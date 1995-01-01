2 оценки поставлены средняя 5
13%
на всё
Акция не распространяется на товары Catsan, Cesar, Chappi, Dreamies, Felix, FRISKIES, Gourmet, Happy Friend, Kitekat, Pedigree, Perfect Fit, Sheba, Whiskas
4=5
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25%
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20%
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2250Р
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20%
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15%
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20%
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20%
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15%
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15%
купон
20%
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33%
купон
20%
купон
20%
купон
25%
купон
15%
купон
13%
на всё
Акция не распространяется на товары Catsan, Cesar, Chappi, Dreamies, Felix, FRISKIES, Gourmet, Happy Friend, Kitekat, Pedigree, Perfect Fit, Sheba, Whiskas
4=5
купон
50%
купон
25%
купон
20%
купон
2250Р
купон
20%
купон
5%
купон
20%
купон
25%
купон
20%
купон
15%
купон
15%
купон
20%
купон
20%
купон
20%
купон
15%
купон
15%
купон
20%
купон
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На этом сайте опубликована информация о действующих акциях, бонусах, скидках, купонах и промокодах Бетховен. Также здесь можно найти подробные сведения о программе лояльности продавца, которая называется «Клуб Bethowen». Ритейлер предлагает большой выбор товаров для животных: кормов ... , ковриков, домиков и пр. Основной упор сделан на собак и кошек, но в каталоге также можно найти кормовые смеси и аксессуары для грызунов и птиц, оборудование для аквариумистики.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 16
Электронная почта:
info@bethowen.ru
Телефон:
+7 800 555-22-11
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
На этом сайте опубликована информация о действующих акциях, бонусах, скидках, купонах и промокодах Бетховен. Также здесь можно найти подробные сведения о программе лояльности продавца, которая называется «Клуб Bethowen». Ритейлер предлагает большой выбор товаров для животных: кормов ... , ковриков, домиков и пр. Основной упор сделан на собак и кошек, но в каталоге также можно найти кормовые смеси и аксессуары для грызунов и птиц, оборудование для аквариумистики.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 16
Электронная почта:
info@bethowen.ru
Телефон:
+7 800 555-22-11
Соц. сети:
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Первый магазин Бетховен появился в Москве в 1993 году. У его истоков стоял Георгий Чкаурели, на сегодняшний день генеральный директор ООО «Пет Ритейл» — компании, которая руководит торговой сетью. Со временем стали появляться новые точки продаж, а в 1995-м магазины получили свое сегодняшнее название — Bethowen. Бренд показывал быстрый рост, что было обусловлено огромным ассортиментом и недорогой продукцией под собственной маркой. Уже к началу 2000-х годов торговая сеть стала одной из крупнейших в Москве, а чуть позже открыла представительства в других регионах России.
Сегодня Бетховен делает упор на товары для кошек и собак. Но есть и другие категории: птицы, грызуны, аквариумистика. В каталоге продавца можно найти корма, домики, коврики, игрушки, средства для ухода и многое другое. а сэкономить на покупках помогут купоны и промокоды ритейлера.
Чаще всего здесь покупают корма для кошек и собак, что обусловлено самой большой распространенностью этих домашних животных. Второе место по популярности занимают товары для грызунов (кормовые смеси, наполнители, клетки), ведь хомяки и декоративные крысы тоже встречаются часто, особенно в семьях с детьми. Нередко покупают и оборудование для аквариума: грунт, фильтры, осветительные приборы.
В Bethowen действует программа лояльности, которая предусматривает начисление кэшбэка за покупки. Для участия в ней необходимо оформить специальную бонусную карту, заполнив анкету на сайте ритейлера и подтвердив свой мобильный номер с помощью SMS-кода. При этом на карточку будут начислены дополнительные баллы: 100 за регистрацию, 300 в качестве подарка на день рождения и cashback 3% с первой покупки, сделанной до присоединения к программе лояльности.
После оформления карты клиенту становится доступен ряд привилегий, главная из которых — это кэшбэк, размер которого зависит от суммы заказа и может составлять от 3 до 10%. В дальнейшем за счет накопленных баллов можно будет рассчитываться за товар, оплачивая до 90% от его стоимости. Это касается всех позиций из каталога, в том числе подпадающих под действие скидок, акций, купонов и промокодов. Также покупатель получает персональные скидочные предложения, по которым можно приобретать товар значительно дешевле.
Для рядовых покупателей оплата возможна всего двумя способами: наличными деньгами либо банковскими картами любых российских банков, в том числе с использованием платежных систем Visa, MasterCard и Мир. Расчет наличностью возможен при получении заказа от курьера или в пункте выдачи. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрен безналичный расчет.
Сегодня в онлайн-магазине можно получить товар тремя способами:
Курьерская доставка. Действует только в пределах Москвы и Московской области. Может быть платной или бесплатной — это зависит от суммы заказа. Итоговая стоимость определяется удаленностью пункта назначения.
Самовывоз из магазина. В этом случае клиент забирает заказ в одной из столичных или подмосковных торговых точек компании — это абсолютно бесплатно.
Доставка до пункта выдачи. Товар привозят в ПВЗ, которые есть в Москве и нескольких соседних областях. Плату за это также не взимают.
Любую вещь, купленную в магазине Бетховен, можно вернуть в течение 7 календарных дней с момента получения или отказаться от нее в любое время до принятия. При этом обязательно сохранение товарного вида, заводской упаковки, бирок, ярлыков и кассового чека. Товар отправляется продавцу любым удобным способом либо возвращается в магазин или пункт выдачи. Расходы по обратной пересылке несет покупатель. В течение 10 дней с момента получения вещи ритейлером клиент получает назад свои деньги. Их перечисляют на те же реквизиты, с которых производилась оплата покупки.
Чтобы активировать промокод онлайн-магазина, необходимо сделать следующее:
Найти действующий код на этой странице.
Скопировать его.
Перейти на сайт продавца.
Выбрать товар.
Кликнуть по кнопке «В корзину».
В разделе оформления заказа найти поле «Купон».
Вставить туда скопированный ранее промокод.
Нажать на изображение стрелки.
Завершить покупку.
После этого счет к оплате будет выставлен с учетом скидки. Ее размер заложен в условиях кода.
В некоторых купонах нет промокодов, поэтому процесс их активации отличается. Чтобы воспользоваться правом на скидку, нужно щелкнуть по подходящему предложению с этой страницы, а после переадресации на ресурс Bethowen оформить заказ. В этом случае стоимость товара будет уменьшена автоматически.
Да, для этого необходимо выбрать опцию «Быстрый заказ» в корзине, а затем указать свой телефон и e-mail. После этого с покупателем свяжется представитель магазина.
Для этого на ресурсе ритейлера есть раздел «Новости» и опция уведомлений. Также можно подписаться на официальные страницы компании в социальных сетях, где регулярно публикуется свежая информация.
Нет, такая возможность отсутствует.
Это благотворительная программа торговой сети Бетховен. Она дает каждому желающему возможность помочь кошкам и собакам из приютов. Отдельных пожертвований делать не нужно. Достаточно купить товар, который участвует в программе, — и часть выручки от продажи пойдет на благотворительность.
Да, он выступает в роли посредника между официальными заводчиками и покупателями. Но купить кошку или собаку онлайн нельзя — это можно сделать только в офлайн-магазине.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 13% на ВСЁ по промокоду Бетховен
|WLP***
|Скидка
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|не требуется
|Скидка
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|Скидка до 25% на корм для кошек Hills
|не требуется
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|Скидка
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|Скидка
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|не требуется
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|Подпишитесь на наши новости и получите скидку 5% по купону Бетховен
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|Корм для собак Pro Plan с экономией до 25%
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