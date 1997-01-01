Промокоды Conteshop на Октябрь

Подробнее об интернет-магазине Conteshop

Торговая площадка принадлежит компании ООО «АРСТ» — официальному российскому дистрибьютору белорусского производителя одежды Conte. Предприятие работает с 1997 года и входит в список крупнейших изготовителей трикотажа в Восточной Европе. Его продукцию отличает высокое качестве и привлекательная цена. Она успешно продается не только в постсоветских странах (Российская Федерация, Украина, Казахстан, Республика Молдова), но и во Франции, Польше, Канаде.

В ассортименте Conteshop есть все вещи, которые выпускает белорусская компания. Это мужская, женская и детская одежда, нижнее белье и многое другое. Всего в каталоге интернет-магазина несколько тысяч наименований.

Хотя цены на товары от фабрики Conte невысокие, их можно сделать еще ниже. В этом помогут скидочные купоны и промокоды торговой площадки.

Самые популярные товары в интернет-магазине

Популярность товара зависит от сезона. Летом наибольшим спросом пользуются шорты, футболки хлопчатобумажные юбки, а зимой — теплые брюки, свитеры, рубашки с длинным рукавом. Чаще всего покупают вещи, которые быстро приходят в негодность: нижнее белье, носки, носовые платки.

Повышенным вниманием пользуются новые поступления. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, на них обычно устанавливают привлекательную цену. Во-вторых, это нередко предметы из свежих коллекций, которые ранее были недоступны в интернет-магазине Conteshop.

Программа лояльности

В интернет-магазине действует программа лояльности. Но ее правила немного отличаются от стандартных. Клиенту не нужно копить баллы, ему достаточно оформить заказ на сумму от 3500 рублей. В этом случае стоимость покупки уменьшится на 15%. Если заказать товар на 7000 рублей и более, размер скидки составит 20%. Эти условия действуют для всех вещей из ассортимента маркетплейса.

Покупателю доступно оформление дисконтной карты. Она тоже дает право на скидку. Ее можно предъявить при на кассе в офлайн-магазине компании или использовать при оформлении заказа на официальном сайте торговой площадки.

Как оплатить покупку в интернет-магазине Conteshop

Есть несколько способов оплаты товара:

В офлайн-магазине. Метод используется, если заказ забирают самовывозом в салоне компании. Возможен наличный или безналичный расчет.

Онлайн. Применяется при покупке товара на сайте официального дистрибьютора Conte в Российской Федерации. Разрешается использовать банковские карты (Visa, MasterCard, Maestro), электронные кошельки (Qiwi, ЮMoney, WebMoney), интернет-банкинг.

Курьеру в момент получения. Применяется, если для доставки выбрана курьерская служба. Рассчитаться за покупку можно наличными или через POS-терминал.

Наложенный платеж. Используется, если покупатель решил получить заказ посылкой с помощью Почты России. Оплата производится картой или наличными в кассе почтового отделения.

Как получить товар

Получить товар можно несколькими способами. Самый быстрый и удобный — курьерская доставка. Ее стоимость составляет 299 рублей. При сумме заказа от 2500 рублей вещи привезут совершенно бесплатно. Продолжительность доставки зависит от того, как далеко от ближайшего склада живет покупатель, и может составлять от 1 до 16 дней.

Второй способ — Почта России. Товар отправляют посылкой, которая отслеживается с помощью трек-номера. Заказ идет немного дольше, но цена такая же — 299 рублей. При сумме покупки от 2500 рублей она будет бесплатной.

Возможен самовывоз из пункта выдачи. Товар доставляют в ближайшее подразделение дистрибьютора, откуда покупатель должен сам его забрать. На это дается 7 календарных дней. Этот способ получения вещей не бесплатный. Но если заказать на сумму от 2500 рублей, за доставку ничего платить не придется.

Возврат товара

Возврат производится по нормам Закона РФ «О защите прав потребителей». Покупатель имеет право вернуть вещь в течение 14 календарных дней с момента ее получения, а деньги возвращаются в течение 10 суток после поступления товара обратно на склад.

Если в населенном пункте, где живет клиент, есть офлайн-магазин Conteshop, заказ можно отнести туда. В противном случае понадобится отправка почтой за счет покупателя.

Вещь, которую возвращают, должна сохранить товарный вид и потребительские свойства: не иметь повреждений, следов продолжительной носки. Обязательно нужен документ, подтверждающий покупку, — чек или онлайн-квитанция. Сохранять упаковку не требуется.