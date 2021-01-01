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Доступна отправка посылок в Армению, Казахстан, Беларусь и Киргизию.
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489Р
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346Р
купон
346Р
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505Р
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Лучшее
предложение
Boxberry организует надежную и удобную доставку растений из интернет-магазинов в любой регион России.
14.95$
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Срок доставки от 7 до 16 рабочих дней. Сроки доставки по конкретному направлению можно рассчитать в личном кабинете.
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Радуем Вас новой точкой на карте доставки Boxberry. Пока доступны два города Армении - Ереван и Ванадзор.
Транспортная компания Boxberry с 2010 года занимается доставкой грузов по России и за границу. Перевозчик активно сотрудничает с физическими и юридическими лицами. Среди партнеров организации сотни популярных торговых площадок и сервисов, работающих в интернете. Кроме выгодных тариф ... ов, Боксберри предлагает клиентам различные бонусы. На этой странице собраны актуальные промокоды Boxberry, дающие право на скидку. Чтобы активировать предложение, не нужно даже регистрироваться.
Юридический адрес:
124015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 4
Телефон:
8-499-391-56-22
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
Транспортная компания Boxberry с 2010 года занимается доставкой грузов по России и за границу. Перевозчик активно сотрудничает с физическими и юридическими лицами. Среди партнеров организации сотни популярных торговых площадок и сервисов, работающих в интернете. Кроме выгодных тариф ... ов, Боксберри предлагает клиентам различные бонусы. На этой странице собраны актуальные промокоды Boxberry, дающие право на скидку. Чтобы активировать предложение, не нужно даже регистрироваться.
Юридический адрес:
124015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 4
Телефон:
8-499-391-56-22
Соц. сети:
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Служба доставки Boxberry основана в 2010 году. Компания входит в состав ГК «Урал-Пресс», известного логиста, начавшего деятельность еще в девяностых. Так как сервис максимально использует инфраструктуру главной организации, можно считать, что у него без малого 30-летний опыт работы на рынке грузоперевозок. Сегодня отделения Боксберри открыты во всех крупных городах РФ, общее количество филиалов превысило отметку 4270.
Компания работает и на международном уровне. Жители России могут отправлять посылки в отдельные страны Европы, США, Азии и принимать грузы оттуда. Сервис обслуживает частных особ и юридических лиц, особенно активно сотрудничая с ведущими интернет-магазинами. На отдельной странице сайта собраны промокоды, позволяющие получать скидки на разных онлайн-площадках.
Компания Boxberry предлагает клиентам широкий выбор возможностей в сфере грузоперевозок:
доставку посылок по России и за рубежом;
возврат покупок, сделанных в интернет-магазинах;
транспортировку нестандартных грузов, в том числе растений;
курьерскую доставку;
оформление таможенных и других документов;
помощь с упаковкой посылок;
возможность отслеживать местонахождение товара.
На сайте есть калькулятор, с помощью которого можно быстро узнать цену доставки с учетом промокода. Есть возможность сразу оформить экспресс-накладную, чтобы ускорить процесс в отделении перевозчика.
В настоящее время на сайте службы доставки нет комплексной бонусной программы, предусматривающей вознаграждение за лояльность. Однако компания предлагает клиентам большой выбор скидок от себя и партнерских организаций. Актуальные акции Боксберри бесплатно доступны на этой странице. В некоторых случаях для активации предложения достаточно перейти по ссылке, в остальных ситуациях нужно применить код, указанный в купоне. Помимо собственных программ, компания распространяет бонусы от своих многочисленных партнеров. На странице «Промокоды» собраны действующие акции популярных интернет-магазинов и сервисов.
Оплатить услугу можно непосредственно в отделении Boxberry, рассчитавшись наличными или картой. Альтернативный вариант — внести деньги через сайт при оформлении доставки. К оплате принимают карты MasterCard, Мир и Visa, операции проводятся через ПАО ВТБ/ООО «Платежный». Потребуется сообщить номер, срок действия и код CVV2/CVC2, имя владельца. На телефонный номер, привязанный к карте, пришлют комбинацию 3D-Secure, которую нужно ввести для подтверждения оплаты. Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить у менеджера техподдержки. При выдаче неоплаченной посылки из интернет-магазина транспортная компания берет за перевод денег небольшую комиссию.
Чтобы отправить посылку, нужно прийти в ближайшее отделение Boxberry с паспортом. Если клиент уже оформил накладную на сайте или в мобильном приложении, следует назвать номер накладной. Если процедура начинается с нуля, можно использовать активный промокод, сообщив его оператору. Вес одного места не может превышать 15 кг, допустимые габариты — 120 х 80 х 50 см. Минимальная страховка — 500 рублей, максимальная — 200 тыс. руб.
Груз должен быть упакован в соответствии с правилами ТК Боксберри. Подойдет прочная чистая коробка или пакет без внешних повреждений. Можно использовать как свою, так и фирменную упаковку перевозчика. Важно максимально заполнить пустоты, хрупкие вещи нужно дополнительно обернуть мягким материалом. При возврате международной посылки допускается только транспортировка в фирменной упаковке типа «пакет с клапаном».
Для получения посылки обычно хватает кода из SMS, но во многих случаях также требуется оригинал паспорта. Третье лицо может забрать груз по доверенности (нотариальной или с синей печатью). Вскрыть транспортировочную и внешнюю упаковку можно прямо в отделении, заводскую — не всегда.
Вернуть посылку можно как в момент приема в отделении Boxberry, так и спустя некоторое время. В обоих случаях придется заполнить заявление и приложить документы, запрашиваемые интернет-магазином. Доставку обычно оплачивает получатель, эти деньги ему компенсируют, если претензии признают справедливыми. Упростить процедуру позволяет опция «Возврат после выдачи». Уточнить, доступна ли такая услуга, можно в онлайн-чате на сайте службы поддержки или на площадке отправителя.
На этой странице собраны актуальные купоны сервиса. Для активации предложений не нужно регистрироваться. Они доступны без каких-либо условий и бесплатно. Если в купоне нет информации, достаточно перейти по ссылке и следовать дальнейшим инструкциям. При наличии кода нужно его скопировать, чтобы впоследствии вставить в соответствующее поле. Порядок действий для неавторизованных гостей:
Зайти на сайт.
Заполнить поля калькулятора расчета доставки (параметры посылки, сумма страховки, города отправления и получения).
Вставить промокод в одноименное поле и нажать «Применить».
Выбрать «Оформить доставку без регистрации».
Указать адрес отделения, с которого будет отправлена посылка, и другие запрашиваемые данные.
Завершить процедуру.
Потратив пару минут на открытие личного кабинет, пользователь в дальнейшем будет получать уведомления о новых скидках и бонусах. Активировать промокод можно и непосредственно в отделении ТК. Достаточно назвать оператору кодовую комбинацию или слово.
Действующие купоны перевозчика собраны на этой странице.
Да, в личном кабинете есть опция «Продлить на 7 дней». Услуга платная и доступна только раз.
Да, достаточно обратиться на горячую линию перевозчика и оставить заявку. Онлайн-оформление услуги через сайт сегодня недоступно.
Каждой посылке присваивается трек-номер. Нужно ввести его в личном кабинете или мобильном приложении, чтобы увидеть текущее местонахождение груза.
За использование фирменной упаковки ничего платить не нужно.
|Тип купона
|Описание
|Код
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|Промокод Боксберри: скидка 20% на отправку посылок
|Adm***
|Промокод
|Дисконт 16% на отправку багажа и перевеса по промокоду Боксберри на отправку
|БАГ***
|Промокод
|Минус 20% на доставку для интернет-магазинов
|PRO***
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