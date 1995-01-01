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2 оценки поставлены средняя 5

Промокоды Бетховен на Октябрь

Акции и купоны Бетховен на Октябрь 2021

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Скидка
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15%
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Скидка
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20%
купон

Скидка
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20%
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Скидка
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20%
купон

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15%
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Скидки, акции, промокоды и купоны Бетховен

На этом сайте опубликована информация о действующих акциях, бонусах, скидках, купонах и промокодах Бетховен. Также здесь можно найти подробные сведения о программе лояльности продавца, которая называется «Клуб Bethowen». Ритейлер предлагает большой выбор товаров для животных: кормов ... , ковриков, домиков и пр. Основной упор сделан на собак и кошек, но в каталоге также можно найти кормовые смеси и аксессуары для грызунов и птиц, оборудование для аквариумистики.


Посетить Бетховен
Контакты Бетховен

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 16

Электронная почта:
info@bethowen.ru

Телефон:
+7 800 555-22-11

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Скидки, акции, промокоды и купоны Бетховен

На этом сайте опубликована информация о действующих акциях, бонусах, скидках, купонах и промокодах Бетховен. Также здесь можно найти подробные сведения о программе лояльности продавца, которая называется «Клуб Bethowen». Ритейлер предлагает большой выбор товаров для животных: кормов ... , ковриков, домиков и пр. Основной упор сделан на собак и кошек, но в каталоге также можно найти кормовые смеси и аксессуары для грызунов и птиц, оборудование для аквариумистики.


Посетить Бетховен
Контакты Бетховен

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 16

Электронная почта:
info@bethowen.ru

Телефон:
+7 800 555-22-11

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Бетховен

Информация о компании Бетховен

Первый магазин Бетховен появился в Москве в 1993 году. У его истоков стоял Георгий Чкаурели, на сегодняшний день генеральный директор ООО «Пет Ритейл» — компании, которая руководит торговой сетью. Со временем стали появляться новые точки продаж, а в 1995-м магазины получили свое сегодняшнее название — Bethowen. Бренд показывал быстрый рост, что было обусловлено огромным ассортиментом и недорогой продукцией под собственной маркой. Уже к началу 2000-х годов торговая сеть стала одной из крупнейших в Москве, а чуть позже открыла представительства в других регионах России.

Сегодня Бетховен делает упор на товары для кошек и собак. Но есть и другие категории: птицы, грызуны, аквариумистика. В каталоге продавца можно найти корма, домики, коврики, игрушки, средства для ухода и многое другое. а сэкономить на покупках помогут купоны и промокоды ритейлера.

Самые популярные товары в онлайн-магазине

Чаще всего здесь покупают корма для кошек и собак, что обусловлено самой большой распространенностью этих домашних животных. Второе место по популярности занимают товары для грызунов (кормовые смеси, наполнители, клетки), ведь хомяки и декоративные крысы тоже встречаются часто, особенно в семьях с детьми. Нередко покупают и оборудование для аквариума: грунт, фильтры, осветительные приборы.

Программа лояльности магазина Бетховен

В Bethowen действует программа лояльности, которая предусматривает начисление кэшбэка за покупки. Для участия в ней необходимо оформить специальную бонусную карту, заполнив анкету на сайте ритейлера и подтвердив свой мобильный номер с помощью SMS-кода. При этом на карточку будут начислены дополнительные баллы: 100 за регистрацию, 300 в качестве подарка на день рождения и cashback 3% с первой покупки, сделанной до присоединения к программе лояльности.

После оформления карты клиенту становится доступен ряд привилегий, главная из которых — это кэшбэк, размер которого зависит от суммы заказа и может составлять от 3 до 10%. В дальнейшем за счет накопленных баллов можно будет рассчитываться за товар, оплачивая до 90% от его стоимости. Это касается всех позиций из каталога, в том числе подпадающих под действие скидок, акций, купонов и промокодов. Также покупатель получает персональные скидочные предложения, по которым можно приобретать товар значительно дешевле.

Как оплатить товар в онлайн-магазине Бетховен

Для рядовых покупателей оплата возможна всего двумя способами: наличными деньгами либо банковскими картами любых российских банков, в том числе с использованием платежных систем Visa, MasterCard и Мир. Расчет наличностью возможен при получении заказа от курьера или в пункте выдачи. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрен безналичный расчет.

Как получить заказ

Сегодня в онлайн-магазине можно получить товар тремя способами:

  • Курьерская доставка. Действует только в пределах Москвы и Московской области. Может быть платной или бесплатной — это зависит от суммы заказа. Итоговая стоимость определяется удаленностью пункта назначения.

  • Самовывоз из магазина. В этом случае клиент забирает заказ в одной из столичных или подмосковных торговых точек компании — это абсолютно бесплатно.

  • Доставка до пункта выдачи. Товар привозят в ПВЗ, которые есть в Москве и нескольких соседних областях. Плату за это также не взимают.

Как вернуть товар

Любую вещь, купленную в магазине Бетховен, можно вернуть в течение 7 календарных дней с момента получения или отказаться от нее в любое время до принятия. При этом обязательно сохранение товарного вида, заводской упаковки, бирок, ярлыков и кассового чека. Товар отправляется продавцу любым удобным способом либо возвращается в магазин или пункт выдачи. Расходы по обратной пересылке несет покупатель. В течение 10 дней с момента получения вещи ритейлером клиент получает назад свои деньги. Их перечисляют на те же реквизиты, с которых производилась оплата покупки.

Как активировать купон или промокод Бетховен

Чтобы активировать промокод онлайн-магазина, необходимо сделать следующее:

  1. Найти действующий код на этой странице.

  2. Скопировать его.

  3. Перейти на сайт продавца.

  4. Выбрать товар.

  5. Кликнуть по кнопке «В корзину».

  6. В разделе оформления заказа найти поле «Купон».

  7. Вставить туда скопированный ранее промокод.

  8. Нажать на изображение стрелки.

  9. Завершить покупку.

После этого счет к оплате будет выставлен с учетом скидки. Ее размер заложен в условиях кода.

 

В некоторых купонах нет промокодов, поэтому процесс их активации отличается. Чтобы воспользоваться правом на скидку, нужно щелкнуть по подходящему предложению с этой страницы, а после переадресации на ресурс Bethowen оформить заказ. В этом случае стоимость товара будет уменьшена автоматически.

Часто задаваемые вопросы про Бетховен

★ Можно ли сделать покупку без регистрации?

Да, для этого необходимо выбрать опцию «Быстрый заказ» в корзине, а затем указать свой телефон и e-mail. После этого с покупателем свяжется представитель магазина.

★ Как следить за новыми поступлениями товаров в магазин?

Для этого на ресурсе ритейлера есть раздел «Новости» и опция уведомлений. Также можно подписаться на официальные страницы компании в социальных сетях, где регулярно публикуется свежая информация.

★ Можно ли в Bethowen купить живой корм (мыши, сверчки)?

Нет, такая возможность отсутствует.

★ Что такое «Клуб больших сердец»?

Это благотворительная программа торговой сети Бетховен. Она дает каждому желающему возможность помочь кошкам и собакам из приютов. Отдельных пожертвований делать не нужно. Достаточно купить товар, который участвует в программе, — и часть выручки от продажи пойдет на благотворительность.

★ Продаются ли в торговой сети животные?

Да, он выступает в роли посредника между официальными заводчиками и покупателями. Но купить кошку или собаку онлайн нельзя — это можно сделать только в офлайн-магазине.

Лучшие промокоды Бетховен

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодСкидка 13% на ВСЁ по промокоду БетховенWLP***
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СкидкаСкидка до 25% на корм для кошек Hillsне требуется
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СкидкаМинус 20% на корма Perfect Fit для собакне требуется
СкидкаПодпишитесь на наши новости и получите скидку 5% по купону Бетховенне требуется
СкидкаДисконт 20% при покупке капель для собак и кошекне требуется
СкидкаКорм для собак Pro Plan с экономией до 25%не требуется
СкидкаСэкономь до 20% при покупке кормов для собак Boschне требуется
СкидкаМинус 15% при заказе умного спрея Apicennaне требуется
СкидкаЛакомство для собак TITBIT Колбаски Пикантные дешевле на 15%не требуется
СкидкаМинус 20% при покупке корма для кошек TRAINERне требуется

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