  1. Главная
  2. Магазины
  3. BigGeek

Спасибо за оценку!

11 оценок поставлено средняя 4.6

Промокоды BigGeek на Октябрь

Акции и купоны BigGeek на Октябрь 2021

300Р
на всё

Промокод
Эксклюзив
Промокод Биг Гик: скидка 300 рублей на ВСЁ при заказе на сумму от 30000 рублей
Истекает через 69 дней

200Р
на всё

Промокод
Эксклюзив
Минус 200 рублей на ВСЁ по промокоду BigGeek

При заказе на сумму от 10000 рублей

Истекает через 69 дней

100Р
на всё

Промокод
Эксклюзив
Выгода 100 рублей по купону BigGeek

При заказе на сумму от 300 рублей

Истекает через 69 дней

45%
купон

Скидка
Чехлы и защитные стёкла для Samsung Galaxy с дисконтом до 45%
Истекает через 6 дней

35%
купон

Скидка
Аксессуары для ноутбуков APPLE в ассортименте с выгодйо при покупке до 35%
Истекает через 6 дней

13%
купон

Скидка
Рюкзаки Baseus с выгодой при покупке до 13%
Истекает через 8 дней

13%
купон

Скидка
Защитные стёкла и плёнки для Apple Watch с выгодой при покупке до 13%
Истекает через 11 дней

11%
купон

Скидка
Видеорегистраторы и камеры с дисконтом до 11%
Истекает через 13 дней

10%
купон

Скидка
Умные весы с выгодой до 10% по купону Биг Гик
Истекает через 33 дня

10%
купон

Скидка
Подставки и док-станции с экономией при покупке до 10%
Истекает через 6 дней

10%
купон

Скидка
Чехлы, сумки и рюкзаки UAG с выгодой до 10%
Истекает через 8 дней

10%
купон

Скидка
Смартфоны OnePlus в ассортименте с дисконтом до 10%
Истекает через 9 дней

10%
купон

Скидка
Смартфоны Xiaomi Redmi Note 10 Pro с экономией при покупке до 10%
Истекает через 11 дней

10%
купон

Скидка
Большой выбор вертикальных пылесосов с дисконтом до 10%
Истекает через 32 дня

87%
купон

Скидка
Дисконт до 87% на аксессуары
Истекает через 69 дней

17%
купон

Скидка
Выгода до 17% на Apple Watch и аксессуары с купоном на скидку BigGeek
Истекает через 69 дней

10%
купон

Скидка
Минус 10% на некоторые модели iPhone
Истекает через 69 дней

10%
купон

Скидка
Ноутбуки Apple с дисконтом 10%
Истекает через 69 дней

10%
купон

Скидка
Сэкономь до 10% на Apple iPad
Истекает через 69 дней

10%
купон

Скидка
Забирай скидку до 10% на смартфоны Xiaomi
Истекает через 69 дней

10%
купон

Скидка
Выгода до 20% на избранные товары
Истекает через 69 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Накликай скидку по промокоду BigGeek
Истекает через 5 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Воспользуйся предложением Трейд-ин и получи скидку на новую технику по купону Биг Гик
Истекает через 25 дней

249Р
купон

Скидка
Гаджеты Xiaomi от 249 рублей по купону BigGeek
Истекает через 25 дней

2990Р
купон

Скидка
Санитайзеры в ассортименте от 2990 рублей
Истекает через 9 дней

1390Р
купон

Скидка
Напольные умные весы известных производителей от 1390 рублей в ассортименте
Истекает через 13 дней

80990Р
купон

Скидка
Смартфоны серии Galaxy Note от 80990 рублей
Истекает через 30 дней

1490Р
купон

Скидка
Большой выбор товаров для хоккея от 1490 рублей
Истекает через 30 дней

3990Р
купон

Скидка
Стационарные акустические системы от 3990 рублей
Истекает через 32 дня

749Р
купон

Скидка
Ножи и ножницы Xiaomi от 749 рублей
Истекает через 34 дня

1190Р
купон

Скидка
Электробритва Xiaomi в большом ассортименте от 1190 рублей
Истекает через 34 дня

300Р
на всё

Промокод
Эксклюзив
Промокод Биг Гик: скидка 300 рублей на ВСЁ при заказе на сумму от 30000 рублей
Истекает через 69 дней

200Р
на всё

Промокод
Эксклюзив
Минус 200 рублей на ВСЁ по промокоду BigGeek

При заказе на сумму от 10000 рублей

Истекает через 69 дней

100Р
на всё

Промокод
Эксклюзив
Выгода 100 рублей по купону BigGeek

При заказе на сумму от 300 рублей

Истекает через 69 дней

45%
купон

Скидка
Чехлы и защитные стёкла для Samsung Galaxy с дисконтом до 45%
Истекает через 6 дней

35%
купон

Скидка
Аксессуары для ноутбуков APPLE в ассортименте с выгодйо при покупке до 35%
Истекает через 6 дней

13%
купон

Скидка
Рюкзаки Baseus с выгодой при покупке до 13%
Истекает через 8 дней

13%
купон

Скидка
Защитные стёкла и плёнки для Apple Watch с выгодой при покупке до 13%
Истекает через 11 дней

11%
купон

Скидка
Видеорегистраторы и камеры с дисконтом до 11%
Истекает через 13 дней

10%
купон

Скидка
Умные весы с выгодой до 10% по купону Биг Гик
Истекает через 33 дня

10%
купон

Скидка
Подставки и док-станции с экономией при покупке до 10%
Истекает через 6 дней

10%
купон

Скидка
Чехлы, сумки и рюкзаки UAG с выгодой до 10%
Истекает через 8 дней

10%
купон

Скидка
Смартфоны OnePlus в ассортименте с дисконтом до 10%
Истекает через 9 дней

10%
купон

Скидка
Смартфоны Xiaomi Redmi Note 10 Pro с экономией при покупке до 10%
Истекает через 11 дней

10%
купон

Скидка
Большой выбор вертикальных пылесосов с дисконтом до 10%
Истекает через 32 дня

87%
купон

Скидка
Дисконт до 87% на аксессуары
Истекает через 69 дней

17%
купон

Скидка
Выгода до 17% на Apple Watch и аксессуары с купоном на скидку BigGeek
Истекает через 69 дней

10%
купон

Скидка
Минус 10% на некоторые модели iPhone
Истекает через 69 дней

10%
купон

Скидка
Ноутбуки Apple с дисконтом 10%
Истекает через 69 дней

10%
купон

Скидка
Сэкономь до 10% на Apple iPad
Истекает через 69 дней

10%
купон

Скидка
Забирай скидку до 10% на смартфоны Xiaomi
Истекает через 69 дней

10%
купон

Скидка
Выгода до 20% на избранные товары
Истекает через 69 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Накликай скидку по промокоду BigGeek
Истекает через 5 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Воспользуйся предложением Трейд-ин и получи скидку на новую технику по купону Биг Гик
Истекает через 25 дней

249Р
купон

Скидка
Гаджеты Xiaomi от 249 рублей по купону BigGeek
Истекает через 25 дней

2990Р
купон

Скидка
Санитайзеры в ассортименте от 2990 рублей
Истекает через 9 дней

1390Р
купон

Скидка
Напольные умные весы известных производителей от 1390 рублей в ассортименте
Истекает через 13 дней

80990Р
купон

Скидка
Смартфоны серии Galaxy Note от 80990 рублей
Истекает через 30 дней

1490Р
купон

Скидка
Большой выбор товаров для хоккея от 1490 рублей
Истекает через 30 дней

3990Р
купон

Скидка
Стационарные акустические системы от 3990 рублей
Истекает через 32 дня

749Р
купон

Скидка
Ножи и ножницы Xiaomi от 749 рублей
Истекает через 34 дня

1190Р
купон

Скидка
Электробритва Xiaomi в большом ассортименте от 1190 рублей
Истекает через 34 дня

Похожие промокоды

Технопарк

/

Акция

При покупке фена Dyson Supersonic — фирменный чехол розового цвета за 1 рубль

Video-shoper

Промокод

На Электротранспорт скидка 1200 рублей

Samsung

-50%

Промокод

Получите скидку до 50% при покупке техники по промокоду Samsung

МегаФон

-3000Р

Акция

Сэкономь 3000 рублей при покупке смартфона realme GT Master Edition

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

Лучшее
предложение

Промокод
Акция к фестивалю Back to school 2021 от Big Geek

Дисконт до 700 рублей на все категории товаров и до 2000 рублей на iPhone.

199Р
купон

Скидка
Лето 2.0: аксессуары для Apple Watch от 199 рублей по промокоду Big Geek

690Р
купон

Скидка
По купону Big Geek рюкзаки от 690 рублей

Популярные магазины

Промокоды BigGeek — электроника со скидками

Онлайн-маркетплейс BigGeek предлагает большой выбор электроники, бытовой техники и аксессуаров для нее. В каталоге магазина собраны тысячи моделей смартфонов, планшетов, гаджетов для активного отдыха и другой электроники. Чтобы сделать их доступнее, БигГик регулярно устраивает акции ... , проводит распродажи. Дополнительную скидку позволяет получить программа Trade-in и лояльные условия для постоянных клиентов. Сэкономить на покупке гаджетов также помогут купоны BigGeek, которые собраны в этом разделе.


Посетить BigGeek
Контакты BigGeek

Юридический адрес:
г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, стр. 2

Электронная почта:
info@biggeek.ru

Телефон:
+7 (499) 703-36-67

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

Спасибо за оценку!

11 оценок поставлено средняя 4.6

Промокоды BigGeek — электроника со скидками

Онлайн-маркетплейс BigGeek предлагает большой выбор электроники, бытовой техники и аксессуаров для нее. В каталоге магазина собраны тысячи моделей смартфонов, планшетов, гаджетов для активного отдыха и другой электроники. Чтобы сделать их доступнее, БигГик регулярно устраивает акции ... , проводит распродажи. Дополнительную скидку позволяет получить программа Trade-in и лояльные условия для постоянных клиентов. Сэкономить на покупке гаджетов также помогут купоны BigGeek, которые собраны в этом разделе.


Посетить BigGeek
Контакты BigGeek

Юридический адрес:
г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, стр. 2

Электронная почта:
info@biggeek.ru

Телефон:
+7 (499) 703-36-67

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от BigGeek

Подробнее о магазине гаджетов BigGeek

Онлайн-маркетплейс BigGeek — это большой выбор гаджетов в одном месте. Компания более 10 лет работает в сфере продаж электроники и бытовой техники, предлагая покупателям большой каталог современных устройств. На сайте представлены тысячи товарных позиций от различных продавцов, сочетающие доступность и качество. Компания тщательно отбирает поставщиков техники, чтобы предложить покупателям лучшее соотношение цены и уровня сервиса. Она регулярно устраивает акции, публикует промокоды и дисконтные купоны, чтобы сделать гаджеты доступнее. Найти актуальные предложения маркетплейса можно в этом разделе.

Большой выбор электроники со скидками в BigGeek

На сайте БигГик представлен выбор электроники и аксессуаров для нее. Здесь регулярно доступны с дисконтом:

  • смартфоны;

  • планшеты;

  • аксессуары для электроники;

  • аудио- и видеотехника;

  • автомобильные гаджеты;

  • бытовая техника.

Отслеживать действующие дисконтные предложения маркетплейса можно в этом разделе, а также на сайте компании.

Программа Trade-in и скидки для постоянных клиентов

Постоянной программы лояльности в интернет-магазине BigGeek нет, но для постоянных клиентов действуют специальные скидки. Условия сотрудничества определяются индивидуально, но всем активным покупателям доступны дисконтные предложения и подарки.

Покупать гаджеты дешевле можно благодаря программе Trade-in. В ее рамках можно сдать старый смартфон, планшет или другое устройство и получить скидку на покупку нового. Сотрудники магазина осмотрят гаджет, оценят его и установят размер скидки. В рамках Trade-in возможна сдача нескольких устройств одновременно для получения максимального дисконта. 

Способы оплаты заказов в BigGeek

Оплатить заказ в интернет-магазине можно онлайн и при получении. Доступность способов расчета зависит от выбранного способа доставки. Оплата на сайте осуществляется банковскими картами. При выборе самовывоза из шоурума доступен расчет наличными и картой. Курьерская доставка осуществляется по предоплате или с оплатой наличными при получении. Расчет банковской картой у курьера не предусмотрен. При выборе доставки за рубеж отправка осуществляется только при внесении 100% предоплаты.

Доставка покупок в интернет-магазине

В BigGeek доступен самовывоз товара из шоурума в Москве, доставка курьером и отправка транспортными компаниями. В столице возможна адресная доставка курьерской службой. Пересылка в другие города России производится компаниями СДЭК, EMS, Pony Express. В Беларусь и Казахстан можно заказать доставку в СДЭК и Pony Express.

Тарифы на доставку зависят от выбранного способа и адреса получателя. Отправка курьером по Москве стоит от 300 рублей, пересылка по России и за рубеж — от 500 рублей. Точная стоимость доставки рассчитывается и указывается при оформлении заказа.

Гарантия и возврат

На все товары, представленные в интернет-магазине, распространяется официальная гарантия производителя или продавца. До момента получения заказа покупатель, согласно действующему законодательству, может отказаться от него в любой момент, вне зависимости от состояния. При отказе от товара ненадлежащего качества, дефекты которого были выявлены при проверке, оплата за доставку не взимается. При отказе от качественного изделия услуги курьера оплачиваются клиентом.

Возврат товаров ненадлежащего качества возможен в течение 14 дней с момента получения. При этом обнаруженный дефект должен быть гарантийным. Вернуть товар надлежащего качества можно в течение тех же 14 дней. Это можно сделать при условии сохранности упаковки и заводских пломб, а также отсутствия следов использования. Стоит также учитывать, что возврат некоторых товаров надлежащего качества (в том числе технически сложных изделий) российским законодательством не предусмотрен. В таких случаях решение о возврате, обмене или отказе остается за магазином.

Как воспользоваться промокодом в BigGeek для получения дисконта

На этой странице собраны все актуальные акции интернет-магазина. Среди них как общедоступные скидки, не требующие дополнительных действий для их получения, так и начисляемые по промокоду. Он представляет собой комбинацию символов, ввод которых активирует начисление дисконта. Для его получения нужно:

  1. Найти в списке соответствующую акцию и копировать код купона из ее описания.

  2. Перейти в интернет-магазин и найти в его каталоге товары, на которые действует скидка по коду.

  3. Добавить в корзину акционные позиции и открыть ее для оформления заказа.

  4. В меню корзины найти поле «Купон на скидку», вставить туда промокод и применить его для пересчета стоимость заказа с учетом дисконта.

  5. Закончить оформление покупки, введя реквизиты получателя, указав способы оплаты и доставки.

Стоит учесть, что некоторые виды скидок нельзя суммировать. Дисконт по промокоду может не сочетаться с общедоступной сниженной ценой, и в таких случаях следует выбрать более выгодный вариант.

Часто задаваемые вопросы про BigGeek

★ Какие скидки есть в магазине БигГик?

Магазин регулярно устраивает распродажи, организует акции, в рамках которых можно получить скидку на избранные позиции, уцененные товары, покупку комплекта гаджетов или на первый заказ.

★ Где найти действующие промокоды BigGeek?

Актуальные промокоды магазина, которыми можно воспользоваться сегодня, публикуются на этой странице.

★ Можно ли комбинировать скидки БигГик?

Сочетаемость дисконтных предложений интернет-магазина определяется отдельно условиями каждой акции. Некоторые виды скидок можно объединять для достижения большей экономии.

★ Есть ли бесплатная доставка в BigGeek?

Можно бесплатно забрать заказ, оформив его самовывоз из шоурума магазина. Курьерская доставка и пересылка транспортными компаниями платные, но в рамках акций магазин может делать исключения.

★ Как отследить статус заказа в BigGeek?

Статус покупки можно просматривать в личном кабинете на сайте магазина. После передачи товара транспортной компании посылке присваивается трек-номер, по которому отслеживается ее местоположение и ориентировочное время доставки.

Лучшие промокоды BigGeek

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Биг Гик: скидка 300 рублей на ВСЁ при заказе на сумму от 30000 рублейegr***
ПромокодМинус 200 рублей на ВСЁ по промокоду BigGeekegr***
ПромокодВыгода 100 рублей по купону BigGeekegr***
СкидкаЧехлы и защитные стёкла для Samsung Galaxy с дисконтом до 45%не требуется
СкидкаАксессуары для ноутбуков APPLE в ассортименте с выгодйо при покупке до 35%не требуется
СкидкаРюкзаки Baseus с выгодой при покупке до 13%не требуется
СкидкаЗащитные стёкла и плёнки для Apple Watch с выгодой при покупке до 13%не требуется
СкидкаВидеорегистраторы и камеры с дисконтом до 11%не требуется
СкидкаУмные весы с выгодой до 10% по купону Биг Гикне требуется
СкидкаПодставки и док-станции с экономией при покупке до 10%не требуется
СкидкаЧехлы, сумки и рюкзаки UAG с выгодой до 10%не требуется
СкидкаСмартфоны OnePlus в ассортименте с дисконтом до 10%не требуется
СкидкаСмартфоны Xiaomi Redmi Note 10 Pro с экономией при покупке до 10%не требуется
СкидкаБольшой выбор вертикальных пылесосов с дисконтом до 10%не требуется
СкидкаДисконт до 87% на аксессуарыне требуется
СкидкаВыгода до 17% на Apple Watch и аксессуары с купоном на скидку BigGeekне требуется
СкидкаМинус 10% на некоторые модели iPhoneне требуется
СкидкаНоутбуки Apple с дисконтом 10%не требуется
СкидкаСэкономь до 10% на Apple iPadне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.