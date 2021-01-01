Подробнее о магазине гаджетов BigGeek

Онлайн-маркетплейс BigGeek — это большой выбор гаджетов в одном месте. Компания более 10 лет работает в сфере продаж электроники и бытовой техники, предлагая покупателям большой каталог современных устройств. На сайте представлены тысячи товарных позиций от различных продавцов, сочетающие доступность и качество. Компания тщательно отбирает поставщиков техники, чтобы предложить покупателям лучшее соотношение цены и уровня сервиса. Она регулярно устраивает акции, публикует промокоды и дисконтные купоны, чтобы сделать гаджеты доступнее. Найти актуальные предложения маркетплейса можно в этом разделе.

Большой выбор электроники со скидками в BigGeek

На сайте БигГик представлен выбор электроники и аксессуаров для нее. Здесь регулярно доступны с дисконтом:

смартфоны;

планшеты;

аксессуары для электроники;

аудио- и видеотехника;

автомобильные гаджеты;

бытовая техника.

Отслеживать действующие дисконтные предложения маркетплейса можно в этом разделе, а также на сайте компании.

Программа Trade-in и скидки для постоянных клиентов

Постоянной программы лояльности в интернет-магазине BigGeek нет, но для постоянных клиентов действуют специальные скидки. Условия сотрудничества определяются индивидуально, но всем активным покупателям доступны дисконтные предложения и подарки.

Покупать гаджеты дешевле можно благодаря программе Trade-in. В ее рамках можно сдать старый смартфон, планшет или другое устройство и получить скидку на покупку нового. Сотрудники магазина осмотрят гаджет, оценят его и установят размер скидки. В рамках Trade-in возможна сдача нескольких устройств одновременно для получения максимального дисконта.

Способы оплаты заказов в BigGeek

Оплатить заказ в интернет-магазине можно онлайн и при получении. Доступность способов расчета зависит от выбранного способа доставки. Оплата на сайте осуществляется банковскими картами. При выборе самовывоза из шоурума доступен расчет наличными и картой. Курьерская доставка осуществляется по предоплате или с оплатой наличными при получении. Расчет банковской картой у курьера не предусмотрен. При выборе доставки за рубеж отправка осуществляется только при внесении 100% предоплаты.

Доставка покупок в интернет-магазине

В BigGeek доступен самовывоз товара из шоурума в Москве, доставка курьером и отправка транспортными компаниями. В столице возможна адресная доставка курьерской службой. Пересылка в другие города России производится компаниями СДЭК, EMS, Pony Express. В Беларусь и Казахстан можно заказать доставку в СДЭК и Pony Express.

Тарифы на доставку зависят от выбранного способа и адреса получателя. Отправка курьером по Москве стоит от 300 рублей, пересылка по России и за рубеж — от 500 рублей. Точная стоимость доставки рассчитывается и указывается при оформлении заказа.

Гарантия и возврат

На все товары, представленные в интернет-магазине, распространяется официальная гарантия производителя или продавца. До момента получения заказа покупатель, согласно действующему законодательству, может отказаться от него в любой момент, вне зависимости от состояния. При отказе от товара ненадлежащего качества, дефекты которого были выявлены при проверке, оплата за доставку не взимается. При отказе от качественного изделия услуги курьера оплачиваются клиентом.

Возврат товаров ненадлежащего качества возможен в течение 14 дней с момента получения. При этом обнаруженный дефект должен быть гарантийным. Вернуть товар надлежащего качества можно в течение тех же 14 дней. Это можно сделать при условии сохранности упаковки и заводских пломб, а также отсутствия следов использования. Стоит также учитывать, что возврат некоторых товаров надлежащего качества (в том числе технически сложных изделий) российским законодательством не предусмотрен. В таких случаях решение о возврате, обмене или отказе остается за магазином.