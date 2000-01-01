Информация о компании Ситилинк

Бренд Citilink — проект IT-компании «Мерлион», запущенный в 2007 году. Он начался с интернет-магазина, который открылся в 2008-м. Спустя несколько месяцев появились розничные точки в Москве, а с 2010-го — пункты выдачи заказов Ситилинк и офлайн-магазины в других регионах Российской Федерации. В 2019 году Citilink попал в двадцатку самых дорогих компаний страны по версии Forbes, заняв 7-ое место.

Главное направление деятельности торговой сети — продажа электроники, компьютерной и бытовой техники. С недавнего времени в каталоге магазина появились и другие товары: посуда, аксессуары для спорта и отдыха, сантехника, детские игрушки, электроинструменты. Есть даже отдельные категории продуктов питания. Сэкономить на покупках в Ситилинк можно с помощью официальных купонов и промокодов компании.

Самые популярные товары в онлайн-магазине

Самыми популярными товарами в магазине остаются комплектующие для компьютера и готовые сборки ПК. Выбор «железа» огромный — есть все и по любой цене. Кроме того, работает конфигуратор оборудования, где можно подобрать компоненты под конкретные задачи. Удобно то, что он показывает недавно сформированные конфигурации других покупателей, которыми могут пользоваться все желающие.

Вторая по популярности категория товаров в Ситилинк — электроника и бытовая техника. Здесь часто покупают телевизоры, смартфоны, планшеты благодаря большому выбору и привлекательным ценам.

Программа лояльности магазина

У продавца действует программа лояльности «Клуб Ситилинк» для постоянных клиентов. Чтобы стать ее участником, необходимо сделать покупки на общую сумму от 5000 рублей. После этого покупателю выдается клубная карта, которую нужно активировать в личном кабинете. Одновременно с этим ему начисляется приветственный подарок в размере 190 баллов. В дальнейшем на карточку будет поступать кэшбэк. Его размер определяется индивидуально для каждого товара. Накопленные средства можно обменивать на настоящие деньги из расчета 1 бонус к 1 рублю. Также держателям карты доступны специальные предложения и персональные скидки, которые могут получить только участники программы лояльности.

Как оплатить товар

Сегодня покупку в Ситилинк можно оплатить следующими способами:

Банковская карта. Используется для оплаты покупок онлайн через платежные системы Visa, MasterCard и Мир.

Сервис ЮMoney. Можно платить с любого кошелька, единственное ограничение — с аккаунта «Анонимный» нельзя сделать заказ на сумму больше 15 000 рублей.

Наличные. В этом случае расчет происходит непосредственно с курьером при получении товара.

Система быстрых платежей. При использовании этого способа нужно отсканировать предоставленный магазином QR-код.

Возможна покупка товара в кредит или рассрочку, они оформляются прямо на сайте ритейлера. Чтобы воспользоваться этими услугами, нужно выбрать соответствующий метод оплаты в корзине и заполнить анкету. Процентная ставка, сумма и другие условия определяются индивидуально. Кредитование осуществляют крупнейшие российские банки: ОТП, МТС, Ренессанс др.

Как получить товар

У компании действует собственная служба доставки. Сама услуга не бесплатная, ее стоимость зависит от региона и удаленности склада Ситилинк. Например, чтобы получить товар в Москве, придется заплатить 149 рублей. В большинстве других городов цена выше (в районе 200 рублей). Стоимость доставки за пределы населенного пункта, где есть база Citilink, рассчитывается индивидуально и определяется исходя из удаленности пункта назначения. Есть дополнительные услуги, которые оплачиваются отдельно: занос, подъем. Но они доступны не во всех городах, где работает торговая сеть.

Также товар можно забрать самостоятельно в магазине или пункте выдачи Ситилинк. Этот способ получения заказа бесплатный. Чтобы им воспользоваться, нужно выбрать его при оформлении заказа и указать на виртуальной карте место самовывоза.

Как вернуть товар

Покупатель может отказаться от товара в любое время до его получения или в течение 7 дней после получения. Для возврата обязательно сохранение товарного вида и потребительских свойств вещи, упаковки и чека. Последний можно получить от курьера при передаче заказа. Расходы на доставку и обратную пересылку несет покупатель.

Не подлежат возврату технически сложные товары. Для них предусмотрено бесплатное гарантийное обслуживание в фирменных сервисных центрах. Относить туда технику самостоятельно необязательно, ее можно передать в отдел гарантии ритейлера — там сделают все необходимое сами.