Подробнее о магазине обуви ECCO

Датская компания ECCO — производитель обуви, работающий с 1963 года и входящий в тройку мировых лидеров по объемам производства. Ее продукты официально представлены в 88 странах мира, где работает более 2 тысяч магазинов и 14 тысяч точек продажи. На фоне конкурентов компания выделяется полным контролем над всеми этапами производственного процесса. Она владеет собственными заводами по всему миру, имеет большой штат специалистов. Профессионалы создают новые модели обуви, разрабатывают технологические решения, запускают производство и контролируют качество продукции. Благодаря этому обувь Экко сочетает стиль, комфорт, надежность и доступность. Соотношение цены и качества делает ее хорошим выбором для всех. А чтобы сделать продукцию доступнее, компания регулярно устраивает распродажи, организует акции, предоставляет партнерам промокоды для покупателей. Действующие скидочные купоны ее интернет-магазина собраны в этом разделе.

Стильная и удобная обувь со скидками в ECCO

В интернет-магазине представлен весь модельный ассортимент компании, большая часть которого периодически доступна с дисконтом. Скидки устанавливаются на обувь для всех сезонов, полов и возрастов. В акциях также участвуют сумки, рюкзаки, ремни, перчатки и другие аксессуары.

Чтобы не упустить интересные спецпредложения и скидки компании, можно подписаться на ее рассылку. Следить за новыми промо и находить купоны поможет также добавление в закладки этой страницы.

Бонусная программа ECCO для постоянных покупателей

Постоянные клиенты магазина могут принять участие в программе лояльности, оформив бонусную карту. На нее будут начисляться баллы кэшбэка за покупки. Количество бонусов зависит от рейтинга покупателя, определяемого общей суммой сделанных заказов. На начальном уровне кэшбэк составляет 5%, на верхнем — 15%. Баллы не начисляются за покупку товаров, участвующих в акциях магазина или доступных по специальным скидкам.

Баллы, полученные в рамках программы лояльности, можно использовать для оплаты следующих покупок. Ими можно погашать до 50% от стоимости заказа. Бонусы действительны в течение года и в случае неиспользования на протяжении этого срока сгорают.

Условия оплаты заказов

Оплачивать заказы в интернет-магазине можно разными способами:

картой онлайн;

наличными при получении;

картой при получении;

безналичным переводом;

картами мгновенной рассрочки.

Доступность оплаты банковской картой при получении в случае выбора курьерской доставки необходимо уточнять во время согласования заказа с менеджером.

Способы доставки

Выбор способов доставки в интернет-магазине Экко зависит от местоположения покупателя. На территории России возможна пересылка покупок компаниями PickPoint и Boxberry. Ее сроки зависят от удаленности получателя от склада, а также от нагрузки на выбранного перевозчика.

В городах присутствия компании доступен бесплатный самовывоз из фирменных магазинов. Поддерживается также курьерская доставка в зависимости от города, осуществляемая сотрудниками внутреннего транспортного отдела или сторонними перевозчиками. При ее выборе доступна услуга примерки, на которую отводится 15 минут.

Правила возврата товара

Вернуть или обменять товар надлежащего качества, который не подошел по виду, размеру или другим характеристикам, возможен в течение 30 дней с момента получения. Для этого нужно отнести его в фирменный магазин или отправить Почтой России, PickPoint, приложив заявление. Для возврата обязательными требованиями являются сохранение упаковки, бирок, ярлыков и отсутствие следов носки. Оплата пересылки производится за счет покупателя.

Товары ненадлежащего качества, дефекты и брак которых были обнаружены уже в процессе использования, вернуть можно в течение гарантийного срока. После получения специалисты проведут экспертизу и, если будет установлена вина производителя, вернут деньги на счет, с которого производилась оплата. Транспортные расходы в таком случае оплачиваются продавцом.