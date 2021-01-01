Промокоды Clarins на Октябрь

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Косметичка с зеркалом и миниатюра новой туши - в подарок.
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Акция действует при оформлении единовременного заказа на сайте на сумму 4000 рублей и более с учетом всех скидок, в том числе по промокодам, без учёта стоимости доставки.
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Покупатель вправе воспользоваться промокодом на 5 (пять) заказов во время действия всей акции.
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Предложение действует при покупке сыворотки Double Serum Eye в интернет-магазине Clarins. Скидка не суммируется с любыми другими скидками на сайте, в том числе скидкой по программе лояльности. В акции не участвуют наборы из раздела «Новинки», а также сыворотка Double Serum Eye и крем для рук My Clarins.
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Лимитированный бьюти-набор - косметичка c 3 полноразмерными средствами макияжа на выбор ценностью до 9300 рублей по специальной цене – 2790 рублей
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Присоединившись к Клубу Clarins, ты получишь: специальные предложения, возможность попробовать пробники и миниатюры средств, особые условия доставки и эксклюзивные привилегии для постоянных покупателей.
Лучшее
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Первый бонус - бесплатная доставка заказов от 1500 рублей.
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Косметичка с зеркалом и миниатюра новой туши - в подарок.
Беспл
подарок
Акция действует при оформлении единовременного заказа на сайте на сумму 4000 рублей и более с учетом всех скидок, в том числе по промокодам, без учёта стоимости доставки.
Беспл
подарок
Покупатель вправе воспользоваться промокодом на 5 (пять) заказов во время действия всей акции.
Беспл
доставка
70%
купон
70%
купон
60%
купон
50%
купон
50%
купон
40%
купон
Предложение действует при покупке сыворотки Double Serum Eye в интернет-магазине Clarins. Скидка не суммируется с любыми другими скидками на сайте, в том числе скидкой по программе лояльности. В акции не участвуют наборы из раздела «Новинки», а также сыворотка Double Serum Eye и крем для рук My Clarins.
3100Р
купон
Очищение, увлажнение и комфорт в одном наборе.
2790Р
купон
Лимитированный бьюти-набор - косметичка c 3 полноразмерными средствами макияжа на выбор ценностью до 9300 рублей по специальной цене – 2790 рублей
Лучшее
предложение
Присоединившись к Клубу Clarins, ты получишь: специальные предложения, возможность попробовать пробники и миниатюры средств, особые условия доставки и эксклюзивные привилегии для постоянных покупателей.
Лучшее
предложение
Первый бонус - бесплатная доставка заказов от 1500 рублей.
40%
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Минус 40% на подборку для глаз очищение + макияж
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Предложение действует 18 октября с 6:00 до 12:00 (по московскому времени) 2021 года при совершении покупки в интернет-магазине Clarins.
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Максимальное количество миниатюр к одному заказу – 4 штуки. Количество товаров и подарков, участвующих в акциях, ограничено.
Беспл
подарок
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Топовая уходовая косметика Clarins — это экоподход, натуральные ингредиенты, сбалансированные формулы, персонализированный уход, большой выбор продукции для здоровья и красоты кожи. В каталоге Кларанс более тысячи наименований косметики, а эффективные рецепты стали визитной карточко ... й бренда. Клиенты могут приобрести как полноформатные упаковки, так и миниатюры косметических средств, чтобы оценить результативность продукции. В нашей подборке собраны действующие купоны Clarins, используя которые можно получить существенную экономию, приобретая продукцию французского бренда.
Электронная почта:
service.ru@clarins.com
Телефон:
8-800-770-06-06
Соц. сети:
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Топовая уходовая косметика Clarins — это экоподход, натуральные ингредиенты, сбалансированные формулы, персонализированный уход, большой выбор продукции для здоровья и красоты кожи. В каталоге Кларанс более тысячи наименований косметики, а эффективные рецепты стали визитной карточко ... й бренда. Клиенты могут приобрести как полноформатные упаковки, так и миниатюры косметических средств, чтобы оценить результативность продукции. В нашей подборке собраны действующие купоны Clarins, используя которые можно получить существенную экономию, приобретая продукцию французского бренда.
Электронная почта:
service.ru@clarins.com
Телефон:
8-800-770-06-06
Соц. сети:
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Бренд Clarins — ведущий европейский производитель уходовой косметики класса люкс. Каждый продукт — кладезь натуральных ингредиентов, собранных в оптимальных пропорциях, чтобы помочь раскрыть красоту женщины. Полный цикл производства, которому Кларанс отдает предпочтение сегодня, помогает доводить продукцию компании до совершенства. Сырье выводится селекционно, существующие формулы дорабатываются, улучшаются, в результате чего создаются высокоэффективные средства, обеспечивающие замечательные результаты.
Clarins — это уход не только за лицом, но и за телом. Бренд стал революционером в сфере красоты: из его лаборатории в 1954 году вышел первый антицеллюлитный крем и специализированный крем для области вокруг глаз. Ассортимент косметики Clarins покрывает потребности всех типов кожи. В отдельную серию вынесена мужская линия, с индивидуальным подходом к SPA-уходу, а также серия косметики с Anti-Pollution-комплексом, нацеленная на защиту кожи от загрязнений «больших городов».
С заботой о своих клиентах компания Clarins выпускает все свои средства в формате миниатюр. Это удобно для поездок и для тех, кто еще не подобрал свой уход, но хочет попробовать французскую косметику. А тем, кто хочет сэкономить на приобретении полноформатных упаковок, стоит воспользоваться программой лояльности или скидочными купонами на товары бренда.
В ассортименте бренда — более 1000 наименований продуктов. Навигация в каталоге построена по категориям:
новинки и хиты: товары, представленные эксклюзивно на сайте, новинки, пробники косметической продукции, рекомендации экспертов;
уход за кожей лица, тела: декоративная и уходовая косметика;
солнцезащитные средства;
косметика для мужчин;
подарочные наборы и сертификаты: идеи для подарков, комплексные предложения, тревел-боксы, акции, скидки на первый заказ/за подписку;
SPA-средства.
Среди бестселлеров марки очищающие муссы, сыворотки для кожи, увлажняющие средства и гели для кожи вокруг глаз. Все топ-товары вынесены в отдельный раздел каталога, а также дублируются на главной странице. Помимо этого, здесь можно найти новинки компании, а также специальные цены по акциям и промокодам.
Программа лояльности интернет-магазина Кларанс дает своим членам ряд преимуществ: доступ к специальным предложениям со скидками, подарочные наборы с пробниками продукции в каждом заказе, привилегированные условия доставки, эксклюзивные предложения для постоянных клиентов (например, персональная консультация с визажистом компании, бонусные пробники и миниатюры).
Чтобы стать участником клуба, необходимо заполнить интерактивную форму на сайте, где указать свои контактные данные. После регистрации вся информация о скидках, бонусах, возможностях доставки и статусе клиента будет отображаться в личном кабинете. Статус клиента зависит от количества баллов, накопленных на бонусном счете. Баллы зачисляются на счет после выкупа заказа по соотношению 1 рубль = 1 балл.
Оплата на сайте магазина Кларанс осуществляется банковской картой платежных систем Visa, MasterCard, МИР или подарочным электронным сертификатом. При оформлении доставки – наличными или банковской картой.
При оплате на сайте чек за покупку будет отправлен на email, указанный в форме заказа. При оплате курьеру чек выдается на месте.
Доставка заказов осуществляется в пункты самовывоза DRH Logistic или курьерскими службами PONY Express и RED Express. В зависимости от суммы заказа и статуса клиента будет варьироваться и стоимость доставки. Перечень пунктов самовывоза будет указан при формировании заказа, где можно ознакомиться с ближайшими точками и примерным временем доставки до них.
Обратите внимание, что доставка осуществляется только по территории РФ. Непредоплаченный товар отдается любому лицу, находящемуся по указанному адресу. Предоплаченный товар вручается только после идентификации личности получателю заказа.
Вернуть товар надлежащего качества можно в момент доставки или в течение семи дней с момента получения посылки, если продукция не была в употреблении, заводская упаковка не повреждена и сохранен товарный вид. Оплата пересылки товара производителю — за счет покупателя.
Чтобы вернуть товар ненадлежащего качество (при наличии скрытых дефектов), необходимо сообщить о выявленных недостатках в компанию по электронной почте и направить заявление на возврат. В посылку вложить товар, чек на покупку и оригинал заявления.
Обратите внимание, что частично вернуть заказ нельзя.
Промокод дает гарантированную скидку на товар в онлайн-магазине. Она может быть выражена в рублях или в процентах от суммы заказа. Чтобы воспользоваться купоном на скидку, необходимо убедиться, что промокод актуальный, срок действия акции не истек, коды еще не были активированы.
Чтобы воспользоваться промокодом и получить скидку, необходимо:
Выбрать на Clarins понравившиеся товары и добавить их в корзину.
Просмотреть на нашем сайте страницу с купонами Clarins и выбрать подходящий. Кликнуть по нему, после чего произойдет автоматическая переадресация на сайт магазина, а код купона будет скопирован в буфер обмена.
В корзине найти поле «Промокод» и вставить туда скопированное значение, после чего нажать кнопку «Применить».
Перепроверить итоговую стоимость: сумма к оплате должна уменьшиться на сумму/процент, указанные в промокоде.
Завершить покупку.
Обратите внимание, что все промокоды ограничены временем проведения акции и условиями их активации (например, на первую покупку, на определенную серию товаров и т. д.). Купоны, собранные на этой странице, — результат усилий нашей команды, которая внимательно следит за обновлениями акционных предложений партнеров, чтобы клиенты могли оперативно получать действующие предложения на скидку.
Подарочный сертификат, приобретенный на сайте, можно использовать только в интернет-магазине Кларанс.
На сайте Clarins откройте вкладку с подарочными сертификатами, выберите дизайн карты, укажите получателя и сумму покупки. Заполните остальные поля интерактивной формы. В указанное время сертификат будет отправлен на электронную почту получателя.
Номер заказа отображается в личном кабинете покупателя. Если заказ оформлен без регистрации, то все данные будут продублированы в письме, отправленном на электронную почту клиента.
Чтобы изменить детали заказа или условия доставки, необходимо связаться с менеджером компании по телефонам, указанным на сайте, и внести соответствующие коррективы.
При оформлении заказа на электронную почту, указанную при регистрации, придет ссылка от компании-перевозчика с трекинговым номером посылки. По нему можно отслеживать ее статус.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Clarins: дарим миниатюру при покупке наборов
|МИН***
|Промокод
|Получите 2 подарка при покупке сыворотки для глаз Double Serum Eye по промокоду Clarins
|ВЗГ***
|Промокод
|Дарим стильную косметичку при заказе от 4000 рублей по купону Clarins
|BAG***
|Промокод
|Получите две миниатюры при покупке от 3000 рублей по купону Clarins
|МИН***
|Скидка
|Бесплатная доставка при заказе от 1000 рублей по промокоду Clarins
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 70% на товары в разделе "Специальное предложение" по промокоду Clarins
|не требуется
|Скидка
|Бестселлеры Clarins с выгодой до 70% по купону Clarins
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 60% в разделе "Выбор экспертов"
|не требуется
|Скидка
|Выбери подарки для него со скидкой до 50% по купону Clarins
|не требуется