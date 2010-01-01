Промокоды GeekBrains на Октябрь

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ИТ-курсы со скидкой в Гик Брейнс

Образовательная платформа предлагает обучение по трем основным направлениям — программированию, дизайну и маркетингу. Здесь можно получать персональные консультации, пользоваться бесплатными материалами, общаться с единомышленниками и разбирать сложные вопросы на форуме. Использова ... ние промокодов в GeekBrains и участие в акциях платформы снижают цену обучения. Выбрав вариант дисконта на нашем сайте, посетители могут платить меньше за получение актуальной профессии и трудоустройство в сфере ИТ.


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Контакты GeekBrains

Электронная почта:
support@geekbrains.ru

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ИТ-курсы со скидкой в Гик Брейнс

Образовательная платформа предлагает обучение по трем основным направлениям — программированию, дизайну и маркетингу. Здесь можно получать персональные консультации, пользоваться бесплатными материалами, общаться с единомышленниками и разбирать сложные вопросы на форуме. Использова ... ние промокодов в GeekBrains и участие в акциях платформы снижают цену обучения. Выбрав вариант дисконта на нашем сайте, посетители могут платить меньше за получение актуальной профессии и трудоустройство в сфере ИТ.


Посетить GeekBrains
Контакты GeekBrains

Электронная почта:
support@geekbrains.ru

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от GeekBrains

Подробнее об образовательной платформе GeekBrains

Сайт представляет собой площадку, где каждый человек может удаленно углублять свои знания в ИТ, дизайне и маркетинге. Идея создания платформы родилась в 2010 году на фоне оторванности качества образования от современных реалий. Тогда проект получил название «Школа программирования». Уже в скором времени стало понятно, что такое имя не отражает сути, и вместе с добавлением новых направлений родилось название GeekBrains, которое платформа носит и сегодня.

Образовательная система росла и развивалась, поэтому заинтересовала крупных игроков российского рынка. В результате в 2016 году платформа вошла в Mail.ru Group. Это дало мощный толчок, и сегодня количество участников образовательного процесса уже составляет около 3 млн. человек. Это число постоянно растет за счет активной рекламы, проведения акций и раздачи промокодов.

На платформе создана комфортная среда для качественного обучения. Здесь верят, что рано или поздно полноценное образование и получение профессий через интернет станет повседневной реальностью, и хотят быть частью диджитализации в этом сегменте. Основной акцент в образовательном процессе ставится на практике. Это позволяет студентам работать над реальными, интересными и полезными с точки зрения закрепления знаний проектами. Еще один аспект — трудоустройство. По многим курсам Гик Брейнс гарантирует своим ученикам первую работу.

Популярные направления подготовки в GeekBrains

Пользователи получают доступ к курсам, семинарам и мастер-классам. Дополнительно раздаются статьи и другие учебные материалы, помогающие определиться с направлением, выбрать курс или улучшить знания в конкретной области. Ученики могут заниматься по одному или нескольким актуальным направлениям:

  • программирование;

  • машинное обучение;

  • веб-разработка;

  • анализ данных;

  • мобильная разработка;

  • IT-инфраструктура;

  • тестирование;

  • разработка игр;

  • информационная безопасность;

  • дизайн;

  • маркетинг;

  • управление;

  • аналитика;

  • разработка игр;

  • креатив;

  • бизнес.

Самыми популярными направлениями можно читать программирование, дизайн, маркетинг, машинное обучение и кибербезопасность. Это специализации, востребованные на российском и международном рынках. В главном меню курсов можно найти еще 2 подраздела — «Школьникам» и «Компаниям». В первом собраны программы для детей и подростков, а во втором — выгодные предложения для корпоративных клиентов.

Все желающие могут присоединяться к вебинарам и марафонам, общаться с единомышленниками и получать персональные консультации. На платформе можно найти полезные материалы по карьере и трудоустройству, пройти тесты и подобрать интересующую профессию.

Особенности обучения в GeekBrains

В рамках занятий по курсам студент общается с одногруппниками, получает поддержку преподавателей и личного наставника. Живое общение — это то, что позволяет быстрее и легче запоминать материал. Каждое занятие сопровождается емким практическим заданием. Это позволяет закрепить полученные знания, а в конце курса — наполнить портфолио достойными внимания работодателей проектами.

Начиная с первой покупки курса и даже используя бесплатные возможности платформы, пользователь становится частью Гик Брейнс, где может общаться с единомышленниками и даже основывать собственные стартапы. Все курсы ведут ИТ-практики, в результате студент получает релевантные знания, востребованные на рынке.

Оплата в GeekBrains

Оплатить покупку курсов, программ, расширенного доступа и других услуг можно с использованием карты или кошельков электронных валют. Все финансовые операции проводятся в рублях в отдельном платежном сервисе. Это обеспечивает надежную защиту данных и безопасность платежей.

Как получить доступ к оплаченным материалам GeekBrains

После первого заказа сервисов на сайте в личном кабинете клиента отобразятся его курсы, подписки и оплаченные материалы. С началом занятий по направлению в профиле будут появляться задания, советы, подсказки, ссылки и файлы.

Отмена покупок в GeekBrains

Возврат средств за оплаченные услуги платформы не предусмотрен.

Как в GeekBrains применить промокод

После обновления интерфейса и функциональности образовательной платформы изменился механизм использования кодов купонов. Это упростило участие в акциях. Теперь для применения скидочного купона достаточно выполнить всего несколько действий:

  1. Кликнуть на подходящий промокод на этой странице.

  2. Перейти на сайт образовательной площадки.

  3. Зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете.

  4. Кликнуть по профилю пользователя.

  1. В открывшемся окне выбрать пункт «Активация промокода».

  1. Дождаться открытия новой страницы, где будут перечислены курсы, участвующие в акции.

Номер промокода вводить не нужно, он применится автоматически. Далее пользователю останется только выбрать понравившееся направление обучения. На этой странице сайта можно найти все актуальные варианты дисконта образовательной платформы. Изучив подробное описание акций и условия применения промокодов, можно выбрать вариант экономии, дающий максимальную скидку. Перечень действующих предложений постоянно обновляется, поэтому, время от времени посещая эту страницу, можно быть в курсе новостей площадки.

Часто задаваемые вопросы про GeekBrains

★ Как записаться на личную консультацию?

Для этого нужно перейти в соответствующий раздел сайта, выбрать интересующее направление и оставить заявку.

★ Какие гарантии трудоустройства предлагает платформа?

Все выпускники курсов получают помощь в поиске работодателя. По некоторым отдельным программам компания трудоустраивает абсолютно всех учеников и гарантирует им интересную работу по новой специальности.

★ Как связаться со службой поддержки и узнать больше о курсах?

Для этого можно использовать онлайн-чат на сайте.

★ Где почитать отзывы о платформе?

На главной странице сайта есть ссылки на разные темы в блоге. Здесь же можно найти и отзывы выпускников.

★ Как определиться с направлением обучения?

Для этого можно воспользоваться бесплатной помощью в выборе профессии или пройти тесты на сайте.

Лучшие промокоды GeekBrains

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