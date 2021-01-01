  1. Главная
  2. Магазины
  3. Boxberry

Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Промокоды Boxberry на Октябрь

Акции и купоны Boxberry на Октябрь 2021

20%
купон

Промокод
Промокод Боксберри: скидка 20% на отправку посылок
Истекает через 38 дней

16%
купон

Промокод
Дисконт 16% на отправку багажа и перевеса по промокоду Боксберри на отправку

Доступна отправка посылок в Армению, Казахстан, Беларусь и Киргизию.

Истекает через 88 дней

20%
купон

Промокод
Минус 20% на доставку для интернет-магазинов
Истекает через 82 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Участвуй в конкурсе от Boxberry совместно с eBay и выигрывай ценные призы
Истекает через 19 дней

489Р
купон

Скидка
С промокодом Боксберри отправка посылок в Казахстан от 489 рублей
Истекает через 69 дней

445Р
купон

Скидка
Лучшая цена на отправку посылок в Киргизию от 445 рублей
Истекает через 69 дней

346Р
купон

Скидка
Доставка в страны СНГ от 346 рублей
Истекает через 95 дней

346Р
купон

Скидка
Отправка посылок в Беларусь от 346 рублей
Истекает через 69 дней

505Р
купон

Скидка
Отправляй посылки в Армению от 505 рублей
Истекает через 69 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Бережно доставим Ваши растения по доступным ценам

Boxberry организует надежную и удобную доставку растений из интернет-магазинов в любой регион России.

Истекает через 4 дня

14.95$
купон

Скидка
Доставка в США, Европу и любую страну мира за 14.95$ по промокоду Боксберри на доставку

Срок доставки от 7 до 16 рабочих дней. Сроки доставки по конкретному направлению можно рассчитать в личном кабинете.

Истекает через 4 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Доставим посылку с площадок частных объявлений

Покупайте и продавайте товары на площадках частных объявлений, не ограничиваясь пределами своего города.

Истекает через 67 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Удобное отслеживание посылок в мобильном приложении Boxberry
Истекает через 32 дня

9.99%
купон

Скидка
Доставка посылок из США в Россию всего от 9.99$ за 0.5кг
Истекает через 86 дней

225Р
купон

Скидка
Доставка по России всего от 225 рублей
Истекает через 88 дней

20%
купон

Промокод
Промокод Боксберри: скидка 20% на отправку посылок
Истекает через 38 дней

16%
купон

Промокод
Дисконт 16% на отправку багажа и перевеса по промокоду Боксберри на отправку

Доступна отправка посылок в Армению, Казахстан, Беларусь и Киргизию.

Истекает через 88 дней

20%
купон

Промокод
Минус 20% на доставку для интернет-магазинов
Истекает через 82 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Участвуй в конкурсе от Boxberry совместно с eBay и выигрывай ценные призы
Истекает через 19 дней

489Р
купон

Скидка
С промокодом Боксберри отправка посылок в Казахстан от 489 рублей
Истекает через 69 дней

445Р
купон

Скидка
Лучшая цена на отправку посылок в Киргизию от 445 рублей
Истекает через 69 дней

346Р
купон

Скидка
Доставка в страны СНГ от 346 рублей
Истекает через 95 дней

346Р
купон

Скидка
Отправка посылок в Беларусь от 346 рублей
Истекает через 69 дней

505Р
купон

Скидка
Отправляй посылки в Армению от 505 рублей
Истекает через 69 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Бережно доставим Ваши растения по доступным ценам

Boxberry организует надежную и удобную доставку растений из интернет-магазинов в любой регион России.

Истекает через 4 дня

14.95$
купон

Скидка
Доставка в США, Европу и любую страну мира за 14.95$ по промокоду Боксберри на доставку

Срок доставки от 7 до 16 рабочих дней. Сроки доставки по конкретному направлению можно рассчитать в личном кабинете.

Истекает через 4 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Доставим посылку с площадок частных объявлений

Покупайте и продавайте товары на площадках частных объявлений, не ограничиваясь пределами своего города.

Истекает через 67 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Удобное отслеживание посылок в мобильном приложении Boxberry
Истекает через 32 дня

9.99%
купон

Скидка
Доставка посылок из США в Россию всего от 9.99$ за 0.5кг
Истекает через 86 дней

225Р
купон

Скидка
Доставка по России всего от 225 рублей
Истекает через 88 дней

Похожие промокоды

Moneyveo UA

-50%

Акция

Получи кредит со скидкой до 50% по программе «Уровни лояльности» с купоном Moneyveo

Reg.ru

-40%

Акция

Хостинг для сайта компании с выгодой до 40%

МегаФон

-9000Р

Акция

Дарим скидку до 9000 рублей на смартфоны Samsung Galaxy при заказе онлайн

Tele2

-25%

Акция

Скидка 25% в кино по промокоду Tele2

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

25%
купон

Промокод
Используй мобильное приложение Boxberry и оформляй посылки с дисконтом 25%

Беспл
подарок

Промокод
Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите 1000 рублей на доставку и подарок по промокоду Боксберри на доставку

Получите 3 бесплатные отправки в подарок. Предложение действует 1 месяц с момента активации промокода.

Лучшее
предложение

Скидка
Купон Boxberry: запустили доставку в Армению

Радуем Вас новой точкой на карте доставки Boxberry. Пока доступны два города Армении - Ереван и Ванадзор.

Популярные магазины

Boxberry — международная служба доставки

Транспортная компания Boxberry с 2010 года занимается доставкой грузов по России и за границу. Перевозчик активно сотрудничает с физическими и юридическими лицами. Среди партнеров организации сотни популярных торговых площадок и сервисов, работающих в интернете. Кроме выгодных тариф ... ов, Боксберри предлагает клиентам различные бонусы. На этой странице собраны актуальные промокоды Boxberry, дающие право на скидку. Чтобы активировать предложение, не нужно даже регистрироваться.


Посетить Boxberry
Контакты Boxberry

Юридический адрес:
124015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 4

Телефон:
8-499-391-56-22

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Boxberry — международная служба доставки

Транспортная компания Boxberry с 2010 года занимается доставкой грузов по России и за границу. Перевозчик активно сотрудничает с физическими и юридическими лицами. Среди партнеров организации сотни популярных торговых площадок и сервисов, работающих в интернете. Кроме выгодных тариф ... ов, Боксберри предлагает клиентам различные бонусы. На этой странице собраны актуальные промокоды Boxberry, дающие право на скидку. Чтобы активировать предложение, не нужно даже регистрироваться.


Посетить Boxberry
Контакты Boxberry

Юридический адрес:
124015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 4

Телефон:
8-499-391-56-22

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Boxberry

Boxberry — доставка посылок по РФ и за границу

Служба доставки Boxberry основана в 2010 году. Компания входит в состав ГК «Урал-Пресс», известного логиста, начавшего деятельность еще в девяностых. Так как сервис максимально использует инфраструктуру главной организации, можно считать, что у него без малого 30-летний опыт работы на рынке грузоперевозок. Сегодня отделения Боксберри открыты во всех крупных городах РФ, общее количество филиалов превысило отметку 4270.

Компания работает и на международном уровне. Жители России могут отправлять посылки в отдельные страны Европы, США, Азии и принимать грузы оттуда. Сервис обслуживает частных особ и юридических лиц, особенно активно сотрудничая с ведущими интернет-магазинами. На отдельной странице сайта собраны промокоды, позволяющие получать скидки на разных онлайн-площадках. 

Услуги службы доставки

Компания Boxberry предлагает клиентам широкий выбор возможностей в сфере грузоперевозок:

  • доставку посылок по России и за рубежом;

  • возврат покупок, сделанных в интернет-магазинах;

  • транспортировку нестандартных грузов, в том числе растений;

  • курьерскую доставку;

  • оформление таможенных и других документов;

  • помощь с упаковкой посылок;

  • возможность отслеживать местонахождение товара.

На сайте есть калькулятор, с помощью которого можно быстро узнать цену доставки с учетом промокода. Есть возможность сразу оформить экспресс-накладную, чтобы ускорить процесс в отделении перевозчика.

Бонусная программа

В настоящее время на сайте службы доставки нет комплексной бонусной программы, предусматривающей вознаграждение за лояльность. Однако компания предлагает клиентам большой выбор скидок от себя и партнерских организаций. Актуальные акции Боксберри бесплатно доступны на этой странице. В некоторых случаях для активации предложения достаточно перейти по ссылке, в остальных ситуациях нужно применить код, указанный в купоне. Помимо собственных программ, компания распространяет бонусы от своих многочисленных партнеров. На странице «Промокоды» собраны действующие акции популярных интернет-магазинов и сервисов. 

Как частному лицу оплатить доставку по России

Оплатить услугу можно непосредственно в отделении Boxberry, рассчитавшись наличными или картой. Альтернативный вариант — внести деньги через сайт при оформлении доставки. К оплате принимают карты MasterCard, Мир и Visa, операции проводятся через ПАО ВТБ/ООО «Платежный». Потребуется сообщить номер, срок действия и код CVV2/CVC2, имя владельца. На телефонный номер, привязанный к карте, пришлют комбинацию 3D-Secure, которую нужно ввести для подтверждения оплаты. Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить у менеджера техподдержки. При выдаче неоплаченной посылки из интернет-магазина транспортная компания берет за перевод денег небольшую комиссию.

Как оформить доставку и получить посылку

Чтобы отправить посылку, нужно прийти в ближайшее отделение Boxberry с паспортом. Если клиент уже оформил накладную на сайте или в мобильном приложении, следует назвать номер накладной. Если процедура начинается с нуля, можно использовать активный промокод, сообщив его оператору. Вес одного места не может превышать 15 кг, допустимые габариты — 120 х 80 х 50 см. Минимальная страховка — 500 рублей, максимальная — 200 тыс. руб.

Груз должен быть упакован в соответствии с правилами ТК Боксберри. Подойдет прочная чистая коробка или пакет без внешних повреждений. Можно использовать как свою, так и фирменную упаковку перевозчика. Важно максимально заполнить пустоты, хрупкие вещи нужно дополнительно обернуть мягким материалом. При возврате международной посылки допускается только транспортировка в фирменной упаковке типа «пакет с клапаном». 

Для получения посылки обычно хватает кода из SMS, но во многих случаях также требуется оригинал паспорта. Третье лицо может забрать груз по доверенности (нотариальной или с синей печатью). Вскрыть транспортировочную и внешнюю упаковку можно прямо в отделении, заводскую — не всегда.

Как вернуть посылку

Вернуть посылку можно как в момент приема в отделении Boxberry, так и спустя некоторое время. В обоих случаях придется заполнить заявление и приложить документы, запрашиваемые интернет-магазином. Доставку обычно оплачивает получатель, эти деньги ему компенсируют, если претензии признают справедливыми. Упростить процедуру позволяет опция «Возврат после выдачи». Уточнить, доступна ли такая услуга, можно в онлайн-чате на сайте службы поддержки или на площадке отправителя.

Как активировать промокод от компании Boxberry

На этой странице собраны актуальные купоны сервиса. Для активации предложений не нужно регистрироваться. Они доступны без каких-либо условий и бесплатно. Если в купоне нет информации, достаточно перейти по ссылке и следовать дальнейшим инструкциям. При наличии кода нужно его скопировать, чтобы впоследствии вставить в соответствующее поле. Порядок действий для неавторизованных гостей:

  1. Зайти на сайт.

  2. Заполнить поля калькулятора расчета доставки (параметры посылки, сумма страховки, города отправления и получения).

  3. Вставить промокод в одноименное поле и нажать «Применить».

  1. Выбрать «Оформить доставку без регистрации».

  2. Указать адрес отделения, с которого будет отправлена посылка, и другие запрашиваемые данные.

  3. Завершить процедуру.

Потратив пару минут на открытие личного кабинет, пользователь в дальнейшем будет получать уведомления о новых скидках и бонусах. Активировать промокод можно и непосредственно в отделении ТК. Достаточно назвать оператору кодовую комбинацию или слово. 

Часто задаваемые вопросы про Boxberry

★ Где найти промокод, чтобы снизить цену доставки?

Действующие купоны перевозчика собраны на этой странице.

★ Разрешено ли продлевать срок хранения посылки?

Да, в личном кабинете есть опция «Продлить на 7 дней». Услуга платная и доступна только раз.

★ Можно ли поручить доставку в отделение курьеру?

Да, достаточно обратиться на горячую линию перевозчика и оставить заявку. Онлайн-оформление услуги через сайт сегодня недоступно.

★ Как отслеживать статус заказа?

Каждой посылке присваивается трек-номер. Нужно ввести его в личном кабинете или мобильном приложении, чтобы увидеть текущее местонахождение груза.

★ Сколько стоит коробка или пакет в отделении Boxberry?

За использование фирменной упаковки ничего платить не нужно.

Лучшие промокоды Boxberry

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Боксберри: скидка 20% на отправку посылокAdm***
ПромокодДисконт 16% на отправку багажа и перевеса по промокоду Боксберри на отправкуБАГ***
ПромокодМинус 20% на доставку для интернет-магазиновPRO***
СкидкаУчаствуй в конкурсе от Boxberry совместно с eBay и выигрывай ценные призыне требуется
СкидкаС промокодом Боксберри отправка посылок в Казахстан от 489 рублейне требуется
СкидкаЛучшая цена на отправку посылок в Киргизию от 445 рублейне требуется
СкидкаДоставка в страны СНГ от 346 рублейне требуется
СкидкаОтправка посылок в Беларусь от 346 рублейне требуется
СкидкаОтправляй посылки в Армению от 505 рублейне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.