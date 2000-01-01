  1. Главная
  2. Магазины
  3. Эльдорадо
Эльдорадо (Eldorado)

Спасибо за оценку!

64 оценки поставлены средняя 4.1

Промокоды Эльдорадо на Октябрь

Акции и купоны Эльдорадо на Октябрь 2021

4000Р
купон

Промокод
Получи дисконт 4000 рублей при покупке кондиционеров с купоном Эльдорадо
Истекает через 26 дней

50%
купон

Скидка
Черная пятница в Эльдорадо: выгода до 50% на широкий ассортимент
Истекает через 37 дней

Беспл
доставка

Скидка
Купи технику в Эльдорадо с бесплатной доставкой и установкой
Истекает через 69 дней

10000Р
купон

Скидка
Промокод Эльдорадо на скидку: до минус 10000 рублей на покупку iPhone
Истекает через 69 дней

10%
купон

Скидка
Купи посуду Tefal онлайн и получи дисконт 10%
Истекает через 2 дня

Лучшее
предложения

Скидка
Доступен предзаказ новой модели AirPods
Истекает через 8 дней

50%
купон

Скидка
До минус 50% на установку кондиционеров с купоном Эльдорадо на скидку
Истекает через 69 дней

8%
купон

Скидка
Минус 8% на покупку кофемашины KRUPS на сайте Эльдорадо
Истекает через 9 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Новые AirPods уже доступны к предзаказу
Истекает через 5 дней

лучшее
предложение

Скидка
Не только техника, но и 25000 других товаров ждут тебя по выгодным ценам
Истекает через 60 дней

50%
купон

Скидка
Уцененные товары с дисконтом до 50%
Истекает через 88 дней

30%
cashback

Скидка
Успей получить кэшбек до 30%
Истекает через 5 дней

2000Р
купон

Скидка
Дисконт 2000 рублей при закакзе набора посуды Tefal Ingenio
Истекает через 2 дня

3900Р
купон

Скидка
Получи скидку 3900 рублей при покупке саундбара Samsung HW-A550
Истекает через 4 дня

2000Р
купон

Скидка
Минус 2000 рублей при покупке ноутбука ASUS R565MA
Истекает через 17 дней

3000Р
купон

Скидка
Выгода 3000 рублей при покупке экшн-камеры GoPro Hero 9 Black Edition
Истекает через 3 дня

Беспл
подарок

Скидка
Купи акционный телевизор и получи второй в подарок
Истекает через 1 день

30%
купон

Скидка
Выгода 30% на второй или 50% на третий товар BOSCH
Истекает через 12 дней

беспл
подарок

Скидка
При покупке ноутбука HONOR MagicBook 14 или 15 получи монитор в подарок
Истекает через 5 дней

беспл
подарок

Скидка
Получи подарок при покупке техники для дома или ухода за одеждой
Истекает через 45 дней

10%
купон

Скидка
Дополнительная скидка 10% на посуду при оплате онлайн
Истекает через 54 дня

80%
купон

Скидка
Минус 80% на саундбар при покупке телевизора Philips
Истекает через 24 дня

20%
купон

Скидка
Техника для кухни дешевле на 20% при оплате онлайн
Истекает через 30 дней

1000Р
купон

Скидка
Смартфон Vivo Y3 с дисконтом 1000 рублей
Истекает через 10 дней

50%
купон

Скидка
До минус 50% на аксессуары при покупке техники
Истекает через 33 дня

3000р
купон

Скидка
Выгода 3000 рублей при покупке телевизора Hi VHIX
Истекает через 17 дней

4000р
купон

Скидка
Минус 4000 рублей при покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 9
Истекает через 4 дня

4000р
купон

Скидка
Сэкономь 4000 рублей при покупке смартфона TCL 10 Plus 256GB
Истекает через 10 дней

4000р
купон

Скидка
Смартфон Honor 30S 128GB дешевле на 4000 рублей
Истекает через 5 дней

4000Р
купон

Промокод
Получи дисконт 4000 рублей при покупке кондиционеров с купоном Эльдорадо
Истекает через 26 дней

50%
купон

Скидка
Черная пятница в Эльдорадо: выгода до 50% на широкий ассортимент
Истекает через 37 дней

Беспл
доставка

Скидка
Купи технику в Эльдорадо с бесплатной доставкой и установкой
Истекает через 69 дней

10000Р
купон

Скидка
Промокод Эльдорадо на скидку: до минус 10000 рублей на покупку iPhone
Истекает через 69 дней

10%
купон

Скидка
Купи посуду Tefal онлайн и получи дисконт 10%
Истекает через 2 дня

Лучшее
предложения

Скидка
Доступен предзаказ новой модели AirPods
Истекает через 8 дней

50%
купон

Скидка
До минус 50% на установку кондиционеров с купоном Эльдорадо на скидку
Истекает через 69 дней

8%
купон

Скидка
Минус 8% на покупку кофемашины KRUPS на сайте Эльдорадо
Истекает через 9 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Новые AirPods уже доступны к предзаказу
Истекает через 5 дней

лучшее
предложение

Скидка
Не только техника, но и 25000 других товаров ждут тебя по выгодным ценам
Истекает через 60 дней

50%
купон

Скидка
Уцененные товары с дисконтом до 50%
Истекает через 88 дней

30%
cashback

Скидка
Успей получить кэшбек до 30%
Истекает через 5 дней

2000Р
купон

Скидка
Дисконт 2000 рублей при закакзе набора посуды Tefal Ingenio
Истекает через 2 дня

3900Р
купон

Скидка
Получи скидку 3900 рублей при покупке саундбара Samsung HW-A550
Истекает через 4 дня

2000Р
купон

Скидка
Минус 2000 рублей при покупке ноутбука ASUS R565MA
Истекает через 17 дней

3000Р
купон

Скидка
Выгода 3000 рублей при покупке экшн-камеры GoPro Hero 9 Black Edition
Истекает через 3 дня

Беспл
подарок

Скидка
Купи акционный телевизор и получи второй в подарок
Истекает через 1 день

30%
купон

Скидка
Выгода 30% на второй или 50% на третий товар BOSCH
Истекает через 12 дней

беспл
подарок

Скидка
При покупке ноутбука HONOR MagicBook 14 или 15 получи монитор в подарок
Истекает через 5 дней

беспл
подарок

Скидка
Получи подарок при покупке техники для дома или ухода за одеждой
Истекает через 45 дней

10%
купон

Скидка
Дополнительная скидка 10% на посуду при оплате онлайн
Истекает через 54 дня

80%
купон

Скидка
Минус 80% на саундбар при покупке телевизора Philips
Истекает через 24 дня

20%
купон

Скидка
Техника для кухни дешевле на 20% при оплате онлайн
Истекает через 30 дней

1000Р
купон

Скидка
Смартфон Vivo Y3 с дисконтом 1000 рублей
Истекает через 10 дней

50%
купон

Скидка
До минус 50% на аксессуары при покупке техники
Истекает через 33 дня

3000р
купон

Скидка
Выгода 3000 рублей при покупке телевизора Hi VHIX
Истекает через 17 дней

4000р
купон

Скидка
Минус 4000 рублей при покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 9
Истекает через 4 дня

4000р
купон

Скидка
Сэкономь 4000 рублей при покупке смартфона TCL 10 Plus 256GB
Истекает через 10 дней

4000р
купон

Скидка
Смартфон Honor 30S 128GB дешевле на 4000 рублей
Истекает через 5 дней

Похожие промокоды

СберМегаМаркет

-33%

Акция

Минус 33% при покупке робота-пылесоса Xiaomi Mijia Sweeping

iHerb

-15%

Промокод

Успей заказать товары бренда EARTHTONE дешевле на 15%

re:Store

-Беспл

Акция

При покупке беспроводного геймпада SteelSeries получите до 4х месяцев доступа к Apple Arcade

AliExpress

-55%

Акция

Выгодно: товары для вашего авто с экономией до 55%

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

40%
купон

Скидка
3 дня суперскидок с промокодом Эльдорадо с выгодой до 40%

15%
cashback

Скидка
С купоном Эльдорадо кэшбэк 15% при покупке ноутбука ASUS R565JA

30%
купон

Скидка
Дисконт до 30% на стиральные машины Bosch

25000Р
купон

Скидка
Успей купить ноутбуки MSI с выгодой до 25000 рублей

30%
купон

Скидка
Выгода до 30% на устройства HP

50%
купон

Скидка
Сэкономь до 50% при покупке игр для PlayStation

Популярные магазины

Бонусные предложения от магазина Эльдорадо

Для получения скидок на бытовую технику и электронику можно использовать промокоды от Эльдорадо. Достаточно скопировать комбинацию символов из купона и указать ее при оформлении заказа в интернет-магазине. Это лишь одна из акций компании Eldorado. Многие товары в каталоге продают по ... дисконтной цене или вместе с подарком. Также на сайте действует бонусная программа, позволяющая получать кэшбэк за каждую покупку. Этими деньгами можно будет частично оплачивать следующие заказы.


Посетить Эльдорадо
Контакты Эльдорадо

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Смольная, д. 14

Электронная почта:
corp@eldorado.ru

Телефон:
8 800 250 25 25

Соц. сети:

vkfacebook youtube
Эльдорадо (Eldorado)

Спасибо за оценку!

64 оценки поставлены средняя 4.1

Бонусные предложения от магазина Эльдорадо

Для получения скидок на бытовую технику и электронику можно использовать промокоды от Эльдорадо. Достаточно скопировать комбинацию символов из купона и указать ее при оформлении заказа в интернет-магазине. Это лишь одна из акций компании Eldorado. Многие товары в каталоге продают по ... дисконтной цене или вместе с подарком. Также на сайте действует бонусная программа, позволяющая получать кэшбэк за каждую покупку. Этими деньгами можно будет частично оплачивать следующие заказы.


Посетить Эльдорадо
Контакты Эльдорадо

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Смольная, д. 14

Электронная почта:
corp@eldorado.ru

Телефон:
8 800 250 25 25

Соц. сети:

vkfacebook youtube

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Эльдорадо

Эльдорадо — электроника и бытовая техника

Интернет-магазин Эльдорадо продает электронику, бытовую технику и другие товары для дома. Компания сотрудничает с десятками известных торговых марок, в числе которых Samsung, Philips, Hansa, Electrolux, Whirpool и Apple, являясь официальным дистрибьютором многих брендов. Работа организации неоднократно отмечалась престижными премиями («Лучшие социальные проекты России», «Права потребителей и качество обслуживания», Retail Week Awards и др.).

Первый розничный магазин сети открылся осенью 1994 года в Самаре. Сегодня проект охватывает более 200 городов, количество филиалов давно превысило отметку 400. С 2018 года Eldorado является частью группы ПАО «М.Видео» вместе с одноименной компанией и маркетплейсом Goods. Это самая крупная розничная сеть на российском рынке бытовой техники и электроники. ГК контролируется ПФГ «САФМАР», одной из ведущих промышленно-финансовых корпораций страны.

Кроме товаров, компания предлагает услуги собственной сервисной службы. Ее отделения работают почти во всех регионах России. Сотрудники сервиса помогут с установкой, подключением и настройкой любой техники из каталога Эльдорадо. Немало внимания уделяют и экологическим инициативам. В точках, где проходит акция «Утилизация», можно бесплатно сдать старую электронику. Если техника в нормальном состоянии, за нее дадут скидку на покупку в магазине.

Многие товары на сайте доступны по дисконтным ценам. Постоянные клиенты, подключившиеся к бонусной программе, получают кэшбэк за каждый оплаченный заказ. Этими рублями можно частично погашать следующие покупки. Снизить расходы также помогают промокоды, бесплатно распространяемые в интернете. На этой странице собраны все действующие подарочные купоны продавца, доступные без каких-либо условий.

Товары

На сайте Эльдорадо найдется все для квартиры или загородного дома. Основные разделы:

  • компьютеры и ноутбуки;

  • телевизоры, фото-, видео- и аудиотехника;

  • смартфоны и гаджеты;

  • техника для дома и кухни;

  • товары для ремонта, автомобиля, сада, красоты и здоровья, игр и развлечений;

  • программное обеспечение;

  • аксессуары.

Компания обещает, что цены на ее товары самые низкие в России. Если клиенту удастся где-то найти дешевле, ему компенсируют разницу плюс начислят бонусные рубли.

Программа «Эльдорадости»

Чтобы получить кэшбэк уже на первую покупку, достаточно зарегистрироваться в программе лояльности Эльдорадо. Базовый статус позволяет получать постоянный кэшбэк и частично оплачивать заказы бонусами. Если клиент за год потратит в магазинах сети определенную сумму, его переведут на уровень «Плюс». Это означает увеличение размера компенсации и части, которую можно оплатить бонусными рублями.

Виртуальные деньги также можно получать за написание отзывов и приглашение друзей. В день рождения покупателю дарят увеличенный кэшбэк. Бонусами нельзя оплачивать товары и услуги отдельных производителей и категорий. Полный их список опубликован на странице программы. Баллы Eldorado не сочетаются с промокодами, подарочными сертификатами и другими скидками.

Оплата

При оплате товара или услуги по факту всегда принимают наличные рубли. В большинстве случаев доступен и расчет картой, но это лучше уточнять. За услугу наложенного платежа иногда берут комиссию, поэтому выгоднее сразу оплатить покупку на сайте. Деньги можно внести с карты Мир, Visa или MasterCard через шлюз «ВТБ» (ПАО). Также доступен расчет через системы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Многие товары на сайте Эльдорадо можно купить в рассрочку или кредит. Достаточно заполнить короткую онлайн-анкету и подождать 1–2 минуты, пока банк примет решение. При своевременном внесении платежей переплата составит 0%. Срок — до 24 месяцев. Альтернативный вариант — оплата картой «Халва» (3 месяца рассрочки на любой товар). В розничных магазинах также принимают подарочные сертификаты. Они дают право на разовую покупку в пределах номинала или с доплатой. 

Доставка

Забрать посылку бесплатно можно в магазинах и пунктах выдачи Эльдорадо. Кроме того, предварительно оплаченные заказы доставляют в отделения Почты России и филиалы сети «Пятерочка» (есть ограничения по габаритам). В большинстве городов работают курьерские службы. Люди, проживающие в пределах 20 км от фирменного магазина, могут заказать экспресс-доставку. Посылку привезут в течение 2 часов при условии, что на момент подачи заявки до закрытия заведения оставалось более 2 часов.

Возврат

Исправную продукцию, за исключением не подлежащей обмену/возврату, можно вернуть в течение 30 дней (для обладателей статуса «Плюс» — 60 дней). Для этого нужно обратиться в ближайший магазин Eldorado с товаром и чеком. Важное условие — полное отсутствие следов эксплуатации. Технику с браком могут обменять, отремонтировать или компенсировать деньгами, если экспертиза покажет правоту клиента.

Как применить промокод на сайте Эльдорадо

Чтобы воспользоваться бонусным предложением магазина, достаточно кликнуть по любому купону из приведенного здесь списка. Если внутри находится промокод, нужно скопировать его для предъявления в момент подачи заявки. Если ничего нет, просто переходите по ссылке. Порядок действий при активации кода:

  1. Зайти на сайт продавца.

  2. Выбрать товар и поместить его в корзину.

  1. Перейти к оформлению заказа.

  2. В разделе «Скидки и бонусы» выбрать «Использовать промокод».

  1.  Ввести код купона в открывшееся поле.

  1. Нажать «Активировать».

  2. Убедиться, что промокод сработал, и продолжить оформление покупки.

Сделать заказ можно и через телефонного оператора. В этом случае нужно сообщить о промокоде ему. Скидки по купону обычно не сочетаются с другими акциями.

Часто задаваемые вопросы про Эльдорадо

★ Обязательно ли регистрироваться на сайте Eldorado?

При оформлении покупки достаточно контактной информации, но для участия в бонусной программе регистрация обязательна.

★ Почему компания устанавливает ограничения на количество одинаковых товаров в посылке?

Заказы, включающие несколько единиц одного товара, приравниваются к оптовым, поэтому покупателю предлагают оформить покупку на других условиях.

★ Распространяется ли гарантия на услуги сервисной службы?

Да, организация дает гарантию на услуги, материалы и комплектующие.

★ С какого возраста можно участвовать в местной бонусной программе?

Участнику программы лояльности должно быть минимум 18 лет.

★ Как найти промокоды для скидок на сайте компании Эльдорадо?

Действующие купоны и ссылки на акции магазина собраны на этой странице.

Лучшие промокоды Эльдорадо

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПолучи дисконт 4000 рублей при покупке кондиционеров с купоном ЭльдорадоКЛИ***
СкидкаЧерная пятница в Эльдорадо: выгода до 50% на широкий ассортиментне требуется
СкидкаКупи технику в Эльдорадо с бесплатной доставкой и установкойне требуется
СкидкаПромокод Эльдорадо на скидку: до минус 10000 рублей на покупку iPhoneне требуется
СкидкаКупи посуду Tefal онлайн и получи дисконт 10%не требуется
СкидкаДоступен предзаказ новой модели AirPodsне требуется
СкидкаДо минус 50% на установку кондиционеров с купоном Эльдорадо на скидкуне требуется
СкидкаМинус 8% на покупку кофемашины KRUPS на сайте Эльдорадоне требуется
СкидкаНовые AirPods уже доступны к предзаказуне требуется
СкидкаНе только техника, но и 25000 других товаров ждут тебя по выгодным ценамне требуется
СкидкаУцененные товары с дисконтом до 50%не требуется
СкидкаУспей получить кэшбек до 30%не требуется
СкидкаДисконт 2000 рублей при закакзе набора посуды Tefal Ingenioне требуется
СкидкаПолучи скидку 3900 рублей при покупке саундбара Samsung HW-A550не требуется
СкидкаМинус 2000 рублей при покупке ноутбука ASUS R565MAне требуется
СкидкаВыгода 3000 рублей при покупке экшн-камеры GoPro Hero 9 Black Editionне требуется
СкидкаКупи акционный телевизор и получи второй в подарокне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.