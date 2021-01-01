  1. Главная
  2. Магазины
  3. DC shoes

Спасибо за оценку!

97 оценок поставлено средняя 4.1

Промокоды DC shoes на Октябрь

Акции и купоны DC shoes на Октябрь 2021

25%
купон

Промокод
Дополнительная сидка 25% на последний размер от DC shoes
Истекает через 4 дня

20%
купон

Промокод
Мужские толстовки с дисконтом до 20% по промокоду DС Shoes
Истекает через 6 дней

25%
купон

Промокод
Дополнительная скидка 25% на последний размер по промокоду DС Shoes
Истекает через 10 дней

30%
купон

Промокод
Мужские брюки в большом ассорименте с дисконтом до 30% по промокоду DС Shoes
Истекает через 6 дней

10%
купон

Скидка
Дарим дисконт 10% при подписке на рассылку по промокоду DC shoes
Истекает через 69 дней

50%
купон

Скидка
Промокод DC shoes на скидку до 50%
Истекает через 69 дней

20%
купон

Скидка
Женские толстовки с выгодой до 20% от DC shoes
Истекает через 2 дня

45%
купон

Скидка
Куртки и ветровки для мужчин с выгодой до 45% по купону DC shoes
Истекает через 1 день

60%
купон

Скидка
Скидки до 60% на детские штаны для сноуборда по промокоду DС Shoes
Истекает через 8 дней

60%
купон

Скидка
Дисконт до 60% на детские шапки и бейсболки
Истекает через 8 дней

60%
купон

Скидка
Скидки до 60% на детские кеды и кроссовки в большом ассортименте по промокоду DС Shoes
Истекает через 11 дней

60%
купон

Скидка
Денские ботинки для сноутбординга с дисконтом до 60%
Истекает через 11 дней

50%
купон

Скидка
Мужские штаны для сноубординга с выгодой при покупке до 50%
Истекает через 8 дней

50%
купон

Скидка
Мужские рюкзаки и сумки с дисконтом до 50% в ассортименте
Истекает через 10 дней

45%
купон

Скидка
Промокод DС Shoes: Большой выбор мужских футболок с выгодой при покупке до 45%
Истекает через 33 дня

35%
купон

Скидка
Мужские спортивные штаны и брюки с выгодой при покупке до 35% по промокоду DC shoes
Истекает через 31 день

35%
купон

Скидка
Мужская обувь для скейбординга с дисконтом до 35%
Истекает через 33 дня

25%
купон

Скидка
Женские сланцы DC Slide с выгодой при покупке до 25%
Истекает через 31 день

20%
купон

Скидка
Дополнительные 20% скидки в корзине при покупке женских футболок
Истекает через 6 дней

695Р
купон

Скидка
Мужские аксессуары от 695 рублей от DC shoes
Истекает через 18 дней

20%
купон

Скидка
Дисконт до 20% на мужскую коллекцию MODERN UTILITY по купону DC shoes

Действует дополнительная скидка 25% на последний размер.

Истекает через 4 дня

Беспл
доставка

Скидка
Купон DC shoes: бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей
Истекает через 69 дней

25%
купон

Промокод
Дополнительная сидка 25% на последний размер от DC shoes
Истекает через 4 дня

20%
купон

Промокод
Мужские толстовки с дисконтом до 20% по промокоду DС Shoes
Истекает через 6 дней

25%
купон

Промокод
Дополнительная скидка 25% на последний размер по промокоду DС Shoes
Истекает через 10 дней

30%
купон

Промокод
Мужские брюки в большом ассорименте с дисконтом до 30% по промокоду DС Shoes
Истекает через 6 дней

10%
купон

Скидка
Дарим дисконт 10% при подписке на рассылку по промокоду DC shoes
Истекает через 69 дней

50%
купон

Скидка
Промокод DC shoes на скидку до 50%
Истекает через 69 дней

20%
купон

Скидка
Женские толстовки с выгодой до 20% от DC shoes
Истекает через 2 дня

45%
купон

Скидка
Куртки и ветровки для мужчин с выгодой до 45% по купону DC shoes
Истекает через 1 день

60%
купон

Скидка
Скидки до 60% на детские штаны для сноуборда по промокоду DС Shoes
Истекает через 8 дней

60%
купон

Скидка
Дисконт до 60% на детские шапки и бейсболки
Истекает через 8 дней

60%
купон

Скидка
Скидки до 60% на детские кеды и кроссовки в большом ассортименте по промокоду DС Shoes
Истекает через 11 дней

60%
купон

Скидка
Денские ботинки для сноутбординга с дисконтом до 60%
Истекает через 11 дней

50%
купон

Скидка
Мужские штаны для сноубординга с выгодой при покупке до 50%
Истекает через 8 дней

50%
купон

Скидка
Мужские рюкзаки и сумки с дисконтом до 50% в ассортименте
Истекает через 10 дней

45%
купон

Скидка
Промокод DС Shoes: Большой выбор мужских футболок с выгодой при покупке до 45%
Истекает через 33 дня

35%
купон

Скидка
Мужские спортивные штаны и брюки с выгодой при покупке до 35% по промокоду DC shoes
Истекает через 31 день

35%
купон

Скидка
Мужская обувь для скейбординга с дисконтом до 35%
Истекает через 33 дня

25%
купон

Скидка
Женские сланцы DC Slide с выгодой при покупке до 25%
Истекает через 31 день

20%
купон

Скидка
Дополнительные 20% скидки в корзине при покупке женских футболок
Истекает через 6 дней

695Р
купон

Скидка
Мужские аксессуары от 695 рублей от DC shoes
Истекает через 18 дней

20%
купон

Скидка
Дисконт до 20% на мужскую коллекцию MODERN UTILITY по купону DC shoes

Действует дополнительная скидка 25% на последний размер.

Истекает через 4 дня

Беспл
доставка

Скидка
Купон DC shoes: бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей
Истекает через 69 дней

Похожие промокоды

Reebok

-2999Р

Акция

Подборка женской обуви LIFESTYLE от 2999 рублей

Nike

-35%

Акция

Выгода до 35% на женскую коллекцию по купону Nike

Myprotein

-40%

Акция

На избранные товары Мокшина действует суперскидка 40%

Lacoste

-20%

Акция

Мужские ботинки Lacoste с экономией при покупке до 20%

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

20%
купон

Промокод
Экономия 20% при покупке товаров из списка акции по промокоду DC Shoes

45%
купон

Скидка
Купон DC shoes: экономия до 45% на детскую одежду

20%
купон

Промокод
Дисконт 20% на выделенный ассортимент по промокоду DC shoes

70%
купон

Скидка
Сумка через плечо STARCHER SPORT с дисконтом до 70%

890Р
купон

Скидка
Детская коллекция Осень-Зима 2021/22 от 890 рублей

445Р
купон

Скидка
Детские школьные пеналы от 445 рублей

Популярные магазины

Скидки, акции, промокоды и купоны DC shoes

Здесь можно найти детальную информацию о скидочных и акционных предложениях в купонах с действующими промокодами от DC shoes. Данные регулярно обновляются – у нас только актуальные сведения о скидках от популярного бренда спортивной одежды и обуви. А если комбинировать скидки и акт ... уальные коды и другие скидочные предложения с программой лояльности Boardriders Club, можно хорошо сэкономить. Ведь это снизит цену и без того недорогих вещей и позволит делать покупки с максимальной выгодой.


Посетить DC shoes
Контакты DC shoes

Телефон:
8 800 555 69 68

Соц. сети:

vkfacebook instagram

Спасибо за оценку!

97 оценок поставлено средняя 4.1

Скидки, акции, промокоды и купоны DC shoes

Здесь можно найти детальную информацию о скидочных и акционных предложениях в купонах с действующими промокодами от DC shoes. Данные регулярно обновляются – у нас только актуальные сведения о скидках от популярного бренда спортивной одежды и обуви. А если комбинировать скидки и акт ... уальные коды и другие скидочные предложения с программой лояльности Boardriders Club, можно хорошо сэкономить. Ведь это снизит цену и без того недорогих вещей и позволит делать покупки с максимальной выгодой.


Посетить DC shoes
Контакты DC shoes

Телефон:
8 800 555 69 68

Соц. сети:

vkfacebook instagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от DC shoes

Информация о бренде DC shoes

В 1989 году американец Кен Блок решил бросить учебу и посвятить себя спорту. Круг интересов у юноши был большой: от скейтбординга до раллийных гонок. Но спортсмен столкнулся с одним неприятным обстоятельством: на рынке не было удобной обуви для скейтбордистов. И он решил делать ее сам, для чего вместе с другом Даймоном Уэлсом организовал небольшое предприятие. Получилось это не сразу, стабильное производство удалось наладить только к 1994 году. Долго думать над названием своего проекта партнеры не стали и назвали его Droors Clothing, что можно перевести как «одежда из шкафа». Аббревиатура этого словосочетания, DC, и стала визитной карточкой бренда.

Время показало, что это успешная затея. Уже с первых лет работы продукцию Блока стали активно покупать. Но достаточную для расширения прибыль Кен и Даймонд получили только в 2004-м. Именно тогда они стали открывать филиалы DC shoes и покупать другие предприятия. Сегодня в линейке бренда представлена одежда и обувь для сноубординга, скейтбординга, других видов спорта, вещи для повседневного ношения. Купить все это можно в российском онлайн-магазине компании, а сэкономить на покупках помогут купоны и промокоды ДС шуз.

Самые популярные товары интернет-магазина

Чаще всего здесь по-прежнему покупают кеды для скейтбординга, которые подходят не только для занятий спортом, но и для повседневного ношения. Среди них есть классические и модерновые модели, большая часть которых изготовлена из натуральной кожи. При этом цена на многие модели выглядит очень привлекательно, ведь обувь DC shoes дешевле аналогичных кроссовок других популярных брендов. Сочетание качества и демократического ценника и стало главной причиной популярности этой категории товаров. 

Еще довольно часто заказывают одежду: джинсы, куртки, толстовки, футболки.

Программа лояльности DC shoes

В российском подразделении ДС шуз действует программа лояльности Boardriders Club. Она предусматривает накопление баллов, которые потом можно использовать для оплаты покупки. За каждый потраченный рубль дают 1 бонус. После накопления 5000 единиц бонусных средств клиенту выдают сертификат на 500 рублей. Предусмотрены и другие привилегии: персональное право на скидку на некоторые товары, подарок на день рождения и Новый год.

В программе лояльности есть 3 уровня: бронзовый, серебряный и золотой. Но разница между ними минимальна: серебро позволяет пользоваться бесплатной доставкой, а золото — получать приглашения на эксклюзивные мероприятия. В остальном набор привилегий совершенно одинаковый.

Как оплатить покупку

Сегодня есть два способа оплаты покупки — банковской картой и наличными. Принимаются только карточки платежных систем Visa и MasterCard. Рассчитаться наличностью можно при получении заказа от курьера. Другие способы оплаты не предусмотрены.

Как получить товар

Доставка осуществляется курьерами транспортных компаний PonyExpress, RedExpress и CDEK. По Москве и Санкте-Петербургу она занимает до 4 дней, а по Московской и Ленинградской области — до 5. В остальные регионы Российской Федерации продолжительность доставки заказа составляет до 8 дней. Услуга платная и стоит 199 рублей независимо от пункта назначения. Плата не взимается при покупках на сумму от 5000 рублей. Также товар можно забрать в пунктах выдачи PickPoint. И при доставке курьером, и при самовывозе из ПВЗ возможна примерка.

Как вернуть товар

Любую покупку можно вернуть в течение 14 дней после получения. Для этого нужно заполнить бланк заявления на возврат (он скачивается на сайте DC shoes), упаковать товар и отправить его вместе с документом любым удобным способом. Расходы на пересылку оплачивает покупатель, их размер зависит от тарифов транспортной компании или почты. Деньги возвращают в течение 10 дней с момента поступления отправления на склад компании. Для возврата обязательно сохранение товарного вида, фирменной упаковки, бирок, этикеток вещи и чека.

Как активировать промокод или купон DC shoes

Для активации промокода на скидку необходимо сделать следующее:

  1. Скопировать действующий код с этого сайта.

  2. Перейти на ресурс ДС шуз.

  3. Выбрать товар.

  4. Кликнуть кнопку «Добавить в корзину».

  5. Перейти на страницу оформления заказа.

  6. Ввести промокод в специальное поле.

  7. Нажать «Применить».

  8. Завершить покупку.

После этого цена к оплате будет установлена уже с учетом скидки. Ее размер зависит от номинала кода, который может быть разным.

 

Некоторые купоны не предусматривают промокодов, поэтому активируются по-другому. Чтобы воспользоваться скидочным предложением, следует выбрать подходящее на этой странице и нажать на него. Произойдет переадресация на сайт магазина, где нужно просто оформить заказ. Цена уже будет уменьшена в соответствии со скидкой, предусмотренной купоном.

Часто задаваемые вопросы про DC shoes

★ Как правильно подобрать размер обуви при оформлении заказа в DC shoes?

В российском магазине бренда в размерной сетке используются не американские, а европейские обозначения. Они же применяются и в России, поэтому никаких проблем с подбором не будет.

★ Нужно ли регистрироваться на ресурсе ритейлера для покупок?

Да, регистрация обязательна. Лучше пройти ее до оформления первого заказа — так процедура будет проще и понятнее. Если покупатель создаст аккаунт в ДС шуз, он автоматически станет участником программы лояльности Boardriders Club.

★ Предусмотрены ли у продавца подарочные карты?

Да, но их можно приобрести только в офлайн-магазинах DC shoes. Номинал карточки может составлять 1000, 3000, 5000 или 10 000 рублей.

★ Как связаться со службой поддержки компании?

Самый простой способ — воспользоваться телефоном горячей линии. Звонок на него бесплатный из любого региона Российской Федерации. Сам номер можно найти на ресурсе продавца.

★ Как узнать адреса фирменных магазинов DC shoes?

В специальном разделе на официальном сайте бренда. Там есть виртуальная карта, на которой отмечены все работающие на сегодня торговые точки.

Лучшие промокоды DC shoes

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодДополнительная сидка 25% на последний размер от DC shoesTAK***
ПромокодМужские толстовки с дисконтом до 20% по промокоду DС ShoesWAR***
ПромокодДополнительная скидка 25% на последний размер по промокоду DС ShoesTAK***
ПромокодМужские брюки в большом ассорименте с дисконтом до 30% по промокоду DС ShoesWAR***
СкидкаДарим дисконт 10% при подписке на рассылку по промокоду DC shoesне требуется
СкидкаПромокод DC shoes на скидку до 50%не требуется
СкидкаЖенские толстовки с выгодой до 20% от DC shoesне требуется
СкидкаКуртки и ветровки для мужчин с выгодой до 45% по купону DC shoesне требуется
СкидкаСкидки до 60% на детские штаны для сноуборда по промокоду DС Shoesне требуется
СкидкаДисконт до 60% на детские шапки и бейсболкине требуется
СкидкаСкидки до 60% на детские кеды и кроссовки в большом ассортименте по промокоду DС Shoesне требуется
СкидкаДенские ботинки для сноутбординга с дисконтом до 60%не требуется
СкидкаМужские штаны для сноубординга с выгодой при покупке до 50%не требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.