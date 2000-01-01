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Промокоды Дочки Сыночки на Октябрь

Акции и купоны Дочки Сыночки на Октябрь 2021

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Промокоды онлайн-магазина Dochkisinochki

В онлайн-магазине детских товаров Dochkisinochki с доставкой по всей России есть все необходимое для мамы и малыша: от фруктовых пюре до мебели. Здесь представлено более 55 тысяч наименований от 500 надежных поставщиков со всего мира, включая эксклюзивные бренды Leader Kids, Capella ... , Mobility One и Glory. Ритейлер практикует щедрую систему бонусов, предоставляет скидки многодетным семьям, проводит акции, распродажи, принимает бонусы «Спасибо» от Сбербанка и предоставляет промокоды Дочек Сыночков для активации персональной скидки.


Посетить Дочки Сыночки
Контакты Дочки Сыночки

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 73, строение 2, этаж 9, помещение I, комната 14

Телефон:
8 (495) 461-67-04

Соц. сети:

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Промокоды онлайн-магазина Dochkisinochki

В онлайн-магазине детских товаров Dochkisinochki с доставкой по всей России есть все необходимое для мамы и малыша: от фруктовых пюре до мебели. Здесь представлено более 55 тысяч наименований от 500 надежных поставщиков со всего мира, включая эксклюзивные бренды Leader Kids, Capella ... , Mobility One и Glory. Ритейлер практикует щедрую систему бонусов, предоставляет скидки многодетным семьям, проводит акции, распродажи, принимает бонусы «Спасибо» от Сбербанка и предоставляет промокоды Дочек Сыночков для активации персональной скидки.


Посетить Дочки Сыночки
Контакты Дочки Сыночки

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 73, строение 2, этаж 9, помещение I, комната 14

Телефон:
8 (495) 461-67-04

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Дочки Сыночки

О ритейлере Дочки Сыночки

Торговая сеть Дочки Сыночки, основанная в 1996 году, сегодня располагает более 200 супермаркетами по всей территории РФ: от Калининграда до Находки. Как заявлено на сайте ритейлера, посещаемость каждого супермаркета из месяца в месяц превышает 40 тысяч человек.

Наряду с физическими супермаркетами работает онлайн-магазин, в ассортименте которого около 55 000 наименований от более 500 российских и зарубежных поставщиков. Благодаря эксклюзивному дистрибьюторству в торговой сети Дочки Сыночки можно купить продукцию таких брендов, как Leader Kids, Capella, Mobility One и Glory. Служба снабжения ритейлера находится в постоянном поиске новинок по всему миру, чтобы предложить покупателям лучший выбор товаров для счастливого детства и материнства.

Из интернет-магазина Dochkisinochki можно заказать товары в любой населенный пункт страны с доставкой на дом. Специалисты колл-центра ритейлера готовы проконсультировать по любому вопросу, связанному с выбором, покупкой, статусом заказа и возвратом товара.

В торговой сети и интернет-магазине постоянно проводятся акции, распродажи, действует бонусная система и генерируются промокоды, дающие право на персональную скидку при активации. А еще здесь предусмотрены отдельные скидки для семей, в которых воспитываются 3 и более ребенка.

Популярные товары ритейлера

В категории «Питание» магазина Dochkisinochki пользуются спросом фруктовые, овощные, рыбные и мясные пюре марок Полезно Детям и ФрутоНяня, безопасные аксессуары для кормления и ухода за малышом от Avent и Ням-Ням, молочные смеси Similac, Kabrita и Nutrilon, каши Nestle. В товарной группе «Гигиена» популярны подгузники, трусики, салфетки и пеленки брендов Dr. Mayer, Mary, Huggies, Pampers, ImseVimse, Звездочка, My Bunny, ЭлараKids, Goon, Offspring, Senso Baby, Bella Baby Happy и других производителей.

Кроме этого, в магазинах Дочки Сыночки представлен широкий выбор колясок, автокресел, переносок, горшков, стульчиков для кормления, детской мебели, постельного белья, игрушек, одежды и обуви, товаров для спорта, творчества, развития и многого другого.

Программа лояльности ритейлера

Каждому новому покупателю ритейлер предлагает участие в бонусной программе, в рамках которой за каждую покупку начисляются бонусы. В частности, за приобретение товаров со специальной вкладкой рядом с ценой присваивается 10% от стоимости заказа, за покупки в категории «Текстиль», «Трикотаж» и «Обувь» — 5%, за расходы в прочих категориях — 2%. Магазин может также начислить бонусы за участие в акциях и другие действия пользователя. 

Накопленные баллы впоследствии можно обменять на скидку по курсу 1 бонус = 1 рубль. Размер скидки и перечень товаров, за которые можно рассчитаться бонусами, определяет ритейлер. Срок жизни накопленных единиц составляет 12 месяцев с даты активации, после чего они сгорают. 

Для участия в программе Dochkisinochki достаточно пройти регистрацию на сайте магазина, заполнить анкету и выпустить виртуальную карту лояльности. После этого можно отслеживать состояние бонусного счета в личном кабинете клиента. Принять участие в программе могут пользователи, достигшие 18 лет.

Способы оплаты

Оплатить покупку можно онлайн на сайте Dochkisinochki в момент оформления заказа или сотруднику курьерской службы при получении. В момент доставки рассчитаться можно как наличными, так и платежной картой через терминал. Возможность безналичной оплаты курьеру следует уточнить при согласовании времени доставки. При самовывозе можно также произвести оплату наличными и картой.

Варианты доставки

Магазин предлагает курьерскую доставку ТК СДЭК и РЭД, а также самовывоз из магазинов Дочки Сыночки и пунктов выдачи: PickPoint, Почта России и X5 Post. Способ доставки определяется исходя из веса, габаритов товара и его категории. Стоимость и сроки оказания транспортных услуг указываются в корзине. При покупке на определенную сумму возможна бесплатная доставка, условия которой отображаются в карточке заказа.

Возврат товаров

Неподошедший товар надлежащего качества можно отправить обратно в магазин на протяжении двух недель со дня получения, кроме позиций, которые не подлежат возврату по действующему законодательству. При обнаружении дефектов после получения товара либо пересорта или недокомплекта необходимо оставить претензию в разделе сайта «Обратная связь», после чего с клиентом связываются сотрудники магазина для выяснения деталей и согласования процедуры возврата. 

Как воспользоваться купоном онлайн-магазина Дочки Сыночки

Скидочные купоны, расположенные на текущей странице, отображают условия действующих акций и содержат промокоды, при введении которых активируется скидка. Чтобы воспользоваться спецпредложением, надо:

  1. Кликнуть по кнопке купона и перейти на сайт магазина. Если для покупки по сниженной цене нужен промокод, он скопируется автоматически.

  2. Сформировать заказ, наполнив корзину понравившимися детскими товарами.

  3. Нажать на изображение корзины в правом верхнем углу страницы и кнопку «Перейти к оформлению».

  4. Ввести e-mail, телефонный номер и кликнуть «Продолжить».

  5. Вставить символы промокода в специальное поле и нажать «Проверить».

Если промокод актуальный и применен корректно, стоимость заказа снизится на номинал кода. 

Часто задаваемые вопросы про Дочки Сыночки

★ Возможна ли примерка при курьерской доставке из магазина Дочки Сыночки?

При доставке курьером по Москве и МО у клиента есть 15 минут на осмотр и примерку доставленного товара, после чего можно выкупить только те позиции, которые подошли.

★ Если товар надлежащего качества не подошел, можно ли сразу вернуть его в пункт выдачи заказа без заполнения формы обратной связи?

Да. Это можно сделать сразу или в течение 14 дней при условии сохранности товарного вида, упаковки и чеков. Это правило не распространяется на товары, которые не подлежат возврату согласно Закону «О защите прав потребителей».

★ Возможна ли доставка покупки в учебные заведения, медицинские учреждения или торговые центры?

Нет. Доставка в данные учреждения и места массовой торговли не производится.

★ Принимает ли онлайн-магазин бонусы «Спасибо» от Сбербанка в качестве оплаты за товары?

Да, в магазине Дочки Сыночки можно рассчитаться бонусами «Спасибо», погасив до 50% чека, списав не более 500 бонусов.

Лучшие промокоды Дочки Сыночки

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СкидкаКупон Дочки Сыночки: подборка товаров до 99 рублейне требуется
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СкидкаПолучите выгоду 7% для многодетных семей с 4 детьмине требуется
СкидкаДля многодетных семей с 5 детьми и более экономия 10%не требуется
СкидкаДо минус 30% на коляски, автокресла и детскую мебель с купоном Дочки Сыночкине требуется
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СкидкаУспей купить: осенние скидки до 50%не требуется
СкидкаВсе для детской комнаты: заказывай товары категории с экономией до 40%не требуется
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