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Спасибо за оценку!

4 оценки поставлены средняя 4.5

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Истекает через 32 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Гарантируем сохранность Вашей посылки или компенсируем до 50000 рублей

Компенсируем до 50000 рублей в случае потери или повреждения вашей посылки. Вернём объявленную вами ценность в течение трёх рабочих дней.

Истекает через 60 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Запланируйте удобное время доставки и курьер будет по адресу ровно в срок
Истекает через 32 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Задайте интервал 4 часа, и мы доставим посылку точно в этот период по промокоду Dostavista

Почти моментально назначим вашего курьера и доставим точно в интервал пешком или на авто. Тариф доставки "премиум" от 350 рублей за адрес.

Истекает через 67 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Промокод Dostavista: доставим посылку в пределах МКАД + 10 км по тарифу premium
Истекает через 60 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Заберем и доставим до 1.5т груза в кратчайшие сроки
Истекает через 32 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Купон Dostavista: установите приложение и всегда будете знать местонахождение курьера

В приожении можно: вызывать курьера с оплатой наличными или переводом на карту, следить за курьером на карте, просматривать статистику.

Истекает через 32 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Предоставляем выгодные условия доставки для магазинов
Истекает через 69 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Выберете любой удобный способ оплаты
Истекает через 69 дней

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150Р
купон

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Срочная доставка по Красноярску от 150 рублей
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150Р
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Промокоды курьерской службы Достависта

Компания Dostavista предлагает недорогую курьерскую доставку различных типов грузов: документов, еды, подарков, мебели, стройматериалов по 24 городам России. Сервис принимает заказы от физических лиц и организаций, помогая организовать удобную и оперативную логистику десяткам тысяч ... клиентов. Компания предлагает гарантию возврата объявленной стоимости отправления и умеренные цены на услуги. А с купонами от Достависта, опубликованными на этой странице, можно получить скидку на курьерские услуги.


Посетить Dostavista
Контакты Dostavista

Юридический адрес:
121205, Россия, г. Москва, Территория инновационного центра «Сколково».

Телефон:
8 (495) 137-55-37

Соц. сети:

vkfacebook instagram

Спасибо за оценку!

4 оценки поставлены средняя 4.5

Промокоды курьерской службы Достависта

Компания Dostavista предлагает недорогую курьерскую доставку различных типов грузов: документов, еды, подарков, мебели, стройматериалов по 24 городам России. Сервис принимает заказы от физических лиц и организаций, помогая организовать удобную и оперативную логистику десяткам тысяч ... клиентов. Компания предлагает гарантию возврата объявленной стоимости отправления и умеренные цены на услуги. А с купонами от Достависта, опубликованными на этой странице, можно получить скидку на курьерские услуги.


Посетить Dostavista
Контакты Dostavista

Юридический адрес:
121205, Россия, г. Москва, Территория инновационного центра «Сколково».

Телефон:
8 (495) 137-55-37

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Dostavista

О сервисе Достависта

Компания Dostavista доставляет пакеты документов, продукты, технику, стройматериалы, предметы интерьера и любой другой груз весом до 1,5 тонн. Услуга оказывается день в день. Сервис работает в 10 странах мира с частными клиентами, организациями, а в России представлен в 24 городах. Плотно сотрудничает с ресторанами и ритейлерами, количество которых более 50 000. Услуги организациям и ИП оказываются на основании агентского договора, подписанного клиентом и Dostavista. В качестве закрывающих документов сервис предоставляет акт выполненных работ, отчет агента и акт сверки.

Бизнес-модель B2B2C, которую практикует Dostavista, подразумевает оформление заказа через сайт или мобильное приложение, где программа назначает ближайшего по расположению на карте курьера с высоким рейтингом. 

Всего за минуту без звонков и заключения договора здесь можно оформить срочную доставку пешим курьером или доставщиком на автомобиле. Поскольку сервис работает круглосуточно, воспользоваться услугой можно даже в выходные дни и поздним вечером. Однако следует учитывать, что контакт-центр работает с 06:00 до 24:00 без выходных. 

Курьерская служба Достависта предлагает выгодные цены на транспортные услуги, где стоимость доставки рассчитывается исходя из расстояния, срочности и сложности маршрута. А действующий промокод сервиса поможет сэкономить на услугах курьера, предоставив персональную скидку.

Популярные услуги сервиса Dostavista

Самые популярные услуги среди пользователей сервиса — экспресс-доставка документов, посылок, корреспонденции, покупок, цветов, еды и подарков для физических лиц. При этом курьер может выкупить товар за свои деньги и получить оплату от покупателя по факту доставки. 

У юридических лиц популярна бесплатная маршрутизация, выделенная поддержка для клиентов, интеграция с модулем системы управления сайтом или по API, что позволяет избавить бизнес от рутины по вызову курьера. Клиенты сами введут адреса доставки на сайте магазина, а владелец бизнеса отправляет все заказы нажатием одной кнопки. 

Еще одна актуальная услуга Dostavista — заказ с объявленной ценностью, где сервис берет на себя ответственность за риски утраты и порчи груза, обязуясь компенсировать ущерб в размере указанной суммы до 50 000 рублей. К работе с ценными грузами допускаются только проверенные курьеры.

Мобильное приложение Dostavista

Бесплатное приложение можно установить на смартфон с операционной системой Андроид и iOS. C приложением можно в любую минуту создавать новые заказы и следить за уже созданными. Тут можно задать вопрос службе поддержки, которая оперативно решает возникающие проблемы. 

Варианты оплаты

Оплатить услуги Dostavista физическому лицу можно банковской картой онлайн или наличными.

Юридические лица оплачивают услуги доставки по выставленному счету после заключения договора с сервисом. Чтобы акцептовать договор, нужно зарегистрировать личный кабинет юридического лица, нажав на кнопку регистрации. Затем необходимо создать заявку, заполнить реквизиты компании, скачать договор, подписать его и загрузить скан в личном кабинете. После проверки документов, которая занимает около часа, сервис пришлет

счет по электронной почте.

Способы доставки

Заказы доставляются курьерами компании на грузовых малотоннажных и легковых автомобилях. Кроме этого, клиентам сервиса доступна доставка пешим курьером. По времени доставка осуществляется за 2, 4 часа, а также экспрессом, где профессиональные доставщики с термосумками приезжают в течение 40 минут, забирают заказ и сразу же отвозят клиенту.

Физическим лицам доступна доставка только за 2 часа. Владельцы бизнеса могут выбрать все временные интервалы.

Отказ от услуг сервиса

После заказа услуги Dostavista у клиента появляется обязательство по оплате доставки. Бесплатно отменить заказ можно только в течение 5 минут после назначения курьера. Если потребность в обмене заказа возникла позже, клиенту придется оплатить ложный выезд.

В случаях, когда в процессе оказания услуги груз был утерян или поврежден, компания компенсирует объявленную стоимость в сумме до 50 тысяч рублей.

Как воспользоваться купоном сервиса

Промокоды и акции сервиса, опубликованные на этой странице, позволяют получить единовременную скидку на выбранную услугу. Чтобы активировать код, нужно сделать следующее:

  1. Выбрать скидочный купон с акцией или промокодом.

  2. Ознакомиться с его условием и кликнуть по спецпредложению. Промокод будет скопирован автоматически, а система перенаправит клиента на сайт Dostavista.

  3. Кликнуть на кнопку «Заказать доставку».

  4. Выбрать временной интервал, способ доставки, вес посылки и заполнить другие данные в карточке заказа.

  5. Под зоной выбора способа оплаты найти ссылку «У меня есть промокод». 

  6. Кликнуть на нее и вставить промокод в открывшееся поле.



Если все сделано верно, сумма заказа уменьшится на номинал промокода.

Часто задаваемые вопросы про Dostavista

★ Нужна ли регистрация на сервисе Достависта для оформления заказа?

Нет, заявку на доставку можно сделать без личного кабинета.

★ Нужно, чтобы курьер купил товар, а затем привез по адресу. Можно ли перевести ему деньги на карту?

Нет. Но можно воспользоваться опцией «Выкуп» при оформлении заказа. В этом случае курьер купит товар за свои деньги, а клиент компенсирует ему стоимость груза наличными.

★ Упаковывают ли сотрудники сервиса доставляемые товары?

Нет. Груз передается в том виде, в котором был получен курьером.

★ Зачем нужно объявлять ценность отправления?

При отсутствии заявленной ценности вся ответственность за груз лежит на курьере. Для исполнения заказов с объявленной ценностью назначаются проверенные курьеры, а Dostavista обязуется компенсировать ущерб в размере указанной суммы.

★ Как понять, что груз передается курьеру Достависты, а не постороннему человеку?

После того как система назначит курьера, в личном кабинете пользователя отобразятся его контактные данные и фото. Кроме того, клиент может запросить паспорт у курьера для идентификации личности.

Лучшие промокоды Dostavista

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СкидкаПодпишитесь на рассылку и получите скидку 7% на один заказне требуется
СкидкаГарантируем сохранность Вашей посылки или компенсируем до 50000 рублейне требуется
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СкидкаКупон Dostavista: установите приложение и всегда будете знать местонахождение курьеране требуется
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