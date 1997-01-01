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25%
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купон
Беспл
доставка
Доставка заказов до 5000 рублей - 199 рублей.
50%
купон
25%
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25%
купон
50%
купон
Лучшее
предложение
Три различных размера сковород делают их поистине универсальными, есть съемная бакелитовая ручка.
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Онлайн-маркет качественной немецкой посуды Гипфел предлагает тысячи наименований кухонной утвари со скидками до 70%. Здесь представлено около 3000 тысяч позиций, от сковородок до разделочных досок. Магазин постоянно проводит распродажи, акции и предлагает программу лояльности постоя ... нным клиентам. Выгодные промокоды от Gipfel, перечень которых регулярно обновляется на этой странице, позволяют получить ощутимую скидку на отдельную группу товаров, изделие, коллекцию или весь ассортимент.
Юридический адрес:
143026, Россия, Московская Область, Одинцовский район, рп. Новоивановское, Можайское шоссе 50
Телефон:
8 (800) 700-34-88
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Онлайн-маркет качественной немецкой посуды Гипфел предлагает тысячи наименований кухонной утвари со скидками до 70%. Здесь представлено около 3000 тысяч позиций, от сковородок до разделочных досок. Магазин постоянно проводит распродажи, акции и предлагает программу лояльности постоя ... нным клиентам. Выгодные промокоды от Gipfel, перечень которых регулярно обновляется на этой странице, позволяют получить ощутимую скидку на отдельную группу товаров, изделие, коллекцию или весь ассортимент.
Юридический адрес:
143026, Россия, Московская Область, Одинцовский район, рп. Новоивановское, Можайское шоссе 50
Телефон:
8 (800) 700-34-88
Соц. сети:
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Бренд Gipfel основан в 1997 году и сегодня является мировым лидером по производству и реализации кухонной посуды. В 2007 году дизайнеры компании создали серию ножей Japanese, которая разошлась в 2 миллиона экземпляров. В 2011 году вышла линейка Gipfel De Lux — премиальная посуда из прочной пятислойной стали с 30-летней гарантией, ставшая бестселлером среди состоятельных покупателей. Также в ассортименте представлена керамика, фарфор и стекло. В фирменном онлайн-магазине есть все, что может понадобиться любителям кулинарии, от сепаратора яиц до набора для барбекю.
При производстве посуды бренда применяется многоступенчатый контроль на каждом этапе: подборе сырья, изготовлении и оценке готового изделия. Дизайн-студия производственно-торговой компании, расположенная в Германии, систематически выпускает новые коллекции.
Сегодня торговая компания имеет представительства в 40 странах мира и в развитии торговой сети предпочитает монобрендовые торговые точки. В России открыты 10 филиалов и сотни магазинов в крупных городах страны. Также отечественным покупателям доступен фирменный интернет-маркетом с доставкой по всей стране. Цены на продукцию Gipfel находятся в среднем и премиальном сегменте, а благодаря опубликованным на этом портале спецпредложениям можно получить персональную скидку на заказ.
Среди хитов продаж интернет-магазина — наборы сковородок из литого алюминия, комплекты посуды из нержавеющей стали, электрические чайники, стеклянные крышки, разделочные доски, чугунные и алюминиевые кастрюли, турки, скороварки и многое другое. Популярностью пользуются обеденные сервизы, имеющие эксклюзивный дизайн, а также чайники из нержавеющей стали, способные в течение длительного времени сохранять содержимое горячим. В подарок часто покупают красивые чайники, кофейные сервизы, стаканы для кофе и пиалы для десертов.
В бонусной программе принимают участие все клиенты, зарегистрированные на сайте магазина или установившие фирменное мобильное приложение Gipfel. Участники программы лояльности получают баллы за покупки и меняют их на скидку при заказе новых товаров. Срок активации начисленных за покупки бонусов составляет 6 месяцев, а приветственные баллы сгорают за 10 дней.
Бонусы начисляются клиентам в размере от 5 до 10% от стоимости приобретенных товаров. За заказ позиций, купленных за полную стоимость, покупателю присваивается 10%, а за товары, выставленные на продажу со скидкой, — 5%. Если же дисконт достигает 60% и более, то за покупку таких позиций бонусы не начисляются.
При регистрации в бонусной программе клиенту дарится 300 приветственных баллов. Накопленными бонусами можно оплатить до 30% от стоимости новых заказов. При этом за товары, продающиеся со скидкой более 60%, рассчитаться баллами не получится.
Рассчитаться за купленный в интернет-магазине товар можно наличными при получении, а также картами Visa, MasterCard и через сервисы Apple Pay и Google Pay. Еще для оплаты доступны электронные платежные системы Ю-money, Qiwi-кошелек и WebMoney. Пользователи интернет-банкинга могут перевести оплату через Сбербанк Онлайн и Альфа-Клик. Для тех, у кого нет всей суммы, доступно кредитование через программу «Покупай со Сбербанком», рассрочка от «Совкомбанка» и сервис «Заплатить по частям» от Яндекс.Касса.
Магазин доставляет заказы по всей России. При заказе от определенной суммы доставка осуществляется бесплатно. По Москве магазин развозит товары силами собственной курьерской службы, а в регионы товары доставляются ТК СДЭК, Boxberry, DPD и Почтой России.
Чтобы вернуть неподошедший по любой причине товар, нужно обратиться к менеджеру онлайн-магазина и согласовать удобный для клиента способ возврата. Период, в течение которого товар принимается к возврату, составляет 14 дней с момента получения товара. Вернуть изделие можно только в том случае, если оно не использовалось, имеет товарный вид и фирменную упаковку. Вернуть товар ненадлежащего качества можно в течение гарантийного срока при наличии товарного чека.
С купонами магазина Gipfel может сэкономить тысячи рублей на заказе из интернет-магазина. Каждое спецпредложение, расположенное на этой странице, содержит акцию или промокод, дающий право на персональную скидку. Чтобы применить код, нужно сделать следующее:
Кликнуть на нужный купон и перейти на сайт магазина. Если для активации скидки нужен промокод, он автоматически сохранится в буфере обмена.
Положить в корзину желанные товары и перейти в карточку заказа.
Вставить промокод в специальную ячейку и нажать на кнопку «Оформить заказ».
Новая стоимость с учетом скидки отобразится сразу после активации промокода, после чего можно продолжить оформление заказа. Если промокод не сработал, следует перепроверить условия спецпредложения и содержание в корзине на соответствие коду.
Условия гарантии зависят от товарной группы. Срок составляет от 3 месяцев до 2 лет. На ряд изделий, перечисленных на сайте магазина, гарантия не распространяется.
В онлайн-магазине доступно множество способов оплаты, включая электронные кошельки, кредит и рассрочку.
Срок доставки зависит от выбранной транспортной компании и удаленности региона нахождения клиента. Примерные сроки отображаются в карточке заказа при оформлении покупки.
Нужно сделать покупку от определенной суммы. Но важно учитывать, что бесплатная доставка возможна только по предоплате, а в некоторые регионы она недоступна в принципе.
Это упрощает процесс оформления заказа, позволяет участвовать в программе лояльности и получать индивидуальные промокоды по электронной почте и SMS.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 11% с промокодом Gipfel при заказе от 4500 рублей
|7da***
|Скидка
|По промокоду gipfel бесплатная бесконтактная доставка при заказе от 5000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Распродажа посуды WERNER с выгодой 50% по купону Gipfel
|не требуется
|Скидка
|Выгодные предложения осени с экономией до 25%
|не требуется
|Скидка
|Получи выгоду 25% при покупке термопосуды и чайников любого бренда
|не требуется
|Скидка
|Октябрьская распродажа с купоном Гипфел: выгода до 50%
|не требуется
|Скидка
|Набор сковород Gipfel Proofet по самым выгодным ценам
|не требуется
|Скидка
|Вступай в программу лояльности и оплачивай до 30% стоимости бонусами
|не требуется