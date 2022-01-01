Промокоды Flor2u на Январь

0 оценок поставлено средняя 0
7%
на ВСЁ
Беспл
доставка
60%
купон
40%
купон
40%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
20%
купон
25%
купон
20%
купон
7%
на ВСЁ
Беспл
доставка
60%
купон
40%
купон
40%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
20%
купон
25%
купон
20%
купон
Интернет-магазин с доставкой в 174 города России предлагает скидки, акции, бесплатную доставку и промокоды от Flor2u на букеты и подарки родным, друзьям и любимым. В ассортименте различные сорта роз, тюльпаны, ромашки, герберы, хризантемы, гвоздики, гортензии, лилии, орхидеи, маттио ... лы и другие экзотические цветы в составе букетов и поштучно. Все композиции составляются профессиональными флористами, чтобы поздравить близких людей с днем рождения, свадьбой, Днем матери и другим событием.
Юридический адрес:
Москва, Павловская, дом 27, стр. 3
Электронная почта:
info@flor2u.ru
Телефон:
+7-800-600-43-60
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Интернет-магазин с доставкой в 174 города России предлагает скидки, акции, бесплатную доставку и промокоды от Flor2u на букеты и подарки родным, друзьям и любимым. В ассортименте различные сорта роз, тюльпаны, ромашки, герберы, хризантемы, гвоздики, гортензии, лилии, орхидеи, маттио ... лы и другие экзотические цветы в составе букетов и поштучно. Все композиции составляются профессиональными флористами, чтобы поздравить близких людей с днем рождения, свадьбой, Днем матери и другим событием.
Юридический адрес:
Москва, Павловская, дом 27, стр. 3
Электронная почта:
info@flor2u.ru
Телефон:
+7-800-600-43-60
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Магазин Flor2u, основанный более 6 лет назад, сегодня лидирует в сегменте продажи цветов, доставляя букеты в 174 города России. Профессиональные флористы салона всегда рады помочь клиенту с выбором подходящей цветочной композиции ко дню рождения, свадебному торжеству, романтическому свиданию и другому поводу. Сделать заказ в Flor2u можно в любое время суток, ведь салоны и курьерская служба работают круглосуточно.
Компания сотрудничает с надежными поставщиками цветов напрямую без посредников, что обеспечивает свежесть готовых композиций и каждого цветка в отдельности. Магазин гарантирует, что букеты простоят минимум 5 дней, а в противном случае магазин вернет деньги или заменит товар.
Салон держит цены на низком уровне и постоянно проводит акции и дарит выгодные промокоды на скидку. Пользуясь спецпредложениями магазина Flor2u, можно сэкономить существенную сумму на сюрпризе близкому человеку.
В топе самых популярных товаров интернет-магазина традиционно лидируют розы. В ассортименте пионовидные, Кения, радужные, синие и даже черные розы. К празднику 8 Марта пальма первенства по популярности переходит к тюльпанам. Белые, красные, желтые, сиреневые – здесь есть весенние цветы разных сортов и расцветок на любой вкус.
Кроме традиционных роз, тюльпанов, хризантем, гвоздик, ромашек и лилий, здесь большой ассортимент экзотических растений: альстромерий, калл, маттиол, орхидей, ранункулюсов, суккулентов и других цветов.
Другая популярная группа товаров – готовые цветочные композиции. В онлайн-бутике можно заказать букеты в форме сердца, композиции в коробках и корзинах. Такие решения идеально подходят для вручения в ресторане или на торжестве, где может не оказаться вазы для цветов.
Еще одна интересная категория – букеты из сухоцветов, которые выглядят оригинально и хранится дольше живых композиций. А еще здесь можно заказать уникальные и персональные подарки для любимых и друзей. В частности, пледы, мягкие игрушки, топперы, конфеты к букетам, открытки и воздушные шары.
Для удобства пользователей все товары в каталоге распределены по поводам: рождение малыша, свадебное торжество, свидание, выписка из роддома, день влюбленных и по другим событиям. Также клиент с помощью флористов или самостоятельно может составить свой уникальный букет, выбрав цветы поштучно.
Каждому новому покупателю магазин предлагает участие в программе лояльности, где можно накопить кэшбэк-бонусы для следующих покупок. Все, что для этого нужно, – зарегистрироваться в программе и делать заказы. Размер кэшбэка достигает 10% с покупки, и впоследствии им можно оплатить до 50% стоимости новых заказов.
Кроме как за собственные покупки, получить бонусы можно за заказы друзей, сделанные с применением реферального промокода, который присваивается участнику программы лояльности. При этом важно, чтобы для друга это была первая покупка. Также пользователям, зарегистрированным в бонусной программе, начисляются подарочные баллы и рассылаются индивидуальные коды на скидку.
В дневное время транспортные услуги по Москве и в пределах 8 километров от столицы совершенно бесплатны. Курьер привезет букет по любому указанному адресу максимально бережно.
Чтобы заказать курьерскую доставку анонимно, нужно сообщить имя и номер мобильного телефона получателя. Сотрудники салона свяжутся с адресатом и договорятся о времени встречи для вручения букета. При этом получатель не узнает о дарителе, если тот не подпишет открытку своим именем.
Интернет-магазин предлагает множество способов оплаты:
наличными или картой при получении;
банковской картой Visa, MasterCard и Maestro;
с электронных кошельков WebMoney, Qiwi, Кошелек Элекснет, Telepay, ЮMoney, EasyPay, Деньги Mail.ru, PayPal, Единый кошелек;
через платежные терминалы Элекснет, Qiwi, Кассира.нет, Мобил-элемент;
со счета мобильного телефона Билайн, МТС, Теле2;
через интернет-банкинг Альфа-Банк, Интеза, Русский Стандарт, Промсвязьбанк, ВТБ и многих других.
Владельцы iPhone могут оплатить заказ через приложение ROBOKASSA, которое легко устанавливается из каталога iTunes.
Клиент вправе отказаться от получения заказа в момент доставки, если букет оказался дефектным. Букеты с живыми цветами надлежащего качества возврату и обмену не подлежат в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».
Скидочные купоны, опубликованные на этом сайте, содержат промокоды и описание акций. В первом случае при клике на спецпредложение код копируется в буфер обмена автоматически, а пользователь перенаправляется в интернет-магазин. Во втором варианте при нажатии на купон клиент переходит сразу на страницу с акционным товаром, при этом ввод промокода не требуется.
Для активации кода потребуется:
Выбрать купон, кликнуть на спецпредложение.
Перейти в интернет-магазин Flor2u и добавить товар в корзину.
Указать имя и номер телефона.
Ввести адрес, выбрать промежуток времени доставки и нажать «Далее».
Указать имя получателя и его номер телефона.
Выбрать способ оплаты и вставить промокод в специальном поле, а потом нажать на кнопку «Оформить заказ».
Если промокод применен верно, цена заказа снизится на указанную скидку.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Промокод Flor2u дарит 7% на ВСЁ при подписке на рассылку
|не требуется
|Скидка
|Flor2u ru промокод: получи бесплатную доставку и всего за 2 часа
|не требуется
|Скидка
|До 60% на букеты из роз
|не требуется
|Скидка
|Скидка 40% на букет из 39 роз
|не требуется
|Скидка
|Экономия 40% на букеты кустовых малиновых роз
|не требуется
|Скидка
|Промокод Flor2u дарит 30% на букеты "Солнечный зайчик"
|не требуется
|Скидка
|Минус 30% на букеты "Рапунцель"
|не требуется
|Скидка
|До 30% на корзины роз
|не требуется
|Скидка
|Flor2u ru промокод даёт 20% на букеты "Черничный джем"
|не требуется
|Скидка
|Выгода 25% на букет "Весенний день"
|не требуется