  1. Главная
  2. Магазины
  3. Grand Flora

Спасибо за оценку!

56 оценок поставлено средняя 4.16

Промокоды Grand Flora на Октябрь

Акции и купоны Grand Flora на Октябрь 2021

7%
на всё

Промокод
Скидка 7% на ВСЁ с промокодом Grand Flora

Акция суммируется с другими скидками. Можно применить 1 раз каждому клиенту

Истекает через 159 дней

10%
купон

Скидка
Дисконт до 10% на букет из роз с промокодами Grand Flora
Истекает через 38 дней

40%
купон

Скидка
Купон Grand Flora: фруктовая корзина с конфетами с выгодой 40%
Истекает через 20 дней

23%
купон

Скидка
Подарки и цветы для мужчин с выгодой до 23% по купону Grand Flora
Истекает через 6 дней

15%
купон

Скидка
Букеты с дисконтом до 15% в подборке "Цветы для бабушки" по купону Grand Flora
Истекает через 34 дня

15%
купон

Скидка
По промокоду Grand Flora букет из роз и хризантем с выгодой 15%
Истекает через 25 дней

15%
купон

Скидка
Подпишись на рассылку и получи дисконт 15% на первый заказ
Истекает через 69 дней

12%
купон

Скидка
Сэкономь 12% при покупке букета Слова любви
Истекает через 8 дней

10%
купон

Скидка
Букеты в виде сердца с дисконтом до 10% по промокоду Гранд Флора
Истекает через 59 дней

10%
купон

Скидка
Цветы в коробке с выгодой до 10% по купону Grand Flora
Истекает через 54 дня

лучшее
предложение

Скидка
Выгодно: 17 роз по цене 15 с купоном Гранд Флора
Истекает через 8 дней

беспл
подарок

Скидка
Шоколад в подарок при покупке букета из хризантем, гербер и роз
Истекает через 8 дней

5%
купон

Скидка
По купону Grand Flora минус 5% на букет Солнечный день
Истекает через 8 дней

5%
купон

Скидка
Букет Долина мечтаний с выгодой 5%
Истекает через 8 дней

5%
купон

Скидка
Выгода 5% при покупке букета Прима
Истекает через 8 дней

Беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка в черте города Москва
Истекает через 32 дня

11=9
купон

Скидка
Букет из 11 разноцветных роз с декоративной зеленью по цене 9
Истекает через 32 дня

5%
купон

Скидка
Дисконт до 5% по купону Grand Flora на букеты с доставкой от 1000 до 2000 рублей
Истекает через 19 дней

2806Р
купон

Скидка
Акция: по купону Grand Flora 9 роз по цене 7 от 2806 рублей
Истекает через 34 дня

15=13
купон

Скидка
Покупай 15 роз по цене 13 от 4216 рублей по промокоду Grand Flora
Истекает через 54 дня

7%
на всё

Промокод
Скидка 7% на ВСЁ с промокодом Grand Flora

Акция суммируется с другими скидками. Можно применить 1 раз каждому клиенту

Истекает через 159 дней

10%
купон

Скидка
Дисконт до 10% на букет из роз с промокодами Grand Flora
Истекает через 38 дней

40%
купон

Скидка
Купон Grand Flora: фруктовая корзина с конфетами с выгодой 40%
Истекает через 20 дней

23%
купон

Скидка
Подарки и цветы для мужчин с выгодой до 23% по купону Grand Flora
Истекает через 6 дней

15%
купон

Скидка
Букеты с дисконтом до 15% в подборке "Цветы для бабушки" по купону Grand Flora
Истекает через 34 дня

15%
купон

Скидка
По промокоду Grand Flora букет из роз и хризантем с выгодой 15%
Истекает через 25 дней

15%
купон

Скидка
Подпишись на рассылку и получи дисконт 15% на первый заказ
Истекает через 69 дней

12%
купон

Скидка
Сэкономь 12% при покупке букета Слова любви
Истекает через 8 дней

10%
купон

Скидка
Букеты в виде сердца с дисконтом до 10% по промокоду Гранд Флора
Истекает через 59 дней

10%
купон

Скидка
Цветы в коробке с выгодой до 10% по купону Grand Flora
Истекает через 54 дня

лучшее
предложение

Скидка
Выгодно: 17 роз по цене 15 с купоном Гранд Флора
Истекает через 8 дней

беспл
подарок

Скидка
Шоколад в подарок при покупке букета из хризантем, гербер и роз
Истекает через 8 дней

5%
купон

Скидка
По купону Grand Flora минус 5% на букет Солнечный день
Истекает через 8 дней

5%
купон

Скидка
Букет Долина мечтаний с выгодой 5%
Истекает через 8 дней

5%
купон

Скидка
Выгода 5% при покупке букета Прима
Истекает через 8 дней

Беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка в черте города Москва
Истекает через 32 дня

11=9
купон

Скидка
Букет из 11 разноцветных роз с декоративной зеленью по цене 9
Истекает через 32 дня

5%
купон

Скидка
Дисконт до 5% по купону Grand Flora на букеты с доставкой от 1000 до 2000 рублей
Истекает через 19 дней

2806Р
купон

Скидка
Акция: по купону Grand Flora 9 роз по цене 7 от 2806 рублей
Истекает через 34 дня

15=13
купон

Скидка
Покупай 15 роз по цене 13 от 4216 рублей по промокоду Grand Flora
Истекает через 54 дня

Похожие промокоды

AllTime

-60%

Акция

Найди лучшую ручку в подарок со скидкой до 60%

Московский ювелирный завод

-25%

Акция

Цепочки на шею из платины в ассортименте с дисконтом до 25%

Bestwatch

-15%

Акция

Наручные часы Atto Verticale с дисконтом до 15% по промокоду Bestwatch

Адамас

-20%

Акция

Воспользуйтесь выгодой 20% на все украшения категории «Цепи»

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

5%
на всё

Промокод
Минус 5% на ВСЁ с купоном Grand Flora

Суммируется с остальными скидками. Можно применять 1 раз каждому клиенту

5%
купон

Скидка
Букет Амур из высоких эквадорских роз с дисконтом 5% по купону Grand Flora

1379Р
купон

Скидка
Выберете букеты коллегам от 1379 рублей по купону Grand Flora

Популярные магазины

Скидки, акции, промокоды и купоны Grand Flora

Здесь собрана подробная информация о действующих скидках, бонусах, купонах и промокодах Grand Flora. Также тут можно найти детальные сведения о программе лояльности компании. Гранд Флора – международная служба по доставке цветов. Она сотрудничает с огромным количеством цветочных сал ... онов, поэтому букет можно заказать в любую точку страны и даже за рубеж. Выбор огромный – в каталоге продавца найдутся композиции на любой вкус.


Посетить Grand Flora
Контакты Grand Flora

Юридический адрес:
Адрес: ул. Нижегородская, 29/33, Москва.

Электронная почта:
info@grand-flora.ru

Телефон:
8 (800) 333-01-95

Соц. сети:

vkinstagram

Спасибо за оценку!

56 оценок поставлено средняя 4.16

Скидки, акции, промокоды и купоны Grand Flora

Здесь собрана подробная информация о действующих скидках, бонусах, купонах и промокодах Grand Flora. Также тут можно найти детальные сведения о программе лояльности компании. Гранд Флора – международная служба по доставке цветов. Она сотрудничает с огромным количеством цветочных сал ... онов, поэтому букет можно заказать в любую точку страны и даже за рубеж. Выбор огромный – в каталоге продавца найдутся композиции на любой вкус.


Посетить Grand Flora
Контакты Grand Flora

Юридический адрес:
Адрес: ул. Нижегородская, 29/33, Москва.

Электронная почта:
info@grand-flora.ru

Телефон:
8 (800) 333-01-95

Соц. сети:

vkinstagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Grand Flora

Информация о компании Grand Flora

История Гранд Флора началась в 2008 году с запуска относительно небольшого сервиса по доставке цветов, который работал в Москве и Московской области. Постепенно компания стала расширяться и вышла за пределы столицы, открыв представительства в соседних регионах. Благодаря сотрудничеству с ведущими российскими и международными поставщиками цветов и команде квалифицированных флористов Grand Flora быстро завоевала популярность.

Сейчас компания предлагает огромный выбор букетов и цветочных композиций. При этом она может похвастаться не только превосходным ассортиментом, но и ценами: минимальная стоимость товара составляет 1000–1500 рублей. Сэкономить на покупках в Grand Flora можно с помощью фирменных купонов и промокодов продавца.

Самые популярные товары в онлайн-магазине Гранд Флора

Чаще всего в магазине заказывают розы – как отдельно, так и в составе букетов, композиций. Выбор этих цветов поистине огромен: представлены сорта всевозможных оттенков из всех уголков мира. Второе место по популярности занимают небольшие цветочные подборки, в состав которых могут входить самые разные цветы: лилии, ромашки, хризантемы и другие. Обычно они превосходно, со вкусом и по-настоящему оригинально оформлены. И при этом предлагаются за относительно небольшую цену, что также привлекает покупателей.

Бонусная программа от цветочного магазина Grand Flora

В онлайн-магазине действует программа лояльности под названием «Накопительная система Гранд Флора». Она предусматривает начисление кэшбэка в размере 5% от стоимости товара, причем его дают уже на первый заказ. Баллы выдаются только после получения товара клиентом. В дальнейшем ими можно оплатить до 99% стоимости любой покупки. Для этого необходимо кликнуть по ссылке «Преобразовать бонусы» на странице оплаты. Преимущество программы лояльности магазина – бессрочное действие кэшбэка. Он не сгорает по прошествии определенного срока – баллы разрешается использовать в любое время с момента получения.

Как оплатить покупку

Магазин предлагает большой выбор способов оплаты:

  • банковские карты Visa, MasterCard и МИР;

  • платежные системы Qiwi, WebMoney и ЮMoney;

  • Евросеть и Связной;

  • сервис PayPal;

  • системы денежных переводов Western Union и Золотая Корона;

  • баланс сотовых операторов МТС, Мегафон, Билайн и TELE2.

Также есть возможность оплатить заказ в кассе любого банка. Это делается по предоставленной магазином квитанции или переводом на реквизиты компании. Кредитная организация может взимать комиссию за платежи.

Доступна покупка букета в рассрочку, которая предоставляется по карте Совкомбанка «Халва». Поскольку банк является партнером Grand Flora, срок возврата денег большой – до 24 месяцев. Проценты по этому кредитному предложению не начисляются.

Как получить букет

В Grand Flora действует только один способ доставки – курьерская. Это обусловлено спецификой товара: цветы быстро вянут и теряют привлекательность. Благодаря развитой сети филиалов и огромному количеству партнеров заказы доставляют почти во все города Российской Федерации и даже за рубеж. Причем речь идет не только о странах СНГ, но и об отдаленных государствах: Японии, Великобритании, Швеции и других. Стоимость услуги доставки рассчитывается индивидуально для каждого клиента и зависит от пункта назначения.

Как вернуть букет

От заказа можно отказаться в любое время до его исполнения. Причем даже тогда, когда букет уже сформирован – в этом случае его добавят в общий каталог. А вот возврат товара уже после получения возможен только в случае ненадлежащего качества (например, увядших или поврежденных цветов).

Чтобы вернуть заказ до принятия, необходимо обратиться в службу технической поддержки продавца. Это можно сделать любым доступным способом (горячая линия, чат в Viber или электронная почта). Специалисту саппорта надо сообщить о своем намерении, после этого заказ аннулируют.

Как активировать купон или промокод на сайте Grand Flora

Чтобы активировать промокод на скидку, необходимо сделать следующее:

  1. Найти на этом сайте действующий код.

  2. Скопировать его.

  3. Перейти на ресурс Grand Flora.

  4. Выбрать букет.

  5. Нажать «Добавить в корзину».

  6. Найти на странице оформления заказа поле для промокода.

  7. Вставить туда ранее скопированные цифры.

  8. Нажать «Добавить».

  9. Завершить покупку.

Теперь при переходе в раздел оплаты цена будет выставлена уже с учетом скидки. Ее размер определяется номиналом примененного кода, который может отличаться.

 

Некоторые купоны не содержат промокодов, из-за чего процедура их активации отличается. Чтобы воспользоваться правом на скидку, необходимо выбрать нужное предложение с этой страницы, кликнуть по нему, дождаться переадресации на сайт продавца и оформить заказ. Цена к оплате в этом случае будет уменьшена автоматически.

Часто задаваемые вопросы про Grand Flora

★ Можно ли заказать букет оригинального дизайна?

Да, для заказа доступны не только композиции из каталога. Чтобы получить индивидуальную, нужно перейти в соответствующий раздел сайта и заполнить анкету. После этого с клиентом свяжется менеджер компании и уточнит, какие цветы он хочет видеть в составе букета и каковы его пожелания. Дальнейший алгоритм заказа не отличается от стандартного.

★ Как отфильтровать предложения магазина по стоимости?

Там есть специальный пункт, он так и называется «По цене». Сортировать позиции каталога можно по 4 категориям: от 1000 до 2000, от 2000 до 4000, от 4000 до 6000 и свыше 6000 рублей.

★ Что такое VIP-букеты?

Это композиции, для которых использовались цветы класса люкс и премиальные материалы. Цены на них немаленькие, как правило, от 7000 рублей и выше.

★ Разрешается ли заказывать отдельные цветы, а не букеты?

Да, такая возможность присутствует, даже есть специальный раздел каталога. Никаких ограничений по количеству нет. Можно купить хоть 1, хоть 50 цветов – здесь все зависит только от наличия соответствующего товара.

★ Можно ли рассчитаться за покупку в валюте?

Да, кроме российских рублей, к оплате принимаются доллары США.

Лучшие промокоды Grand Flora

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодСкидка 7% на ВСЁ с промокодом Grand Flora7DA***
СкидкаДисконт до 10% на букет из роз с промокодами Grand Floraне требуется
СкидкаКупон Grand Flora: фруктовая корзина с конфетами с выгодой 40%не требуется
СкидкаПодарки и цветы для мужчин с выгодой до 23% по купону Grand Floraне требуется
СкидкаБукеты с дисконтом до 15% в подборке "Цветы для бабушки" по купону Grand Floraне требуется
СкидкаПо промокоду Grand Flora букет из роз и хризантем с выгодой 15%не требуется
СкидкаПодпишись на рассылку и получи дисконт 15% на первый заказне требуется
СкидкаСэкономь 12% при покупке букета Слова любвине требуется
СкидкаБукеты в виде сердца с дисконтом до 10% по промокоду Гранд Флоране требуется
СкидкаЦветы в коробке с выгодой до 10% по купону Grand Floraне требуется
СкидкаВыгодно: 17 роз по цене 15 с купоном Гранд Флоране требуется
СкидкаШоколад в подарок при покупке букета из хризантем, гербер и розне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.