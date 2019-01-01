Промокоды Четыре лапы на Ноябрь

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Желающим купить зоотовары по дисконтной цене предлагаются бесплатные промокоды от Четырех лап. На сайте этой известной сети продают все для собак, кошек, птиц и многих других домашних животных. Здесь есть сервисы, которые помогут подобрать правильный корм или сравнить аналогичные пр ... одукты разных марок. Кроме скидочных купонов, постоянные клиенты могут оплачивать покупки бонусными рублями, которые им начисляют после каждого заказа. Чем больше тратишь, тем выше процент кэшбэка.
Юридический адрес:
140186, Московская обл., Г.О. Жуковский, ул. Дугина, дом 28/12, помещ. 7, офис 17
Телефон:
8 (800) 770-00-22
Соц. сети:
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Желающим купить зоотовары по дисконтной цене предлагаются бесплатные промокоды от Четырех лап. На сайте этой известной сети продают все для собак, кошек, птиц и многих других домашних животных. Здесь есть сервисы, которые помогут подобрать правильный корм или сравнить аналогичные пр ... одукты разных марок. Кроме скидочных купонов, постоянные клиенты могут оплачивать покупки бонусными рублями, которые им начисляют после каждого заказа. Чем больше тратишь, тем выше процент кэшбэка.
Юридический адрес:
140186, Московская обл., Г.О. Жуковский, ул. Дугина, дом 28/12, помещ. 7, офис 17
Телефон:
8 (800) 770-00-22
Соц. сети:
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Сайт Четыре лапы принадлежит крупнейшей в России сети зоомагазинов. Здесь продают товары для собак, кошек, птиц, грызунов и других домашних животных. Каталог компании предлагает более 25 тысяч оригинальных позиций, включая продукты питания и лекарства. Организация сотрудничает с Unocat, Abba, Grandin, Mealfeel, Wellkiss, Royal Canin и десятками других популярных брендов, при этом активно развивая свои торговые марки.
Первый магазин Четыре лапы открылся почти 30 лет назад, в 1992 году. Сегодня в России работает более 350 филиалов компании. Все эти розничные точки принимают посетителей без выходных, а на официальном сайте заказ вообще можно оформить в любое время. В 2019 году компания открыла в столичном ТРЦ «Капитолий» круглосуточный зооцентр с ветеринарной клиникой, хирургическим отделением, стационаром и штатными врачами. Впоследствии в Москве и других городах появилось еще несколько подобных мультифункциональных заведений.
Кроме товаров, сайт Четыре лапы предлагает несколько полезных сервисов. Владельцы собак и кошек могут записать своих подопечных на груминг. Есть программы, позволяющие быстро подобрать оптимальный корм или сравнить продукты разных производителей. Подписавшись на регулярную доставку, клиент будет получать нужные товары в указанный срок без оформления новых заказов, причем со скидкой.
На сайте действует бонусная программа. Постоянным покупателям дарят кэшбэк, которым можно оплачивать следующие покупки. Кроме того, Четыре лапы регулярно устраивает разовые акции совместно с брендами-партнерами. На этой странице собраны актуальные бонусные предложения магазина, включая скидки по промокодам. Все они доступны бесплатно даже анонимным гостям.
На сайте продают одежду, корма и другие товары для самых разных домашних животных. Наибольший выбор доступен в разделах для кошек и собак. На других страницах магазина Четыре лапы можно купить еду и аксессуары:
для грызунов (мышей, хомяков, хорьков и т. п.);
рыбок и других обитателей аквариума;
птиц;
черепах и рептилий.
В разделе «Ветаптека» есть лекарства, средства профилактики и ухода даже для лошадей. На сайте можно подобрать корм для собаки или кошки на основе ее породы или хронического заболевания/аллергии.
Для получения бонусной карты Четыре лапы нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении. При каждой покупке клиенту возвращают определенный процент от чека в виде баллов. Этими виртуальными деньгами можно будет в дальнейшем оплачивать заказы. По мере накопления расходов в интернет-магазине увеличивается и кэшбэк.
Баллы также начисляются за участие в мероприятиях сайта. Один бонус равен одному рублю. Если покупатель получает дисконт, кэшбэк рассчитывается только по фактической сумме чека. Баллы обычно не суммируются со скидками по акции или промокоду. В программе можно участвовать с 16 лет.
Рассчитаться за покупку можно как в момент оформления заказа, так и после его получения. В первом случае принимают банковские карты Мир, Visa и MasterCard. Операция проводится через платежный шлюз ПАО «Сбербанк». При получении посылки от курьера или в пункте выдачи всегда можно рассчитаться наличными. Обычно доступна и оплата картой, но лучше уточнять этот момент. Использовать промокоды и бонусные баллы нужно на этапе подачи заявки.
Жители городов, где открыты магазины Четыре лапы, могут забрать товар там. Заказ будет готов уже через полчаса после подачи заявки, и для его получения не придется стоять в очереди. Клиент платит только по чеку. Доставка за счет продавца возможна и при условии, что сумма покупки превысит установленный минимум. В остальные населенные пункты России посылки развозят партнерские транспортные компании.
Кроме посещения фирменного магазина, отделения или постамата перевозчика, можно воспользоваться услугами курьера. В крупных городах работает экспресс-доставка, позволяющая получить товар уже через пару часов. Если речь идет о закрытой территории, покупатель должен оформить разрешение на въезд. В противном случае ему придется встречать курьера у шлагбаума или КПП.
От любого товара можно отказаться в течение 30 суток с момента получения. Компания Четыре лапы вернет деньги или произведет обмен не позднее 10-дневного срока. При отсутствии претензий к качеству должны полностью отсутствовать следы эксплуатации и сохранены все ярлыки. Отдельные вещи и продукты обратно не принимают согласно закону о защите прав потребителей.
Подписывая акт о получении посылки, клиент подтверждает, что не имеет претензий к внешнему виду и комплектации. Если дефект обнаружился позже, он должен отправить товар обратно с подробным описанием проблемы. Если правота покупателя подтвердится, он получит свои деньги, включая расходы на доставку. В остальных ситуациях услуги перевозчика оплачивает покупатель.
Промокод – это пароль, состоящий из набора символов или слова. Он содержится в скидочных купонах, бесплатно распространяемых продавцом. Иногда для получения бонуса достаточно перейти на страницу акции по ссылке, но чаще от покупателя требуют сообщить код. Порядок применения пароля из купона:
Кликнуть по предложению, скопировать код и перейти на сайт сети Четыре лапы.
Выбрать товар, положить его в корзину, начать оформление.
Перейти в корзину и вставить скопированную комбинацию в поле «Промокод».
Нажать «Применить» и удостовериться в срабатывании купона.
Выбрать способ оформления – «В 1 клик» (без регистрации) или стандартный.
Завершить покупку.
Промокод обычно не сочетается с другими акциями, но это зависит от условий конкретного предложения.
Удобно искать товары, можно не предъявлять на кассе пластиковую бонусную карту, есть сканер штрихкода. Ссылки на загрузочные файлы приложений в магазинах Google Play и App Store находятся внизу главной страницы сайта.
Посылки будут формироваться автоматически с указанной периодичностью, останется лишь подтверждать заказы. При этом подписчик получает скидку и бонусные баллы.
Для покупок это необязательно, но отказ от авторизации лишает многих привилегий, доступных постоянным клиентам.
Количество бонусных баллов отображается в карточке товара.
Чтобы использовать скидочный купон, достаточно кликнуть по предложению, скопировать код и перейти на сайт магазина Четыре лапы.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Промокод Четыре лапы на каждый второй сухой корм Eukanuba для собак со скидкой 40%
|не требуется
|Скидка
|Распродажа товаров для животных с дисконтом до 30%
|не требуется
|Скидка
|Промокод Четыре лапы на скидку 30% на сухие и влажные корма для животных
|не требуется
|Скидка
|Ветпрепараты для питомцев с выгодой до 25% по купону Четыре лапы
|не требуется
|Скидка
|Купон Четыре лапы на скидку 25% на корма для грызунов и кроликов
|не требуется
|Скидка
|-20% на влажный корм для кошек бренда Royal Canin
|не требуется
|Скидка
|Влажный корм для кошек Mealfeel с выгодой до 15% по промокоду Четыре лапы
|не требуется