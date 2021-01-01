Промокоды Gloria Jeans на Декабрь

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Компания Gloria Jeans – российский производитель и поставщик джинсовой одежды с более чем 30-летним опытом работы. В каталоге интернет-магазина представлены тысячи моделей удобных и стильных продуктов для детей и молодежи. Акции и промокоды Gloria Jeans позволяют заказать их со скид ... кой, тратя на покупки меньше, а получая больше. Дисконт распространяется на весь ассортимент каталога: джинсовую, верхнюю, осеннюю и летнюю одежду, а также обувь и аксессуары. На этой странице собраны все действующие промопредложения компании.
Юридический адрес:
Россия, Москва, Нижний Сусальный переулок, 5с3А, 105064
Телефон:
8 800 500-82-82
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Компания Gloria Jeans – российский производитель и поставщик джинсовой одежды с более чем 30-летним опытом работы. В каталоге интернет-магазина представлены тысячи моделей удобных и стильных продуктов для детей и молодежи. Акции и промокоды Gloria Jeans позволяют заказать их со скид ... кой, тратя на покупки меньше, а получая больше. Дисконт распространяется на весь ассортимент каталога: джинсовую, верхнюю, осеннюю и летнюю одежду, а также обувь и аксессуары. На этой странице собраны все действующие промопредложения компании.
Юридический адрес:
Россия, Москва, Нижний Сусальный переулок, 5с3А, 105064
Телефон:
8 800 500-82-82
Соц. сети:
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Компания Gloria Jeans – это один из первых частных ритейлеров одежды в России. Деятельность она начала в 1988 году, в числе первых производителей на территории СССР занявшись пошивом джинсов. Сегодня компания входит в число крупнейших поставщиков одежды в стране, владеет более чем 500 розничными магазинами на территории РФ и ближнего зарубежья, а также крупным онлайн-порталом.
Наличие собственных производственных и торговых мощностей позволяет Глория Джинс полностью контролировать весь процесс: от разработки новых моделей до реализации товара клиентам. Благодаря вертикальной структуре компании удается поддерживать баланс цены и качества, оставляя стильную и комфортную одежду доступной. Тратить на ее покупку еще меньше помогут акции и промокоды, найти которые можно в этом разделе.
В каталоге магазина представлены тысячи позиций, основная доля которых приходится на продукцию для детей и молодежи. На сайте всегда можно заказать с дисконтом:
джинсы, брюки и шорты;
рубашки, футболки, свитеры и джемперы;
верхнюю одежду;
головные уборы и аксессуары;
спортивную одежду.
На сайте действует раздел Sale, в котором собраны дисконтные предложения, доступные для всех. Там можно найти и заказать удобную и модную одежду со скидкой.
Постоянные покупатели Gloria Jeans могут принять участие в программе лояльности, чтобы получать бонусы до 30% от стоимости заказов. Для этого нужно оформить дисконтную карту онлайн или в розничном магазине компании. Все участники программы лояльности получают постоянную скидку 10% на все товары, не участвующие в акциях. Дополнительный дисконт до 25% предоставляется к праздникам, таким как дни рождения покупателя и его детей.
В рамках специальных акций магазина на карту программы лояльности начисляются бонусы. Их можно использовать для погашения стоимости следующих заказов. Баллами оплачивается до 30% от суммы в чеке.
Оплатить заказ на сайте Gloria Jeans можно двумя способами: картой на сайте и наличными при получении. Если стоимость покупок превышает установленный порог, то за онлайн-предоплату предоставляется дополнительный дисконт. Производить расчеты можно как непосредственно картой, указав ее реквизиты в форме на сайте, так и через сервисы Apple Pay, Google Pay или через мобильный банкинг.
Обладателям карт «Халва» доступна мгновенная рассрочка на 2 или 3 месяца. В таком случае товар оплачивается равными частями без первоначального взноса. Актуальные условия кредитования доступны на сайте Совкомбанка.
Основным средством оплаты при получении являются наличные. В некоторых случаях возможен расчет картой, но необходимо уточнять наличие терминала у курьера или в пункте выдачи посылок. Если выбрана почтовая пересылка наложенным платежом, дополнительно взимается комиссия за отправку перевода. Она оплачивается отдельно от основной стоимости перевозки.
Покупателям доступны несколько вариантов доставки заказов. Самый быстрый из них – самовывоз из ближайшего магазина в день оформления. При выборе этого варианта доступны примерка и частичный выкуп. Если в ближайшем магазине нужные товары отсутствуют, их можно заказать. Доставка производится в течение 3 дней. В таком случае возможен только полный выкуп посылки, но, если часть продуктов не подошла, предусмотрен их возврат на месте.
Компания Глория Джинс осуществляет перевозку заказов по всей России, с доставкой на дом или пункт выдачи. Пересылка выполняется ТК «СДЭК», DPD, «СберЛогистика», PickPoint, а также Почтой России. Тарифы на доставку зависят от объемов заказа и адреса получателя.
Вернуть покупку, которая не подошла, можно в течение 90 дней с момента получения в розничном магазине Gloria Jeans или почтой. Принимаются только товары надлежащего качества, не имеющие следов ношения, с сохраненными бирками и упаковкой. При почтовой пересылке важно убедиться, что все требования соблюдены. Если компания решила, что товар не соответствует условиям возврата, обратная его пересылка не осуществляется.
При наличии брака и дефектов, возникших по вине производителя или продавца, важно засвидетельствовать их при получении, чтобы отказаться от посылки. Если этого не сделать, в дальнейшем претензии не принимаются. Деньги возвращаются покупателю на карту, реквизиты которой были указаны при оформлении возврата, в течение 10 дней.
Прямой обмен товара в магазине не предусмотрен. Если продукт не подошел по размеру или цвету, то для получения его аналога необходимо оформлять возврат. Получение нового товара, с другим размером или цветом, оформляется как новый заказ.
Для получения дополнительных скидок в магазине используются промокоды. Они представляют собой комбинацию символов, активация которой приводит к начислению дисконта. Найти действующие промокоды интернет-магазина можно на этой странице. Для использования купона с целью получения скидки нужно:
Найти в каталоге купон интересующей акции.
Скопировать промокод из описания предложения.
Перейти в магазин и приступить к просмотру каталога.
Выбрать продукты, участвующие в промопредложении по скидочному купону, и добавить в корзину.
Перейти в корзину, чтобы оформить покупку.
В отведенном для этого поле справа вставить код купона.
Оформить заказ, выбрав варианты его оплаты и получения.
После ввода промокода происходит пересчет суммы заказа. Его можно оплатить сразу на сайте, чтобы получить дополнительную скидку, или выбрать отправку с оплатой при получении.
Сочетаемость дисконтных предложений в магазине определяется правилами конкретной акции. Узнать, можно ли суммировать предложенную скидку с другими, можно в описании промомероприятия на сайте магазина.
Подарочные сертификаты можно использовать для оплаты покупок в розничных магазинах. Для онлайн-заказов данная возможность пока не предусмотрена.
В интернет-магазине предусмотрена бесплатная доставка заказов, если их стоимость превышает установленный порог.
Заказы, оформленные с оплатой при получении, распаковать можно только после оплаты. Опции примерки и частичного выкупа товара не предусмотрены.
Длительность доставки зависит от наличия товара в местном магазине или на складе, а также от адреса получателя и от выбранного перевозчика. Некоторые заказы можно получить в день оформления покупки.
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