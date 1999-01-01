О сервисе доставки Доминос Пицца

Сеть пиццерий Domino's Pizza пришла в Россию из Америки в 1998 году, но активное развитие получила только в 2013-м, когда во главу российского представительства встали турецкие топ-менеджеры сектора общественного питания. Сама сеть основана в 1960 году и сегодня представлена в 70 страна мира. Она входит в число мировых лидеров по приготовлению и доставке пиццы. За первые 16 лет работы в России компания открыла только 13 пиццерий в Москве, а после внедрения системы франшизы число торговых точек выросло до 189 пиццерий, 78 из которых открыли франчайзи.

Ключевое преимущество Domino's Pizza – доставка в течение 30 минут. Такая скорость обеспечена за счет быстрого приготовления в сверхмощных печах и курьерской службы, доставляющей горячую пиццу из ближайших ресторанов на скутере в обход пробок. Компания активно осваивает новые методы доставки с применением дронов, роботов и facebook i-mojo. Также пицца высоко ценится гурманами за отменный вкус, который достигается благодаря фирменной технологии приготовления из свежих овощей, отборного мяса, курицы, колбас, сыра и соусов. Замороженные полуфабрикаты в приготовлении пиццы Domino's не используются.

Сеть ресторанов Domino’s Pizza систематически запускает акции и генерирует промокоды. И чем объемнее единоразовый заказ, тем ниже цена одной порции.

Популярные блюда пиццерии

Неизменной популярностью у клиентов ресторанной сети пользуются классические пиццы Пепперони, Маргарита гурме, Гавайская, 4 сыра, Карбонара, пиццы Пай с беконом и халапеньо, ветчиной и сыром. Также любители пиццы с удовольствием заказывают новинки меню, например EASY PEASY огуречный расколбас, чикен а-ля хрен и груша-блю чиз. Еще к пицце часто берут соки, газировку, кофе. Также спросом пользуются десерты, куриные крылья, сухарики с сыром и чесноком, сэндвичи и прочие закуски.

Программа лояльности

С июня 2020 года сеть запустила программу лояльности. Пока она действует только для клиентов из Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара, но ритейлер заверяет, что вскоре программа будет доступна клиентам других населенных пунктов, где есть сеть Domino’s Pizza.

Авторизованные на сайте или в мобильном приложении покупатели получают баллы (слайсы) за каждые 500 потраченных в пиццерии рублей. Накопив всего 5 слайсов, покупатель может добавить в корзину среднюю пиццу на тонком тесте бесплатно. Начисленные бонусы имеют ограниченный срок действия – 90 дней с момента начисления, после чего они аннулируются.

Слайсы можно получить и в подарок в рамках специальных акций. Количество и срок действия подарочных баллов указываются при их начислении. Бонусная программа действует исключительно на заказы, оформленные через сайт пиццерии или мобильное приложение для тех клиентов, которые предварительно зарегистрировались на одном из онлайн-ресурсов. На заказы, сделанные непосредственно в ресторанах Domino’s Pizza на кассе или по телефону, бонусная программа не распространяется.

Способы оплаты

Из методов расчета клиентам службы доставки доступна оплата наличными и картой при получении заказа, а также онлайн картой в момент оформления покупки. Для оплаты онлайн принимаются банковские карты VISA/MasterCard, Мир, JCB. При указании способа оплаты наличными клиент может указать вариант без сдачи или номинал купюры, с которой потребуется сдача.

Условия доставки

Доставка блюд осуществляется собственной курьерской службой в течение 30 минут или в сроки, согласованные с клиентом при размещении заказа. Оформить покупку блюд можно на сайте пиццерии или по телефону.

Условия возврата

Доставка пиццы Доминос Пицца при заказе от определенной суммы бесплатная. При получении товара клиенту дается 5 минут на проверку доставленного заказа и предъявление претензии по качеству и комплектности. После принятия заказа жалобы на количество, комплектность и вид товара не принимаются.

Согласно действующему законодательству, продовольственные товары надлежащего качества возврату и обмену не подлежат. Если заказанная еда, по мнению покупателя, оказалась некачественной, нужно оперативно связаться с сотрудниками службы доставки и выразить претензию.