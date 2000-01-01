  1. Главная
  2. Магазины
  3. Ситилинк
Ситилинк (Citilink)

Спасибо за оценку!

59 оценок поставлено средняя 4.19

Промокоды Ситилинк на Октябрь

Акции и купоны Ситилинк на Октябрь 2021

15%
купон

Промокод
Бытовая техника Beko с выгодой до 15%
Истекает через 9 дней

70%
купон

Скидка
Дисконт 70% на подборку товаров по купону Ситилинк
Истекает через 15 дней

5000Р
купон

Скидка
Оформи предзаказ на смартфон Xiaomi 11T и получи выгоду 5000 рублей
Истекает через 12 дней

беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка и подъем при заказе от 5000 рублей
Истекает через 69 дней

4000Р
купон

Скидка
Минус 4000 рублей на смартфон Xiaomi 11T Pro по предзаказу
Истекает через 12 дней

1000Р
купон

Скидка
Минус 1000 рублей при покупке планшета SUNWIND Sky 7
Истекает через 4 дня

4000Р
купон

Скидка
Заказывай холодильник STINOL STS 185 с экономией 4000 рублей
Истекает через 15 дней

50%
купон

Скидка
Выгода до 50% при покупке телевизоров Samsung
Истекает через 5 дней

10%
купон

Скидка
Сэкономь 10% при покупке зубных щеток Oral-B
Истекает через 8 дней

30%
купон

Скидка
До минус 30% на кухонную технику Hansa
Истекает через 8 дней

20%
купон

Скидка
Выгода до 20% при покупке кухонной техники LEX
Истекает через 8 дней

лучшее
предлжение

Скидка
Успей купить наушники JBL по низким ценам
Истекает через 8 дней

10%
купон

Скидка
Минус 10% при покупке телевизора Prestigio
Истекает через 8 дней

3000р
купон

Скидка
Дисконт 3000 рублей при покупке ноутбука DIGMA EVE 11 C409
Истекает через 6 дней

2000р
купон

Скидка
При покупке холодильника STINOL STS 185 S получи выгоду 2000 рублей
Истекает через 5 дней

10%
купон

Скидка
Сэкономь 10% при заказе стиральной машины INDESIT IWUD
Истекает через 10 дней

37%
купон

Скидка
Успей купить газовую плиту Gefest ПГ 900 с дисконтом 37%
Истекает через 4 дня

4000р
купон

Скидка
Закажи робот-пылесос Xiaomi Mi Robot с экономией 4000 рублей
Истекает через 18 дней

15%
купон

Промокод
Бытовая техника Beko с выгодой до 15%
Истекает через 9 дней

70%
купон

Скидка
Дисконт 70% на подборку товаров по купону Ситилинк
Истекает через 15 дней

5000Р
купон

Скидка
Оформи предзаказ на смартфон Xiaomi 11T и получи выгоду 5000 рублей
Истекает через 12 дней

беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка и подъем при заказе от 5000 рублей
Истекает через 69 дней

4000Р
купон

Скидка
Минус 4000 рублей на смартфон Xiaomi 11T Pro по предзаказу
Истекает через 12 дней

1000Р
купон

Скидка
Минус 1000 рублей при покупке планшета SUNWIND Sky 7
Истекает через 4 дня

4000Р
купон

Скидка
Заказывай холодильник STINOL STS 185 с экономией 4000 рублей
Истекает через 15 дней

50%
купон

Скидка
Выгода до 50% при покупке телевизоров Samsung
Истекает через 5 дней

10%
купон

Скидка
Сэкономь 10% при покупке зубных щеток Oral-B
Истекает через 8 дней

30%
купон

Скидка
До минус 30% на кухонную технику Hansa
Истекает через 8 дней

20%
купон

Скидка
Выгода до 20% при покупке кухонной техники LEX
Истекает через 8 дней

лучшее
предлжение

Скидка
Успей купить наушники JBL по низким ценам
Истекает через 8 дней

10%
купон

Скидка
Минус 10% при покупке телевизора Prestigio
Истекает через 8 дней

3000р
купон

Скидка
Дисконт 3000 рублей при покупке ноутбука DIGMA EVE 11 C409
Истекает через 6 дней

2000р
купон

Скидка
При покупке холодильника STINOL STS 185 S получи выгоду 2000 рублей
Истекает через 5 дней

10%
купон

Скидка
Сэкономь 10% при заказе стиральной машины INDESIT IWUD
Истекает через 10 дней

37%
купон

Скидка
Успей купить газовую плиту Gefest ПГ 900 с дисконтом 37%
Истекает через 4 дня

4000р
купон

Скидка
Закажи робот-пылесос Xiaomi Mi Robot с экономией 4000 рублей
Истекает через 18 дней

Похожие промокоды

Video-shoper

Промокод

На смартфоны скидка 400 рублей

Kotofoto

-30%

Акция

По промокоду Котофото получи выгоду до 30% при покупке товаров для творчества

Oldi

/

Акция

Мороженицы в большом ассортименте от 1430 рублей

Polaris

-4%

Акция

Оплати заказ онлайн на сайте и получи дополнительный дисконт 4% на ВСЁ по промокоду Поларис

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

20%
купон

Промокод
Промокод Ситилинк: автотовары со скидкой 20%

20%
купон

Промокод
Промокод Ситилинк: Дисконт до 20% на кухонную технику LEX

10%
купон

Промокод
Промокод Ситилинк: скидка 10% на жёсткие диски от Western Digital

10%
купон

Промокод
Получи дисконт 10% на телевизоры Kivi с промокодом Ситилинк на первый заказ

20%
купон

Промокод
Узкие стиральные машинки со скидкой 20% с купоном Ситилинк

10%
купон

Промокод
Ноутбуки ASUS дешевле на 10% с промокодом Citilink

Популярные магазины

Акции, скидки, промокоды и купоны Ситилинк

На этой странице опубликована информация об актуальных скидках, акциях, купонах и промокодах Ситилинк. Также здесь можно найти подробные условия бонусной программы Citilink club, которая позволяет получать выгодный cashback и персональные предложения. Популярный магазин продает элек ... тронику, компьютерную и бытовую технику. В последнее время в нем появились и другие товары: игрушки, аксессуары для отдыха и спорта, сантехника, строительные инструменты.


Посетить Ситилинк
Контакты Ситилинк

Юридический адрес:
г. Москва, Щелковское шоссе, д. 7, стр. 1

Телефон:
+7 (495) 780-20-02

Соц. сети:

vkfacebook instagram
Ситилинк (Citilink)

Спасибо за оценку!

59 оценок поставлено средняя 4.19

Акции, скидки, промокоды и купоны Ситилинк

На этой странице опубликована информация об актуальных скидках, акциях, купонах и промокодах Ситилинк. Также здесь можно найти подробные условия бонусной программы Citilink club, которая позволяет получать выгодный cashback и персональные предложения. Популярный магазин продает элек ... тронику, компьютерную и бытовую технику. В последнее время в нем появились и другие товары: игрушки, аксессуары для отдыха и спорта, сантехника, строительные инструменты.


Посетить Ситилинк
Контакты Ситилинк

Юридический адрес:
г. Москва, Щелковское шоссе, д. 7, стр. 1

Телефон:
+7 (495) 780-20-02

Соц. сети:

vkfacebook instagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Ситилинк

Информация о компании Ситилинк

Бренд Citilink — проект IT-компании «Мерлион», запущенный в 2007 году. Он начался с интернет-магазина, который открылся в 2008-м. Спустя несколько месяцев появились розничные точки в Москве, а с 2010-го — пункты выдачи заказов Ситилинк и офлайн-магазины в других регионах Российской Федерации. В 2019 году Citilink попал в двадцатку самых дорогих компаний страны по версии Forbes, заняв 7-ое место.

Главное направление деятельности торговой сети — продажа электроники, компьютерной и бытовой техники. С недавнего времени в каталоге магазина появились и другие товары: посуда, аксессуары для спорта и отдыха, сантехника, детские игрушки, электроинструменты. Есть даже отдельные категории продуктов питания. Сэкономить на покупках в Ситилинк можно с помощью официальных купонов и промокодов компании.

Самые популярные товары в онлайн-магазине

Самыми популярными товарами в магазине остаются комплектующие для компьютера и готовые сборки ПК. Выбор «железа» огромный — есть все и по любой цене. Кроме того, работает конфигуратор оборудования, где можно подобрать компоненты под конкретные задачи. Удобно то, что он показывает недавно сформированные конфигурации других покупателей, которыми могут пользоваться все желающие. 

Вторая по популярности категория товаров в Ситилинк — электроника и бытовая техника. Здесь часто покупают телевизоры, смартфоны, планшеты благодаря большому выбору и привлекательным ценам.

Программа лояльности магазина

У продавца действует программа лояльности «Клуб Ситилинк» для постоянных клиентов. Чтобы стать ее участником, необходимо сделать покупки на общую сумму от 5000 рублей. После этого покупателю выдается клубная карта, которую нужно активировать в личном кабинете. Одновременно с этим ему начисляется приветственный подарок в размере 190 баллов. В дальнейшем на карточку будет поступать кэшбэк. Его размер определяется индивидуально для каждого товара. Накопленные средства можно обменивать на настоящие деньги из расчета 1 бонус к 1 рублю. Также держателям карты доступны специальные предложения и персональные скидки, которые могут получить только участники программы лояльности.

Как оплатить товар

Сегодня покупку в Ситилинк можно оплатить следующими способами:

  • Банковская карта. Используется для оплаты покупок онлайн через платежные системы Visa, MasterCard и Мир.

  • Сервис ЮMoney. Можно платить с любого кошелька, единственное ограничение — с аккаунта «Анонимный» нельзя сделать заказ на сумму больше 15 000 рублей.

  • Наличные. В этом случае расчет происходит непосредственно с курьером при получении товара.

  • Система быстрых платежей. При использовании этого способа нужно отсканировать предоставленный магазином QR-код.

Возможна покупка товара в кредит или рассрочку, они оформляются прямо на сайте ритейлера. Чтобы воспользоваться этими услугами, нужно выбрать соответствующий метод оплаты в корзине и заполнить анкету. Процентная ставка, сумма и другие условия определяются индивидуально. Кредитование осуществляют крупнейшие российские банки: ОТП, МТС, Ренессанс др.

Как получить товар

У компании действует собственная служба доставки. Сама услуга не бесплатная, ее стоимость зависит от региона и удаленности склада Ситилинк. Например, чтобы получить товар в Москве, придется заплатить 149 рублей. В большинстве других городов цена выше (в районе 200 рублей). Стоимость доставки за пределы населенного пункта, где есть база Citilink, рассчитывается индивидуально и определяется исходя из удаленности пункта назначения. Есть дополнительные услуги, которые оплачиваются отдельно: занос, подъем. Но они доступны не во всех городах, где работает торговая сеть. 

Также товар можно забрать самостоятельно в магазине или пункте выдачи Ситилинк. Этот способ получения заказа бесплатный. Чтобы им воспользоваться, нужно выбрать его при оформлении заказа и указать на виртуальной карте место самовывоза.

Как вернуть товар

Покупатель может отказаться от товара в любое время до его получения или в течение 7 дней после получения. Для возврата обязательно сохранение товарного вида и потребительских свойств вещи, упаковки и чека. Последний можно получить от курьера при передаче заказа. Расходы на доставку и обратную пересылку несет покупатель.

Не подлежат возврату технически сложные товары. Для них предусмотрено бесплатное гарантийное обслуживание в фирменных сервисных центрах. Относить туда технику самостоятельно необязательно, ее можно передать в отдел гарантии ритейлера — там сделают все необходимое сами.

Как активировать купон или промокод Citilink

Для активации промокода магазина необходимо сделать следующее:

  1. Найти действующий код на этой странице.

  2. Скопировать его.

  3. Перейти на сайт ритейлера.

  4. Выбрать товар.

  5. Нажать «В корзину».

  6. Перейти в раздел оформления заказа.

  7. Найти в блоке оплаты поле «Использовать промокод».

  8. Ввести туда скопированные ранее цифры.

  9. Щелкнуть «Применить».

  10. Завершить покупку.

После этого счет к оплате будет выставлен уже с учетом скидки. Ее размер зависит от номинала кода, который может отличаться.

 

В некоторых купонах не предусмотрены промокоды. Чтобы активировать их и получить право на скидку, нужно кликнуть по подходящему предложению на этой странице, дождаться переадресации на ресурс ритейлера и оформить заказ. Цена товара в этом случае уменьшится автоматически.

Часто задаваемые вопросы про Ситилинк

★ Нужна ли регистрация для покупок?

Да, без нее нельзя покупать товары.

★ Как связаться со службой поддержки компании?

По телефону горячей линии или через форму в разделе «Обратная связь».

★ Есть ли у ритейлера собственный блог?

Да, и там довольно много полезных материалов. Они доступны по ссылке «Журнал».

★ Как найти или подобрать нужный товар?

С помощью поиска, каталога и многочисленных фильтров. Также на сайте есть функция «Сравнения», которая сопоставляет характеристики разных моделей и облегчает выбор.

★ Как следить за новыми поступлениями?

Подписаться на email-рассылку и социальные сети компании. Там публикуются все последние новости, в том числе касающиеся товаров.

Лучшие промокоды Ситилинк

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодБытовая техника Beko с выгодой до 15%не требуется
СкидкаДисконт 70% на подборку товаров по купону Ситилинкне требуется
СкидкаОформи предзаказ на смартфон Xiaomi 11T и получи выгоду 5000 рублейне требуется
СкидкаБесплатная доставка и подъем при заказе от 5000 рублейне требуется
СкидкаМинус 4000 рублей на смартфон Xiaomi 11T Pro по предзаказуне требуется
СкидкаМинус 1000 рублей при покупке планшета SUNWIND Sky 7не требуется
СкидкаЗаказывай холодильник STINOL STS 185 с экономией 4000 рублейне требуется
СкидкаВыгода до 50% при покупке телевизоров Samsungне требуется
СкидкаСэкономь 10% при покупке зубных щеток Oral-Bне требуется
СкидкаДо минус 30% на кухонную технику Hansaне требуется
СкидкаВыгода до 20% при покупке кухонной техники LEXне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.