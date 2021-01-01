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Промокоды Clarins на Октябрь

Скидки и купоны Clarins на Октябрь 2021

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Промокод Clarins: дарим миниатюру при покупке наборов
Истекает через 1 день

Беспл
подарок

Промокод
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Косметичка с зеркалом и миниатюра новой туши - в подарок.

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Беспл
подарок

Промокод
Дарим стильную косметичку при заказе от 4000 рублей по купону Clarins

Акция действует при оформлении единовременного заказа на сайте на сумму 4000 рублей и более с учетом всех скидок, в том числе по промокодам, без учёта стоимости доставки.

Истекает через 1 день

Беспл
подарок

Промокод
Получите две миниатюры при покупке от 3000 рублей по купону Clarins

Покупатель вправе воспользоваться промокодом на 5 (пять) заказов во время действия всей акции.

Истекает через 1 день

Беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка при заказе от 1000 рублей по промокоду Clarins
Истекает через 1 день

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Минус 40% на средства из раздела «Лицо» при покупке сыворотки Double Serum Eye

Предложение действует при покупке сыворотки Double Serum Eye в интернет-магазине Clarins. Скидка не суммируется с любыми другими скидками на сайте, в том числе скидкой по программе лояльности. В акции не участвуют наборы из раздела «Новинки», а также сыворотка Double Serum Eye и крем для рук My Clarins.

Истекает через 1 день

3100Р
купон

Скидка
Набор незаменимых средств ухода для мужчин за 3100 рублей по промокоду Clarins

Очищение, увлажнение и комфорт в одном наборе.

Истекает через 4 дня

2790Р
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Скидка
Соберите косметичку c 3 полноразмерными средствами для макияжа на выбор за 2790 рублей

Лимитированный бьюти-набор - косметичка c 3 полноразмерными средствами макияжа на выбор ценностью до 9300 рублей по специальной цене – 2790 рублей

Истекает через 6 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Присоединяйся к программе лояльности интернет-магазина Clarins.ru и получай выгодные предложения

Присоединившись к Клубу Clarins, ты получишь: специальные предложения, возможность попробовать пробники и миниатюры средств, особые условия доставки и эксклюзивные привилегии для постоянных покупателей.

Истекает через 32 дня

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предложение

Скидка
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Первый бонус - бесплатная доставка заказов от 1500 рублей.

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Промокоды Clarins: лучшие акции и скидки

Топовая уходовая косметика Clarins — это экоподход, натуральные ингредиенты, сбалансированные формулы, персонализированный уход, большой выбор продукции для здоровья и красоты кожи. В каталоге Кларанс более тысячи наименований косметики, а эффективные рецепты стали визитной карточко ... й бренда. Клиенты могут приобрести как полноформатные упаковки, так и миниатюры косметических средств, чтобы оценить результативность продукции. В нашей подборке собраны действующие купоны Clarins, используя которые можно получить существенную экономию, приобретая продукцию французского бренда.


Посетить Clarins
Контакты Clarins

Электронная почта:
service.ru@clarins.com

Телефон:
8-800-770-06-06

Соц. сети:

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Промокоды Clarins: лучшие акции и скидки

Топовая уходовая косметика Clarins — это экоподход, натуральные ингредиенты, сбалансированные формулы, персонализированный уход, большой выбор продукции для здоровья и красоты кожи. В каталоге Кларанс более тысячи наименований косметики, а эффективные рецепты стали визитной карточко ... й бренда. Клиенты могут приобрести как полноформатные упаковки, так и миниатюры косметических средств, чтобы оценить результативность продукции. В нашей подборке собраны действующие купоны Clarins, используя которые можно получить существенную экономию, приобретая продукцию французского бренда.


Посетить Clarins
Контакты Clarins

Электронная почта:
service.ru@clarins.com

Телефон:
8-800-770-06-06

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Clarins

Clarins — косметика, объединившая любовь к женщине и природе

Бренд Clarins — ведущий европейский производитель уходовой косметики класса люкс. Каждый продукт — кладезь натуральных ингредиентов, собранных в оптимальных пропорциях, чтобы помочь раскрыть красоту женщины. Полный цикл производства, которому Кларанс отдает предпочтение сегодня, помогает доводить продукцию компании до совершенства. Сырье выводится селекционно, существующие формулы дорабатываются, улучшаются, в результате чего создаются высокоэффективные средства, обеспечивающие замечательные результаты.

Clarins — это уход не только за лицом, но и за телом. Бренд стал революционером в сфере красоты: из его лаборатории в 1954 году вышел первый антицеллюлитный крем и специализированный крем для области вокруг глаз. Ассортимент косметики Clarins покрывает потребности всех типов кожи. В отдельную серию вынесена мужская линия, с индивидуальным подходом к SPA-уходу, а также серия косметики с Anti-Pollution-комплексом, нацеленная на защиту кожи от загрязнений «больших городов».

С заботой о своих клиентах компания Clarins выпускает все свои средства в формате миниатюр. Это удобно для поездок и для тех, кто еще не подобрал свой уход, но хочет попробовать французскую косметику. А тем, кто хочет сэкономить на приобретении полноформатных упаковок, стоит воспользоваться программой лояльности или скидочными купонами на товары бренда. 

Популярные товары Clarins 

В ассортименте бренда — более 1000 наименований продуктов. Навигация в каталоге построена по категориям:

  • новинки и хиты: товары, представленные эксклюзивно на сайте, новинки, пробники косметической продукции, рекомендации экспертов;

  • уход за кожей лица, тела: декоративная и уходовая косметика;

  • солнцезащитные средства;

  • косметика для мужчин;

  • подарочные наборы и сертификаты: идеи для подарков, комплексные предложения, тревел-боксы, акции, скидки на первый заказ/за подписку;

  • SPA-средства.

Среди бестселлеров марки очищающие муссы, сыворотки для кожи, увлажняющие средства и гели для кожи вокруг глаз. Все топ-товары вынесены в отдельный раздел каталога, а также дублируются на главной странице. Помимо этого, здесь можно найти новинки компании, а также специальные цены по акциям и промокодам. 

Клуб Clarins 

Программа лояльности интернет-магазина Кларанс дает своим членам ряд преимуществ: доступ к специальным предложениям со скидками, подарочные наборы с пробниками продукции в каждом заказе, привилегированные условия доставки, эксклюзивные предложения для постоянных клиентов (например, персональная консультация с визажистом компании, бонусные пробники и миниатюры).

Чтобы стать участником клуба, необходимо заполнить интерактивную форму на сайте, где указать свои контактные данные. После регистрации вся информация о скидках, бонусах, возможностях доставки и статусе клиента будет отображаться в личном кабинете. Статус клиента зависит от количества баллов, накопленных на бонусном счете. Баллы зачисляются на счет после выкупа заказа по соотношению 1 рубль = 1 балл.

Способы оплаты заказа

Оплата на сайте магазина Кларанс осуществляется банковской картой платежных систем Visa, MasterCard, МИР или подарочным электронным сертификатом. При оформлении доставки –  наличными или банковской картой.

При оплате на сайте чек за покупку будет отправлен на email, указанный в форме заказа. При оплате курьеру чек выдается на месте.

Доставка заказа

Доставка заказов осуществляется в пункты самовывоза DRH Logistic или курьерскими службами PONY Express и RED Express. В зависимости от суммы заказа и статуса клиента будет варьироваться и стоимость доставки. Перечень пунктов самовывоза будет указан при формировании заказа, где можно ознакомиться с ближайшими точками и примерным временем доставки до них.

Обратите внимание, что доставка осуществляется только по территории РФ. Непредоплаченный товар отдается любому лицу, находящемуся по указанному адресу. Предоплаченный товар вручается только после идентификации личности получателю заказа.

Возврат товара

Вернуть товар надлежащего качества можно в момент доставки или в течение семи дней с момента получения посылки, если продукция не была в употреблении, заводская упаковка не повреждена и сохранен товарный вид. Оплата пересылки товара производителю — за счет покупателя.

Чтобы вернуть товар ненадлежащего качество (при наличии скрытых дефектов), необходимо сообщить о выявленных недостатках в компанию по электронной почте и направить заявление на возврат. В посылку вложить товар, чек на покупку и оригинал заявления.

Обратите внимание, что частично вернуть заказ нельзя.

Как воспользоваться промокодом

Промокод дает гарантированную скидку на товар в онлайн-магазине. Она может быть выражена в рублях или в процентах от суммы заказа. Чтобы воспользоваться купоном на скидку, необходимо убедиться, что промокод актуальный, срок действия акции не истек, коды еще не были активированы.

Чтобы воспользоваться промокодом и получить скидку, необходимо: 

  1. Выбрать на Clarins понравившиеся товары и добавить их в корзину.

  2. Просмотреть на нашем сайте страницу с купонами Clarins и выбрать подходящий. Кликнуть по нему, после чего произойдет автоматическая переадресация на сайт магазина, а код купона будет скопирован в буфер обмена.

  3. В корзине найти поле «Промокод» и вставить туда скопированное значение, после чего нажать кнопку «Применить».

  1. Перепроверить итоговую стоимость: сумма к оплате должна уменьшиться на сумму/процент, указанные в промокоде.

  2. Завершить покупку.

Обратите внимание, что все промокоды ограничены временем проведения акции и условиями их активации (например, на первую покупку, на определенную серию товаров и т. д.). Купоны, собранные на этой странице, — результат усилий нашей команды, которая внимательно следит за обновлениями акционных предложений партнеров, чтобы клиенты могли оперативно получать действующие предложения на скидку. 

Часто задаваемые вопросы про Clarins

★ Где можно использовать подарочный сертификат?

Подарочный сертификат, приобретенный на сайте, можно использовать только в интернет-магазине Кларанс.

★ Как купить подарочный сертификат?

На сайте Clarins откройте вкладку с подарочными сертификатами, выберите дизайн карты, укажите получателя и сумму покупки. Заполните остальные поля интерактивной формы. В указанное время сертификат будет отправлен на электронную почту получателя.

★ Как узнать номер заказа?

Номер заказа отображается в личном кабинете покупателя. Если заказ оформлен без регистрации, то все данные будут продублированы в письме, отправленном на электронную почту клиента.

★ Можно ли изменить заказ после его оформления?

Чтобы изменить детали заказа или условия доставки, необходимо связаться с менеджером компании по телефонам, указанным на сайте, и внести соответствующие коррективы.

★ Как отследить доставку?

При оформлении заказа на электронную почту, указанную при регистрации, придет ссылка от компании-перевозчика с трекинговым номером посылки. По нему можно отслеживать ее статус.

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