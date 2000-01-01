1 оценка поставлена средняя 5
7%
на всё
Лучшее
предложение
75%
купон
90%
купон
Лучшее
предложение
35%
купон
99Р
купон
35%
купон
50%
купон
Беспл
доставка
Беспл
доставка
5%
купон
Для активации скидки необходимо отправить на почту helpmama@dochkisinochki.ru скан или фотографию «Свидетельства многодетной семьи» с указанием номера бонусной карты. После проверки данных будут предоставлены скидки. Скидки предоставляются только тем участникам бонусной программы, чьи анкетные данные зарегистрированы в системе. Для получения скидки необходимо предъявлять кассиру свою бонусную карту. Скидка многодетной семьи не суммируется с другими акциями.
7%
купон
Подробная информация о получении скидки на сайте магазина Дочки Сыночки по ссылке https://ad.admitad.com/g/23x4dqk4u3f1a813f74e93a20ab278/?i=3
10%
купон
Смотрите подробную информацию о предоставлении данной скидки на сайте интернет-магазина Дочки Сыночки по ссылке https://ad.admitad.com/g/ghja8gce7af1a813f74e93a20ab278/?i=3
30%
купон
45%
купон
40%
купон
399Р
купон
35%
купон
50%
купон
40%
купон
28%
купон
28%
купон
34%
купон
30%
купон
29%
купон
37%
купон
36%
купон
35%
купон
35%
купон
34%
купон
34%
купон
31%
купон
30%
купон
28%
купон
26%
купон
25%
купон
25%
купон
30%
купон
7%
на всё
Лучшее
предложение
75%
купон
90%
купон
Лучшее
предложение
35%
купон
99Р
купон
35%
купон
50%
купон
Беспл
доставка
Беспл
доставка
5%
купон
Для активации скидки необходимо отправить на почту helpmama@dochkisinochki.ru скан или фотографию «Свидетельства многодетной семьи» с указанием номера бонусной карты. После проверки данных будут предоставлены скидки. Скидки предоставляются только тем участникам бонусной программы, чьи анкетные данные зарегистрированы в системе. Для получения скидки необходимо предъявлять кассиру свою бонусную карту. Скидка многодетной семьи не суммируется с другими акциями.
7%
купон
Подробная информация о получении скидки на сайте магазина Дочки Сыночки по ссылке https://ad.admitad.com/g/23x4dqk4u3f1a813f74e93a20ab278/?i=3
10%
купон
Смотрите подробную информацию о предоставлении данной скидки на сайте интернет-магазина Дочки Сыночки по ссылке https://ad.admitad.com/g/ghja8gce7af1a813f74e93a20ab278/?i=3
30%
купон
45%
купон
40%
купон
399Р
купон
35%
купон
50%
купон
40%
купон
28%
купон
28%
купон
34%
купон
30%
купон
29%
купон
37%
купон
36%
купон
35%
купон
35%
купон
34%
купон
34%
купон
31%
купон
30%
купон
28%
купон
26%
купон
25%
купон
25%
купон
30%
купон
Лучшее
предложение
5%
на ВСЁ
Акция не распространяется на подгузники, товары для питания и кормления и на товары бренда Lego.
31%
купон
45%
купон
50%
купон
43%
купон
В онлайн-магазине детских товаров Dochkisinochki с доставкой по всей России есть все необходимое для мамы и малыша: от фруктовых пюре до мебели. Здесь представлено более 55 тысяч наименований от 500 надежных поставщиков со всего мира, включая эксклюзивные бренды Leader Kids, Capella ... , Mobility One и Glory. Ритейлер практикует щедрую систему бонусов, предоставляет скидки многодетным семьям, проводит акции, распродажи, принимает бонусы «Спасибо» от Сбербанка и предоставляет промокоды Дочек Сыночков для активации персональной скидки.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 73, строение 2, этаж 9, помещение I, комната 14
Телефон:
8 (495) 461-67-04
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
В онлайн-магазине детских товаров Dochkisinochki с доставкой по всей России есть все необходимое для мамы и малыша: от фруктовых пюре до мебели. Здесь представлено более 55 тысяч наименований от 500 надежных поставщиков со всего мира, включая эксклюзивные бренды Leader Kids, Capella ... , Mobility One и Glory. Ритейлер практикует щедрую систему бонусов, предоставляет скидки многодетным семьям, проводит акции, распродажи, принимает бонусы «Спасибо» от Сбербанка и предоставляет промокоды Дочек Сыночков для активации персональной скидки.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 73, строение 2, этаж 9, помещение I, комната 14
Телефон:
8 (495) 461-67-04
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Торговая сеть Дочки Сыночки, основанная в 1996 году, сегодня располагает более 200 супермаркетами по всей территории РФ: от Калининграда до Находки. Как заявлено на сайте ритейлера, посещаемость каждого супермаркета из месяца в месяц превышает 40 тысяч человек.
Наряду с физическими супермаркетами работает онлайн-магазин, в ассортименте которого около 55 000 наименований от более 500 российских и зарубежных поставщиков. Благодаря эксклюзивному дистрибьюторству в торговой сети Дочки Сыночки можно купить продукцию таких брендов, как Leader Kids, Capella, Mobility One и Glory. Служба снабжения ритейлера находится в постоянном поиске новинок по всему миру, чтобы предложить покупателям лучший выбор товаров для счастливого детства и материнства.
Из интернет-магазина Dochkisinochki можно заказать товары в любой населенный пункт страны с доставкой на дом. Специалисты колл-центра ритейлера готовы проконсультировать по любому вопросу, связанному с выбором, покупкой, статусом заказа и возвратом товара.
В торговой сети и интернет-магазине постоянно проводятся акции, распродажи, действует бонусная система и генерируются промокоды, дающие право на персональную скидку при активации. А еще здесь предусмотрены отдельные скидки для семей, в которых воспитываются 3 и более ребенка.
В категории «Питание» магазина Dochkisinochki пользуются спросом фруктовые, овощные, рыбные и мясные пюре марок Полезно Детям и ФрутоНяня, безопасные аксессуары для кормления и ухода за малышом от Avent и Ням-Ням, молочные смеси Similac, Kabrita и Nutrilon, каши Nestle. В товарной группе «Гигиена» популярны подгузники, трусики, салфетки и пеленки брендов Dr. Mayer, Mary, Huggies, Pampers, ImseVimse, Звездочка, My Bunny, ЭлараKids, Goon, Offspring, Senso Baby, Bella Baby Happy и других производителей.
Кроме этого, в магазинах Дочки Сыночки представлен широкий выбор колясок, автокресел, переносок, горшков, стульчиков для кормления, детской мебели, постельного белья, игрушек, одежды и обуви, товаров для спорта, творчества, развития и многого другого.
Каждому новому покупателю ритейлер предлагает участие в бонусной программе, в рамках которой за каждую покупку начисляются бонусы. В частности, за приобретение товаров со специальной вкладкой рядом с ценой присваивается 10% от стоимости заказа, за покупки в категории «Текстиль», «Трикотаж» и «Обувь» — 5%, за расходы в прочих категориях — 2%. Магазин может также начислить бонусы за участие в акциях и другие действия пользователя.
Накопленные баллы впоследствии можно обменять на скидку по курсу 1 бонус = 1 рубль. Размер скидки и перечень товаров, за которые можно рассчитаться бонусами, определяет ритейлер. Срок жизни накопленных единиц составляет 12 месяцев с даты активации, после чего они сгорают.
Для участия в программе Dochkisinochki достаточно пройти регистрацию на сайте магазина, заполнить анкету и выпустить виртуальную карту лояльности. После этого можно отслеживать состояние бонусного счета в личном кабинете клиента. Принять участие в программе могут пользователи, достигшие 18 лет.
Оплатить покупку можно онлайн на сайте Dochkisinochki в момент оформления заказа или сотруднику курьерской службы при получении. В момент доставки рассчитаться можно как наличными, так и платежной картой через терминал. Возможность безналичной оплаты курьеру следует уточнить при согласовании времени доставки. При самовывозе можно также произвести оплату наличными и картой.
Магазин предлагает курьерскую доставку ТК СДЭК и РЭД, а также самовывоз из магазинов Дочки Сыночки и пунктов выдачи: PickPoint, Почта России и X5 Post. Способ доставки определяется исходя из веса, габаритов товара и его категории. Стоимость и сроки оказания транспортных услуг указываются в корзине. При покупке на определенную сумму возможна бесплатная доставка, условия которой отображаются в карточке заказа.
Неподошедший товар надлежащего качества можно отправить обратно в магазин на протяжении двух недель со дня получения, кроме позиций, которые не подлежат возврату по действующему законодательству. При обнаружении дефектов после получения товара либо пересорта или недокомплекта необходимо оставить претензию в разделе сайта «Обратная связь», после чего с клиентом связываются сотрудники магазина для выяснения деталей и согласования процедуры возврата.
Скидочные купоны, расположенные на текущей странице, отображают условия действующих акций и содержат промокоды, при введении которых активируется скидка. Чтобы воспользоваться спецпредложением, надо:
Кликнуть по кнопке купона и перейти на сайт магазина. Если для покупки по сниженной цене нужен промокод, он скопируется автоматически.
Сформировать заказ, наполнив корзину понравившимися детскими товарами.
Нажать на изображение корзины в правом верхнем углу страницы и кнопку «Перейти к оформлению».
Ввести e-mail, телефонный номер и кликнуть «Продолжить».
Вставить символы промокода в специальное поле и нажать «Проверить».
Если промокод актуальный и применен корректно, стоимость заказа снизится на номинал кода.
При доставке курьером по Москве и МО у клиента есть 15 минут на осмотр и примерку доставленного товара, после чего можно выкупить только те позиции, которые подошли.
Да. Это можно сделать сразу или в течение 14 дней при условии сохранности товарного вида, упаковки и чеков. Это правило не распространяется на товары, которые не подлежат возврату согласно Закону «О защите прав потребителей».
Нет. Доставка в данные учреждения и места массовой торговли не производится.
Да, в магазине Дочки Сыночки можно рассчитаться бонусами «Спасибо», погасив до 50% чека, списав не более 500 бонусов.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Дочки Сыночки: скидка 7% на весь ассортимент
|KP7***
|Скидка
|Стань участником бонусной программы и получи до 100% скидки в обмен на бонусы
|не требуется
|Скидка
|Книги с дисконтом до 75% по промокоду Дочки Сыночки на скидку
|не требуется
|Скидка
|Грандиозная распродажа игрушек с выгодой до 90% по купону Дочки Сыночки
|не требуется
|Скидка
|По купону Дочки Сыночки получи 100 бонусов в день рождения ребенка
|не требуется
|Скидка
|Экономия до 35% при покупке велосипедов и самокатов по купону Дочки Сыночки на скидку
|не требуется
|Скидка
|Купон Дочки Сыночки: подборка товаров до 99 рублей
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 35% на детский транспорт и мебель
|не требуется
|Скидка
|Выгода до 50% на игрушки, товары для хобби и обучения
|не требуется
|Скидка
|Купон Дочки Сыночки: бесплатная доставка при заказе от 3000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка в магазины Дочки Сыночки при покупке от 2000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Скидка 5% для многодетных семей с 3 детьми
|не требуется
|Скидка
|Получите выгоду 7% для многодетных семей с 4 детьми
|не требуется
|Скидка
|Для многодетных семей с 5 детьми и более экономия 10%
|не требуется
|Скидка
|До минус 30% на коляски, автокресла и детскую мебель с купоном Дочки Сыночки
|не требуется
|Скидка
|Сэкономь до 45% при покупке одежды к школе
|не требуется
|Скидка
|Канцелярия к школе дешевле до 40%
|не требуется
|Скидка
|Выгодно: резиновые сапоги всего от 399 рублей
|не требуется
|Скидка
|Рюкзаки для малышей с дисконтом до 35%
|не требуется
|Скидка
|Успей купить: осенние скидки до 50%
|не требуется
|Скидка
|Все для детской комнаты: заказывай товары категории с экономией до 40%
|не требуется
|Скидка
|Дисконт 28% при покупке детских кроссовок Kdx
|не требуется
|Скидка
|Выгода 28% при заказе босоножек Kdx
|не требуется