России, Казахстане, Грузии, Кыргызстане и Узбекистане. Общая выручка достигла 274 млрд рублей. В РФ работает более 4000 фирменных салонов с банкоматами и постаматами. В ближайших планах компании — полномасштабное развертывание сети 5G. Пилотные зоны уже запущены в Москве, Хакасии, Сочи и Санкт-Петербурге.

В онлайн-магазине Билайн предлагают товары и услуги со скидками. Для этого достаточно применить промокод или просто принять участие в акции. Действующие бонусные предложения продавца собраны на этой странице. На многие заказы распространяется бесплатная доставка. Клиенты, достигшие статуса «Премиальный», получают дополнительные привилегии.

Товары и услуги

Компания Beeline предоставляет пользователям полный пакет услуг в области мобильных телекоммуникаций. Здесь можно подключить телефонную связь (сохранив номер при переходе от другого оператора), интернет, видеонаблюдение и телевидение. Для хранения файлов доступно бесплатное облачное хранилище объемом 5 Гб. Для слабослышащих и глухих клиентов есть приложение Cloud Interpreter, трансформирующее речь в сурдоперевод.

В интернет-магазине продают следующие товары:

смартфоны и кнопочные телефоны;

планшеты и компьютерные аксессуары;

ТВ-приставки, роутеры, модемы;

колонки, наушники, кабели и переходники;

умные часы, фитнес-браслеты и другие гаджеты;

чехлы, сумки, карты памяти, зарядные устройства и прочие аксессуары;

цифровые товары (антивирусы, ПО, подписки на кино и ТВ, книги).

На сайте действует программа Trade-In — обмен старых смартфонов и планшетов на новые с доплатой. В отдельных случаях скидка достигает 10 000 рублей.

Бонусные программы

Клиенты, делающие покупки через мобильное приложение «Мой Билайн», получают бонусы (кэшбэк) от более чем 600 партнерских интернет-магазинов. Эти баллы зачисляются на баланс телефонного номера по курсу 1 Б = 1 рубль. Полный список партнеров отображается на странице «Бонусы за покупку» в разделе «Финансы». Условия кэшбэка зависят от конкретного магазина.

Физические лица, тратящие на услуги оператора больше ежемесячного лимита в течение 1 года, автоматически получают статус «Премиум». Это означает участие в эксклюзивных акциях от Beeline и ее партнеров, приоритетный дозвон в call-центр, бесплатные услуги (звонки в день рождения, доставки sim-карты в любой стране мира, детализации в офисах).

Оплата

Оплатить товары в онлайн-магазине можно банковской картой Visa или MasterCard. Операции проводятся через АО «Национальная сервисная компания». Для оформления безналичного расчета нужно прислать на электронную почту Билайн карточку с финансовыми реквизитами и подписью доверенного лица фирмы. При получении в отделении сети или от курьера оплата производится наличными или картой. Доступность второго варианта лучше уточнять.

Доставка

Жителям Москвы и Санкт-Петербурга предлагают экспресс-доставку в течение 2 часов. Обычный выезд курьера обойдется немного дешевле, но в отдельных ситуациях оплату услуги берет на себя продавец. Всегда можно забрать заказ в отделении компании, указав при оформлении наиболее удобный адрес. Курьерская доставка есть не во всех городах России. Цифровые товары в зависимости от формата иногда высылают на электронную почту.

Возврат

Если товар не входит в список не подлежащих возврату, его можно сдать обратно в течение 7 календарных дней. Недопустимы малейшие следы эксплуатации, включая целостность оригинальной упаковки или активацию цифрового продукта. Если есть претензии к качеству, компания Билайн вернет деньги или обменяет товар только после экспертизы, которая подтвердит правоту клиента. В этом случае будут оплачены и его расходы на доставку. Сдать покупку нужно в пункте выдачи, в котором она была получена, или в ближайшем отделении (при доставке курьером).