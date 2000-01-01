Информация о компании Grand Flora

История Гранд Флора началась в 2008 году с запуска относительно небольшого сервиса по доставке цветов, который работал в Москве и Московской области. Постепенно компания стала расширяться и вышла за пределы столицы, открыв представительства в соседних регионах. Благодаря сотрудничеству с ведущими российскими и международными поставщиками цветов и команде квалифицированных флористов Grand Flora быстро завоевала популярность.

Сейчас компания предлагает огромный выбор букетов и цветочных композиций. При этом она может похвастаться не только превосходным ассортиментом, но и ценами: минимальная стоимость товара составляет 1000–1500 рублей. Сэкономить на покупках в Grand Flora можно с помощью фирменных купонов и промокодов продавца.

Самые популярные товары в онлайн-магазине Гранд Флора

Чаще всего в магазине заказывают розы – как отдельно, так и в составе букетов, композиций. Выбор этих цветов поистине огромен: представлены сорта всевозможных оттенков из всех уголков мира. Второе место по популярности занимают небольшие цветочные подборки, в состав которых могут входить самые разные цветы: лилии, ромашки, хризантемы и другие. Обычно они превосходно, со вкусом и по-настоящему оригинально оформлены. И при этом предлагаются за относительно небольшую цену, что также привлекает покупателей.

Бонусная программа от цветочного магазина Grand Flora

В онлайн-магазине действует программа лояльности под названием «Накопительная система Гранд Флора». Она предусматривает начисление кэшбэка в размере 5% от стоимости товара, причем его дают уже на первый заказ. Баллы выдаются только после получения товара клиентом. В дальнейшем ими можно оплатить до 99% стоимости любой покупки. Для этого необходимо кликнуть по ссылке «Преобразовать бонусы» на странице оплаты. Преимущество программы лояльности магазина – бессрочное действие кэшбэка. Он не сгорает по прошествии определенного срока – баллы разрешается использовать в любое время с момента получения.

Как оплатить покупку

Магазин предлагает большой выбор способов оплаты:

банковские карты Visa, MasterCard и МИР;

платежные системы Qiwi, WebMoney и ЮMoney;

Евросеть и Связной;

сервис PayPal;

системы денежных переводов Western Union и Золотая Корона;

баланс сотовых операторов МТС, Мегафон, Билайн и TELE2.

Также есть возможность оплатить заказ в кассе любого банка. Это делается по предоставленной магазином квитанции или переводом на реквизиты компании. Кредитная организация может взимать комиссию за платежи.

Доступна покупка букета в рассрочку, которая предоставляется по карте Совкомбанка «Халва». Поскольку банк является партнером Grand Flora, срок возврата денег большой – до 24 месяцев. Проценты по этому кредитному предложению не начисляются.

Как получить букет

В Grand Flora действует только один способ доставки – курьерская. Это обусловлено спецификой товара: цветы быстро вянут и теряют привлекательность. Благодаря развитой сети филиалов и огромному количеству партнеров заказы доставляют почти во все города Российской Федерации и даже за рубеж. Причем речь идет не только о странах СНГ, но и об отдаленных государствах: Японии, Великобритании, Швеции и других. Стоимость услуги доставки рассчитывается индивидуально для каждого клиента и зависит от пункта назначения.

Как вернуть букет

От заказа можно отказаться в любое время до его исполнения. Причем даже тогда, когда букет уже сформирован – в этом случае его добавят в общий каталог. А вот возврат товара уже после получения возможен только в случае ненадлежащего качества (например, увядших или поврежденных цветов).

Чтобы вернуть заказ до принятия, необходимо обратиться в службу технической поддержки продавца. Это можно сделать любым доступным способом (горячая линия, чат в Viber или электронная почта). Специалисту саппорта надо сообщить о своем намерении, после этого заказ аннулируют.