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90 оценок поставлено средняя 4.23

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Скидки и акции от мобильного оператора Билайн

Бесплатные промокоды от Билайна позволяют получать скидки и подарки на сайте известного мобильного оператора. Здесь можно выбрать удобный тарифный план, подключить домашний интернет и телевидение, мгновенно оплачивать разные услуги. В онлайн-магазине Beeline продают смартфоны, планш ... еты, электронную технику и аксессуары, программное обеспечение. Многие товары доступны по дисконтным ценам даже без скидочного купона. Пользователям приложения Билайн дарят кэшбэк при оплате покупок более чем в 600 партнерских магазинах.


Посетить билайн
Контакты билайн

Юридический адрес:
г. Москва, Даев переулок, д. 2

Электронная почта:
shop@beeline.ru

Телефон:
+7 (800) 725-57-25

Соц. сети:

vkfacebook instagram

Спасибо за оценку!

90 оценок поставлено средняя 4.23

Скидки и акции от мобильного оператора Билайн

Бесплатные промокоды от Билайна позволяют получать скидки и подарки на сайте известного мобильного оператора. Здесь можно выбрать удобный тарифный план, подключить домашний интернет и телевидение, мгновенно оплачивать разные услуги. В онлайн-магазине Beeline продают смартфоны, планш ... еты, электронную технику и аксессуары, программное обеспечение. Многие товары доступны по дисконтным ценам даже без скидочного купона. Пользователям приложения Билайн дарят кэшбэк при оплате покупок более чем в 600 партнерских магазинах.


Посетить билайн
Контакты билайн

Юридический адрес:
г. Москва, Даев переулок, д. 2

Электронная почта:
shop@beeline.ru

Телефон:
+7 (800) 725-57-25

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Специальные предложения от билайн

Билайн — мобильная связь, интернет и ТВ

На сайте Билайн продают услуги мобильного оператора, электронику и цифровые продукты. Компания сотрудничает со многими известными торговыми марками, включая Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi. Кроме сотовой связи, здесь можно подключить домашний интернет и телевидение. Желающим сменить провайдера гарантируют сохранность привычного телефонного номера. Есть специальные предложения для бизнеса.

Бренд Beeline был представлен в июне 1994 года АО «ВымпелКом», которому принадлежит и сегодня. Уже через год организация становится крупнейшим оператором сотовой связи в России и до сих пор остается среди лидеров рынка. В настоящее время АО «ВымпелКом» является частью международной телекоммуникационной группы Veon, базирующейся в Амстердаме. 

По итогам 2020 года услугами Билайн пользуются около 49 млн абонентов, проживающих в России, Казахстане, Грузии, Кыргызстане и Узбекистане. Общая выручка достигла 274 млрд рублей. В РФ работает более 4000 фирменных салонов с банкоматами и постаматами. В ближайших планах компании — полномасштабное развертывание сети 5G. Пилотные зоны уже запущены в Москве, Хакасии, Сочи и Санкт-Петербурге.

В онлайн-магазине Билайн предлагают товары и услуги со скидками. Для этого достаточно применить промокод или просто принять участие в акции. Действующие бонусные предложения продавца собраны на этой странице. На многие заказы распространяется бесплатная доставка. Клиенты, достигшие статуса «Премиальный», получают дополнительные привилегии. 

Товары и услуги

Компания Beeline предоставляет пользователям полный пакет услуг в области мобильных телекоммуникаций. Здесь можно подключить телефонную связь (сохранив номер при переходе от другого оператора), интернет, видеонаблюдение и телевидение. Для хранения файлов доступно бесплатное облачное хранилище объемом 5 Гб. Для слабослышащих и глухих клиентов есть приложение Cloud Interpreter, трансформирующее речь в сурдоперевод.

В интернет-магазине продают следующие товары:

  • смартфоны и кнопочные телефоны;

  • планшеты и компьютерные аксессуары; 

  • ТВ-приставки, роутеры, модемы;

  • колонки, наушники, кабели и переходники;

  • умные часы, фитнес-браслеты и другие гаджеты;

  • чехлы, сумки, карты памяти, зарядные устройства и прочие аксессуары;

  • цифровые товары (антивирусы, ПО, подписки на кино и ТВ, книги).

На сайте действует программа Trade-In — обмен старых смартфонов и планшетов на новые с доплатой. В отдельных случаях скидка достигает 10 000 рублей.

Бонусные программы

Клиенты, делающие покупки через мобильное приложение «Мой Билайн», получают бонусы (кэшбэк) от более чем 600 партнерских интернет-магазинов. Эти баллы зачисляются на баланс телефонного номера по курсу 1 Б = 1 рубль. Полный список партнеров отображается на странице «Бонусы за покупку» в разделе «Финансы». Условия кэшбэка зависят от конкретного магазина.

Физические лица, тратящие на услуги оператора больше ежемесячного лимита в течение 1 года, автоматически получают статус «Премиум». Это означает участие в эксклюзивных акциях от Beeline и ее партнеров, приоритетный дозвон в call-центр, бесплатные услуги (звонки в день рождения, доставки sim-карты в любой стране мира, детализации в офисах). 

Оплата

Оплатить товары в онлайн-магазине можно банковской картой Visa или MasterCard. Операции проводятся через АО «Национальная сервисная компания». Для оформления безналичного расчета нужно прислать на электронную почту Билайн карточку с финансовыми реквизитами и подписью доверенного лица фирмы. При получении в отделении сети или от курьера оплата производится наличными или картой. Доступность второго варианта лучше уточнять.

Доставка

Жителям Москвы и Санкт-Петербурга предлагают экспресс-доставку в течение 2 часов. Обычный выезд курьера обойдется немного дешевле, но в отдельных ситуациях оплату услуги берет на себя продавец. Всегда можно забрать заказ в отделении компании, указав при оформлении наиболее удобный адрес. Курьерская доставка есть не во всех городах России. Цифровые товары в зависимости от формата иногда высылают на электронную почту.

Возврат

Если товар не входит в список не подлежащих возврату, его можно сдать обратно в течение 7 календарных дней. Недопустимы малейшие следы эксплуатации, включая целостность оригинальной упаковки или активацию цифрового продукта. Если есть претензии к качеству, компания Билайн вернет деньги или обменяет товар только после экспертизы, которая подтвердит правоту клиента. В этом случае будут оплачены и его расходы на доставку. Сдать покупку нужно в пункте выдачи, в котором она была получена, или в ближайшем отделении (при доставке курьером).

Как применить промокод в интернет-магазине Билайн

Бонусные предложения продавца можно разделить на 2 категории. К первой относятся купоны, внутри которых содержатся промокоды — слова или пароли из букв и цифр. Если такая информация отсутствует, для участия в акции достаточно перейти по ссылке. При наличии кода нужно скопировать его и указать при оформлении заказа. Последовательность действий:

  1. Зайти на сайт Билайн и в подвале главной страницы выбрать раздел «Интернет-магазин».

  1. Выбрать товар и поместить его в корзину, нажав на кнопку «Купить».

  1. Перейти к подаче заявки.

  2. Кликнуть по надписи «Ввести промокод». 

  1. Вставить скопированный код купона в появившемся поле и нажать «Применить».

  1. Убедиться в получении скидки, указать контактный номер телефона и продолжить оформление покупки.

Промокод обычно нельзя активировать при заказе товара, который уже участвует в акции. Воспользоваться любым купоном на этой странице можно бесплатно и без регистрации.

Часто задаваемые вопросы про билайн

★ Как получить свой заказ в пункте выдачи Beeline?

При оформлении заказа нужно выбрать адрес отделения и способ оплаты. На указанный при подаче заявки телефон пришлют номер посылки и код подтверждения.

★ Что такое предоплатная система и постоплата?

Предоплатная система — деньги вносятся на телефонный баланс и списываются согласно тарифу. Постоплата — счет за услуги приходит в конце месяца.

★ Где можно скачать мобильные приложения продавца?

В магазинах App Store, Google Play и AppGallery, перейдя туда по ссылкам с официального сайта.

★ Как долго ждать восстановления номера при переходе с другого мобильного оператора?

Процедура занимает 8 дней, в течение которых клиент пользуется бесплатным временным номером.

★ Где найти бесплатные промокоды для сайта Билайн?

Действующие промокоды и ссылки на акции интернет-магазина собраны на этой странице.

Лучшие промокоды билайн

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