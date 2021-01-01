О сервисе Достависта

Компания Dostavista доставляет пакеты документов, продукты, технику, стройматериалы, предметы интерьера и любой другой груз весом до 1,5 тонн. Услуга оказывается день в день. Сервис работает в 10 странах мира с частными клиентами, организациями, а в России представлен в 24 городах. Плотно сотрудничает с ресторанами и ритейлерами, количество которых более 50 000. Услуги организациям и ИП оказываются на основании агентского договора, подписанного клиентом и Dostavista. В качестве закрывающих документов сервис предоставляет акт выполненных работ, отчет агента и акт сверки.

Бизнес-модель B2B2C, которую практикует Dostavista, подразумевает оформление заказа через сайт или мобильное приложение, где программа назначает ближайшего по расположению на карте курьера с высоким рейтингом.

Всего за минуту без звонков и заключения договора здесь можно оформить срочную доставку пешим курьером или доставщиком на автомобиле. Поскольку сервис работает круглосуточно, воспользоваться услугой можно даже в выходные дни и поздним вечером. Однако следует учитывать, что контакт-центр работает с 06:00 до 24:00 без выходных.

Курьерская служба Достависта предлагает выгодные цены на транспортные услуги, где стоимость доставки рассчитывается исходя из расстояния, срочности и сложности маршрута. А действующий промокод сервиса поможет сэкономить на услугах курьера, предоставив персональную скидку.

Популярные услуги сервиса Dostavista

Самые популярные услуги среди пользователей сервиса — экспресс-доставка документов, посылок, корреспонденции, покупок, цветов, еды и подарков для физических лиц. При этом курьер может выкупить товар за свои деньги и получить оплату от покупателя по факту доставки.

У юридических лиц популярна бесплатная маршрутизация, выделенная поддержка для клиентов, интеграция с модулем системы управления сайтом или по API, что позволяет избавить бизнес от рутины по вызову курьера. Клиенты сами введут адреса доставки на сайте магазина, а владелец бизнеса отправляет все заказы нажатием одной кнопки.

Еще одна актуальная услуга Dostavista — заказ с объявленной ценностью, где сервис берет на себя ответственность за риски утраты и порчи груза, обязуясь компенсировать ущерб в размере указанной суммы до 50 000 рублей. К работе с ценными грузами допускаются только проверенные курьеры.

Мобильное приложение Dostavista

Бесплатное приложение можно установить на смартфон с операционной системой Андроид и iOS. C приложением можно в любую минуту создавать новые заказы и следить за уже созданными. Тут можно задать вопрос службе поддержки, которая оперативно решает возникающие проблемы.

Варианты оплаты

Оплатить услуги Dostavista физическому лицу можно банковской картой онлайн или наличными.

Юридические лица оплачивают услуги доставки по выставленному счету после заключения договора с сервисом. Чтобы акцептовать договор, нужно зарегистрировать личный кабинет юридического лица, нажав на кнопку регистрации. Затем необходимо создать заявку, заполнить реквизиты компании, скачать договор, подписать его и загрузить скан в личном кабинете. После проверки документов, которая занимает около часа, сервис пришлет

счет по электронной почте.

Способы доставки

Заказы доставляются курьерами компании на грузовых малотоннажных и легковых автомобилях. Кроме этого, клиентам сервиса доступна доставка пешим курьером. По времени доставка осуществляется за 2, 4 часа, а также экспрессом, где профессиональные доставщики с термосумками приезжают в течение 40 минут, забирают заказ и сразу же отвозят клиенту.

Физическим лицам доступна доставка только за 2 часа. Владельцы бизнеса могут выбрать все временные интервалы.

Отказ от услуг сервиса

После заказа услуги Dostavista у клиента появляется обязательство по оплате доставки. Бесплатно отменить заказ можно только в течение 5 минут после назначения курьера. Если потребность в обмене заказа возникла позже, клиенту придется оплатить ложный выезд.

В случаях, когда в процессе оказания услуги груз был утерян или поврежден, компания компенсирует объявленную стоимость в сумме до 50 тысяч рублей.