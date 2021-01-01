11 оценок поставлено средняя 4.6
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При заказе на сумму от 10000 рублей
100Р
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При заказе на сумму от 300 рублей
45%
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35%
купон
13%
купон
13%
купон
11%
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10%
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10%
купон
10%
купон
10%
купон
10%
купон
10%
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Онлайн-маркетплейс BigGeek предлагает большой выбор электроники, бытовой техники и аксессуаров для нее. В каталоге магазина собраны тысячи моделей смартфонов, планшетов, гаджетов для активного отдыха и другой электроники. Чтобы сделать их доступнее, БигГик регулярно устраивает акции ... , проводит распродажи. Дополнительную скидку позволяет получить программа Trade-in и лояльные условия для постоянных клиентов. Сэкономить на покупке гаджетов также помогут купоны BigGeek, которые собраны в этом разделе.
Юридический адрес:
г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, стр. 2
Электронная почта:
info@biggeek.ru
Телефон:
+7 (499) 703-36-67
Соц. сети:
11 оценок поставлено средняя 4.6
Онлайн-маркетплейс BigGeek предлагает большой выбор электроники, бытовой техники и аксессуаров для нее. В каталоге магазина собраны тысячи моделей смартфонов, планшетов, гаджетов для активного отдыха и другой электроники. Чтобы сделать их доступнее, БигГик регулярно устраивает акции ... , проводит распродажи. Дополнительную скидку позволяет получить программа Trade-in и лояльные условия для постоянных клиентов. Сэкономить на покупке гаджетов также помогут купоны BigGeek, которые собраны в этом разделе.
Юридический адрес:
г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, стр. 2
Электронная почта:
info@biggeek.ru
Телефон:
+7 (499) 703-36-67
Соц. сети:
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Онлайн-маркетплейс BigGeek — это большой выбор гаджетов в одном месте. Компания более 10 лет работает в сфере продаж электроники и бытовой техники, предлагая покупателям большой каталог современных устройств. На сайте представлены тысячи товарных позиций от различных продавцов, сочетающие доступность и качество. Компания тщательно отбирает поставщиков техники, чтобы предложить покупателям лучшее соотношение цены и уровня сервиса. Она регулярно устраивает акции, публикует промокоды и дисконтные купоны, чтобы сделать гаджеты доступнее. Найти актуальные предложения маркетплейса можно в этом разделе.
На сайте БигГик представлен выбор электроники и аксессуаров для нее. Здесь регулярно доступны с дисконтом:
смартфоны;
планшеты;
аксессуары для электроники;
аудио- и видеотехника;
автомобильные гаджеты;
бытовая техника.
Отслеживать действующие дисконтные предложения маркетплейса можно в этом разделе, а также на сайте компании.
Постоянной программы лояльности в интернет-магазине BigGeek нет, но для постоянных клиентов действуют специальные скидки. Условия сотрудничества определяются индивидуально, но всем активным покупателям доступны дисконтные предложения и подарки.
Покупать гаджеты дешевле можно благодаря программе Trade-in. В ее рамках можно сдать старый смартфон, планшет или другое устройство и получить скидку на покупку нового. Сотрудники магазина осмотрят гаджет, оценят его и установят размер скидки. В рамках Trade-in возможна сдача нескольких устройств одновременно для получения максимального дисконта.
Оплатить заказ в интернет-магазине можно онлайн и при получении. Доступность способов расчета зависит от выбранного способа доставки. Оплата на сайте осуществляется банковскими картами. При выборе самовывоза из шоурума доступен расчет наличными и картой. Курьерская доставка осуществляется по предоплате или с оплатой наличными при получении. Расчет банковской картой у курьера не предусмотрен. При выборе доставки за рубеж отправка осуществляется только при внесении 100% предоплаты.
В BigGeek доступен самовывоз товара из шоурума в Москве, доставка курьером и отправка транспортными компаниями. В столице возможна адресная доставка курьерской службой. Пересылка в другие города России производится компаниями СДЭК, EMS, Pony Express. В Беларусь и Казахстан можно заказать доставку в СДЭК и Pony Express.
Тарифы на доставку зависят от выбранного способа и адреса получателя. Отправка курьером по Москве стоит от 300 рублей, пересылка по России и за рубеж — от 500 рублей. Точная стоимость доставки рассчитывается и указывается при оформлении заказа.
На все товары, представленные в интернет-магазине, распространяется официальная гарантия производителя или продавца. До момента получения заказа покупатель, согласно действующему законодательству, может отказаться от него в любой момент, вне зависимости от состояния. При отказе от товара ненадлежащего качества, дефекты которого были выявлены при проверке, оплата за доставку не взимается. При отказе от качественного изделия услуги курьера оплачиваются клиентом.
Возврат товаров ненадлежащего качества возможен в течение 14 дней с момента получения. При этом обнаруженный дефект должен быть гарантийным. Вернуть товар надлежащего качества можно в течение тех же 14 дней. Это можно сделать при условии сохранности упаковки и заводских пломб, а также отсутствия следов использования. Стоит также учитывать, что возврат некоторых товаров надлежащего качества (в том числе технически сложных изделий) российским законодательством не предусмотрен. В таких случаях решение о возврате, обмене или отказе остается за магазином.
На этой странице собраны все актуальные акции интернет-магазина. Среди них как общедоступные скидки, не требующие дополнительных действий для их получения, так и начисляемые по промокоду. Он представляет собой комбинацию символов, ввод которых активирует начисление дисконта. Для его получения нужно:
Найти в списке соответствующую акцию и копировать код купона из ее описания.
Перейти в интернет-магазин и найти в его каталоге товары, на которые действует скидка по коду.
Добавить в корзину акционные позиции и открыть ее для оформления заказа.
В меню корзины найти поле «Купон на скидку», вставить туда промокод и применить его для пересчета стоимость заказа с учетом дисконта.
Закончить оформление покупки, введя реквизиты получателя, указав способы оплаты и доставки.
Стоит учесть, что некоторые виды скидок нельзя суммировать. Дисконт по промокоду может не сочетаться с общедоступной сниженной ценой, и в таких случаях следует выбрать более выгодный вариант.
Магазин регулярно устраивает распродажи, организует акции, в рамках которых можно получить скидку на избранные позиции, уцененные товары, покупку комплекта гаджетов или на первый заказ.
Актуальные промокоды магазина, которыми можно воспользоваться сегодня, публикуются на этой странице.
Сочетаемость дисконтных предложений интернет-магазина определяется отдельно условиями каждой акции. Некоторые виды скидок можно объединять для достижения большей экономии.
Можно бесплатно забрать заказ, оформив его самовывоз из шоурума магазина. Курьерская доставка и пересылка транспортными компаниями платные, но в рамках акций магазин может делать исключения.
Статус покупки можно просматривать в личном кабинете на сайте магазина. После передачи товара транспортной компании посылке присваивается трек-номер, по которому отслеживается ее местоположение и ориентировочное время доставки.
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|Описание
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|Выгода 100 рублей по купону BigGeek
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