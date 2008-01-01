3 оценки поставлены средняя 4.3
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Брендшоп — российский магазин модной одежды, который работает в РФ, РБ и Казахстане. В нем можно купить вещи известных брендов, не опасаясь нарваться на подделку. Выбор товаров огромный, но наибольшим спросом пользуются фирменные кроссовки. Это неудивительно — здесь появляются даже ... самые редкие модели. Сэкономить на покупках можно с помощью купонов и промокодов Brandshop. Все актуальные скидочные предложения опубликованы на этой странице.
Юридический адрес:
Москва, Петровский бульвар, 21
Электронная почта:
store@brandshop.ru
Телефон:
+7 (495) 544-57-70 +7 (800) 775-28-34
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 4.3
Брендшоп — российский магазин модной одежды, который работает в РФ, РБ и Казахстане. В нем можно купить вещи известных брендов, не опасаясь нарваться на подделку. Выбор товаров огромный, но наибольшим спросом пользуются фирменные кроссовки. Это неудивительно — здесь появляются даже ... самые редкие модели. Сэкономить на покупках можно с помощью купонов и промокодов Brandshop. Все актуальные скидочные предложения опубликованы на этой странице.
Юридический адрес:
Москва, Петровский бульвар, 21
Электронная почта:
store@brandshop.ru
Телефон:
+7 (495) 544-57-70 +7 (800) 775-28-34
Соц. сети:
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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Чтобы применить промокод магазина на скидку, понадобится выполнить следующие действия:
Найти нужное предложение на этой странице.
Скопировать код.
Перейти на сайт маркетплейса.
Выбрать товар.
Добавить его в корзину.
Перед вводом личных данных и реквизитов вставить промокод в специальное поле.
Завершить оформление заказа.
После этого цена товара будет выставлена с учетом скидки. Она может отличаться и зависит от номинала активированного кода.
По некоторым промопредложениям предусмотрены купоны, которые не содержат промокодов. Порядок их применения немного отличается. Достаточно кликнуть по подходящему варианту с этой страницы, а после переадресации в Brandshop сделать покупку. Счет к оплате будет выставлен с учетом скидки, которая активируется автоматически.
Магазин был основан в 2008 году Ильей Гребенщиковым. Мысль создать собственный маркетплейс появилась у молодого человека после знакомства с Дмитрием Пчелкиным, который ранее занимался перепродажей брендовой одежды. Друзья одолжили у родителей 200 000 рублей, закупили партию вещей на eBay и начали предлагать ее в своей группе во ВКонтакте.
Дела у партнеров пошли успешно. Прибыль, полученная от первых продаж, позволила запустить полноценный сайт и открыть собственный офис на Таганке. Спустя год работы открылся первый офлайн-магазин Brandshop. Уже к 2012-му маркетплейс обрел невероятную популярность. Популярные марки одежды стали предоставлять ему уникальное право продавать новинки. Первой из них стали лимитированные кроссовки Nike Air Foamposite One Galaxy. За ними у наземного салона Брендшопа выстроилась очередь.
Сегодня компания предлагает брендовые вещи для мужчин и женщин. Ассортимент магазина насчитывает несколько тысяч наименований. Товары могут купить не только россияне, но и жители Казахстана и Республики Беларусь. Сэкономить на покупке можно с помощью купонов и промокодов Brandshop.
Уже на этапе существования маркетплейса в виде группы в ВК было ясно: его главный товар — это кроссовки. Гребенщиков и компания делали акцент на редких моделях сникеров, да и вообще на оригинальной брендовой обуви. Такое положение дел сохраняется и сегодня. Статистика показывает, что подавляющее большинство клиентов торговой площадки заказывают именно фирменные кроссовки.
Второе по популярности место занимают базовые вещи. Это джинсы, шорты, толстовки, футболки. А третье — головные уборы. Чаще всего покупают бейсболки.
Посмотреть, что пользуется наибольшим спросом, можно в специальном блоке на главной странице магазина. Он показывает 16 товаров, которые в течение последних нескольких дней покупают больше всего.
В магазине действует программа лояльности. Для участия в ней необходимо оформить бонусную карту Брендшоп. Это можно сделать только в офлайн-маркетплейсе. Понадобится заполнить электронную анкету на кассе и подтвердить свой мобильный номер посредством SMS-кода.
Чтобы получить привилегии по программе лояльности, надо просто делать покупки. Чем их больше, тем выше размер скидки. Так, при общих тратах от 50 000 до 99 999 рублей цену уменьшают на 5%. А если клиент купил вещи на сумму от 200 000 рублей — на 15%. Это, кстати, максимальное значение. В зачет общего размера затрат не идут деньги, потраченные на подарочные карты.
Предложения в рамках программы лояльности не суммируются с купонами и промокодами. Применяются наиболее выгодные условия. Например, если у покупателя есть скидка 5%, а код снижает цены на 10%, используют именно его.
Оплатить покупку можно несколькими способами:
Банковской картой. Разрешается использовать платежные системы Visa, MasterCard, Maestro и Мир.
Наличными. Этим способом можно воспользоваться при получении заказа в магазине или от курьера.
Наложенным платежом. Вариант доступен при пересылке товара Почтой России. Оплата производится на кассе почтового отделения.
Электронные кошельки использовать нельзя. Но можно оплатить покупку привязанной к ним карточкой, в том числе виртуальной.
Есть несколько способов сделать это. Жители Москвы могут получить покупку посредством курьерской доставки Brandshop. Ее можно заказать прямо до двери или до ближайшей станции метрополитена. За пределы МКАД курьеры не выезжают. При заказе от 15 000 рублей услуга бесплатна, в остальных случаях стоит 350 рублей.
Покупатели из других городов могут воспользоваться услугами Почты России или транспортной компании. Первый способ самый дешевый (490 рублей), но при этом самый долгий (до 2 недель). Второй обойдется чуть дороже (СДЭК — 690 рублей, EMS Russian Post — 890 рублей, DHL — 1200 рублей). Но покупку привозят гораздо быстрее. Ее доставка может занять от 2 до 7 рабочих дней. Точный срок зависит от места жительства клиента.
Возврат покупки производится в соответствии с законодательством РФ о правах потребителей. То есть вернуть вещь можно в любое время в течение 14 календарных дней с момента ее получения. При этом должны быть сохранены товарный вид, заводская упаковка и бирка.
Жители Москвы могут вернуть покупку в офлайн-магазин компании. Прием проводят ежедневно с 10:00 до 22:00. Жители других регионов России, Казахстана и Беларуси должны отправить товар почтой или транспортной компанией.
Да. Это VK, Instagram, Facebook, YouTube. Есть даже канал с музыкой и подкастами в Spotify. Если следить за соцсетями маркетплейса, можно получать актуальную информацию о свежих поступлениях и промопредложениях компании.
Да. Но регистрация очень простая — достаточно указать имя, фамилию, email, телефон и пароль. Если этого делать не хочется, есть возможность войти через аккаунт во ВКонтакте.
Нет. В магазине есть также аксессуары (часы, бижутерия), косметика.
Для этого на сайте маркетплейса есть раздел «Новинки». Он очень удобный. Отображается даже день, в который товар появился в каталоге.
Да. После оформления заказа покупателю выдают трек-номер. Его нужно ввести в специальное поле на сайте Почты России или транспортной компании. После этого появится информация о местонахождении заказа.
|Тип купона
|Описание
|Код
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|Промокод Brandshop: Большой выбор женских толстовок с выгодой при покупке до 70%
|не требуется
|Скидка
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|не требуется
|Скидка
|Мужские поло в большом ассортименте с дисконтом до 60%
|не требуется
|Скидка
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|не требуется
|Скидка
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|не требуется
|Скидка
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|не требуется
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|Женские джинсовые куртки со скидкой до 50% по промокоду Brandshop
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|Дисконт до 60% на женскую коллекцию
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