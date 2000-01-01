О ритейлере Дочки Сыночки

Торговая сеть Дочки Сыночки, основанная в 1996 году, сегодня располагает более 200 супермаркетами по всей территории РФ: от Калининграда до Находки. Как заявлено на сайте ритейлера, посещаемость каждого супермаркета из месяца в месяц превышает 40 тысяч человек.

Наряду с физическими супермаркетами работает онлайн-магазин, в ассортименте которого около 55 000 наименований от более 500 российских и зарубежных поставщиков. Благодаря эксклюзивному дистрибьюторству в торговой сети Дочки Сыночки можно купить продукцию таких брендов, как Leader Kids, Capella, Mobility One и Glory. Служба снабжения ритейлера находится в постоянном поиске новинок по всему миру, чтобы предложить покупателям лучший выбор товаров для счастливого детства и материнства.

Из интернет-магазина Dochkisinochki можно заказать товары в любой населенный пункт страны с доставкой на дом. Специалисты колл-центра ритейлера готовы проконсультировать по любому вопросу, связанному с выбором, покупкой, статусом заказа и возвратом товара.

В торговой сети и интернет-магазине постоянно проводятся акции, распродажи, действует бонусная система и генерируются промокоды, дающие право на персональную скидку при активации. А еще здесь предусмотрены отдельные скидки для семей, в которых воспитываются 3 и более ребенка.

Популярные товары ритейлера

В категории «Питание» магазина Dochkisinochki пользуются спросом фруктовые, овощные, рыбные и мясные пюре марок Полезно Детям и ФрутоНяня, безопасные аксессуары для кормления и ухода за малышом от Avent и Ням-Ням, молочные смеси Similac, Kabrita и Nutrilon, каши Nestle. В товарной группе «Гигиена» популярны подгузники, трусики, салфетки и пеленки брендов Dr. Mayer, Mary, Huggies, Pampers, ImseVimse, Звездочка, My Bunny, ЭлараKids, Goon, Offspring, Senso Baby, Bella Baby Happy и других производителей.

Кроме этого, в магазинах Дочки Сыночки представлен широкий выбор колясок, автокресел, переносок, горшков, стульчиков для кормления, детской мебели, постельного белья, игрушек, одежды и обуви, товаров для спорта, творчества, развития и многого другого.

Программа лояльности ритейлера

Каждому новому покупателю ритейлер предлагает участие в бонусной программе, в рамках которой за каждую покупку начисляются бонусы. В частности, за приобретение товаров со специальной вкладкой рядом с ценой присваивается 10% от стоимости заказа, за покупки в категории «Текстиль», «Трикотаж» и «Обувь» — 5%, за расходы в прочих категориях — 2%. Магазин может также начислить бонусы за участие в акциях и другие действия пользователя.

Накопленные баллы впоследствии можно обменять на скидку по курсу 1 бонус = 1 рубль. Размер скидки и перечень товаров, за которые можно рассчитаться бонусами, определяет ритейлер. Срок жизни накопленных единиц составляет 12 месяцев с даты активации, после чего они сгорают.

Для участия в программе Dochkisinochki достаточно пройти регистрацию на сайте магазина, заполнить анкету и выпустить виртуальную карту лояльности. После этого можно отслеживать состояние бонусного счета в личном кабинете клиента. Принять участие в программе могут пользователи, достигшие 18 лет.

Способы оплаты

Оплатить покупку можно онлайн на сайте Dochkisinochki в момент оформления заказа или сотруднику курьерской службы при получении. В момент доставки рассчитаться можно как наличными, так и платежной картой через терминал. Возможность безналичной оплаты курьеру следует уточнить при согласовании времени доставки. При самовывозе можно также произвести оплату наличными и картой.

Варианты доставки

Магазин предлагает курьерскую доставку ТК СДЭК и РЭД, а также самовывоз из магазинов Дочки Сыночки и пунктов выдачи: PickPoint, Почта России и X5 Post. Способ доставки определяется исходя из веса, габаритов товара и его категории. Стоимость и сроки оказания транспортных услуг указываются в корзине. При покупке на определенную сумму возможна бесплатная доставка, условия которой отображаются в карточке заказа.

Возврат товаров

Неподошедший товар надлежащего качества можно отправить обратно в магазин на протяжении двух недель со дня получения, кроме позиций, которые не подлежат возврату по действующему законодательству. При обнаружении дефектов после получения товара либо пересорта или недокомплекта необходимо оставить претензию в разделе сайта «Обратная связь», после чего с клиентом связываются сотрудники магазина для выяснения деталей и согласования процедуры возврата.