Boxberry — доставка посылок по РФ и за границу

Служба доставки Boxberry основана в 2010 году. Компания входит в состав ГК «Урал-Пресс», известного логиста, начавшего деятельность еще в девяностых. Так как сервис максимально использует инфраструктуру главной организации, можно считать, что у него без малого 30-летний опыт работы на рынке грузоперевозок. Сегодня отделения Боксберри открыты во всех крупных городах РФ, общее количество филиалов превысило отметку 4270.

Компания работает и на международном уровне. Жители России могут отправлять посылки в отдельные страны Европы, США, Азии и принимать грузы оттуда. Сервис обслуживает частных особ и юридических лиц, особенно активно сотрудничая с ведущими интернет-магазинами. На отдельной странице сайта собраны промокоды, позволяющие получать скидки на разных онлайн-площадках.

Услуги службы доставки

Компания Boxberry предлагает клиентам широкий выбор возможностей в сфере грузоперевозок:

доставку посылок по России и за рубежом;

возврат покупок, сделанных в интернет-магазинах;

транспортировку нестандартных грузов, в том числе растений;

курьерскую доставку;

оформление таможенных и других документов;

помощь с упаковкой посылок;

возможность отслеживать местонахождение товара.

На сайте есть калькулятор, с помощью которого можно быстро узнать цену доставки с учетом промокода. Есть возможность сразу оформить экспресс-накладную, чтобы ускорить процесс в отделении перевозчика.

Бонусная программа

В настоящее время на сайте службы доставки нет комплексной бонусной программы, предусматривающей вознаграждение за лояльность. Однако компания предлагает клиентам большой выбор скидок от себя и партнерских организаций. Актуальные акции Боксберри бесплатно доступны на этой странице. В некоторых случаях для активации предложения достаточно перейти по ссылке, в остальных ситуациях нужно применить код, указанный в купоне. Помимо собственных программ, компания распространяет бонусы от своих многочисленных партнеров. На странице «Промокоды» собраны действующие акции популярных интернет-магазинов и сервисов.

Как частному лицу оплатить доставку по России

Оплатить услугу можно непосредственно в отделении Boxberry, рассчитавшись наличными или картой. Альтернативный вариант — внести деньги через сайт при оформлении доставки. К оплате принимают карты MasterCard, Мир и Visa, операции проводятся через ПАО ВТБ/ООО «Платежный». Потребуется сообщить номер, срок действия и код CVV2/CVC2, имя владельца. На телефонный номер, привязанный к карте, пришлют комбинацию 3D-Secure, которую нужно ввести для подтверждения оплаты. Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить у менеджера техподдержки. При выдаче неоплаченной посылки из интернет-магазина транспортная компания берет за перевод денег небольшую комиссию.

Как оформить доставку и получить посылку

Чтобы отправить посылку, нужно прийти в ближайшее отделение Boxberry с паспортом. Если клиент уже оформил накладную на сайте или в мобильном приложении, следует назвать номер накладной. Если процедура начинается с нуля, можно использовать активный промокод, сообщив его оператору. Вес одного места не может превышать 15 кг, допустимые габариты — 120 х 80 х 50 см. Минимальная страховка — 500 рублей, максимальная — 200 тыс. руб.

Груз должен быть упакован в соответствии с правилами ТК Боксберри. Подойдет прочная чистая коробка или пакет без внешних повреждений. Можно использовать как свою, так и фирменную упаковку перевозчика. Важно максимально заполнить пустоты, хрупкие вещи нужно дополнительно обернуть мягким материалом. При возврате международной посылки допускается только транспортировка в фирменной упаковке типа «пакет с клапаном».

Для получения посылки обычно хватает кода из SMS, но во многих случаях также требуется оригинал паспорта. Третье лицо может забрать груз по доверенности (нотариальной или с синей печатью). Вскрыть транспортировочную и внешнюю упаковку можно прямо в отделении, заводскую — не всегда.

Как вернуть посылку

Вернуть посылку можно как в момент приема в отделении Boxberry, так и спустя некоторое время. В обоих случаях придется заполнить заявление и приложить документы, запрашиваемые интернет-магазином. Доставку обычно оплачивает получатель, эти деньги ему компенсируют, если претензии признают справедливыми. Упростить процедуру позволяет опция «Возврат после выдачи». Уточнить, доступна ли такая услуга, можно в онлайн-чате на сайте службы поддержки или на площадке отправителя.