Промокоды Clarins на Октябрь

Clarins — косметика, объединившая любовь к женщине и природе

Бренд Clarins — ведущий европейский производитель уходовой косметики класса люкс. Каждый продукт — кладезь натуральных ингредиентов, собранных в оптимальных пропорциях, чтобы помочь раскрыть красоту женщины. Полный цикл производства, которому Кларанс отдает предпочтение сегодня, помогает доводить продукцию компании до совершенства. Сырье выводится селекционно, существующие формулы дорабатываются, улучшаются, в результате чего создаются высокоэффективные средства, обеспечивающие замечательные результаты.

Clarins — это уход не только за лицом, но и за телом. Бренд стал революционером в сфере красоты: из его лаборатории в 1954 году вышел первый антицеллюлитный крем и специализированный крем для области вокруг глаз. Ассортимент косметики Clarins покрывает потребности всех типов кожи. В отдельную серию вынесена мужская линия, с индивидуальным подходом к SPA-уходу, а также серия косметики с Anti-Pollution-комплексом, нацеленная на защиту кожи от загрязнений «больших городов».

С заботой о своих клиентах компания Clarins выпускает все свои средства в формате миниатюр. Это удобно для поездок и для тех, кто еще не подобрал свой уход, но хочет попробовать французскую косметику. А тем, кто хочет сэкономить на приобретении полноформатных упаковок, стоит воспользоваться программой лояльности или скидочными купонами на товары бренда.

Популярные товары Clarins

В ассортименте бренда — более 1000 наименований продуктов. Навигация в каталоге построена по категориям:

новинки и хиты: товары, представленные эксклюзивно на сайте, новинки, пробники косметической продукции, рекомендации экспертов;

уход за кожей лица, тела: декоративная и уходовая косметика;

солнцезащитные средства;

косметика для мужчин;

подарочные наборы и сертификаты: идеи для подарков, комплексные предложения, тревел-боксы, акции, скидки на первый заказ/за подписку;

SPA-средства.

Среди бестселлеров марки очищающие муссы, сыворотки для кожи, увлажняющие средства и гели для кожи вокруг глаз. Все топ-товары вынесены в отдельный раздел каталога, а также дублируются на главной странице. Помимо этого, здесь можно найти новинки компании, а также специальные цены по акциям и промокодам.

Клуб Clarins

Программа лояльности интернет-магазина Кларанс дает своим членам ряд преимуществ: доступ к специальным предложениям со скидками, подарочные наборы с пробниками продукции в каждом заказе, привилегированные условия доставки, эксклюзивные предложения для постоянных клиентов (например, персональная консультация с визажистом компании, бонусные пробники и миниатюры).

Чтобы стать участником клуба, необходимо заполнить интерактивную форму на сайте, где указать свои контактные данные. После регистрации вся информация о скидках, бонусах, возможностях доставки и статусе клиента будет отображаться в личном кабинете. Статус клиента зависит от количества баллов, накопленных на бонусном счете. Баллы зачисляются на счет после выкупа заказа по соотношению 1 рубль = 1 балл.

Способы оплаты заказа

Оплата на сайте магазина Кларанс осуществляется банковской картой платежных систем Visa, MasterCard, МИР или подарочным электронным сертификатом. При оформлении доставки – наличными или банковской картой.

При оплате на сайте чек за покупку будет отправлен на email, указанный в форме заказа. При оплате курьеру чек выдается на месте.

Доставка заказа

Доставка заказов осуществляется в пункты самовывоза DRH Logistic или курьерскими службами PONY Express и RED Express. В зависимости от суммы заказа и статуса клиента будет варьироваться и стоимость доставки. Перечень пунктов самовывоза будет указан при формировании заказа, где можно ознакомиться с ближайшими точками и примерным временем доставки до них.

Обратите внимание, что доставка осуществляется только по территории РФ. Непредоплаченный товар отдается любому лицу, находящемуся по указанному адресу. Предоплаченный товар вручается только после идентификации личности получателю заказа.

Возврат товара

Вернуть товар надлежащего качества можно в момент доставки или в течение семи дней с момента получения посылки, если продукция не была в употреблении, заводская упаковка не повреждена и сохранен товарный вид. Оплата пересылки товара производителю — за счет покупателя.

Чтобы вернуть товар ненадлежащего качество (при наличии скрытых дефектов), необходимо сообщить о выявленных недостатках в компанию по электронной почте и направить заявление на возврат. В посылку вложить товар, чек на покупку и оригинал заявления.

Обратите внимание, что частично вернуть заказ нельзя.