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Обучение в Фоксфорд со скидкой по промокоду

Ученики онлайн-школы могут готовиться к экзаменам, догонять школьную программу, изучать дополнительные направления с преподавателями ведущих вузов страны. Заниматься можно в мини-группах, индивидуально и даже перенеся в онлайн-формат обычные занятия в школе. Кроме программ для школь ... ников, платформа предлагает курсы повышения квалификации для педагогов и тренинги для родителей. Сэкономить на обучении помогают промокоды в Foxford, а также множественные акции, проходящие в школе.


Посетить Foxford
Контакты Foxford

Юридический адрес:
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 6

Электронная почта:
ask@foxford.ru

Телефон:
+7 (495) 120-04-34

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

22 оценки поставлены средняя 4.4

Обучение в Фоксфорд со скидкой по промокоду

Ученики онлайн-школы могут готовиться к экзаменам, догонять школьную программу, изучать дополнительные направления с преподавателями ведущих вузов страны. Заниматься можно в мини-группах, индивидуально и даже перенеся в онлайн-формат обычные занятия в школе. Кроме программ для школь ... ников, платформа предлагает курсы повышения квалификации для педагогов и тренинги для родителей. Сэкономить на обучении помогают промокоды в Foxford, а также множественные акции, проходящие в школе.


Посетить Foxford
Контакты Foxford

Юридический адрес:
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 6

Электронная почта:
ask@foxford.ru

Телефон:
+7 (495) 120-04-34

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Foxford

Подробнее об онлайн-школе Foxford

Образовательный сервис работает с 2009 года, хотя свое название получил только в 2014 году. Фоксфорд предлагает обучение для детей разных возрастов, учителей и родителей. Платформу запустили преподаватели МФТИ, и изначально здесь было доступно только 8 курсов для подготовки к ЕГЭ. Сервис пользовался популярностью, и за следующий год была разработана собственная интерактивная система для постановки задач и контроля успеваемости учеников. Следующим этапом развития стало проведение первой онлайн-олимпиады, а вебинары стали постоянным компонентом занятий. К 2016 году число зарегистрированных пользователей платформы достигло 1 млн.

Сегодня количество доступных образовательных программ неуклонно растет, занятия ведут преподаватели из МГУ, НИУ ВШЭ, МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана. Причина популярности сервиса — в разнообразии подходов, комплексном охвате материала и выгодных условиях обучения. Дополнительно экономить на занятиях помогают акции и промокоды, постоянно действующие на платформе.

Самые популярные направления обучения

Платформа предлагает различные направления подготовки для детей от дошкольного возраста до выпускных классов, а также повышение квалификации для учителей и курсы для родителей. Детям Фоксфорд поможет подготовиться к школе, углубить знания в определенных предметах, изучить языки или программирование. Школьные учителя с помощью платформы смогут получить новые знания и навыки. Это позволит обновить план занятий, вовлечь в урок больше учеников и разработать новые, интересные модели обучения.

Пользователи сервиса могут выбрать один из форматов образовательного процесса:

  • Курсы. Готовая программа, включающая онлайн-занятия, домашние работы, контрольные.

  • Репетиторы. Занятия с репетитором по индивидуальной программе и удобному расписанию.

  • Мини-группы. Ученики с одними целями и уровнем подготовки собираются в небольшой класс и занимаются с учителем онлайн.

  • Домашняя школа. Программа, способная полностью заменить обычное обучение в школе на онлайн-формат.

В школе Foxford есть несколько популярных направлений: подготовка к школе, к основным государственным экзаменам и олимпиадам, а также улучшение оценок. Эти направления учащиеся выбирают чаще всего. В зависимости от списка интересующих предметов и имеющегося уровня можно будет выбрать подходящий формат обучения.

Пакеты занятий и открытые мероприятия

В онлайн-школе можно заниматься по отдельным направлениям или покупать сразу пакеты курсов. Такая услуга пригодится, если ребенку нужно подготовиться к государственным экзаменам по нескольким предметам или поднять оценки в школе сразу в нескольких направлениях. Выбирать можно как технические, так и гуманитарные дисциплины. Для обучения доступны все предметы из школьной программы и даже больше.

В онлайн-школе постоянно проходят открытые мероприятия: развивающие, образовательные, психологические и прочие тренинги. Благодаря онлайн-формату к ним может присоединиться любой желающий, участие бесплатное. Это помогает понять, как проходит образовательный процесс, и решиться на обучение. Кроме того, ученики могут участвовать в упрощенных вариантах тестирования по интересующим предметам, чтобы оценить свой уровень знаний.

Способы оплаты курсов, программ и занятий

Удобный способ внесения средств выбирается на этапе оформления заказа услуг. Занятия оплачиваются картой MasterCard, Maestro, Visa, Мир, электронными системами ЮMoney, Qiwi, Webmoney. Также можно выполнить перевод по реквизитам через приложение банка, СМС-банкинг, терминалы самообслуживания или кассы. Доступно обучение в кредит. Для этого понадобится заполнить заявку и дождаться ее рассмотрения.

Получение доступа к курсам

Все купленные материалы становятся доступными сразу после оплаты. В случае, если деньги перечислялись не онлайн, а через кассы и терминалы самообслуживания, период получения доступа может составить несколько банковских дней.

Возврат оплаты

После окончания обучения услуга считается полностью оказанной, а оплата сервисов не подлежит возврату. Если ученик не пользуется услугами, то возможность возврата средств за обучение рассматривается индивидуально. Для этого нужно связаться со специалистами образовательной платформы.

Как купить обучение в Foxford со скидкой по промокоду

Участвуя в акциях и используя скидочные купоны, перечисленные на этой странице, можно дешевле покупать любые курсы или проходить обучение по отдельным направлениям подготовки. Независимо от типа промокода, его можно применить, выполнив несколько простых действий:

  1. Скопировать номер кода купона. При клике по предложению откроется окно с его номером, который скопируется в буфер обмена. Далее произойдет переадресация в онлайн-школу.

  2. Выбрать интересующие услуги, программы и пакеты. На странице описания каждого образовательного плана есть кнопка покупки. После нажатия на нее корзина пополнится новыми покупками. Если до этого пользователь не был авторизован на сайте, понадобится ввести свой логин и пароль или зарегистрироваться.

  3. Перейти к оформлению заказа. Для этого нужно открыть боковое меню и кликнуть на значок корзины, находящийся рядом с именем пользователя.

  1. Вставить скопированный ранее номер в соответствующее поле. В корзине покупок есть поле для применения промокода, его нужно заполнить и применить скидку к заказу.

После пересчета суммы заказов с учетом скидки можно будет завершить оформление.

Часто задаваемые вопросы про Foxford

★ Кто ведет занятия в школе Foxford?

Уроки ведут преподаватели из МГУ, НИУ ВШЭ, МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана.

★ Какие направления обучения есть в Foxford?

На платформе можно обучаться физике, математике, информатике, языкам, литературе, искусству, обществознанию, биологии, истории и другим дисциплинам.

★ Как можно следить за всеми актуальными дисконтными предложениями Foxford?

По мере выхода новых акций и спецпредложений они появляются на этой странице.

★ Что делать, если к заказу Foxford не получается применить промокод?

В таком случае нужно убедиться, что акция все еще действует и в корзине находятся только курсы, участвующие в предложении.

★ Можно ли оформить заказ в Foxford без регистрации?

Нет, для оформления покупки курса или пакета услуг понадобится авторизоваться на сайте.

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