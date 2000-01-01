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Промокоды Erborian на Октябрь

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Истекает через 32 дня

Беспл
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Скидка
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Истекает через 32 дня

Беспл
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Скидка
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Истекает через 8 дней

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Скидка
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Истекает через 38 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Оформи подписку на рассылку новостей Erborian и покупай товары по выгодным ценам

Подпишись и мы будем присылать информацию о новых товарах, акциях и тд. Тебя ждут эксклюзивные предложения и акции, закрытые премьеры новинок, приятные сюрпризы, подарки и многое другое.

Истекает через 31 день

Лучшее
предложение

Скидка
Купи любимые средства в удобном формате по купону Erborian

Дома, в офисе, в дороге – вы всегда прекрасно выглядите с нашими средствами, ведь теперь их так удобно взять с собой.

Истекает через 60 дней

Беспл
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Промокоды онлайн-бутика косметики Erborian

Инновационная косметика для ухода за кожей марки Erborian премиум-класса воплощает последние достижения индустрии красоты Южной Кореи и Франции. Средства изготовлены из натуральных компонентов, выделенных из корейских трав, и других безопасных активных веществ с использованием техно ... логий, которые обеспечивают точечное воздействие на проблемные участки кожи. А благодаря программе лояльности, акциям и промокодам Erborian покупатель сможет сэкономить тысячи рублей на многоступенчатом уходе за кожей.


Посетить Erborian
Контакты Erborian

Телефон:
8-800-700-45-02

Соц. сети:

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0 оценок поставлено средняя 0

Промокоды онлайн-бутика косметики Erborian

Инновационная косметика для ухода за кожей марки Erborian премиум-класса воплощает последние достижения индустрии красоты Южной Кореи и Франции. Средства изготовлены из натуральных компонентов, выделенных из корейских трав, и других безопасных активных веществ с использованием техно ... логий, которые обеспечивают точечное воздействие на проблемные участки кожи. А благодаря программе лояльности, акциям и промокодам Erborian покупатель сможет сэкономить тысячи рублей на многоступенчатом уходе за кожей.


Посетить Erborian
Контакты Erborian

Телефон:
8-800-700-45-02

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Специальные предложения от Erborian

Об интернет-магазине Erborian

Бренд премиальной косметики Erborian основан в 2007 году двумя женщинами: корейским косметологом Ходжунг Ли и французским экспертом красоты Каталин Береньи. 

В продуктах марки воплощен французский шик, инновации корейский косметической индустрии с экстрактами местных трав, целебные свойства которых известны многие тысячелетия. Натуральные ингредиенты сочетаются с гибридными формулами, обеспечивая мгновенный результат и пролонгированное действие уходовых и косметических средств. Компания Эрбориан активно применяет технологию микрокапсульного воздействия, где активные компоненты целенаправленно влияют на участки кожи, нуждающиеся в коррекции.

В ассортименте магазина большой выбор продуктов, благодаря которым можно подобрать эффективный многоступенчатый уход для любого типа кожи, основанный на детоксе, увлажнении, питании и совершенствовании. Продукты бренда не содержат глютена, сульфатов и парабенов.

Интернет-магазин постоянно проводит акции, генерирует промокоды, дарит бесплатные образцы и предлагает клиентам участие в программе лояльности. Актуальные спецпредложения магазина регулярно обновляются на этом сайте.

Популярные продукты магазина

Среди бестселлеров интернет-магазина Эрбориан, качество которых оценили во всем мире, можно выделить кремы с женьшенем, антивозрастные средства, бамбуковую маску, корректирующий крем для лица CC, твердое очищающее масло, губки, двойной лосьон Yuza и средства для сияния кожи.

Легендарные продукты бренда доступны в стандартном и travel-формате. Это позволяет брать косметику в поездки, на работу, в гости и всегда иметь свежую и сияющую кожу. 

Бонусная программа

Делая покупки в интернет-магазине Erborian, клиенты увеличивают персональную скидку. При общих затратах от 3000 до 9999 рублей скидка составляет 5%, от 10 000 до 49 999 рублей — 10%, от 50 000 — 15%. Переход на следующий уровень скидки происходит автоматически при достижении общей суммы покупки порогового значения. 

Карта лояльности магазина выдается при любой покупке и заполнении короткой анкеты. Скидка по карте действует в торговом зале, онлайн-магазине

и не суммируется с действующими сезонными и другими спецпредложениями, промокодами, если иное не предусмотрено правилами акций.

Варианты оплаты

Оплатить покупку можно при получении наличными и в момент оформления онлайн. Рассчитаться с курьером также можно платежной картой с помощью портативного терминала. Возможность второго способа следует уточнить у консультанта онлайн-магазина Эрбориан. 

Оплату онлайн на сайте магазина можно осуществить платежной картой Visa, MasterCard, Maestro, Мир, JCB. Также можно рассчитаться за покупку с помощью систем Apple Pay и Google Pay. Обработка платежа происходит на сайте ПАО Сбербанк.

Варианты доставки

Магазин доставляет заказы транспортной компанией IML ежедневно с 9:00 до 22:00. При покупке на сумму от 4000 рублей доставка курьером бесплатная. Заказы, подтвержденные до 15:00, доставляются на следующий день, а покупки, заверенные после 15:00, — через день.

Подтверждение заказа происходит после оформления заявки на сайте магазина. Для этого с клиентом связывается консультант по телефону и согласовывает детали, после чего товар передается на склад курьерской службы. Далее менеджер транспортной компании звонит клиенту и утверждает дату и время визита. Узнать статус заказа можно в call-центре IML.

Кроме курьерской доставки, клиентам магазина доступен самовывоз из пунктов выдачи IML, один из которых нужно выбрать при оформлении заказа. Бесплатная доставка при этом способе доступна при заказе от 2000 рублей. Информацию о наличии и адресах офисов выдачи в конкретном населенном пункте можно уточнить у менеджеров интернет-магазина. 

Возврат товара

Согласно действующему законодательству парфюмерно-косметические товары надлежащего качества возврату и обмену не подлежат. При получении товара у курьера необходимо вскрыть заказ в его присутствии. В случае нарушения целостности упаковки нужно предъявить претензии курьеру, который должен составить акт в присутствии клиента о недостаче или повреждении товара. Магазин не удовлетворяет претензии относительно комплектности заказа и целостности товаров, если клиент не проверил посылку в присутствии сотрудника транспортной компании. 

При обнаружении дефектов товара клиент вправе обратиться в интернет-магазин с просьбой о возврате или обмене, заполнив соответствующую форму на сайте продавца. Продавец обязан ответить на претензию в течение 10 дней. Если в процессе экспертизы выяснится, что товар бракован или не соответствует заказанному, продавец должен заменить товар на аналогичный или вернуть деньги.

Как воспользоваться купоном магазина Erborian

На этой странице опубликованы скидочные купоны Erborian с акциями и промокодами. В первом случае скидка или подарок предусмотрены по умолчанию, во втором — требуется ввод буквенно-цифрового кода.

Для активации промокода потребуется:

  1. Кликнуть на подходящее спецпредложение.

  2. Перейти на сайт продавца и наполнить корзину.

  3. Ввести промокод в специальное поле в карточке оформления заказа и нажать «Воспользоваться».

После активации промокода сумма покупки снизится на номинал кода.

Часто задаваемые вопросы про Erborian

★ Где расположены фирменные бутики Erborian?

Торговые залы Erborian находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

★ Не активируется промокод. Что делать?

В этом случае нужно проверить условия кода на соответствие выбранным товарам и минимальной сумме заказа. Еще можно обратиться на бесплатный номер горячей линии магазина за консультацией.

★ Где можно почитать отзывы о косметике Erborian?

Многочисленные отзывы покупателей можно почитать на специализированных сайтах и посмотреть на видеохостингах.

★ Сколько косметики нужно купить, чтобы получить пробник?

Бесплатные пробники добавляются к каждому заказу, независимо от суммы покупки.

★ Для какого возраста и типов кожи подходит косметика Erborian?

В линейке бренда косметические и уходовые средства для разных типов кожи и возрастных групп.

Лучшие промокоды Erborian

Тип купонаОписаниеКод
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СкидкаЗакажите новую разглаживающую маску с дисконтом 30% по промокоду Erborianне требуется
СкидкаЭкономьте до 30% при покупке CC-крема по купону Erborianне требуется
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СкидкаЛинейка для кожи "Женьшень" от 790 рублейне требуется
СкидкаУходовые средства Erborian от 790 рублейне требуется
СкидкаПопробуйте последние новинки корейской косметики всего от 890 рублейне требуется
СкидкаВыгодное предложение: заказы от 2000 рублей доставим бесплатноне требуется

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