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Курьерский сервис Globus — это более 40 тысяч наименований продуктов с доставкой на дом из гипермаркетов одноименной сети в день оформления заказа. В каталоге есть все необходимое для пополнения продовольственного запаса или пикника. В большом ассортименте представлены полуфабрикаты ... , выпечка, шашлык, соленая, копченая рыба и другие деликатесы. Для держателей бонусной карты предусмотрена программа лояльности и скидки. Также в интернет-магазине можно воспользоваться промокодом Глобуса, активировав персональную скидку.
Телефон:
8 (800) 234-80-20
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 1
Курьерский сервис Globus — это более 40 тысяч наименований продуктов с доставкой на дом из гипермаркетов одноименной сети в день оформления заказа. В каталоге есть все необходимое для пополнения продовольственного запаса или пикника. В большом ассортименте представлены полуфабрикаты ... , выпечка, шашлык, соленая, копченая рыба и другие деликатесы. Для держателей бонусной карты предусмотрена программа лояльности и скидки. Также в интернет-магазине можно воспользоваться промокодом Глобуса, активировав персональную скидку.
Телефон:
8 (800) 234-80-20
Соц. сети:
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Сервис доставки еды из гипермаркетов Глобус привезет свежие продукты, полуфабрикаты, готовые блюда и напитки из ассортимента, который насчитывает более 40 тысяч позиций. В каталоге сайта есть все самое необходимое для пополнения продовольственного запаса, включая мясные полуфабрикаты, соленую и копченую рыбу, готовые вторые блюда, шашлык, выпечку, суши и роллы собственного производства Глобус. Сервис работает в Центральном федеральном округе и доступен жителям Москвы, ряду населенных пунктов МО и некоторых близлежащих городов.
Заказы для доставки собирают сотрудники гипермаркетов, выбирая продукты с большим запасом срока годности. Клиенты сервиса могут быть уверены, что на полки их холодильника попадут только свежие продукты.
Магазин поддерживает умеренные цены на весь ассортимент товаров. А благодаря нашему сайту можно воспользоваться промокодом для получения персональной скидки на заказ.
Среди хитов продаж сервиса доставки Глобус числятся продукты собственного производства: рыба охлажденная в маринаде, пироги осетинские, торт «Кофейное наслаждение», шашлык из свинины, колбаски для жарки свиные, грудинка свиная со шкурой в маринаде, говядина тазобедренная часть, мясной хлеб по-баварски, овощной набор для гриля, набор для борща, стейк лосося охлажденного в маринадах, шашлык из лосося, тигровые креветки для гриля и многое другое. Всего в разделе «Хиты продаж» представлено несколько десятков готовых блюд и полуфабрикатов.
Чтобы вступить в бонусную программу «Мой Глобус», нужно скачать и установить мобильное приложение ритейлера, зарегистрироваться в личном кабинете, выпустить виртуальную карту и заполнить небольшую анкету для активации. Также можно приобрести карту в одном из гипермаркетов Глобус.
Держатели карты копят бонусные единицы, совершая покупки. С каждых 100 потраченных рублей в сети гипермаркетов или онлайн-магазине клиенту начисляется 1 бонус. Дополнительные единицы могут начисляться в период проведения акций. Бонусы не даются за покупку алкогольной, табачной продукции, курительных принадлежностей и лотерейных билетов. Срок их действия — 12 месяцев с момента начисления. В последующем бонусы можно списать, оплатив ими новые покупки из расчета 1 бонус= 1 рублю.
Кроме списания бонусов, карта лояльности позволяет сделать первую покупку в онлайн-магазине со скидкой, получить дисконт ко дню рождения и дает право на участие в других акциях ритейлера.
Онлайн-магазин принимает к оплате банковские карты Visa, MasterCard, Maestro, Мир. Для проверки карты с нее списывается 1 рубль в момент оформления заказа, а потом возвращается. Когда заказ собран, магазин резервирует всю сумму. После вручения пакета сервис списывает итоговую сумму. Оплата происходит на стороне ПАО «Сбербанк России» или наличными при получении. Также можно рассчитаться онлайн на сайте платежной картой в момент оформления заказа.
Онлайн-гипермаркет доставляет заказы собственной курьерской службой. Минимальная сумма заказа — 1000 рублей, предельная — 300 000 рублей. Ограничение по весу для одного заказа — 70 кг. Доставка осуществляется день в день при условии, что заказ сделан до 16:00, и при наличии доступных интервалов. В случае заказа продуктов на сумму свыше 6000 рублей после применения всех скидок доставка будет бесплатной. Заказы развозятся ежедневно с 10:00 до 22:00.
Отказаться от заказа можно в любой момент до момента его получения. После этого возврат оформляется только в том случае, если товар оказался ненадлежащего качества: имеет нетипичный запах, нарушенную упаковку и другие нетипичные признаки. Продукты, соответствующие нормам качества, согласно Закону «О защите прав потребителей» замене и возврату не подлежат.
Действующие купоны от Глобуса, опубликованные на этой странице, содержат описание акций или промокод на скидку. Для активации кода необходимо сделать следующее:
Изучить доступные спецпредложения и кликнуть по выбранному промокоду.
Перейти в онлайн-магазин и добавить товары в корзину.
Пройти регистрацию на сайте и перейти к оформлению покупки.
Ввести промокод в предназначенное для этого поле.
Если выбранный промокод соответствует условиям покупки, цена заказа снизится на номинал кода.
При обнаружении дефектного товара или продуктов со сроком годности менее 50% от общего периода следует прислать фотографии и перечень непригодных товаров через форму обратной связи. Сотрудники оперативно разберутся в ситуации и перезвонят.
Редактирование возможно, пока заказ пребывает в статусе «Создан». Сведения о периоде, в который возможна корректировка, доступна в строке «Изменение заказа доступно до…». Следует учитывать, что данный период может быть сокращен, поэтому лучше сформировать корректный заказ сразу.
Если при оформлении покупки пользователь согласился на замену, то при отсутствии заказанной позиции магазин подбирает аналогичный по цене и составу продукт.
Сроки оказания транспортных услуг указаны при оформлении заказа. Чем позже оформлена покупка, тем меньше вероятность, что заказ будет сделан в текущий день. Также сроки доставки зависят от наличия в заказе продуктов собственного приготовления или товаров, которые продаются с ограничением по количеству единиц в день.
Чтобы сделать заказ, потребуется создать личный кабинет на сайте магазина, выбрать гипермаркет, наполнить корзину и кликнуть на кнопку «Оформить заказ». Определившись с датой доставки, отметить возможность замены и указать нужный промежуток времени. Затем выбрать способ оплаты и нажать кнопку «Завершить оформление».
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