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Как получить скидку на фирменную обувь Crocs

Чтобы дешевле купить модные сабо из пены или другую обувь бренда, а также значки джиббитс для ее украшения, посетите раздел «Распродажа» на сайте официального магазина Crocs в России. Здесь представлены модели прошлых коллекций и последние размеры, продающиеся со скидкой. Также мож ... но экономить на обновлении обувного гардероба благодаря скидке при оплате онлайн и акциям с подарками за покупку. Например, к паре сабо может прилагаться несколько значков. Чтобы быть в курсе всех акций и получать дополнительные скидки по промокодам, следите за купонами Crocs на текущей странице — у нас собраны все специальные предложения фирменного магазина.


Посетить Crocs
Контакты Crocs

Юридический адрес:
Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект д.72, корп.2, БЦ «Алкон», 5 этаж, офис компании Crocs.

Электронная почта:
order@crocs.ru

Телефон:
8 (800) 775-01-10

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Как получить скидку на фирменную обувь Crocs

Чтобы дешевле купить модные сабо из пены или другую обувь бренда, а также значки джиббитс для ее украшения, посетите раздел «Распродажа» на сайте официального магазина Crocs в России. Здесь представлены модели прошлых коллекций и последние размеры, продающиеся со скидкой. Также мож ... но экономить на обновлении обувного гардероба благодаря скидке при оплате онлайн и акциям с подарками за покупку. Например, к паре сабо может прилагаться несколько значков. Чтобы быть в курсе всех акций и получать дополнительные скидки по промокодам, следите за купонами Crocs на текущей странице — у нас собраны все специальные предложения фирменного магазина.


Посетить Crocs
Контакты Crocs

Юридический адрес:
Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект д.72, корп.2, БЦ «Алкон», 5 этаж, офис компании Crocs.

Электронная почта:
order@crocs.ru

Телефон:
8 (800) 775-01-10

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Специальные предложения от Crocs

Коротко о магазине Crocs

В официальном интернет-магазине бренда Крокс можно купить удобную обувь для женщин, мужчин и детей из легкой, мягкой и гибкой пены. Производитель не только создал узнаваемый дизайн сабо с отверстиями для декоративных значков, но и разработал собственный материал Croslite, который превосходит аналоги по качеству, эластичности и износостойкости. Благодаря этому появившаяся в 2002 году компания за время своего существования продала сотни миллионов пар и сегодня является одним из самых популярных в мире обувных брендов.

Марка постоянно совершенствует материалы, и на сайте Crocs в России всегда можно найти последние коллекции, созданные с использованием новых разработок. Также в магазине представлены коллаборации с известными художниками, певцами и брендами. Кроме того, здесь действуют сезонные распродажи и скидки, купонами на которые можно воспользоваться уже на первую покупку.

Какая обувь продается в онлайн-магазине бренда

Зайдя на страницу официального онлайн-магазина, можно подобрать обувь для всей семьи. Здесь есть:

  • сабо с удерживающим пятку ремешком;

  • шлепанцы и сандалии;

  • непромокаемые сапоги и ботинки;

  • кроссовки, балетки и лоферы;

  • украшения Jibbitz для декорирования своей пары крокс.

Ассортимент включает в себя несколько отличающихся по дизайну коллекций обуви. Особенно востребованы лимитированные серии, вдохновленные известными людьми, а также профессиональная обувь. Она оформлена более сдержанно и позволяет уменьшить нагрузку на суставы тем, кто работает на ногах.

Среди значков Jibbitz можно найти буквы и надписи, еду, героев актуальных мультфильмов, животных, символы, а также украшения на тему путешествий, природы, спорта, хобби, стиля и моды. На них также распространяются акции и промокоды, и с их помощью можно создать свой персональный декор обуви, ведь в фирменных парах сабо и слайдов проделано по 26 отверстий для джиббитс. При этом веселые символы можно покупать как поштучно, так и наборами.

Как экономить с программой лояльности Crocs club

Чтобы стать участником программы, нужно купить обувь или значки и заполнить анкету для получения бонусной карты. Со следующих трат в магазине на нее будет возвращаться кэшбэк, которым можно частично оплачивать покупки.

Баллы кэшбэка эквивалентны рублям: 1 балл = 1 рубль скидки. Сколько процентов от стоимости обуви вернется на карту, зависит от общей суммы трат в магазине: чем она выше, тем больше бонусов.

При регистрации в программе лояльности начисляются дополнительные приветственные баллы, которые можно потратить на первый заказ в течение месяца. Также бонус предоставляется ко дню рождения — им можно воспользоваться на протяжении недели до и недели после праздника.

Какие способы оплаты доступны на сайте интернет-магазина

Расплатиться за новые клоги, покупаемые для себя или в подарок, можно несколькими удобными способами. 

На сайте Crocs поддерживается оплата онлайн банковскими картами Visa и MasterCard. При выборе этого способа предоставляется дополнительная скидка. Также можно рассчитаться картой или наличными при получении товара у курьера, в постаматах или пунктах выдачи заказов.

Какие варианты доставки предлагает Crocs

Магазин доставляет товары по всей России и располагает целым рядом опций доставки, из которых можно выбрать самую комфортную.

Курьерская доставка. Более, чем в 100 городах, можно заказать курьерскую доставку без примерки сервисом DHL либо с примеркой от службы DPD. По времени транспортировка заказа занимает 1–10 дней.

Почта России. Пересылку товаров Крокс по почте нужно ожидать 1–4 недели. При этом, если оплачивать заказ при получении в почтовом отделении, взимается дополнительный почтовый сбор.

Постаматы PickPoint, Hermes или пункты выдачи Boxberry. Можно выбрать ближайшую к себе точку и забрать обувь, получив сообщение о прибытии посылки. В пунктах Boxberry доступна примерка и частичный выкуп товара.

Стоимость доставки автоматически рассчитывается в корзине при оформлении покупки.

Порядок возврата товара, действующий в магазине

Товар без брака можно вернуть обратно на протяжении 30 дней с момента его получения. Чтобы магазин принял обувь, она должна быть не использованной, с сохраненным товарным видом, оригинальной упаковкой и ярлыками.

Для возврата нужно заполнить заявление, которое вложено в коробку с обувью, и отправить посылку с ним магазину Crocs через Почту России, PickPoint или пункты выдачи CDEK. Адрес отправки для каждой из этих служб указан в разделе «Возврат» на сайте магазина. Отправка через PickPoint и CDEK будет бесплатной. В CDEK также можно заказать возврат через курьера.

Как получить скидку по промокоду на сайте Crocs

На нашем сайте собраны лучшие скидочные купоны магазина брендовой обуви. Мы отслеживаем специальные предложения ритейлера, а также договариваемся об эксклюзивных условиях покупки сабо и кроссовок для наших пользователей.

Если в купоне содержится промокод, вот как получить по нему право на скидку:

  1. Нажмите не кнопку понравившегося специального предложения, чтобы открыть код купона. Он сохранится в буфере обмена, и вы будете переадресованы на сайт брендового магазина.

  2. Выберите нужную категорию обуви, добавьте в корзину сабо или другой товар и откройте ее.

  3. В самом начале страницы оформления заказа укажите промокод в поле над итоговой суммой и убедитесь, что она пересчитана.

  1. Введите свои данные, выберите способ оплаты и доставки и завершите покупку по цене, в которой учтена скидка.

Также на нашем сайте представлены купоны без кодов: они перенаправляют пользователей на страницы магазина с акционными товарами, которые можно покупать по уже сниженной цене. 

Часто задаваемые вопросы про Crocs

★ Предоставляется ли гарантия на обувь Crocs?

На обувь бренда не установлен гарантийный срок. Но, если в вашей паре обнаружены недостатки, можно потребовать заменить товар, уменьшить его стоимость, устранить брак или сделать возврат средств на протяжении двух лет после получения заказа.

★ Можно ли починить пяточный ремешок?

Производитель не чинит ремешки — это невозможно из-за особенностей термопластичного материала. Чаще всего ремешок отрывается из-за неправильно подобранного размера, поэтому при примерке важно проверять, чтобы пятка не выходила за пределы массажных линий стельки.

★ Как отличить фирменные Crocs от подделки?

Единственная гарантия подлинности — покупка обуви бренда в официальных точках продаж, таких как фирменный онлайн-магазин, магазины-партнеры, список которых указан на сайте, розничные магазины Крокс и онлайн-маркеты, такие как Lamoda и «Спортмастер».

★ Действует ли в магазине бесплатная доставка?

Да. При покупке товаров на определенную сумму доставка будет for free. При оформлении заказа в корзине высвечивается подсказка, сколько не хватает для активации этой услуги.

★ Почему не срабатывает промокод?

Возможно, скидка не работает, так как промокод неверно введен, истек срок его действия, он уже был применен ранее или не действует на товар, который был выбран пользователем. Предложение может распространяться только на определенные виды обуви.

Лучшие промокоды Crocs

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