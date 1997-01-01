  1. Главная
  2. Магазины
  3. Conteshop

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Промокоды Conteshop на Октябрь

Акции и купоны Conteshop на Октябрь 2021

10%
на ВСЁ

Промокод
По промокоду Conteshop дисконт 10% на все

Акция действует на все, кроме распродажи.

Истекает через 32 дня

20%
купон

Скидка
Получи выгоду 20% при покупке от 7000 рублей по купону Conteshop
Истекает через 32 дня

15%
купон

Скидка
Промокод Conteshop: -15% при покупке от 3500 рублей
Истекает через 32 дня

15%
купон

Скидка
Минус 15% на ВСЁ в день рождения по промокоду Conteshop

В День Рождения на Ваш e-mail придет поздравление с промокодом на скидку -15%. Промокод действителен 30 дней. Чтобы получить подарок, просто укажите дату своего рождения в личном кабинете пользователя. Скидка действует на всё, кроме акционных товаров.

Истекает через 67 дней

10%
купон

Скидка
Подпишись на новости и получи скидку 10% по промокоду Conteshop
Истекает через 67 дней

3=2
купон

Скидка
Получите третий товар в подарок за покупку по промокоду Conteshop

Положите в корзину 3 любых товара в рамках указанных категорий, и пара с наименьшей стоимостью будет бесплатной.

Истекает через 4 дня

4=5
купон

Скидка
Платите за 4 пары чни и получите еще одну бесплатно по купону Conteshop

Чтобы принять участие в акции и получить 5-ый товар в подарок, Вам необходимо осуществить выбор 5-и позиций в рамках ОДНОЙ модели из акционного ассортимента. Цвета и размеры могут быть разными.

Истекает через 17 дней

111Р
купон

Скидка
Леггинсы и носки для школы от 111 рублей от Conteshop
Истекает через 18 дней

557Р
купон

Скидка
Базовое женское нижнее белье от 557 рублей
Истекает через 32 дня

122Р
купон

Скидка
Покупайте носки Disney для девочек от 122 рублей
Истекает через 18 дней

Беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка на сумму покупки более 2500 рублей по купону Conteshop
Истекает через 32 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Покупай товары Limited collection по доступным ценам в Conteshop
Истекает через 66 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Одежда для мам и детей в стиле Family Look по выгодным ценам от Conteshop
Истекает через 32 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Создай изюминку своего образа с ЧНИ по промокоду Conteshop
Истекает через 32 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Разнообразь образ колготками TATTOO с рисунком от Conteshop
Истекает через 4 дня

2497Р
купон

Скидка
Подберите женские джинсы с высокой посадкой по цене от 2497 рублей по купону Conteshop
Истекает через 17 дней

778Р
купон

Скидка
Выбирай одежду для дома и сна для девушек от 778 рублей по купону Conteshop
Истекает через 27 дней

1642Р
купон

Скидка
Свитшоты для девочек от 1642 рублей по купону Conteshop
Истекает через 19 дней

10%
на ВСЁ

Промокод
По промокоду Conteshop дисконт 10% на все

Акция действует на все, кроме распродажи.

Истекает через 32 дня

20%
купон

Скидка
Получи выгоду 20% при покупке от 7000 рублей по купону Conteshop
Истекает через 32 дня

15%
купон

Скидка
Промокод Conteshop: -15% при покупке от 3500 рублей
Истекает через 32 дня

15%
купон

Скидка
Минус 15% на ВСЁ в день рождения по промокоду Conteshop

В День Рождения на Ваш e-mail придет поздравление с промокодом на скидку -15%. Промокод действителен 30 дней. Чтобы получить подарок, просто укажите дату своего рождения в личном кабинете пользователя. Скидка действует на всё, кроме акционных товаров.

Истекает через 67 дней

10%
купон

Скидка
Подпишись на новости и получи скидку 10% по промокоду Conteshop
Истекает через 67 дней

3=2
купон

Скидка
Получите третий товар в подарок за покупку по промокоду Conteshop

Положите в корзину 3 любых товара в рамках указанных категорий, и пара с наименьшей стоимостью будет бесплатной.

Истекает через 4 дня

4=5
купон

Скидка
Платите за 4 пары чни и получите еще одну бесплатно по купону Conteshop

Чтобы принять участие в акции и получить 5-ый товар в подарок, Вам необходимо осуществить выбор 5-и позиций в рамках ОДНОЙ модели из акционного ассортимента. Цвета и размеры могут быть разными.

Истекает через 17 дней

111Р
купон

Скидка
Леггинсы и носки для школы от 111 рублей от Conteshop
Истекает через 18 дней

557Р
купон

Скидка
Базовое женское нижнее белье от 557 рублей
Истекает через 32 дня

122Р
купон

Скидка
Покупайте носки Disney для девочек от 122 рублей
Истекает через 18 дней

Беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка на сумму покупки более 2500 рублей по купону Conteshop
Истекает через 32 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Покупай товары Limited collection по доступным ценам в Conteshop
Истекает через 66 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Одежда для мам и детей в стиле Family Look по выгодным ценам от Conteshop
Истекает через 32 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Создай изюминку своего образа с ЧНИ по промокоду Conteshop
Истекает через 32 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Разнообразь образ колготками TATTOO с рисунком от Conteshop
Истекает через 4 дня

2497Р
купон

Скидка
Подберите женские джинсы с высокой посадкой по цене от 2497 рублей по купону Conteshop
Истекает через 17 дней

778Р
купон

Скидка
Выбирай одежду для дома и сна для девушек от 778 рублей по купону Conteshop
Истекает через 27 дней

1642Р
купон

Скидка
Свитшоты для девочек от 1642 рублей по купону Conteshop
Истекает через 19 дней

Похожие промокоды

KANZLER

-70%

Акция

Скидки до 70% на поло по купону KANZLER

Love Republic

-70%

Акция

Блузки и рубашки с дисконтом до 70%

GUESS

-30%

Акция

Лови скидки 30% на закрытой распродаже GUESS

OLDOS

-300Р

Акция

Промокод OLDOS: -300 рублей на первую покупку для новых клиентов

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

30%
купон

Скидка
Минус 30% на фантазийные женские колготки по купону Conteshop

Акция проходит в магазинах Conte и онлайн.

3=2
купон

Скидка
Акция 3=2 на белье и ЧНИ

Товар по наименьшей стоимости вы получите бесплатно.

3=2
купон

Скидка
По купону Conteshop акция 3=2 на белье и ЧНИ

Выбирайте любое белье, носки и колготки, кладите в корзину три товара, а платите только за два, товар по наименьшей стоимости вы получите бесплатно. Акция проходит в магазинах Conte и онлайн.

Популярные магазины

Актуальные промокоды и купоны Conteshop

Conte — белорусский производитель качественного и недорогого трикотажа. Продукция компании продается во многих странах СНГ, ЕС и Америки, в том числе в России, Казахстане, Украине, Франции, Канаде. По объемам производства предприятие является одним из крупнейших в Восточной Европе. ... Цены на вещи бренда Conte невысокие, но их можно сделать еще ниже. В этом помогут действующие купоны и промокоды Conteshop. Все актуальные скидочные предложения опубликованы на этой странице.


Посетить Conteshop
Контакты Conteshop

Юридический адрес:
Россия, 127521, г. Москва, Анненский проезд, дом 3, стр. 1

Телефон:
+7 (495) 280-33-48

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Актуальные промокоды и купоны Conteshop

Conte — белорусский производитель качественного и недорогого трикотажа. Продукция компании продается во многих странах СНГ, ЕС и Америки, в том числе в России, Казахстане, Украине, Франции, Канаде. По объемам производства предприятие является одним из крупнейших в Восточной Европе. ... Цены на вещи бренда Conte невысокие, но их можно сделать еще ниже. В этом помогут действующие купоны и промокоды Conteshop. Все актуальные скидочные предложения опубликованы на этой странице.


Посетить Conteshop
Контакты Conteshop

Юридический адрес:
Россия, 127521, г. Москва, Анненский проезд, дом 3, стр. 1

Телефон:
+7 (495) 280-33-48

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Conteshop

Подробнее об интернет-магазине Conteshop

Торговая площадка принадлежит компании ООО «АРСТ» — официальному российскому дистрибьютору белорусского производителя одежды Conte. Предприятие работает с 1997 года и входит в список крупнейших изготовителей трикотажа в Восточной Европе. Его продукцию отличает высокое качестве и привлекательная цена. Она успешно продается не только в постсоветских странах (Российская Федерация, Украина, Казахстан, Республика Молдова), но и во Франции, Польше, Канаде.

В ассортименте Conteshop есть все вещи, которые выпускает белорусская компания. Это мужская, женская и детская одежда, нижнее белье и многое другое. Всего в каталоге интернет-магазина несколько тысяч наименований.

Хотя цены на товары от фабрики Conte невысокие, их можно сделать еще ниже. В этом помогут скидочные купоны и промокоды торговой площадки.

Самые популярные товары в интернет-магазине

Популярность товара зависит от сезона. Летом наибольшим спросом пользуются шорты, футболки хлопчатобумажные юбки, а зимой — теплые брюки, свитеры, рубашки с длинным рукавом. Чаще всего покупают вещи, которые быстро приходят в негодность: нижнее белье, носки, носовые платки.

Повышенным вниманием пользуются новые поступления. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, на них обычно устанавливают привлекательную цену. Во-вторых, это нередко предметы из свежих коллекций, которые ранее были недоступны в интернет-магазине Conteshop.

Программа лояльности

В интернет-магазине действует программа лояльности. Но ее правила немного отличаются от стандартных. Клиенту не нужно копить баллы, ему достаточно оформить заказ на сумму от 3500 рублей. В этом случае стоимость покупки уменьшится на 15%. Если заказать товар на 7000 рублей и более, размер скидки составит 20%. Эти условия действуют для всех вещей из ассортимента маркетплейса.

Покупателю доступно оформление дисконтной карты. Она тоже дает право на скидку. Ее можно предъявить при на кассе в офлайн-магазине компании или использовать при оформлении заказа на официальном сайте торговой площадки.

Как оплатить покупку в интернет-магазине Conteshop

Есть несколько способов оплаты товара:

  • В офлайн-магазине. Метод используется, если заказ забирают самовывозом в салоне компании. Возможен наличный или безналичный расчет.

  • Онлайн. Применяется при покупке товара на сайте официального дистрибьютора Conte в Российской Федерации. Разрешается использовать банковские карты (Visa, MasterCard, Maestro), электронные кошельки (Qiwi, ЮMoney, WebMoney), интернет-банкинг.

  • Курьеру в момент получения. Применяется, если для доставки выбрана курьерская служба. Рассчитаться за покупку можно наличными или через POS-терминал.

  • Наложенный платеж. Используется, если покупатель решил получить заказ посылкой с помощью Почты России. Оплата производится картой или наличными в кассе почтового отделения.

Как получить товар

Получить товар можно несколькими способами. Самый быстрый и удобный — курьерская доставка. Ее стоимость составляет 299 рублей. При сумме заказа от 2500 рублей вещи привезут совершенно бесплатно. Продолжительность доставки зависит от того, как далеко от ближайшего склада живет покупатель, и может составлять от 1 до 16 дней.

Второй способ — Почта России. Товар отправляют посылкой, которая отслеживается с помощью трек-номера. Заказ идет немного дольше, но цена такая же — 299 рублей. При сумме покупки от 2500 рублей она будет бесплатной.

Возможен самовывоз из пункта выдачи. Товар доставляют в ближайшее подразделение дистрибьютора, откуда покупатель должен сам его забрать. На это дается 7 календарных дней. Этот способ получения вещей не бесплатный. Но если заказать на сумму от 2500 рублей, за доставку ничего платить не придется.

Возврат товара

Возврат производится по нормам Закона РФ «О защите прав потребителей». Покупатель имеет право вернуть вещь в течение 14 календарных дней с момента ее получения, а деньги возвращаются в течение 10 суток после поступления товара обратно на склад.

Если в населенном пункте, где живет клиент, есть офлайн-магазин Conteshop, заказ можно отнести туда. В противном случае понадобится отправка почтой за счет покупателя.

Вещь, которую возвращают, должна сохранить товарный вид и потребительские свойства: не иметь повреждений, следов продолжительной носки. Обязательно нужен документ, подтверждающий покупку, — чек или онлайн-квитанция. Сохранять упаковку не требуется.

Как воспользоваться купонами и промокодами Conteshop

Чтобы активировать промокод на скидку, необходимо сделать следующее:

  1. Найти актуальный код на скидку на этой странице и скопировать его.

  2. Перейти на официальный сайт Conteshop.

  3. Выбрать подходящий товар и добавить его в корзину.

  4. На странице оформления заказа ввести промокод в специальное поле.

  5. Завершить покупку.

 

После этого покупатель получит счет на оплату уже с учетом скидки, размер которой будет установлен в соответствии с номиналом использованного кода.

Некоторые купоны не содержат промокоды, поэтому их активация будет отличаться. Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно нажать на подходящее предложение, а после переадресации на сайт магазина сделать покупку.

Часто задаваемые вопросы про Conteshop

★ Можно ли добавлять вещи в избранное?

Да. Для этого нужно нажать значок с сердечком на странице товара.

★ Как подобрать размер, если на сайте только международные обозначения?

С помощью таблицы соответствия. Она есть на специальной странице ресурса Conteshop.

★ Где отслеживать трек-номер посылки, отправленной Почтой России?

Самый простой способ — на сайте этой компании. При желании можно воспользоваться сторонними сервисами. Но иногда они дают неточную информацию о местонахождении отправления.

★ Можно ли переносить дату курьерской доставки?

Да, но не более трех раз. Если клиент превысит этот лимит, заказ отменят.

★ Сколько раз можно использовать промокод?

Покупателю разрешается активировать код однократно. Действует правило: 1 код — 1 покупка.

Лучшие промокоды Conteshop

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПо промокоду Conteshop дисконт 10% на всеcon***
СкидкаПолучи выгоду 20% при покупке от 7000 рублей по купону Conteshopне требуется
СкидкаПромокод Conteshop: -15% при покупке от 3500 рублейне требуется
СкидкаМинус 15% на ВСЁ в день рождения по промокоду Conteshopне требуется
СкидкаПодпишись на новости и получи скидку 10% по промокоду Conteshopне требуется
СкидкаПолучите третий товар в подарок за покупку по промокоду Conteshopне требуется
СкидкаПлатите за 4 пары чни и получите еще одну бесплатно по купону Conteshopне требуется
СкидкаЛеггинсы и носки для школы от 111 рублей от Conteshopне требуется
СкидкаБазовое женское нижнее белье от 557 рублейне требуется
СкидкаПокупайте носки Disney для девочек от 122 рублейне требуется
СкидкаБесплатная доставка на сумму покупки более 2500 рублей по купону Conteshopне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.