  1. Главная
  2. Магазины
  3. Booking.com

Спасибо за оценку!

71 оценка поставлена средняя 4.3

Промокоды Booking.com на Октябрь

Акции и купоны Booking.com на Октябрь 2021

50%
купон

Скидка
Бронируй семейные отели в Питере с выгодой до 50%
Истекает через 38 дней

10%
cashback

Скидка
Получи 10% кэшбэка при оплате картой Тинькофф с промокодом Букинг
Истекает сегодня

Лучшее
предложение

Скидка
Дарим скидку за подписку на новости
Истекает через 96 дней

15%
купон

Скидка
По промокоду Букинг получи скидку от 15% на следующую покупку
Истекает через 17 дней

30%
купон

Скидка
Выгода до 30% при бронировании жилья в Сочи по промокоду Букинг на скидку
Истекает через 5 дней

30%
купон

Скидка
Успей забронировать жилье в Геленджике с выгодой до 30%
Истекает через 20 дней

28%
купон

Скидка
Сэкономь до 28% при бронировании жилья в Екатеринбурге
Истекает через 17 дней

700Р
купон

Скидка
Жилье в Адлере всего от 700 рублей за ночь
Истекает через 17 дней

25%
купон

Скидка
Забронируй жилье в Берлине с выгодой до 25%
Истекает через 34 дня

25%
купон

Скидка
До минус 25% при бронировании жилья на Пхукете
Истекает через 62 дня

2200Р
купон

Скидка
Жилье в Лондоне всего от 2200 рублей за ночь
Истекает через 52 дня

25%
купон

Скидка
Выгода до 25% при бронировании жилья в Казани
Истекает через 51 день

2000Р
купон

Скидка
Выгодно: отели в Египте всего от 2000 рублей в стуки
Истекает через 52 дня

28%
купон

Скидка
Бронируй отели во Вьетнаме с выгодой до 28%
Истекает через 48 дней

25%
купон

Скидка
Сэкономь до 25% при бронировании жилья в Мексике
Истекает через 31 день

50%
купон

Скидка
Бронируй семейные отели в Питере с выгодой до 50%
Истекает через 38 дней

10%
cashback

Скидка
Получи 10% кэшбэка при оплате картой Тинькофф с промокодом Букинг
Истекает сегодня

Лучшее
предложение

Скидка
Дарим скидку за подписку на новости
Истекает через 96 дней

15%
купон

Скидка
По промокоду Букинг получи скидку от 15% на следующую покупку
Истекает через 17 дней

30%
купон

Скидка
Выгода до 30% при бронировании жилья в Сочи по промокоду Букинг на скидку
Истекает через 5 дней

30%
купон

Скидка
Успей забронировать жилье в Геленджике с выгодой до 30%
Истекает через 20 дней

28%
купон

Скидка
Сэкономь до 28% при бронировании жилья в Екатеринбурге
Истекает через 17 дней

700Р
купон

Скидка
Жилье в Адлере всего от 700 рублей за ночь
Истекает через 17 дней

25%
купон

Скидка
Забронируй жилье в Берлине с выгодой до 25%
Истекает через 34 дня

25%
купон

Скидка
До минус 25% при бронировании жилья на Пхукете
Истекает через 62 дня

2200Р
купон

Скидка
Жилье в Лондоне всего от 2200 рублей за ночь
Истекает через 52 дня

25%
купон

Скидка
Выгода до 25% при бронировании жилья в Казани
Истекает через 51 день

2000Р
купон

Скидка
Выгодно: отели в Египте всего от 2000 рублей в стуки
Истекает через 52 дня

28%
купон

Скидка
Бронируй отели во Вьетнаме с выгодой до 28%
Истекает через 48 дней

25%
купон

Скидка
Сэкономь до 25% при бронировании жилья в Мексике
Истекает через 31 день

Похожие промокоды

Tutu.ru

/

Акция

Актуальные цены на билеты в большом гиде по Югре по купону Туту

Omio

/

Акция

Из Москвы в Берлин по самым выгодным ценам на самолете

Tez Tour

-14200Р

Акция

Распродажа туров в турция от 14200 рублей за человека

Популярные магазины

Промокоды Booking.com – отели со скидками

Сервис бронирования жилья Booking.com – это большой выбор недвижимости для путешественников. Он охватывает более 160 стран мира и предлагает миллионы номеров в гостиницах, квартир, апартаментов и вилл, которые можно снять онлайн. В каталоге собраны предложения от крупных компаний и ... частных арендодателей с подробными описаниями и детальными условиями бронирования. Купоны Booking.com делают их доступнее, позволяя снимать жилье со скидкой. Найти актуальные акции компании можно на этой странице.


Посетить Booking.com
Контакты Booking.com

Юридический адрес:
ул. Бутырский Вал, 10125047, Москва, Россия

Телефон:
8 800 100 6282, +44 20 3320 2612

Соц. сети:

vkfacebook instagram

Спасибо за оценку!

71 оценка поставлена средняя 4.3

Промокоды Booking.com – отели со скидками

Сервис бронирования жилья Booking.com – это большой выбор недвижимости для путешественников. Он охватывает более 160 стран мира и предлагает миллионы номеров в гостиницах, квартир, апартаментов и вилл, которые можно снять онлайн. В каталоге собраны предложения от крупных компаний и ... частных арендодателей с подробными описаниями и детальными условиями бронирования. Купоны Booking.com делают их доступнее, позволяя снимать жилье со скидкой. Найти актуальные акции компании можно на этой странице.


Посетить Booking.com
Контакты Booking.com

Юридический адрес:
ул. Бутырский Вал, 10125047, Москва, Россия

Телефон:
8 800 100 6282, +44 20 3320 2612

Соц. сети:

vkfacebook instagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Booking.com

Как использовать промокод для получения скидки на бронирование жилья с Booking.com

Помимо программы лояльности, получать скидки на аренду жилья с Booking.com можно, используя промокод. Он представляет собой цифро-буквенную комбинацию, которая может быть одноразовой или многоразовой и при вводе активирует начисление дисконта. Найти актуальные промокоды компании можно на этой странице. Чтобы воспользоваться предложением, следует:

  1. В описании акции скопировать код купона и перейти на сайт.

  2. Выбрать город, в котором нужно забронировать жилье, указать даты проживания и количество постояльцев.

  3. В списке доступных предложений выбрать подходящие, используя для отбора фильтры в левой колонке.

  4. Открыть подходящее предложение и нажать «Забронировать», указав тип номера (если есть выбор), количество кроватей и другие параметры.

  5. Указать информацию о себе, данные платежной карты и другие запрошенные данные.

  6. Перейти к завершающей стадии, нажав «Далее: финальные данные».

  7. Заполнить оставшиеся поля и найти в столбце справа поле для ввода промокода.

  8. Вставить и применить промокод для пересчета стоимости бронирования.

  9. Завершить подачу заявки и оплатить бронирование, если предусмотрена предоплата.

Комбинируя скидки по программе лояльности и промокодам, можно достичь наибольшей экономии. Сочетаемость дисконтных предложений определяется правилами конкретной акции.

Подробнее о сервисе бронирования жилья Booking.com

Портал Booking.com — это сервис онлайн-бронирования жилья, работающий во всем мире. Он позволяет найти и выбрать подходящий номер в отеле, апартаменты или квартиру в любой стране. Сервис работает с 1996 года и за это время сумел стать лидером рынка, услугами которого пользуются миллионы путешественников. Используя Букинг, можно забронировать любое жилье с выбором всех условий проживания, а также найти интересующие сопутствующие сервисы.

Большой выбор отелей и апартаментов по всему миру

На сайте представлена продвинутая система поиска жилья, оснащенная большим количеством фильтров. Она позволяет указать тип недвижимости, особенности ее местоположения, даты заезда и выезда, количество жильцов и другие параметры. С помощью системы Booking.com можно забронировать номер в гостинице, место в хостеле, апартаменты, виллу или квартиру заранее, чтобы сэкономить время и деньги.

Сервис поможет найти любой вид жилья. В наличии — миллионы предложений со всего мира. В их числе как экономварианты для бюджетного отдыха или деловых поездок, так и роскошная недвижимость элитного уровня. Снять жилье можно на любой срок от 1 ночи. Все условия аренды указываются на сайте в момент оформления заявки, поэтому можно не опасаться скрытых платежей или дополнительных расходов. Сервис позволяет точно планировать бюджет, а акции, скидки и программа лояльности помогут сократить траты на бронирование жилья онлайн.

Программа лояльности Genius

Все зарегистрированные пользователи Booking.com становятся участниками программы лояльности Genius. В ее рамках клиентам предоставляются скидки и привилегии. Среди них — бесплатный завтрак, повышение категории номера и другие подарки. Бронируя жилье на сайте, можно повышать уровень в программе лояльности, получая таким образом больше преимуществ.

Участие в программе лояльности автоматическое и пожизненное, поэтому достижения в ее рамках сохраняются навсегда. Потерять уже достигнутый уровень невозможно, зато его можно повысить. Эта особенность делает программу лояльности на Букинге одинаково удобной и для тех, кто ищет жилье редко, и для тех, кто проводит в путешествиях много времени.

Способы оплаты бронирования

Основной способ оплаты бронирования — внесение предоплаты с помощью банковской карты. Поддерживаются системы Visa, MasterCard и American Express. Сумма будет списана с нее после завершения бронирования недвижимости. Оплату можно сделать в любой валюте, в том числе в рублях, конвертация будет автоматической. Некоторые компании поддерживают аренду жилья без внесения предоплаты. В таком случае нужно просто указать необходимые параметры номера, комнаты или апартаментов и внести информацию о себе. Расчет за бронирование производится уже на месте, во время заселения.

В меню оформления заявки подробно указываются все статьи расходов, в числе которых непосредственно аренда жилья, налоги, туристический сбор и другие затраты. Это делает процесс бронирования максимально прозрачным, так как можно сразу посмотреть, сколько и за что нужно заплатить.

Дополнительные услуги при бронировании жилья

Помимо аренды недвижимости, в меню оформления заказа можно воспользоваться дополнительными услугами, такими как запрос трансфера и поиск проката автомобилей. Менеджер отеля свяжется с клиентом, чтобы предложить возможные варианты проезда от пункта прибытия к месту проживания, а подразделение Booking.com по аренде машин подскажет варианты проката авто в выбранном городе.

Транспортными подразделениями сервиса можно воспользоваться и отдельно от съема жилья. На сайте доступен поиск авиабилетов для выгодного перелета в пункт назначения с возможностью выбора оптимальной цены или маршрута. Также работает услуга по поиску служб аренды автомобилей, которая охватывает 160 стран и 60 тысяч направлений для поездок.

Отмена бронирования и возврат средств

В большинстве отелей доступна бесплатная ранняя отмена бронирования. Если отказ от аренды жилья осуществляется в срок не позже указанного при подаче заявки, уплаченные деньги возвращаются на счет в полном объеме. При отмене непосредственно перед въездом условия возврата зависят от отеля. За отказ может взиматься комиссия в размере части суммы или полной стоимости дневного проживания. Подробные условия отмены бронирования или возврата средств в случае незаезда зависят от компании, сдающей жилье. В некоторых случаях вернуть предоплату за неиспользованную услугу невозможно даже в частичном объеме.

Часто задаваемые вопросы про Booking.com

★ Какие скидки есть на Booking.com?

Сервис предоставляет скидки на бронирование жилья в рамках различных временных акций, а также постоянной программы лояльности.

★ Где найти актуальные акции Букинга?

Действующие скидочные купоны, промокоды и другие дисконтные предложения компании можно найти на этой странице.

★ Можно ли отменить бронирование на Booking.com?

Забронированный номер можно отменить в любой момент. В некоторых случаях отмена бесплатная, в других за это применяются санкции. Конкретные условия снятия брони приводятся в описании выбранного предложения.

★ Есть ли комиссия за бронирование на Букинге?

Комиссия за услуги сервиса с клиентов не взимается, вознаграждение выплачивают партнеры, сдающие жилье посредством платформы.

★ Какое жилье можно снять на Booking.com?

Сервис предоставляет услуги по бронированию жилья разных типов: мест в хостелах, номеров в отелях, квартир, домов, апартаментов, вилл и других видов недвижимости.

Лучшие промокоды Booking.com

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаБронируй семейные отели в Питере с выгодой до 50%не требуется
СкидкаПолучи 10% кэшбэка при оплате картой Тинькофф с промокодом Букингне требуется
СкидкаДарим скидку за подписку на новостине требуется
СкидкаПо промокоду Букинг получи скидку от 15% на следующую покупкуне требуется
СкидкаВыгода до 30% при бронировании жилья в Сочи по промокоду Букинг на скидкуне требуется
СкидкаУспей забронировать жилье в Геленджике с выгодой до 30%не требуется
СкидкаСэкономь до 28% при бронировании жилья в Екатеринбургене требуется
СкидкаЖилье в Адлере всего от 700 рублей за ночьне требуется
СкидкаЗабронируй жилье в Берлине с выгодой до 25%не требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.