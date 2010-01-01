Промокоды GeekBrains на Октябрь

Подробнее об образовательной платформе GeekBrains

Сайт представляет собой площадку, где каждый человек может удаленно углублять свои знания в ИТ, дизайне и маркетинге. Идея создания платформы родилась в 2010 году на фоне оторванности качества образования от современных реалий. Тогда проект получил название «Школа программирования». Уже в скором времени стало понятно, что такое имя не отражает сути, и вместе с добавлением новых направлений родилось название GeekBrains, которое платформа носит и сегодня.

Образовательная система росла и развивалась, поэтому заинтересовала крупных игроков российского рынка. В результате в 2016 году платформа вошла в Mail.ru Group. Это дало мощный толчок, и сегодня количество участников образовательного процесса уже составляет около 3 млн. человек. Это число постоянно растет за счет активной рекламы, проведения акций и раздачи промокодов.

На платформе создана комфортная среда для качественного обучения. Здесь верят, что рано или поздно полноценное образование и получение профессий через интернет станет повседневной реальностью, и хотят быть частью диджитализации в этом сегменте. Основной акцент в образовательном процессе ставится на практике. Это позволяет студентам работать над реальными, интересными и полезными с точки зрения закрепления знаний проектами. Еще один аспект — трудоустройство. По многим курсам Гик Брейнс гарантирует своим ученикам первую работу.

Популярные направления подготовки в GeekBrains

Пользователи получают доступ к курсам, семинарам и мастер-классам. Дополнительно раздаются статьи и другие учебные материалы, помогающие определиться с направлением, выбрать курс или улучшить знания в конкретной области. Ученики могут заниматься по одному или нескольким актуальным направлениям:

программирование;

машинное обучение;

веб-разработка;

анализ данных;

мобильная разработка;

IT-инфраструктура;

тестирование;

разработка игр;

информационная безопасность;

дизайн;

маркетинг;

управление;

аналитика;

разработка игр;

креатив;

бизнес.

Самыми популярными направлениями можно читать программирование, дизайн, маркетинг, машинное обучение и кибербезопасность. Это специализации, востребованные на российском и международном рынках. В главном меню курсов можно найти еще 2 подраздела — «Школьникам» и «Компаниям». В первом собраны программы для детей и подростков, а во втором — выгодные предложения для корпоративных клиентов.

Все желающие могут присоединяться к вебинарам и марафонам, общаться с единомышленниками и получать персональные консультации. На платформе можно найти полезные материалы по карьере и трудоустройству, пройти тесты и подобрать интересующую профессию.

Особенности обучения в GeekBrains

В рамках занятий по курсам студент общается с одногруппниками, получает поддержку преподавателей и личного наставника. Живое общение — это то, что позволяет быстрее и легче запоминать материал. Каждое занятие сопровождается емким практическим заданием. Это позволяет закрепить полученные знания, а в конце курса — наполнить портфолио достойными внимания работодателей проектами.

Начиная с первой покупки курса и даже используя бесплатные возможности платформы, пользователь становится частью Гик Брейнс, где может общаться с единомышленниками и даже основывать собственные стартапы. Все курсы ведут ИТ-практики, в результате студент получает релевантные знания, востребованные на рынке.

Оплата в GeekBrains

Оплатить покупку курсов, программ, расширенного доступа и других услуг можно с использованием карты или кошельков электронных валют. Все финансовые операции проводятся в рублях в отдельном платежном сервисе. Это обеспечивает надежную защиту данных и безопасность платежей.

Как получить доступ к оплаченным материалам GeekBrains

После первого заказа сервисов на сайте в личном кабинете клиента отобразятся его курсы, подписки и оплаченные материалы. С началом занятий по направлению в профиле будут появляться задания, советы, подсказки, ссылки и файлы.

Отмена покупок в GeekBrains

Возврат средств за оплаченные услуги платформы не предусмотрен.