Коротко о магазине Crocs

В официальном интернет-магазине бренда Крокс можно купить удобную обувь для женщин, мужчин и детей из легкой, мягкой и гибкой пены. Производитель не только создал узнаваемый дизайн сабо с отверстиями для декоративных значков, но и разработал собственный материал Croslite, который превосходит аналоги по качеству, эластичности и износостойкости. Благодаря этому появившаяся в 2002 году компания за время своего существования продала сотни миллионов пар и сегодня является одним из самых популярных в мире обувных брендов.

Марка постоянно совершенствует материалы, и на сайте Crocs в России всегда можно найти последние коллекции, созданные с использованием новых разработок. Также в магазине представлены коллаборации с известными художниками, певцами и брендами. Кроме того, здесь действуют сезонные распродажи и скидки, купонами на которые можно воспользоваться уже на первую покупку.

Какая обувь продается в онлайн-магазине бренда

Зайдя на страницу официального онлайн-магазина, можно подобрать обувь для всей семьи. Здесь есть:

сабо с удерживающим пятку ремешком;

шлепанцы и сандалии;

непромокаемые сапоги и ботинки;

кроссовки, балетки и лоферы;

украшения Jibbitz для декорирования своей пары крокс.

Ассортимент включает в себя несколько отличающихся по дизайну коллекций обуви. Особенно востребованы лимитированные серии, вдохновленные известными людьми, а также профессиональная обувь. Она оформлена более сдержанно и позволяет уменьшить нагрузку на суставы тем, кто работает на ногах.

Среди значков Jibbitz можно найти буквы и надписи, еду, героев актуальных мультфильмов, животных, символы, а также украшения на тему путешествий, природы, спорта, хобби, стиля и моды. На них также распространяются акции и промокоды, и с их помощью можно создать свой персональный декор обуви, ведь в фирменных парах сабо и слайдов проделано по 26 отверстий для джиббитс. При этом веселые символы можно покупать как поштучно, так и наборами.

Как экономить с программой лояльности Crocs club

Чтобы стать участником программы, нужно купить обувь или значки и заполнить анкету для получения бонусной карты. Со следующих трат в магазине на нее будет возвращаться кэшбэк, которым можно частично оплачивать покупки.

Баллы кэшбэка эквивалентны рублям: 1 балл = 1 рубль скидки. Сколько процентов от стоимости обуви вернется на карту, зависит от общей суммы трат в магазине: чем она выше, тем больше бонусов.

При регистрации в программе лояльности начисляются дополнительные приветственные баллы, которые можно потратить на первый заказ в течение месяца. Также бонус предоставляется ко дню рождения — им можно воспользоваться на протяжении недели до и недели после праздника.

Какие способы оплаты доступны на сайте интернет-магазина

Расплатиться за новые клоги, покупаемые для себя или в подарок, можно несколькими удобными способами.

На сайте Crocs поддерживается оплата онлайн банковскими картами Visa и MasterCard. При выборе этого способа предоставляется дополнительная скидка. Также можно рассчитаться картой или наличными при получении товара у курьера, в постаматах или пунктах выдачи заказов.

Какие варианты доставки предлагает Crocs

Магазин доставляет товары по всей России и располагает целым рядом опций доставки, из которых можно выбрать самую комфортную.

Курьерская доставка. Более, чем в 100 городах, можно заказать курьерскую доставку без примерки сервисом DHL либо с примеркой от службы DPD. По времени транспортировка заказа занимает 1–10 дней.

Почта России. Пересылку товаров Крокс по почте нужно ожидать 1–4 недели. При этом, если оплачивать заказ при получении в почтовом отделении, взимается дополнительный почтовый сбор.

Постаматы PickPoint, Hermes или пункты выдачи Boxberry. Можно выбрать ближайшую к себе точку и забрать обувь, получив сообщение о прибытии посылки. В пунктах Boxberry доступна примерка и частичный выкуп товара.

Стоимость доставки автоматически рассчитывается в корзине при оформлении покупки.

Порядок возврата товара, действующий в магазине

Товар без брака можно вернуть обратно на протяжении 30 дней с момента его получения. Чтобы магазин принял обувь, она должна быть не использованной, с сохраненным товарным видом, оригинальной упаковкой и ярлыками.

Для возврата нужно заполнить заявление, которое вложено в коробку с обувью, и отправить посылку с ним магазину Crocs через Почту России, PickPoint или пункты выдачи CDEK. Адрес отправки для каждой из этих служб указан в разделе «Возврат» на сайте магазина. Отправка через PickPoint и CDEK будет бесплатной. В CDEK также можно заказать возврат через курьера.