11 оценок поставлено средняя 5
30%
на ВСЁ
Акция доступна для всех клиентов магазина и распространяется на все категории товаров. Скидка 5% при заказе от 950 рублей, 7% - при заказе от 1300 рублей, 10% - от 2500 рублей, 15% - при заказе от 3700 рублей, 20% - при заказе от 5500 рублей, 30% - при заказе от 7000 рублей.
1500Р
купон
Акция доступна для всех клиентов магазина и без ограничений по сумме заказа.
1290Р
купон
25%
на ВСЁ
20%
купон
По будням с 14:00 до 16:00 дарим скидки: 10% при заказе от 1000р, 15% при заказе от 1500р, 20% при заказе от 2500р.
20%
купон
Сумма чека с учетом скидки должна быть не ниже указанных значений. Акция не действует на дневные и на отложенные заказы.
2490Р
купон
Беспл
подарок
Дарим Вам на выбор одно из 7 блюд нашего меню: Пицца Вегетарианская 30 см; Пицца Пепперони 30 см; Пицца Ассорти острая 30 см; Пицца Аппетитная Курочка 30 см; Пицца Классика 30 см; Ролл Миядзаки (6 шт.); Ролл Шинпачи (6 шт.). Предложение действует за семь дней до, в сам день рождения и семь дней после него. Минимальная сумма заказа 650 рублей. Дату рождения можно указать только один раз, изменить ее будет нельзя.
Беспл
подарок
Минимальная сумма заказа 890 рублей, бесплатная доставка. Закажите две пиццы любого размера и получите третью пиццу 30 см в подарок. На выбор: Пепперони, Аппетитная Курочка, Ветчина Грибы, Сливочная или Маргарита.
Беспл
подарок
Получите мясную пиццу 30 см при заказе от 1490 рублей или мясную пиццу 40 см при заказе от 2490 рублей.
30%
купон
25%
купон
20%
купон
10%
купон
30%
купон
Мы предлагаем 10 пицц 30 см + 4л Каркаде за 4990 рублей вместо 7040 рублей или 10 пицц 40 см + 4л Каркаде за 6990 рублей вместо 9540 рублей.
145Р
купон
Лучшее
предложение
Поддержи благотворительную акцию «Добрые сеты» в поддержку благотворительного фонда «Движение вверх» для детей с инвалидностью, которым необходима реабилитация. При заказе «Добрых сетов» на сайте FoodBand.ru в разделе «Сеты» или в мобильном приложении FoodBand 10% от стоимости сета будут перечислены в фонд «Движение вверх».
Лучшее
предложение
1 ФудБакс равен 1 рублю. Вам будет начисляться 5% от суммы Ваших заказов в виде ФудБаксов.
30%
на ВСЁ
Акция доступна для всех клиентов магазина и распространяется на все категории товаров. Скидка 5% при заказе от 950 рублей, 7% - при заказе от 1300 рублей, 10% - от 2500 рублей, 15% - при заказе от 3700 рублей, 20% - при заказе от 5500 рублей, 30% - при заказе от 7000 рублей.
1500Р
купон
Акция доступна для всех клиентов магазина и без ограничений по сумме заказа.
1290Р
купон
25%
на ВСЁ
20%
купон
По будням с 14:00 до 16:00 дарим скидки: 10% при заказе от 1000р, 15% при заказе от 1500р, 20% при заказе от 2500р.
20%
купон
Сумма чека с учетом скидки должна быть не ниже указанных значений. Акция не действует на дневные и на отложенные заказы.
2490Р
купон
Беспл
подарок
Дарим Вам на выбор одно из 7 блюд нашего меню: Пицца Вегетарианская 30 см; Пицца Пепперони 30 см; Пицца Ассорти острая 30 см; Пицца Аппетитная Курочка 30 см; Пицца Классика 30 см; Ролл Миядзаки (6 шт.); Ролл Шинпачи (6 шт.). Предложение действует за семь дней до, в сам день рождения и семь дней после него. Минимальная сумма заказа 650 рублей. Дату рождения можно указать только один раз, изменить ее будет нельзя.
Беспл
подарок
Минимальная сумма заказа 890 рублей, бесплатная доставка. Закажите две пиццы любого размера и получите третью пиццу 30 см в подарок. На выбор: Пепперони, Аппетитная Курочка, Ветчина Грибы, Сливочная или Маргарита.
Беспл
подарок
Получите мясную пиццу 30 см при заказе от 1490 рублей или мясную пиццу 40 см при заказе от 2490 рублей.
30%
купон
25%
купон
20%
купон
10%
купон
30%
купон
Мы предлагаем 10 пицц 30 см + 4л Каркаде за 4990 рублей вместо 7040 рублей или 10 пицц 40 см + 4л Каркаде за 6990 рублей вместо 9540 рублей.
145Р
купон
Лучшее
предложение
Поддержи благотворительную акцию «Добрые сеты» в поддержку благотворительного фонда «Движение вверх» для детей с инвалидностью, которым необходима реабилитация. При заказе «Добрых сетов» на сайте FoodBand.ru в разделе «Сеты» или в мобильном приложении FoodBand 10% от стоимости сета будут перечислены в фонд «Движение вверх».
Лучшее
предложение
1 ФудБакс равен 1 рублю. Вам будет начисляться 5% от суммы Ваших заказов в виде ФудБаксов.
25%
купон
Данная акция не суммируется с другими. Вы можете применить только один промо-код к заказу.
Беспл
подарок
16%
купон
25%
купон
395Р
купон
25%
купон
Пиццерия Foodband — это большой выбор свежей пиццы и других готовых блюд с бесплатной доставкой. В меню компании представлен выбор вкусной еды по классическим и оригинальным фирменным рецептам. Заказать доставку можно в любой район Москвы, вызвав курьера или забрав самостоятельно из ... пункта выдачи. Акции, которые проходят в пиццерии регулярно, позволяют тратить меньше, а также получать подарки и бонусы. Сэкономить, не теряя в качестве, помогут промокоды Foodband, представленные на этой странице. Здесь собраны все актуальные акции пиццерии, для участия в которых достаточно скопировать код или просто перейти по ссылке.
Юридический адрес:
125438, Москва, 4-й Лихачевский переулок, дом 4
Телефон:
+7 (495) 290-3944
Соц. сети:
11 оценок поставлено средняя 5
Пиццерия Foodband — это большой выбор свежей пиццы и других готовых блюд с бесплатной доставкой. В меню компании представлен выбор вкусной еды по классическим и оригинальным фирменным рецептам. Заказать доставку можно в любой район Москвы, вызвав курьера или забрав самостоятельно из ... пункта выдачи. Акции, которые проходят в пиццерии регулярно, позволяют тратить меньше, а также получать подарки и бонусы. Сэкономить, не теряя в качестве, помогут промокоды Foodband, представленные на этой странице. Здесь собраны все актуальные акции пиццерии, для участия в которых достаточно скопировать код или просто перейти по ссылке.
Юридический адрес:
125438, Москва, 4-й Лихачевский переулок, дом 4
Телефон:
+7 (495) 290-3944
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Компания Foodband предлагает пиццу и большой выбор других блюд с доставкой по Москве. В онлайн-меню представлен большой выбор готовой еды из европейской и азиатской кухни. Здесь можно заказать десятки видов пиццы, суши и роллов, супов, салатов, закусок, десертов и напитков. Прием заявок осуществляется круглосуточно, а доставка производится в короткие сроки.
Компания регулярно проводит акции, устанавливает скидки на популярные блюда, а также публикует промокоды для новых покупателей. Найти спецпредложения Фудбэнд всегда можно в каталоге на этой странице. Здесь собраны только действующие акции и купоны для получения дисконта на заказ пиццы и других блюд онлайн.
Акции в Foodband проводятся почти постоянно, в них принимают участие избранные блюда. Компания часто дарит подарки, такие как третья пицца при покупке двух или напиток при заказе нескольких видов роллов. Выбор блюд, участвующих в акциях, весьма широкий. Здесь можно купить со скидкой пиццу, приготовленную как по классическим рецептам, так и по фирменной технологии, с необычными вкусами и сочетаниями ингредиентов. То же самое касается и блюд восточной кухни, поке, салатов, десертов и закусок. Так как акции проводятся регулярно, нужно лишь не упустить момент, когда интересующие позиции будут доступны с дисконтом.
Для большей экономии ресторан предлагает готовые сеты и комбо, стоимость которых существенно ниже, чем при заказе их компонентов по-отдельности. Следить за акциями пиццерии можно, подписавшись на рассылку уведомлений или проверяя обновления этой страницы.
Для постоянных клиентов пиццерии разработана программа лояльности, в рамках которой можно получать кэшбэк со всех заказов. Foodband возвращает 5% потраченных средств в виде «фудбаксов» — специальных бонусов, в дальнейшем используемых для оплаты новых покупок. Ими можно погашать до 100% от суммы в чеке, таким образом получая свежую пиццу или другие блюда совершенно бесплатно.
Оплатить заказ, оформленный онлайн, можно сразу или при получении. Для внесения предоплаты используются банковские карты как непосредственно, так и через мобильные платежные системы Google Pay и Apple Pay. Оплату при получении можно выполнить наличными деньгами либо картой. Способ расчета выбирается при оформлении заказа, так как для приема безналичных платежей у курьера должен быть при себе мобильный терминал.
Доставка пиццы и других готовых блюд возможна по всей территории Москвы, в том числе в районы, расположенные за МКАДом. Актуальная карта территорий, в которых работают курьеры Foodband, опубликована на сайте. Также возможен самовывоз заказа из ближайшего пункта выдачи. Список точек, осуществляющих передачу покупок клиентам, отображается при подаче заявки, и нужно просто выбрать самую удобную из них.
Стоимость доставки зависит от суммы в чеке и рассчитывается в момент оформления заказа. Покупки, общая цена которых превышает установленный минимальный порог, перевозятся курьером бесплатно.
Согласно действующим законам РФ возврат продовольственных товаров надлежащего качества не предусмотрен. В случае, если заказ был поврежден или имеет производственные недостатки, они должны быть выявлены в момент получения. В таком случае возможен полный отказ от покупки с последующим возвратом средств, частичный отказ с заменой несоответствующих или некондиционных позиций, а также частичный отказ с возмещением их стоимости. Если оплата вносилась наперед, деньги будут возвращены на карту покупателя в течение 10 рабочих дней.
Скидки в пиццерии предоставляются как на общедоступной основе, так и по промокоду. Он представляет собой цифро-буквенную комбинацию, ввод которой активирует начисление дисконта. Найти актуальные коды компании можно на этой странице, а также в новостной рассылке Foodband. Чтобы использовать промокод, нужно:
Выбрать в каталоге интересующую акцию и скопировать код купона из ее описания.
Перейти на сайт пиццерии, выбрать в меню и добавить в корзину блюда для заказа.
Открыть меню корзины и внизу кликнуть кнопку «У меня есть промокод».
В открывшееся поле вставить код, скопированный в описании акции, и применить его для перерасчета суммы.
Завершить оформление заявки, указав способ оплаты и адрес доставки или подходящий пункт самовывоза.
Сочетаемость скидок по промокодам с другими дисконтными предложениями зависит от правил конкретной акции. Ознакомиться с ними можно в ее полном описании на сайте пиццерии. Если комбинировать две скидки нельзя, то придется выбрать одну из них, более выгодную.
В пиццерии постоянно проходят акции, в числе которых — пицца и другие блюда в подарок к крупным заказам, дисконт на избранные позиции и сеты, скидка на первую покупку и другие промо.
Актуальные акции пиццерии, в которых можно принять участие сегодня, скидочные купоны, а также рабочие промокоды для получения дисконта публикуются в этом разделе. Также узнавать о них можно, оформив подписку на новостную рассылку компании.
Если стоимость заказа превышает минимальный порог, установленный пиццерией, он доставляется бесплатно. Актуальный лимит можно узнать на сайте компании.
Отказаться от заказа можно до момента, когда он будет передан к исполнению, для этого нужно связаться с менеджером. Также возможен отказ от получения в случае несоответствия доставленных позиций заказанным или при наличии дефектов.
Сервис доставки пиццы и других готовых блюд работает только в Москве. Компания охватывает почти всю территорию города. Актуальный список районов, в которых осуществляется доставка, можно посмотреть на сайте.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Выгода до 30% на ВСЁ по купону Foodband
|cra***
|Промокод
|Промокод Foodband: сет 5 пицц всего за 1500 рублей
|cra***
|Промокод
|Сет 4 пиццы за 1290 рублей по промокоду Foodband
|cra***
|Промокод
|Скидка до 25% на ВСЁ меню при первом заказе в мобильном приложении по промокоду Foodband
|new***
|Промокод
|Счастливые часы от Foodband с выгодой до 20%
|hap***
|Промокод
|Ночной дисконт до 20% на ВСЁ меню по промокоду Foodband
|НОЧ***
|Промокод
|Акция для большой компании: 5 пицц всего за 2490 рублей
|для***
|Промокод
|По купону Foodband подарок на выбор в День Рождения
|YOU***
|Промокод
|Закажи две пиццы и получи третью в подарок от Foodband
|333***
|Промокод
|Дарим Мясную пиццу при заказе от 1490 рублей по купону Foodband
|MEA***
|Скидка
|Дисконт до 30% на пиццы в подборке Foodband
|не требуется