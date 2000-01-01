90 оценок поставлено средняя 4.23
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Бесплатная доставка по Москве и Московской Области. Также бесплатно доставляются заказы, содержащие в своем составе SIM-карты «Билайн».
40%
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60%
купон
60%
купон
85%
купон
490Р
купон
79%
купон
Лучшее
предложение
Ежедневно на сайте акции проводится розыгрыш призов, среди которых: фитнес-браслеты, портативные колонки, беспроводные наушники, электрические зубные щётки, умные весы, фены и многое другое.
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Бонусы: опция «1 месяц связи в подарок» (1 месяц 100% скидка на абон. плату) или опция «Безлимитный интернет».
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Бесплатные промокоды от Билайна позволяют получать скидки и подарки на сайте известного мобильного оператора. Здесь можно выбрать удобный тарифный план, подключить домашний интернет и телевидение, мгновенно оплачивать разные услуги. В онлайн-магазине Beeline продают смартфоны, планш ... еты, электронную технику и аксессуары, программное обеспечение. Многие товары доступны по дисконтным ценам даже без скидочного купона. Пользователям приложения Билайн дарят кэшбэк при оплате покупок более чем в 600 партнерских магазинах.
Юридический адрес:
г. Москва, Даев переулок, д. 2
Электронная почта:
shop@beeline.ru
Телефон:
+7 (800) 725-57-25
Соц. сети:
90 оценок поставлено средняя 4.23
Бесплатные промокоды от Билайна позволяют получать скидки и подарки на сайте известного мобильного оператора. Здесь можно выбрать удобный тарифный план, подключить домашний интернет и телевидение, мгновенно оплачивать разные услуги. В онлайн-магазине Beeline продают смартфоны, планш ... еты, электронную технику и аксессуары, программное обеспечение. Многие товары доступны по дисконтным ценам даже без скидочного купона. Пользователям приложения Билайн дарят кэшбэк при оплате покупок более чем в 600 партнерских магазинах.
Юридический адрес:
г. Москва, Даев переулок, д. 2
Электронная почта:
shop@beeline.ru
Телефон:
+7 (800) 725-57-25
Соц. сети:
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На сайте Билайн продают услуги мобильного оператора, электронику и цифровые продукты. Компания сотрудничает со многими известными торговыми марками, включая Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi. Кроме сотовой связи, здесь можно подключить домашний интернет и телевидение. Желающим сменить провайдера гарантируют сохранность привычного телефонного номера. Есть специальные предложения для бизнеса.
Бренд Beeline был представлен в июне 1994 года АО «ВымпелКом», которому принадлежит и сегодня. Уже через год организация становится крупнейшим оператором сотовой связи в России и до сих пор остается среди лидеров рынка. В настоящее время АО «ВымпелКом» является частью международной телекоммуникационной группы Veon, базирующейся в Амстердаме.
По итогам 2020 года услугами Билайн пользуются около 49 млн абонентов, проживающих в России, Казахстане, Грузии, Кыргызстане и Узбекистане. Общая выручка достигла 274 млрд рублей. В РФ работает более 4000 фирменных салонов с банкоматами и постаматами. В ближайших планах компании — полномасштабное развертывание сети 5G. Пилотные зоны уже запущены в Москве, Хакасии, Сочи и Санкт-Петербурге.
В онлайн-магазине Билайн предлагают товары и услуги со скидками. Для этого достаточно применить промокод или просто принять участие в акции. Действующие бонусные предложения продавца собраны на этой странице. На многие заказы распространяется бесплатная доставка. Клиенты, достигшие статуса «Премиальный», получают дополнительные привилегии.
Компания Beeline предоставляет пользователям полный пакет услуг в области мобильных телекоммуникаций. Здесь можно подключить телефонную связь (сохранив номер при переходе от другого оператора), интернет, видеонаблюдение и телевидение. Для хранения файлов доступно бесплатное облачное хранилище объемом 5 Гб. Для слабослышащих и глухих клиентов есть приложение Cloud Interpreter, трансформирующее речь в сурдоперевод.
В интернет-магазине продают следующие товары:
смартфоны и кнопочные телефоны;
планшеты и компьютерные аксессуары;
ТВ-приставки, роутеры, модемы;
колонки, наушники, кабели и переходники;
умные часы, фитнес-браслеты и другие гаджеты;
чехлы, сумки, карты памяти, зарядные устройства и прочие аксессуары;
цифровые товары (антивирусы, ПО, подписки на кино и ТВ, книги).
На сайте действует программа Trade-In — обмен старых смартфонов и планшетов на новые с доплатой. В отдельных случаях скидка достигает 10 000 рублей.
Клиенты, делающие покупки через мобильное приложение «Мой Билайн», получают бонусы (кэшбэк) от более чем 600 партнерских интернет-магазинов. Эти баллы зачисляются на баланс телефонного номера по курсу 1 Б = 1 рубль. Полный список партнеров отображается на странице «Бонусы за покупку» в разделе «Финансы». Условия кэшбэка зависят от конкретного магазина.
Физические лица, тратящие на услуги оператора больше ежемесячного лимита в течение 1 года, автоматически получают статус «Премиум». Это означает участие в эксклюзивных акциях от Beeline и ее партнеров, приоритетный дозвон в call-центр, бесплатные услуги (звонки в день рождения, доставки sim-карты в любой стране мира, детализации в офисах).
Оплатить товары в онлайн-магазине можно банковской картой Visa или MasterCard. Операции проводятся через АО «Национальная сервисная компания». Для оформления безналичного расчета нужно прислать на электронную почту Билайн карточку с финансовыми реквизитами и подписью доверенного лица фирмы. При получении в отделении сети или от курьера оплата производится наличными или картой. Доступность второго варианта лучше уточнять.
Жителям Москвы и Санкт-Петербурга предлагают экспресс-доставку в течение 2 часов. Обычный выезд курьера обойдется немного дешевле, но в отдельных ситуациях оплату услуги берет на себя продавец. Всегда можно забрать заказ в отделении компании, указав при оформлении наиболее удобный адрес. Курьерская доставка есть не во всех городах России. Цифровые товары в зависимости от формата иногда высылают на электронную почту.
Если товар не входит в список не подлежащих возврату, его можно сдать обратно в течение 7 календарных дней. Недопустимы малейшие следы эксплуатации, включая целостность оригинальной упаковки или активацию цифрового продукта. Если есть претензии к качеству, компания Билайн вернет деньги или обменяет товар только после экспертизы, которая подтвердит правоту клиента. В этом случае будут оплачены и его расходы на доставку. Сдать покупку нужно в пункте выдачи, в котором она была получена, или в ближайшем отделении (при доставке курьером).
Бонусные предложения продавца можно разделить на 2 категории. К первой относятся купоны, внутри которых содержатся промокоды — слова или пароли из букв и цифр. Если такая информация отсутствует, для участия в акции достаточно перейти по ссылке. При наличии кода нужно скопировать его и указать при оформлении заказа. Последовательность действий:
Зайти на сайт Билайн и в подвале главной страницы выбрать раздел «Интернет-магазин».
Выбрать товар и поместить его в корзину, нажав на кнопку «Купить».
Перейти к подаче заявки.
Кликнуть по надписи «Ввести промокод».
Вставить скопированный код купона в появившемся поле и нажать «Применить».
Убедиться в получении скидки, указать контактный номер телефона и продолжить оформление покупки.
Промокод обычно нельзя активировать при заказе товара, который уже участвует в акции. Воспользоваться любым купоном на этой странице можно бесплатно и без регистрации.
При оформлении заказа нужно выбрать адрес отделения и способ оплаты. На указанный при подаче заявки телефон пришлют номер посылки и код подтверждения.
Предоплатная система — деньги вносятся на телефонный баланс и списываются согласно тарифу. Постоплата — счет за услуги приходит в конце месяца.
В магазинах App Store, Google Play и AppGallery, перейдя туда по ссылкам с официального сайта.
Процедура занимает 8 дней, в течение которых клиент пользуется бесплатным временным номером.
Действующие промокоды и ссылки на акции интернет-магазина собраны на этой странице.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|500 рублей на поездки в такси Maxim по промокоду Билайн
|BLN***
|Скидка
|Выгода при покупке 4G модемов и Wi-Fi роутеров до 45% по промокоду Билайн
|не требуется
|Скидка
|При покупке GPS-трекера Geozon Pet Radar для собак в комплекте с тарифом «Для умных вещей» и опцией «Для умных вещей на год» скидка 40%
|не требуется
|Скидка
|Фитнес-браслеты в ассортименте с дисконтом до 28%
|не требуется
|Скидка
|Наушники Apple в большом ассортименте со скидками до 25%
|не требуется
|Скидка
|Скидки на карты памяти до 20%
|не требуется
|Скидка
|Скидка 20% на посещение бизнес-залов на вокзалах РЖД
|не требуется
|Скидка
|Промокод Билайн: бронзовый номер в подарок
|не требуется
|Скидка
|Дарим подарки при покупке смартфона Samsung по купону Билайн
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 20% при покупке планшетов по промокоду Билайн
|не требуется
|Скидка
|Купоны Билайн: экономия до 50% на наушники
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка при заказе от 3000 рублей по промокоду Билайн
|не требуется
|Скидка
|Выгода до 40% при покупке смартфонов
|не требуется
|Скидка
|Билайн промокод на скидку до 60% на портативные колонки
|не требуется