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59 оценок поставлено средняя 4.02

Промокоды Ecco на Октябрь

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Беспл
доставка

Скидка
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Бесплатная доставка осуществляется в пределах МКАД и в следующие районы: Восточный, Жулебино, Зеленоград, Косино-Ухтомское, Кунцево, Куркино, Митино, Новокосино, Новопеределкино, Северное Бутово, Северный, Солнцево, Южное Бутово, Щербинка.

Истекает через 66 дней

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Популярные магазины

Промокоды ECCO и акции интернет-магазина

Компания ECCO — скандинавский производитель обуви, входящий в число мировых лидеров по объемам ее выпуска. Она работает с 1963 года. В официальном интернет-магазине Экко представлен каталог продукции для всех сезонов. Здесь можно заказать комфортную и модную обувь всех стилей и разм ... еров. Компания предлагает доставку покупок по России курьером или транспортными службами. Чтобы сделать ее доступнее, компания часто проводит акции, организует распродажи, которые можно найти в этом разделе. Используя скидочные купоны ECCO, можно снизить расходы на покупку обуви. Дополнительно сэкономить поможет программа лояльности и бесплатная доставка.


Посетить Ecco
Контакты Ecco

Юридический адрес:
119590, Москва, ул. Довженко, д.12

Электронная почта:
info@ecco-ros.ru

Телефон:
8 (800) 444 25 25, 8 (495) 933 56 20

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

Спасибо за оценку!

59 оценок поставлено средняя 4.02

Промокоды ECCO и акции интернет-магазина

Компания ECCO — скандинавский производитель обуви, входящий в число мировых лидеров по объемам ее выпуска. Она работает с 1963 года. В официальном интернет-магазине Экко представлен каталог продукции для всех сезонов. Здесь можно заказать комфортную и модную обувь всех стилей и разм ... еров. Компания предлагает доставку покупок по России курьером или транспортными службами. Чтобы сделать ее доступнее, компания часто проводит акции, организует распродажи, которые можно найти в этом разделе. Используя скидочные купоны ECCO, можно снизить расходы на покупку обуви. Дополнительно сэкономить поможет программа лояльности и бесплатная доставка.


Посетить Ecco
Контакты Ecco

Юридический адрес:
119590, Москва, ул. Довженко, д.12

Электронная почта:
info@ecco-ros.ru

Телефон:
8 (800) 444 25 25, 8 (495) 933 56 20

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Ecco

Подробнее о магазине обуви ECCO

Датская компания ECCO — производитель обуви, работающий с 1963 года и входящий в тройку мировых лидеров по объемам производства. Ее продукты официально представлены в 88 странах мира, где работает более 2 тысяч магазинов и 14 тысяч точек продажи. На фоне конкурентов компания выделяется полным контролем над всеми этапами производственного процесса. Она владеет собственными заводами по всему миру, имеет большой штат специалистов. Профессионалы создают новые модели обуви, разрабатывают технологические решения, запускают производство и контролируют качество продукции. Благодаря этому обувь Экко сочетает стиль, комфорт, надежность и доступность. Соотношение цены и качества делает ее хорошим выбором для всех. А чтобы сделать продукцию доступнее, компания регулярно устраивает распродажи, организует акции, предоставляет партнерам промокоды для покупателей. Действующие скидочные купоны ее интернет-магазина собраны в этом разделе.

Стильная и удобная обувь со скидками в ECCO

В интернет-магазине представлен весь модельный ассортимент компании, большая часть которого периодически доступна с дисконтом. Скидки устанавливаются на обувь для всех сезонов, полов и возрастов. В акциях также участвуют сумки, рюкзаки, ремни, перчатки и другие аксессуары.

Чтобы не упустить интересные спецпредложения и скидки компании, можно подписаться на ее рассылку. Следить за новыми промо и находить купоны поможет также добавление в закладки этой страницы.

Бонусная программа ECCO для постоянных покупателей

Постоянные клиенты магазина могут принять участие в программе лояльности, оформив бонусную карту. На нее будут начисляться баллы кэшбэка за покупки. Количество бонусов зависит от рейтинга покупателя, определяемого общей суммой сделанных заказов. На начальном уровне кэшбэк составляет 5%, на верхнем — 15%. Баллы не начисляются за покупку товаров, участвующих в акциях магазина или доступных по специальным скидкам.

Баллы, полученные в рамках программы лояльности, можно использовать для оплаты следующих покупок. Ими можно погашать до 50% от стоимости заказа. Бонусы действительны в течение года и в случае неиспользования на протяжении этого срока сгорают.

Условия оплаты заказов

Оплачивать заказы в интернет-магазине можно разными способами:

  • картой онлайн;

  • наличными при получении;

  • картой при получении;

  • безналичным переводом;

  • картами мгновенной рассрочки.

Доступность оплаты банковской картой при получении в случае выбора курьерской доставки необходимо уточнять во время согласования заказа с менеджером.

Способы доставки

Выбор способов доставки в интернет-магазине Экко зависит от местоположения покупателя. На территории России возможна пересылка покупок компаниями PickPoint и Boxberry. Ее сроки зависят от удаленности получателя от склада, а также от нагрузки на выбранного перевозчика.

В городах присутствия компании доступен бесплатный самовывоз из фирменных магазинов. Поддерживается также курьерская доставка в зависимости от города, осуществляемая сотрудниками внутреннего транспортного отдела или сторонними перевозчиками. При ее выборе доступна услуга примерки, на которую отводится 15 минут.

Правила возврата товара

Вернуть или обменять товар надлежащего качества, который не подошел по виду, размеру или другим характеристикам, возможен в течение 30 дней с момента получения. Для этого нужно отнести его в фирменный магазин или отправить Почтой России, PickPoint, приложив заявление. Для возврата обязательными требованиями являются сохранение упаковки, бирок, ярлыков и отсутствие следов носки. Оплата пересылки производится за счет покупателя.

Товары ненадлежащего качества, дефекты и брак которых были обнаружены уже в процессе использования, вернуть можно в течение гарантийного срока. После получения специалисты проведут экспертизу и, если будет установлена вина производителя, вернут деньги на счет, с которого производилась оплата. Транспортные расходы в таком случае оплачиваются продавцом.

Как использовать промокоды в магазине ECCO, чтобы получать скидки

Промокод в магазине ECCO — специальный набор букв и цифр, ввод которого в меню заказа активирует начисление скидки. Такие коды предоставляются рекламным партнерам компании, а те делятся ими с клиентами. Найти актуальные акции и промокоды можно в этом разделе. Чтобы воспользоваться кодом для получения дисконта, нужно:

  1. Найти промокод в каталоге акций и скопировать его.

  2. Перейти в магазин и приступить к выбору товаров.

  3. Добавить интересующие продукты в корзину заказа.

  4. Открыть корзину и найти там вкладку «Промокод», расположенную слева.

  5. Открыть вкладку и вставить в отведенное поле код купона.

  6. Применить код для изменения стоимости заказа и завершить его оформление.

Так как вкладки с вводом промокода, дисконтной карты и подарочного сертификата расположены параллельно, использовать можно только один из вариантов. По этой причине одновременное применение акционной комбинации и использование баллов программы лояльности невозможно.

Часто задаваемые вопросы про Ecco

★ Какие акции можно найти в ECCO?

В онлайн-магазине регулярно проводятся акции, в рамках которых клиенты получают скидки. Среди них — дисконт за подписку, на первый заказ, за накопленные баллы кэшбэка.

★ Где найти действующие акции Экко?

Все актуальные акции компании, принять участие в которых можно сегодня, собраны на этой странице.

★ Можно ли комбинировать скидки в ECCO?

Большинство скидок в магазине (например, общедоступный дисконт и по промокоду) не сочетаются.

★ Есть ли в магазине Экко программа лояльности?

Программа лояльности в интернет-магазине позволяет накапливать кэшбэк за покупки, чтобы оплачивать им до 50% от стоимости следующих заказов.

★ Можно ли вернуть обувь в ECCO?

Вернуть качественную обувь можно в течение месяца, если она не подошла по каким-то параметрам и не имеет следов носки. Товар ненадлежащего качества с дефектом, возникшим по вине производителя, можно вернуть в течение гарантийного периода.

Лучшие промокоды Ecco

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаСкидка 10% на ВСЁ по промокоду Ecco на первый заказ через мобильное приложениене требуется
СкидкаМежсезонные скидки до 30% на обувь для всех из выделенного ассортиментане требуется
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СкидкаАксессуары от 140 рублей по промокоду Eccoне требуется
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СкидкаНовая модель кроссовок ECCO BIOM уже в продажене требуется
СкидкаДетская демисезонная обувь с выгодой до 30%не требуется
СкидкаНовинки по купону Ecco: коллекция функциональных аксессуаровне требуется
СкидкаБесплатная доставка при заказе от 5000 рублейне требуется
Скидка2000 бонусов в подарок при покупке детской обувине требуется
СкидкаВыгодные цены на обувь для активного отдыхане требуется

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