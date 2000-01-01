Эльдорадо — электроника и бытовая техника

Интернет-магазин Эльдорадо продает электронику, бытовую технику и другие товары для дома. Компания сотрудничает с десятками известных торговых марок, в числе которых Samsung, Philips, Hansa, Electrolux, Whirpool и Apple, являясь официальным дистрибьютором многих брендов. Работа организации неоднократно отмечалась престижными премиями («Лучшие социальные проекты России», «Права потребителей и качество обслуживания», Retail Week Awards и др.).

Первый розничный магазин сети открылся осенью 1994 года в Самаре. Сегодня проект охватывает более 200 городов, количество филиалов давно превысило отметку 400. С 2018 года Eldorado является частью группы ПАО «М.Видео» вместе с одноименной компанией и маркетплейсом Goods. Это самая крупная розничная сеть на российском рынке бытовой техники и электроники. ГК контролируется ПФГ «САФМАР», одной из ведущих промышленно-финансовых корпораций страны.

Кроме товаров, компания предлагает услуги собственной сервисной службы. Ее отделения работают почти во всех регионах России. Сотрудники сервиса помогут с установкой, подключением и настройкой любой техники из каталога Эльдорадо. Немало внимания уделяют и экологическим инициативам. В точках, где проходит акция «Утилизация», можно бесплатно сдать старую электронику. Если техника в нормальном состоянии, за нее дадут скидку на покупку в магазине.

Многие товары на сайте доступны по дисконтным ценам. Постоянные клиенты, подключившиеся к бонусной программе, получают кэшбэк за каждый оплаченный заказ. Этими рублями можно частично погашать следующие покупки. Снизить расходы также помогают промокоды, бесплатно распространяемые в интернете. На этой странице собраны все действующие подарочные купоны продавца, доступные без каких-либо условий.

Товары

На сайте Эльдорадо найдется все для квартиры или загородного дома. Основные разделы:

компьютеры и ноутбуки;

телевизоры, фото-, видео- и аудиотехника;

смартфоны и гаджеты;

техника для дома и кухни;

товары для ремонта, автомобиля, сада, красоты и здоровья, игр и развлечений;

программное обеспечение;

аксессуары.

Компания обещает, что цены на ее товары самые низкие в России. Если клиенту удастся где-то найти дешевле, ему компенсируют разницу плюс начислят бонусные рубли.

Программа «Эльдорадости»

Чтобы получить кэшбэк уже на первую покупку, достаточно зарегистрироваться в программе лояльности Эльдорадо. Базовый статус позволяет получать постоянный кэшбэк и частично оплачивать заказы бонусами. Если клиент за год потратит в магазинах сети определенную сумму, его переведут на уровень «Плюс». Это означает увеличение размера компенсации и части, которую можно оплатить бонусными рублями.

Виртуальные деньги также можно получать за написание отзывов и приглашение друзей. В день рождения покупателю дарят увеличенный кэшбэк. Бонусами нельзя оплачивать товары и услуги отдельных производителей и категорий. Полный их список опубликован на странице программы. Баллы Eldorado не сочетаются с промокодами, подарочными сертификатами и другими скидками.

Оплата

При оплате товара или услуги по факту всегда принимают наличные рубли. В большинстве случаев доступен и расчет картой, но это лучше уточнять. За услугу наложенного платежа иногда берут комиссию, поэтому выгоднее сразу оплатить покупку на сайте. Деньги можно внести с карты Мир, Visa или MasterCard через шлюз «ВТБ» (ПАО). Также доступен расчет через системы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Многие товары на сайте Эльдорадо можно купить в рассрочку или кредит. Достаточно заполнить короткую онлайн-анкету и подождать 1–2 минуты, пока банк примет решение. При своевременном внесении платежей переплата составит 0%. Срок — до 24 месяцев. Альтернативный вариант — оплата картой «Халва» (3 месяца рассрочки на любой товар). В розничных магазинах также принимают подарочные сертификаты. Они дают право на разовую покупку в пределах номинала или с доплатой.

Доставка

Забрать посылку бесплатно можно в магазинах и пунктах выдачи Эльдорадо. Кроме того, предварительно оплаченные заказы доставляют в отделения Почты России и филиалы сети «Пятерочка» (есть ограничения по габаритам). В большинстве городов работают курьерские службы. Люди, проживающие в пределах 20 км от фирменного магазина, могут заказать экспресс-доставку. Посылку привезут в течение 2 часов при условии, что на момент подачи заявки до закрытия заведения оставалось более 2 часов.

Возврат

Исправную продукцию, за исключением не подлежащей обмену/возврату, можно вернуть в течение 30 дней (для обладателей статуса «Плюс» — 60 дней). Для этого нужно обратиться в ближайший магазин Eldorado с товаром и чеком. Важное условие — полное отсутствие следов эксплуатации. Технику с браком могут обменять, отремонтировать или компенсировать деньгами, если экспертиза покажет правоту клиента.