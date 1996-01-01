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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды БУКА на Октябрь

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Популярные магазины

Онлайн-магазин Бука: скидки и акции

Бука — это популярный интернет-магазин, который занимается продажей игр для ПК и консолей. Помимо основных разделов, пользователям доступны для покупки аксессуары, софт, атрибутика разных игр, фильмов и мульфильмов. Магазин предлагает уникальную программу лояльности и скидки для но ... вых и постоянных клиентов. Акционные предложения постоянно обновляются и пополняются. Полный список актуальных промокодов и купонов от Буки вы всегда можете найти на этой странице.


Посетить БУКА
Контакты БУКА

Юридический адрес:
115230 Россия, Москва, Каширское шоссе, 1, корпус 2, Компания «Бука»

Электронная почта:
help@buka.ru

Телефон:
8 (800) 555-28-52

Соц. сети:

facebook youtube

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Онлайн-магазин Бука: скидки и акции

Бука — это популярный интернет-магазин, который занимается продажей игр для ПК и консолей. Помимо основных разделов, пользователям доступны для покупки аксессуары, софт, атрибутика разных игр, фильмов и мульфильмов. Магазин предлагает уникальную программу лояльности и скидки для но ... вых и постоянных клиентов. Акционные предложения постоянно обновляются и пополняются. Полный список актуальных промокодов и купонов от Буки вы всегда можете найти на этой странице.


Посетить БУКА
Контакты БУКА

Юридический адрес:
115230 Россия, Москва, Каширское шоссе, 1, корпус 2, Компания «Бука»

Электронная почта:
help@buka.ru

Телефон:
8 (800) 555-28-52

Соц. сети:

facebook youtube

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Специальные предложения от БУКА

Подробнее об интернет-магазине Бука

Интернет-магазин Бука специализируется на продаже оригинальных игр, софта, оборудования, аксессуаров для пользователей, ПК и консолей. Проект работает в качестве официального поставщика игр с 1993 года. Он имеет собственную международную дистрибьюторскую сеть, которая известна в России издательством уже ставших легендарными Metro: Exodus, Kingdom Come: Deliverance, Sniper Elite и Darksiders series и др. 

Тесное сотрудничество выстроено с крупными и малыми разработчиками и издателями по всему миру. Среди них такие мастодонты, как Valve Corporation (Half-Life, Counter-Strike), Deep Silver (Metro), Ubisoft (Assassin's Creed), Square Enix (Space Invaders, Bubble Bobble), Alawar (Beholder) и др. 

Главные достижения компании: в 1996 году выпущена игра «Русская рулетка», в 2012-м году началось активное сотрудничество с Microsoft — Buka стал официальным представителем продуктов компании. В 2018 году у Буки вышла официальная игра High Noon VR для любителей шлемов виртуальной реальности. 

На сайте для покупки предложены игры на ПК, Xboxe One, Playstation 4, Nintendo Switch, Android и iOS.

Популярные товары и категории в магазине Бука

Для пользователей магазина Бука предложены следующие разделы:

  • игры — самый популярный раздел с играми в более чем 100 жанрах;

  • софт — обучающее программное обеспечение, словари, редакторы, системные, для безопасности и офиса;

  • аксессуары — накладки, фигурки, чехлы и многое другое для фанатов разных игр, фильмов, мультфильмов;

  • Playstation — игры, контроллеры, дополнения для игровой приставки; 

  • Xbox — игры, аксессуары и консоли Xbox;

  • Nintendo — игры, фигурки, консоли и аксессуары ИП Nintendo; 

  • Steam-аксессуары — контроллеры, накладки и другие товары. 

Отдельно в каталоге представлен раздел с подписками на разные стриминговые сервисы. Среди них ЛитРес, Okko, Premier, Amediateka, Start и др. Они доступны на русском и английском языках. 

Кроме продажи игр, комплектующих и подписок, на сайте есть раздел с атрибутикой. Товары удобно рассортированы по категориям. Например, вещи для личной носки, пазлы, брелки, фигурки и собственный мерч от Буки. Отдельно вынесен раздел с акционными предложениями. Через него можно оформить предзаказ на игру, получить скидку за покупки и поучаствовать в распродажах. При открытии купона клиентам доступны даты проведения акции и тематические товары. 

Бонусная программа на сайте Бука

На сайте Бука клиентам предлагается поучаствовать в бонусной программе. Например, при покупке на 3 001 рубль пользователь переходит на «Серебряный» уровень. Ему доступна скидка на товары в 5% и 5% от суммы потраченных средств конвертируются в баллы. В зависимости от уровня лояльности, скидка составляет 3–10%. Баллы начисляются при покупке цифровых и некоторых физических продуктов из каталога. 

Сайт выпускает промокоды и акционные купоны. Все они, кроме программы лояльности, есть на этой странице сайта. 

Методы оплаты покупки 

Чтобы заказать товар, нужно зарегистрироваться на сайте. Можно оплатить онлайн или при получении посылки курьеру картой/наличными. Принимаются карты Visa, MasterCard, Maestro, Мир. Также возможна оплата электронными кошельками: Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney. Другие способы — МТС и Сбербанк онлайн. 

Важный момент: если сумма заказа больше 10 000 рублей, оплатить его можно только онлайн банковской картой или Webmoney.

Способы доставки 

Для клиентов магазина доступны доставка и самовывоз. Цифровые версии игр отобразятся сразу в личном кабинете, а ключи доступа по предзаказу будут выданы при покупке. Физические товары доставляются по всей России курьерской службой B2CPL и Почтой России. Стоимость услуги рассчитывается с учетом отдаленности места проживания клиента и суммы покупки. Промокоды и акции на доставку не распространяются. 

Возврат товара в Buka

Клиент вправе отказаться от товара в любое время до его передачи или в течение 7 дней после получения. Возврат доступен в случае сохранения товарного вида продукта, комплектации, упаковки и чека или накладной. Если будут обнаружены следы эксплуатации или повреждения упаковки, магазин вправе отказаться от возврата денег. Также при активированном цифровом ключе вернуть покупку нельзя.

Как в магазине Бука применить коды купонов

Компания предлагает воспользоваться промокодами для разных групп товаров. Они действуют для новых и постоянных покупателей. Применение доступно по инструкции: 

  1. Кликнуть на действующее предложение на странице. Уникальный код скопируется автоматически, а пользователь будет перенаправлен на страницу магазина с акционными товарами. 

  2. Посмотреть товары и поместить понравившиеся в корзину. 

  1. Перейти в корзину и найти поле для ввода промокода. Вставить ранее скопированный цифро-буквенный код. 

  1. Нажать кнопку «Использоваться».  

После этого отобразится сумма покупки в рублях без скидки и итоговая — после применения действующей скидки.

Часто задаваемые вопросы про БУКА

★ Как узнать точную стоимость доставки?

После оформления заказа и указания точного адреса сумма будет рассчитана автоматически.

★ Как вернуть деньги после возврата товара?

Необходимо написать заявление с реквизитами, дождаться одобрения заявки и подождать 5–7 рабочих дней после возврата товара на склад.

★ Как связаться с представителями компании Buka, если возникнут вопросы?

Пролистать главную страницу сайта и написать по одному из указанных контактов.

★ Можно ли купить товар без регистрации?

Нет. Процедура занимает не больше минуты, а через личный кабинет можно отслеживать статус доставки вашей посылки и в дальнейшем использовать накопленные баллы по программе лояльности.

★ Какие промокоды Буки бывают?

Пользователям доступны скидки на первый заказ, повторные и все из представленных категорий товаров на сайте.

Лучшие промокоды БУКА

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодЭкономия 15% на товары категории "Матч" по купону БукаСПО***
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