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Здесь можно найти детальную информацию о скидочных и акционных предложениях в купонах с действующими промокодами от DC shoes. Данные регулярно обновляются – у нас только актуальные сведения о скидках от популярного бренда спортивной одежды и обуви. А если комбинировать скидки и акт ... уальные коды и другие скидочные предложения с программой лояльности Boardriders Club, можно хорошо сэкономить. Ведь это снизит цену и без того недорогих вещей и позволит делать покупки с максимальной выгодой.
Телефон:
8 800 555 69 68
Соц. сети:
97 оценок поставлено средняя 4.1
Здесь можно найти детальную информацию о скидочных и акционных предложениях в купонах с действующими промокодами от DC shoes. Данные регулярно обновляются – у нас только актуальные сведения о скидках от популярного бренда спортивной одежды и обуви. А если комбинировать скидки и акт ... уальные коды и другие скидочные предложения с программой лояльности Boardriders Club, можно хорошо сэкономить. Ведь это снизит цену и без того недорогих вещей и позволит делать покупки с максимальной выгодой.
Телефон:
8 800 555 69 68
Соц. сети:
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В 1989 году американец Кен Блок решил бросить учебу и посвятить себя спорту. Круг интересов у юноши был большой: от скейтбординга до раллийных гонок. Но спортсмен столкнулся с одним неприятным обстоятельством: на рынке не было удобной обуви для скейтбордистов. И он решил делать ее сам, для чего вместе с другом Даймоном Уэлсом организовал небольшое предприятие. Получилось это не сразу, стабильное производство удалось наладить только к 1994 году. Долго думать над названием своего проекта партнеры не стали и назвали его Droors Clothing, что можно перевести как «одежда из шкафа». Аббревиатура этого словосочетания, DC, и стала визитной карточкой бренда.
Время показало, что это успешная затея. Уже с первых лет работы продукцию Блока стали активно покупать. Но достаточную для расширения прибыль Кен и Даймонд получили только в 2004-м. Именно тогда они стали открывать филиалы DC shoes и покупать другие предприятия. Сегодня в линейке бренда представлена одежда и обувь для сноубординга, скейтбординга, других видов спорта, вещи для повседневного ношения. Купить все это можно в российском онлайн-магазине компании, а сэкономить на покупках помогут купоны и промокоды ДС шуз.
Чаще всего здесь по-прежнему покупают кеды для скейтбординга, которые подходят не только для занятий спортом, но и для повседневного ношения. Среди них есть классические и модерновые модели, большая часть которых изготовлена из натуральной кожи. При этом цена на многие модели выглядит очень привлекательно, ведь обувь DC shoes дешевле аналогичных кроссовок других популярных брендов. Сочетание качества и демократического ценника и стало главной причиной популярности этой категории товаров.
Еще довольно часто заказывают одежду: джинсы, куртки, толстовки, футболки.
В российском подразделении ДС шуз действует программа лояльности Boardriders Club. Она предусматривает накопление баллов, которые потом можно использовать для оплаты покупки. За каждый потраченный рубль дают 1 бонус. После накопления 5000 единиц бонусных средств клиенту выдают сертификат на 500 рублей. Предусмотрены и другие привилегии: персональное право на скидку на некоторые товары, подарок на день рождения и Новый год.
В программе лояльности есть 3 уровня: бронзовый, серебряный и золотой. Но разница между ними минимальна: серебро позволяет пользоваться бесплатной доставкой, а золото — получать приглашения на эксклюзивные мероприятия. В остальном набор привилегий совершенно одинаковый.
Сегодня есть два способа оплаты покупки — банковской картой и наличными. Принимаются только карточки платежных систем Visa и MasterCard. Рассчитаться наличностью можно при получении заказа от курьера. Другие способы оплаты не предусмотрены.
Доставка осуществляется курьерами транспортных компаний PonyExpress, RedExpress и CDEK. По Москве и Санкте-Петербургу она занимает до 4 дней, а по Московской и Ленинградской области — до 5. В остальные регионы Российской Федерации продолжительность доставки заказа составляет до 8 дней. Услуга платная и стоит 199 рублей независимо от пункта назначения. Плата не взимается при покупках на сумму от 5000 рублей. Также товар можно забрать в пунктах выдачи PickPoint. И при доставке курьером, и при самовывозе из ПВЗ возможна примерка.
Любую покупку можно вернуть в течение 14 дней после получения. Для этого нужно заполнить бланк заявления на возврат (он скачивается на сайте DC shoes), упаковать товар и отправить его вместе с документом любым удобным способом. Расходы на пересылку оплачивает покупатель, их размер зависит от тарифов транспортной компании или почты. Деньги возвращают в течение 10 дней с момента поступления отправления на склад компании. Для возврата обязательно сохранение товарного вида, фирменной упаковки, бирок, этикеток вещи и чека.
Для активации промокода на скидку необходимо сделать следующее:
Скопировать действующий код с этого сайта.
Перейти на ресурс ДС шуз.
Выбрать товар.
Кликнуть кнопку «Добавить в корзину».
Перейти на страницу оформления заказа.
Ввести промокод в специальное поле.
Нажать «Применить».
Завершить покупку.
После этого цена к оплате будет установлена уже с учетом скидки. Ее размер зависит от номинала кода, который может быть разным.
Некоторые купоны не предусматривают промокодов, поэтому активируются по-другому. Чтобы воспользоваться скидочным предложением, следует выбрать подходящее на этой странице и нажать на него. Произойдет переадресация на сайт магазина, где нужно просто оформить заказ. Цена уже будет уменьшена в соответствии со скидкой, предусмотренной купоном.
В российском магазине бренда в размерной сетке используются не американские, а европейские обозначения. Они же применяются и в России, поэтому никаких проблем с подбором не будет.
Да, регистрация обязательна. Лучше пройти ее до оформления первого заказа — так процедура будет проще и понятнее. Если покупатель создаст аккаунт в ДС шуз, он автоматически станет участником программы лояльности Boardriders Club.
Да, но их можно приобрести только в офлайн-магазинах DC shoes. Номинал карточки может составлять 1000, 3000, 5000 или 10 000 рублей.
Самый простой способ — воспользоваться телефоном горячей линии. Звонок на него бесплатный из любого региона Российской Федерации. Сам номер можно найти на ресурсе продавца.
В специальном разделе на официальном сайте бренда. Там есть виртуальная карта, на которой отмечены все работающие на сегодня торговые точки.
|Тип купона
|Описание
|Код
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|Дополнительная сидка 25% на последний размер от DC shoes
|TAK***
|Промокод
|Мужские толстовки с дисконтом до 20% по промокоду DС Shoes
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|TAK***
|Промокод
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|Скидка
|Дарим дисконт 10% при подписке на рассылку по промокоду DC shoes
|не требуется
|Скидка
|Промокод DC shoes на скидку до 50%
|не требуется
|Скидка
|Женские толстовки с выгодой до 20% от DC shoes
|не требуется
|Скидка
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|не требуется
|Скидка
|Скидки до 60% на детские штаны для сноуборда по промокоду DС Shoes
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 60% на детские шапки и бейсболки
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 60% на детские кеды и кроссовки в большом ассортименте по промокоду DС Shoes
|не требуется
|Скидка
|Денские ботинки для сноутбординга с дисконтом до 60%
|не требуется
|Скидка
|Мужские штаны для сноубординга с выгодой при покупке до 50%
|не требуется