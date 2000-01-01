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Сервис бронирования жилья Booking.com – это большой выбор недвижимости для путешественников. Он охватывает более 160 стран мира и предлагает миллионы номеров в гостиницах, квартир, апартаментов и вилл, которые можно снять онлайн. В каталоге собраны предложения от крупных компаний и ... частных арендодателей с подробными описаниями и детальными условиями бронирования. Купоны Booking.com делают их доступнее, позволяя снимать жилье со скидкой. Найти актуальные акции компании можно на этой странице.
Юридический адрес:
ул. Бутырский Вал, 10125047, Москва, Россия
Телефон:
8 800 100 6282, +44 20 3320 2612
Соц. сети:
71 оценка поставлена средняя 4.3
Сервис бронирования жилья Booking.com – это большой выбор недвижимости для путешественников. Он охватывает более 160 стран мира и предлагает миллионы номеров в гостиницах, квартир, апартаментов и вилл, которые можно снять онлайн. В каталоге собраны предложения от крупных компаний и ... частных арендодателей с подробными описаниями и детальными условиями бронирования. Купоны Booking.com делают их доступнее, позволяя снимать жилье со скидкой. Найти актуальные акции компании можно на этой странице.
Юридический адрес:
ул. Бутырский Вал, 10125047, Москва, Россия
Телефон:
8 800 100 6282, +44 20 3320 2612
Соц. сети:
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Помимо программы лояльности, получать скидки на аренду жилья с Booking.com можно, используя промокод. Он представляет собой цифро-буквенную комбинацию, которая может быть одноразовой или многоразовой и при вводе активирует начисление дисконта. Найти актуальные промокоды компании можно на этой странице. Чтобы воспользоваться предложением, следует:
В описании акции скопировать код купона и перейти на сайт.
Выбрать город, в котором нужно забронировать жилье, указать даты проживания и количество постояльцев.
В списке доступных предложений выбрать подходящие, используя для отбора фильтры в левой колонке.
Открыть подходящее предложение и нажать «Забронировать», указав тип номера (если есть выбор), количество кроватей и другие параметры.
Указать информацию о себе, данные платежной карты и другие запрошенные данные.
Перейти к завершающей стадии, нажав «Далее: финальные данные».
Заполнить оставшиеся поля и найти в столбце справа поле для ввода промокода.
Вставить и применить промокод для пересчета стоимости бронирования.
Завершить подачу заявки и оплатить бронирование, если предусмотрена предоплата.
Комбинируя скидки по программе лояльности и промокодам, можно достичь наибольшей экономии. Сочетаемость дисконтных предложений определяется правилами конкретной акции.
Портал Booking.com — это сервис онлайн-бронирования жилья, работающий во всем мире. Он позволяет найти и выбрать подходящий номер в отеле, апартаменты или квартиру в любой стране. Сервис работает с 1996 года и за это время сумел стать лидером рынка, услугами которого пользуются миллионы путешественников. Используя Букинг, можно забронировать любое жилье с выбором всех условий проживания, а также найти интересующие сопутствующие сервисы.
На сайте представлена продвинутая система поиска жилья, оснащенная большим количеством фильтров. Она позволяет указать тип недвижимости, особенности ее местоположения, даты заезда и выезда, количество жильцов и другие параметры. С помощью системы Booking.com можно забронировать номер в гостинице, место в хостеле, апартаменты, виллу или квартиру заранее, чтобы сэкономить время и деньги.
Сервис поможет найти любой вид жилья. В наличии — миллионы предложений со всего мира. В их числе как экономварианты для бюджетного отдыха или деловых поездок, так и роскошная недвижимость элитного уровня. Снять жилье можно на любой срок от 1 ночи. Все условия аренды указываются на сайте в момент оформления заявки, поэтому можно не опасаться скрытых платежей или дополнительных расходов. Сервис позволяет точно планировать бюджет, а акции, скидки и программа лояльности помогут сократить траты на бронирование жилья онлайн.
Все зарегистрированные пользователи Booking.com становятся участниками программы лояльности Genius. В ее рамках клиентам предоставляются скидки и привилегии. Среди них — бесплатный завтрак, повышение категории номера и другие подарки. Бронируя жилье на сайте, можно повышать уровень в программе лояльности, получая таким образом больше преимуществ.
Участие в программе лояльности автоматическое и пожизненное, поэтому достижения в ее рамках сохраняются навсегда. Потерять уже достигнутый уровень невозможно, зато его можно повысить. Эта особенность делает программу лояльности на Букинге одинаково удобной и для тех, кто ищет жилье редко, и для тех, кто проводит в путешествиях много времени.
Основной способ оплаты бронирования — внесение предоплаты с помощью банковской карты. Поддерживаются системы Visa, MasterCard и American Express. Сумма будет списана с нее после завершения бронирования недвижимости. Оплату можно сделать в любой валюте, в том числе в рублях, конвертация будет автоматической. Некоторые компании поддерживают аренду жилья без внесения предоплаты. В таком случае нужно просто указать необходимые параметры номера, комнаты или апартаментов и внести информацию о себе. Расчет за бронирование производится уже на месте, во время заселения.
В меню оформления заявки подробно указываются все статьи расходов, в числе которых непосредственно аренда жилья, налоги, туристический сбор и другие затраты. Это делает процесс бронирования максимально прозрачным, так как можно сразу посмотреть, сколько и за что нужно заплатить.
Помимо аренды недвижимости, в меню оформления заказа можно воспользоваться дополнительными услугами, такими как запрос трансфера и поиск проката автомобилей. Менеджер отеля свяжется с клиентом, чтобы предложить возможные варианты проезда от пункта прибытия к месту проживания, а подразделение Booking.com по аренде машин подскажет варианты проката авто в выбранном городе.
Транспортными подразделениями сервиса можно воспользоваться и отдельно от съема жилья. На сайте доступен поиск авиабилетов для выгодного перелета в пункт назначения с возможностью выбора оптимальной цены или маршрута. Также работает услуга по поиску служб аренды автомобилей, которая охватывает 160 стран и 60 тысяч направлений для поездок.
В большинстве отелей доступна бесплатная ранняя отмена бронирования. Если отказ от аренды жилья осуществляется в срок не позже указанного при подаче заявки, уплаченные деньги возвращаются на счет в полном объеме. При отмене непосредственно перед въездом условия возврата зависят от отеля. За отказ может взиматься комиссия в размере части суммы или полной стоимости дневного проживания. Подробные условия отмены бронирования или возврата средств в случае незаезда зависят от компании, сдающей жилье. В некоторых случаях вернуть предоплату за неиспользованную услугу невозможно даже в частичном объеме.
Сервис предоставляет скидки на бронирование жилья в рамках различных временных акций, а также постоянной программы лояльности.
Действующие скидочные купоны, промокоды и другие дисконтные предложения компании можно найти на этой странице.
Забронированный номер можно отменить в любой момент. В некоторых случаях отмена бесплатная, в других за это применяются санкции. Конкретные условия снятия брони приводятся в описании выбранного предложения.
Комиссия за услуги сервиса с клиентов не взимается, вознаграждение выплачивают партнеры, сдающие жилье посредством платформы.
Сервис предоставляет услуги по бронированию жилья разных типов: мест в хостелах, номеров в отелях, квартир, домов, апартаментов, вилл и других видов недвижимости.
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