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3 оценки поставлены средняя 5

Промокоды Domino's Pizza на Октябрь

Акции и купоны Domino's Pizza на Октябрь 2021

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Скидка
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За 3999 рублей вы можете заказать пиццы на тонком тесте из списка: Пепперони, Маргарита, М. Гурме, Карамельный Ананас или выбрать любые другие пиццы за небольшую доплату. Акции и промокоды не суммируются.

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Купоны сервиса доставки Domino's Pizza

Выгодные акции, бесплатные пиццы по программе лояльности и скидочные промокоды Domino's Pizza предлагает российская ресторанная сеть крупнейшей компании США, представленной в 70 странах мира. Время доставки свежеиспеченных блюд составляет всего 30 минут с момента согласования заказа ... благодаря уникальной технологии приготовления и курьерской доставке на трехколесных скутерах. Все пиццы и закуски готовятся только из свежих овощей, фруктов, мяса, сыра и других натуральных ингредиентов.


Посетить Domino's Pizza
Контакты Domino's Pizza

Юридический адрес:
Москва, БЦ «Парк Победы», ул. Василисы Кожиной, д.1, 15-й этаж

Телефон:
8–800–333–16–16

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Купоны сервиса доставки Domino's Pizza

Выгодные акции, бесплатные пиццы по программе лояльности и скидочные промокоды Domino's Pizza предлагает российская ресторанная сеть крупнейшей компании США, представленной в 70 странах мира. Время доставки свежеиспеченных блюд составляет всего 30 минут с момента согласования заказа ... благодаря уникальной технологии приготовления и курьерской доставке на трехколесных скутерах. Все пиццы и закуски готовятся только из свежих овощей, фруктов, мяса, сыра и других натуральных ингредиентов.


Посетить Domino's Pizza
Контакты Domino's Pizza

Юридический адрес:
Москва, БЦ «Парк Победы», ул. Василисы Кожиной, д.1, 15-й этаж

Телефон:
8–800–333–16–16

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Специальные предложения от Domino's Pizza

О сервисе доставки Доминос Пицца

Сеть пиццерий Domino's Pizza пришла в Россию из Америки в 1998 году, но активное развитие получила только в 2013-м, когда во главу российского представительства встали турецкие топ-менеджеры сектора общественного питания. Сама сеть основана в 1960 году и сегодня представлена в 70 страна мира. Она входит в число мировых лидеров по приготовлению и доставке пиццы. За первые 16 лет работы в России компания открыла только 13 пиццерий в Москве, а после внедрения системы франшизы число торговых точек выросло до 189 пиццерий, 78 из которых открыли франчайзи.

Ключевое преимущество Domino's Pizza – доставка в течение 30 минут. Такая скорость обеспечена за счет быстрого приготовления в сверхмощных печах и курьерской службы, доставляющей горячую пиццу из ближайших ресторанов на скутере в обход пробок. Компания активно осваивает новые методы доставки с применением дронов, роботов и facebook i-mojo. Также пицца высоко ценится гурманами за отменный вкус, который достигается благодаря фирменной технологии приготовления из свежих овощей, отборного мяса, курицы, колбас, сыра и соусов. Замороженные полуфабрикаты в приготовлении пиццы Domino's не используются.

Сеть ресторанов Domino’s Pizza систематически запускает акции и генерирует промокоды. И чем объемнее единоразовый заказ, тем ниже цена одной порции. 

Популярные блюда пиццерии 

Неизменной популярностью у клиентов ресторанной сети пользуются классические пиццы Пепперони, Маргарита гурме, Гавайская, 4 сыра, Карбонара, пиццы Пай с беконом и халапеньо, ветчиной и сыром. Также любители пиццы с удовольствием заказывают новинки меню, например EASY PEASY огуречный расколбас, чикен а-ля хрен и груша-блю чиз. Еще к пицце часто берут соки, газировку, кофе. Также спросом пользуются десерты, куриные крылья, сухарики с сыром и чесноком, сэндвичи и прочие закуски.

Программа лояльности 

С июня 2020 года сеть запустила программу лояльности. Пока она действует только для клиентов из Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара, но ритейлер заверяет, что вскоре программа будет доступна клиентам других населенных пунктов, где есть сеть Domino’s Pizza. 

Авторизованные на сайте или в мобильном приложении покупатели получают баллы (слайсы) за каждые 500 потраченных в пиццерии рублей. Накопив всего 5 слайсов, покупатель может добавить в корзину среднюю пиццу на тонком тесте бесплатно. Начисленные бонусы имеют ограниченный срок действия – 90 дней с момента начисления, после чего они аннулируются.

Слайсы можно получить и в подарок в рамках специальных акций. Количество и срок действия подарочных баллов указываются при их начислении. Бонусная программа действует исключительно на заказы, оформленные через сайт пиццерии или мобильное приложение для тех клиентов, которые предварительно зарегистрировались на одном из онлайн-ресурсов. На заказы, сделанные непосредственно в ресторанах Domino’s Pizza на кассе или по телефону, бонусная программа не распространяется.

Способы оплаты

Из методов расчета клиентам службы доставки доступна оплата наличными и картой при получении заказа, а также онлайн картой в момент оформления покупки. Для оплаты онлайн принимаются банковские карты VISA/MasterCard, Мир, JCB. При указании способа оплаты наличными клиент может указать вариант без сдачи или номинал купюры, с которой потребуется сдача. 

Условия доставки 

Доставка блюд осуществляется собственной курьерской службой в течение 30 минут или в сроки, согласованные с клиентом при размещении заказа. Оформить покупку блюд можно на сайте пиццерии или по телефону. 

Условия возврата

Доставка пиццы Доминос Пицца при заказе от определенной суммы бесплатная. При получении товара клиенту дается 5 минут на проверку доставленного заказа и предъявление претензии по качеству и комплектности. После принятия заказа жалобы на количество, комплектность и вид товара не принимаются. 

Согласно действующему законодательству, продовольственные товары надлежащего качества возврату и обмену не подлежат. Если заказанная еда, по мнению покупателя, оказалась некачественной, нужно оперативно связаться с сотрудниками службы доставки и выразить претензию.

Как применить промокод

Скидочные купоны, предлагаемые на этом сайте, содержат промокоды или описание акций, участие в которых позволяет сэкономить на покупке пиццы и других блюд из меню Domino's Pizza. Промокоды пиццерии представляют собой комбинацию символов, при активации в корзине которых клиентам даются бонусы, скидки и/или другие преимущества. Чтобы воспользоваться кодом купона, нужно сделать следующее:

  1. Кликнуть на подходящий покупке купон.

  2. Перейти на сайт пиццерии и добавить блюда в корзину.

  3. Кликнуть на значок корзины в правом верхнем углу сайта и нажать «Оформить». 

  4. Ввести в карточке заказа скопированный промокод и нажать на стрелочку.

При активации промокода важно учитывать, что к единице товара может быть применен только один код.

Часто задаваемые вопросы про Domino's Pizza

★ Как заказать бесплатную пиццу?

Для этого нужно вступить в программу лояльности Domino's Pizza, накопить 5 слайсов и добавить бесплатную пиццу в заказ. Количество накопленных баллов можно посмотреть в личном кабинете.

★ В чем секрет такой быстрой доставки?

Время выпекания пиццы составляет всего 7 минут, а сразу после приготовления свежее блюдо доставляется курьером на трехколесном скутере в обход пробок. Кроме того, у каждого ресторана есть собственная географическая зона ответственности, что сокращает время на доставку.

★ Как начисляются баллы лояльности?

После завершения заказа за каждые потраченные 500 рублей автоматически начисляется один балл. Как только клиент накопит 5 баллов, у него появляется возможность заказать бесплатную пиццу.

★ На сколько бесплатных пицц можно накопить?

Максимальное количество бесплатных пицц, которые можно обменять на накопленные баллы, составляет 3 штуки.

★ Каков срок действия начисленных баллов, в течение которого можно обменять их на бесплатные пиццы при заказе в Доминос Пицца?

90 дней с момента начисления, после чего баллы сгорают.

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