Подробнее о сервисе бронирования жилья Booking.com

Портал Booking.com — это сервис онлайн-бронирования жилья, работающий во всем мире. Он позволяет найти и выбрать подходящий номер в отеле, апартаменты или квартиру в любой стране. Сервис работает с 1996 года и за это время сумел стать лидером рынка, услугами которого пользуются миллионы путешественников. Используя Букинг, можно забронировать любое жилье с выбором всех условий проживания, а также найти интересующие сопутствующие сервисы.

Большой выбор отелей и апартаментов по всему миру

На сайте представлена продвинутая система поиска жилья, оснащенная большим количеством фильтров. Она позволяет указать тип недвижимости, особенности ее местоположения, даты заезда и выезда, количество жильцов и другие параметры. С помощью системы Booking.com можно забронировать номер в гостинице, место в хостеле, апартаменты, виллу или квартиру заранее, чтобы сэкономить время и деньги.

Сервис поможет найти любой вид жилья. В наличии — миллионы предложений со всего мира. В их числе как экономварианты для бюджетного отдыха или деловых поездок, так и роскошная недвижимость элитного уровня. Снять жилье можно на любой срок от 1 ночи. Все условия аренды указываются на сайте в момент оформления заявки, поэтому можно не опасаться скрытых платежей или дополнительных расходов. Сервис позволяет точно планировать бюджет, а акции, скидки и программа лояльности помогут сократить траты на бронирование жилья онлайн.

Программа лояльности Genius

Все зарегистрированные пользователи Booking.com становятся участниками программы лояльности Genius. В ее рамках клиентам предоставляются скидки и привилегии. Среди них — бесплатный завтрак, повышение категории номера и другие подарки. Бронируя жилье на сайте, можно повышать уровень в программе лояльности, получая таким образом больше преимуществ.

Участие в программе лояльности автоматическое и пожизненное, поэтому достижения в ее рамках сохраняются навсегда. Потерять уже достигнутый уровень невозможно, зато его можно повысить. Эта особенность делает программу лояльности на Букинге одинаково удобной и для тех, кто ищет жилье редко, и для тех, кто проводит в путешествиях много времени.

Способы оплаты бронирования

Основной способ оплаты бронирования — внесение предоплаты с помощью банковской карты. Поддерживаются системы Visa, MasterCard и American Express. Сумма будет списана с нее после завершения бронирования недвижимости. Оплату можно сделать в любой валюте, в том числе в рублях, конвертация будет автоматической. Некоторые компании поддерживают аренду жилья без внесения предоплаты. В таком случае нужно просто указать необходимые параметры номера, комнаты или апартаментов и внести информацию о себе. Расчет за бронирование производится уже на месте, во время заселения.

В меню оформления заявки подробно указываются все статьи расходов, в числе которых непосредственно аренда жилья, налоги, туристический сбор и другие затраты. Это делает процесс бронирования максимально прозрачным, так как можно сразу посмотреть, сколько и за что нужно заплатить.

Дополнительные услуги при бронировании жилья

Помимо аренды недвижимости, в меню оформления заказа можно воспользоваться дополнительными услугами, такими как запрос трансфера и поиск проката автомобилей. Менеджер отеля свяжется с клиентом, чтобы предложить возможные варианты проезда от пункта прибытия к месту проживания, а подразделение Booking.com по аренде машин подскажет варианты проката авто в выбранном городе.

Транспортными подразделениями сервиса можно воспользоваться и отдельно от съема жилья. На сайте доступен поиск авиабилетов для выгодного перелета в пункт назначения с возможностью выбора оптимальной цены или маршрута. Также работает услуга по поиску служб аренды автомобилей, которая охватывает 160 стран и 60 тысяч направлений для поездок.

Отмена бронирования и возврат средств

В большинстве отелей доступна бесплатная ранняя отмена бронирования. Если отказ от аренды жилья осуществляется в срок не позже указанного при подаче заявки, уплаченные деньги возвращаются на счет в полном объеме. При отмене непосредственно перед въездом условия возврата зависят от отеля. За отказ может взиматься комиссия в размере части суммы или полной стоимости дневного проживания. Подробные условия отмены бронирования или возврата средств в случае незаезда зависят от компании, сдающей жилье. В некоторых случаях вернуть предоплату за неиспользованную услугу невозможно даже в частичном объеме.