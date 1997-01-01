  1. Главная
  2. Магазины
  3. bonprix

Спасибо за оценку!

201 оценка поставлена средняя 4

Промокоды bonprix на Октябрь

Акции и купоны bonprix на Октябрь 2021

10%
на всё

Промокод
Промокод Бонприкс: пригласи подругу и получи скидку 10% на первый заказ
Истекает через 69 дней

Беспл
доставка

Промокод
Бесплатная доставка по промокоду Bonprix

Акция не распространяется на доставку с примеркой.

Истекает через 8 дней

80%
купон

Скидка
Распродажа женской одежды и обуви с выгодой до 80% по промокоду Бонприкс
Истекает через 38 дней

50%
купон

Скидка
Дисконт до 50% на коллекцию женской одежды с купоном Bonprix
Истекает через 38 дней

990Р
купон

Скидка
Подборка стильных осенних веще от 990 рублей
Истекает через 25 дней

40%
купон

Скидка
Выгода до 40% на товары для дома
Истекает через 38 дней

990Р
купон

Скидка
Вещи в модном ягодном оттенке от 990 рублей
Истекает через 8 дней

45%
купон

Скидка
Товары для детей дешевле до 45% с кодом акции Бонприкс
Истекает через 69 дней

16%
купон

Скидка
Встречай зиму в новой теплой куртке от Бонприкс с выгодой до 16%
Истекает через 38 дней

499Р
купон

Скидка
Найди идеальное платье с купоном Бонприкс всего от 499 рублей
Истекает через 8 дней

50%
купон

Скидка
Сэкономь до 50% на больших размерах
Истекает через 38 дней

45%
купон

Скидка
Распродажа мужской одежды с выгодой до 45%
Истекает через 38 дней

499Р
купон

Скидка
Новые мужские образы всего от 499 рублей
Истекает через 38 дней

790Р
купон

Скидка
Выгодно: женская одежда для пляжа всего от 790 рублей
Истекает через 38 дней

45%
купон

Скидка
До минус 45% на образы для нового учебного года
Истекает через 38 дней

1190Р
купон

Скидка
Стильная мужская одежда всего от 1190 рублей
Истекает через 60 дней

30%
купон

Скидка
Винтажная одежда с выгодой до 30%
Истекает через 89 дней

30%
купон

Скидка
Нижнее женское белье дешевле до 30%
Истекает через 54 дня

990Р
купон

Скидка
Успей купить осенние образы всего от 990 рублей
Истекает через 5 дней

35%
купон

Скидка
Женская обувь с дисконтом до 35%
Истекает через 56 дней

30%
купон

Скидка
Сэкономь до 30% при покупке мужской одежды больших размеров
Истекает через 4 дня

28%
купон

Скидка
Дисконт на новую мужскую коллекцию до 28%
Истекает через 30 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Специальная цена: подбока мужской одежды до 1000 рублей
Истекает через 34 дня

25%
купон

Скидка
До минус 25% на текстиль для дома
Истекает через 31 день

10%
на всё

Промокод
Промокод Бонприкс: пригласи подругу и получи скидку 10% на первый заказ
Истекает через 69 дней

Беспл
доставка

Промокод
Бесплатная доставка по промокоду Bonprix

Акция не распространяется на доставку с примеркой.

Истекает через 8 дней

80%
купон

Скидка
Распродажа женской одежды и обуви с выгодой до 80% по промокоду Бонприкс
Истекает через 38 дней

50%
купон

Скидка
Дисконт до 50% на коллекцию женской одежды с купоном Bonprix
Истекает через 38 дней

990Р
купон

Скидка
Подборка стильных осенних веще от 990 рублей
Истекает через 25 дней

40%
купон

Скидка
Выгода до 40% на товары для дома
Истекает через 38 дней

990Р
купон

Скидка
Вещи в модном ягодном оттенке от 990 рублей
Истекает через 8 дней

45%
купон

Скидка
Товары для детей дешевле до 45% с кодом акции Бонприкс
Истекает через 69 дней

16%
купон

Скидка
Встречай зиму в новой теплой куртке от Бонприкс с выгодой до 16%
Истекает через 38 дней

499Р
купон

Скидка
Найди идеальное платье с купоном Бонприкс всего от 499 рублей
Истекает через 8 дней

50%
купон

Скидка
Сэкономь до 50% на больших размерах
Истекает через 38 дней

45%
купон

Скидка
Распродажа мужской одежды с выгодой до 45%
Истекает через 38 дней

499Р
купон

Скидка
Новые мужские образы всего от 499 рублей
Истекает через 38 дней

790Р
купон

Скидка
Выгодно: женская одежда для пляжа всего от 790 рублей
Истекает через 38 дней

45%
купон

Скидка
До минус 45% на образы для нового учебного года
Истекает через 38 дней

1190Р
купон

Скидка
Стильная мужская одежда всего от 1190 рублей
Истекает через 60 дней

30%
купон

Скидка
Винтажная одежда с выгодой до 30%
Истекает через 89 дней

30%
купон

Скидка
Нижнее женское белье дешевле до 30%
Истекает через 54 дня

990Р
купон

Скидка
Успей купить осенние образы всего от 990 рублей
Истекает через 5 дней

35%
купон

Скидка
Женская обувь с дисконтом до 35%
Истекает через 56 дней

30%
купон

Скидка
Сэкономь до 30% при покупке мужской одежды больших размеров
Истекает через 4 дня

28%
купон

Скидка
Дисконт на новую мужскую коллекцию до 28%
Истекает через 30 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Специальная цена: подбока мужской одежды до 1000 рублей
Истекает через 34 дня

25%
купон

Скидка
До минус 25% на текстиль для дома
Истекает через 31 день

Похожие промокоды

Reima

-50%

Акция

Коллекция Reima Softshell со скидками до 50% по промокоду Reima

Ralf Ringer

-40%

Акция

Промокод Ральф Рингер: Мужские сабо в большом ассортименте с дисконтом до 40%

Timberland

-42%

Акция

Получите скидку до 42% на женские куртки по купону Timberland

Elyts

-80%

Акция

Футболки и поло для мужчин с дисконтом до 80% по промокоду Elyts

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

Беспл
доставка

Промокод
Бесплатная доставка с примеркой по промокоду Бонприкс

Беспл
доставка

Промокод
По промокоду Бонприкс бесплатная доставка с примеркой бесплатно при заказе от 1495 рублей

20%
на всё

Промокод
По промокоду Бонприкс скидка 20% на ВСЁ

5%
на всё

Промокод
С промокодом Bonprix дополнительная скидка 5% на ВСЁ для новых клиентов

10%
купон

Промокод
До минус 10% на товары и бесплатная доставка с промокодом Bonprix

42%
купон

Скидка
Минус 42% при покупке джинсового платья

Популярные магазины

Все акции онлайн-магазина Бонприкс

Дочерний проект Otto Group, торговая площадка Бонприкс, предлагает десятки тысяч позиций, среди которых одежда, домашние товары, обувь и аксессуары по низким ценам с доставкой по всей России. Ритейлер постоянно запускает сезонные распродажи, дарит бонусы за рекомендации и генерирует ... промокоды от bonprix на скидку. В ассортименте магазина есть домашний текстиль, предметы декора, комфортное и соблазнительное нижнее белье, одежда из экохлопка, вещи для мужчин, детей и многое другое.


Посетить bonprix
Контакты bonprix

Юридический адрес:
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, к. 2

Электронная почта:
info@bonprix.ru

Телефон:
+7 (495) 755-93-37

Соц. сети:

vkfacebook instagram

Спасибо за оценку!

201 оценка поставлена средняя 4

Все акции онлайн-магазина Бонприкс

Дочерний проект Otto Group, торговая площадка Бонприкс, предлагает десятки тысяч позиций, среди которых одежда, домашние товары, обувь и аксессуары по низким ценам с доставкой по всей России. Ритейлер постоянно запускает сезонные распродажи, дарит бонусы за рекомендации и генерирует ... промокоды от bonprix на скидку. В ассортименте магазина есть домашний текстиль, предметы декора, комфортное и соблазнительное нижнее белье, одежда из экохлопка, вещи для мужчин, детей и многое другое.


Посетить bonprix
Контакты bonprix

Юридический адрес:
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, к. 2

Электронная почта:
info@bonprix.ru

Телефон:
+7 (495) 755-93-37

Соц. сети:

vkfacebook instagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от bonprix

Об интернет-магазине Бонприкс

Немецкая компания по производству и реализации модной одежды bonprix была создана в 1986 г. как дочерняя компания Otto Group. Изначально ритейлер специализировался на распространении каталогов в Германии и доставке одежды по почте. В течение следующего десятилетия он расширил географию продаж по всей Европе, а в 1997 году открыл свой первый интернет-магазин. После этого основным направлением деятельности bonprix стала электронная коммерция. 

В 2019 году компания открыла пилотный омниканальный магазин в Гамбурге с выставочным залом, где клиенты делают покупки с помощью приложения. И сегодня это многоканальный розничный продавец, который располагает онлайн- и офлайн-магазинами, а также печатает каталоги, распространяя их по 30 странам мира, среди которых есть и Россия.

Компания поддерживает экологию и права животных. 75% ассортимента обуви и 95% сумок бренда имеют сертификат PETA-Approved-Vegan от крупнейшей организации по защите прав животных в мире. В своих коллекциях бренд использует материалы на растительной основе, такие как Lyocell, Tencel или Modal. Еще он создает коллекции одежды из органического хлопка и переработанного полиэстера, Lenzing и Ecovero, которые в настоящее время являются самым экологически чистыми вискозными волокнами на рынке.

Российский онлайн-магазин bonprix постоянно проводит акции, распродажи и предлагает промокоды на скидку.

Популярные товары магазина bonprix 

Магазин предлагает одежду нескольких собственных брендов, среди которых повседневные вещи, деним, стильные предметы гардероба и классика. Кроме фирменных марок, ритейлер занимается розничной продажей одежды популярных мировых брендов, купальников, нижнего белья и товаров для дома. 

Стабильным спросом у покупателей пользуются сезонные товары, одежда больших размеров, вещи из экоматериалов, удобное белье и качественная обувь. Хиты продаж онлайн-магазина можно посмотреть, зайдя в нужную категорию и расположив позиции по популярности.

Поощрение за рекомендации друзьям

Каждому покупателю, оформившему хотя бы одну покупку, ритейлер предлагает сгенерировать партнерскую ссылку и делиться ею со своими друзьями. Впервые зарегистрировавшись по этой ссылке и сделав заказ в bonprix, приглашенный получит скидку и бесплатную доставку, а порекомендовавшему магазин клиенту будет начислен бонус. Такие бонусы можно обменивать на скидки и другие подарки от ритейлера.

Способы оплаты в магазине bonprix

Оплатить заказанный товар можно наличными и банковской картой, если выбрана доставка до ПВЗ PickPoint, Hermes, Boxberry и магазинов сети Пятерочка. При получении на Почте России доступен наличный расчет, а в постаматах 5Post — только картой. Если в качестве способа доставки выбрана курьерская служба, то возможность оплаты банковской картой нужно уточнить при согласовании времени доставки. 

Также клиенты магазина могут рассчитаться онлайн картой при оформлении заказа. Безопасность платежных данных в этом случае обеспечивается за счет тройной идентификации, включая систему Assist и защиту 3D-Secure.

Условия доставки

Ритейлер доставляет заказы по всей России курьерской службой, до пунктов выдачи и постаматов транспортных компаний. Магазин сотрудничает с 5Post, PickPoint, Boxberry, Hermes и Почтой России. Выбрать удобный для себя вариант и сравнить стоимость транспортных услуг перевозчиков можно в момент оформления заказа.

Клиентам, оформившим заказ с курьерской доставкой, доступна примерка и частичный выкуп во всех городах России. После поступления посылки в населенный пункт клиента с ним связывается курьер для согласования удобной даты и временного интервала доставки. В момент получения заказа клиенту дается на примерку 15 минут, после чего он может оплатить только те вещи, которые ему подошли. При этом в одном заказе может быть не более 7 вещей.

Условия возврата

Клиент вправе отказаться от товара в течение 14 дней после получения заказа. Для этого нужно положить вещи в упаковку, в которой они были доставлены, и отправить по адресу склада интернет-магазина. Нужно приложить заполненное и подписанное заявление на возврат, которое можно скачать на сайте магазина. После поступления товара на склад продавца деньги будут возвращены клиенту в течение 10 дней.

Как применить промокод в интернет-магазине

Коды купонов bonprix состоят из 5 символов. Они рассылаются клиентам по электронной почте, в SMS, печатаются в бумажных каталогах и публикуются на нашем сайте. Чтобы получить скидку по промокоду, нужно сделать следующее:

  1. Выбрать интересующий купон и кликнуть на него, после чего промокод скопируется в буфер обмена, а клиент будет перенаправлен в онлайн-магазин.

  2. Положить выбранные товары корзину и перейти к оформлению заказа.

  3. Вставить промокод в специальное поле и нажать «Оформить заказ».

После активации промокода в корзине отобразится скидка, бесплатная доставка или другие преимущества, обозначенные в купоне.

Часто задаваемые вопросы про bonprix

★ Как оформить заказ с оплатой при получении?

Для этого нужно выбрать при оформлении заказа соответствующую опцию.

★ Зачем подписываться на новости магазина?

Подписавшись на рассылку bonprix, клиенты в числе первых узнают об акциях, скидках и распродажах. А еще подписчикам присылают персональные промокоды, советы стилистов, информацию о новейших трендах и горячие предложения из раздела «Скидки».

★ На какой адрес отправить неподошедшие вещи, заказанные в Бонприкс?

Адрес возврата указан на оригинальном пакете, в котором был доставлен заказ. Для обратной отправки нужно приклеить стикер с адресом магазина поверх наклейки с адресом клиента.

★ Есть ли сообщества ритейлера в социальных сетях?

Да. Компания имеет официальные страницы в VK, Instagram, YouTube, Телеграм и других социальных сетях.

★ Можно ли заказать бумажный каталог на сайте?

Это можно сделать, заполнив специальную форму на сайте.

Лучшие промокоды bonprix

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Бонприкс: пригласи подругу и получи скидку 10% на первый заказ92***8
ПромокодБесплатная доставка по промокоду Bonprix983***
СкидкаРаспродажа женской одежды и обуви с выгодой до 80% по промокоду Бонприксне требуется
СкидкаДисконт до 50% на коллекцию женской одежды с купоном Bonprixне требуется
СкидкаПодборка стильных осенних веще от 990 рублейне требуется
СкидкаВыгода до 40% на товары для домане требуется
СкидкаВещи в модном ягодном оттенке от 990 рублейне требуется
СкидкаТовары для детей дешевле до 45% с кодом акции Бонприксне требуется
СкидкаВстречай зиму в новой теплой куртке от Бонприкс с выгодой до 16%не требуется
СкидкаНайди идеальное платье с купоном Бонприкс всего от 499 рублейне требуется
СкидкаСэкономь до 50% на больших размерахне требуется
СкидкаРаспродажа мужской одежды с выгодой до 45%не требуется
СкидкаНовые мужские образы всего от 499 рублейне требуется
СкидкаВыгодно: женская одежда для пляжа всего от 790 рублейне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.