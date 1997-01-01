Об интернет-магазине Gipfel

Бренд Gipfel основан в 1997 году и сегодня является мировым лидером по производству и реализации кухонной посуды. В 2007 году дизайнеры компании создали серию ножей Japanese, которая разошлась в 2 миллиона экземпляров. В 2011 году вышла линейка Gipfel De Lux — премиальная посуда из прочной пятислойной стали с 30-летней гарантией, ставшая бестселлером среди состоятельных покупателей. Также в ассортименте представлена керамика, фарфор и стекло. В фирменном онлайн-магазине есть все, что может понадобиться любителям кулинарии, от сепаратора яиц до набора для барбекю.

При производстве посуды бренда применяется многоступенчатый контроль на каждом этапе: подборе сырья, изготовлении и оценке готового изделия. Дизайн-студия производственно-торговой компании, расположенная в Германии, систематически выпускает новые коллекции.

Сегодня торговая компания имеет представительства в 40 странах мира и в развитии торговой сети предпочитает монобрендовые торговые точки. В России открыты 10 филиалов и сотни магазинов в крупных городах страны. Также отечественным покупателям доступен фирменный интернет-маркетом с доставкой по всей стране. Цены на продукцию Gipfel находятся в среднем и премиальном сегменте, а благодаря опубликованным на этом портале спецпредложениям можно получить персональную скидку на заказ.

Популярные товары интернет-магазина

Среди хитов продаж интернет-магазина — наборы сковородок из литого алюминия, комплекты посуды из нержавеющей стали, электрические чайники, стеклянные крышки, разделочные доски, чугунные и алюминиевые кастрюли, турки, скороварки и многое другое. Популярностью пользуются обеденные сервизы, имеющие эксклюзивный дизайн, а также чайники из нержавеющей стали, способные в течение длительного времени сохранять содержимое горячим. В подарок часто покупают красивые чайники, кофейные сервизы, стаканы для кофе и пиалы для десертов.

Программа лояльности

В бонусной программе принимают участие все клиенты, зарегистрированные на сайте магазина или установившие фирменное мобильное приложение Gipfel. Участники программы лояльности получают баллы за покупки и меняют их на скидку при заказе новых товаров. Срок активации начисленных за покупки бонусов составляет 6 месяцев, а приветственные баллы сгорают за 10 дней.

Бонусы начисляются клиентам в размере от 5 до 10% от стоимости приобретенных товаров. За заказ позиций, купленных за полную стоимость, покупателю присваивается 10%, а за товары, выставленные на продажу со скидкой, — 5%. Если же дисконт достигает 60% и более, то за покупку таких позиций бонусы не начисляются.

При регистрации в бонусной программе клиенту дарится 300 приветственных баллов. Накопленными бонусами можно оплатить до 30% от стоимости новых заказов. При этом за товары, продающиеся со скидкой более 60%, рассчитаться баллами не получится.

Способы оплаты

Рассчитаться за купленный в интернет-магазине товар можно наличными при получении, а также картами Visa, MasterCard и через сервисы Apple Pay и Google Pay. Еще для оплаты доступны электронные платежные системы Ю-money, Qiwi-кошелек и WebMoney. Пользователи интернет-банкинга могут перевести оплату через Сбербанк Онлайн и Альфа-Клик. Для тех, у кого нет всей суммы, доступно кредитование через программу «Покупай со Сбербанком», рассрочка от «Совкомбанка» и сервис «Заплатить по частям» от Яндекс.Касса.

Условия доставки

Магазин доставляет заказы по всей России. При заказе от определенной суммы доставка осуществляется бесплатно. По Москве магазин развозит товары силами собственной курьерской службы, а в регионы товары доставляются ТК СДЭК, Boxberry, DPD и Почтой России.

Условия возврата

Чтобы вернуть неподошедший по любой причине товар, нужно обратиться к менеджеру онлайн-магазина и согласовать удобный для клиента способ возврата. Период, в течение которого товар принимается к возврату, составляет 14 дней с момента получения товара. Вернуть изделие можно только в том случае, если оно не использовалось, имеет товарный вид и фирменную упаковку. Вернуть товар ненадлежащего качества можно в течение гарантийного срока при наличии товарного чека.