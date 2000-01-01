56 оценок поставлено средняя 4.16
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10%
купон
40%
купон
23%
купон
15%
купон
15%
купон
15%
купон
12%
купон
10%
купон
10%
купон
лучшее
предложение
беспл
подарок
5%
купон
5%
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5%
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Здесь собрана подробная информация о действующих скидках, бонусах, купонах и промокодах Grand Flora. Также тут можно найти детальные сведения о программе лояльности компании. Гранд Флора – международная служба по доставке цветов. Она сотрудничает с огромным количеством цветочных сал ... онов, поэтому букет можно заказать в любую точку страны и даже за рубеж. Выбор огромный – в каталоге продавца найдутся композиции на любой вкус.
Юридический адрес:
Адрес: ул. Нижегородская, 29/33, Москва.
Электронная почта:
info@grand-flora.ru
Телефон:
8 (800) 333-01-95
Соц. сети:
56 оценок поставлено средняя 4.16
Здесь собрана подробная информация о действующих скидках, бонусах, купонах и промокодах Grand Flora. Также тут можно найти детальные сведения о программе лояльности компании. Гранд Флора – международная служба по доставке цветов. Она сотрудничает с огромным количеством цветочных сал ... онов, поэтому букет можно заказать в любую точку страны и даже за рубеж. Выбор огромный – в каталоге продавца найдутся композиции на любой вкус.
Юридический адрес:
Адрес: ул. Нижегородская, 29/33, Москва.
Электронная почта:
info@grand-flora.ru
Телефон:
8 (800) 333-01-95
Соц. сети:
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История Гранд Флора началась в 2008 году с запуска относительно небольшого сервиса по доставке цветов, который работал в Москве и Московской области. Постепенно компания стала расширяться и вышла за пределы столицы, открыв представительства в соседних регионах. Благодаря сотрудничеству с ведущими российскими и международными поставщиками цветов и команде квалифицированных флористов Grand Flora быстро завоевала популярность.
Сейчас компания предлагает огромный выбор букетов и цветочных композиций. При этом она может похвастаться не только превосходным ассортиментом, но и ценами: минимальная стоимость товара составляет 1000–1500 рублей. Сэкономить на покупках в Grand Flora можно с помощью фирменных купонов и промокодов продавца.
Чаще всего в магазине заказывают розы – как отдельно, так и в составе букетов, композиций. Выбор этих цветов поистине огромен: представлены сорта всевозможных оттенков из всех уголков мира. Второе место по популярности занимают небольшие цветочные подборки, в состав которых могут входить самые разные цветы: лилии, ромашки, хризантемы и другие. Обычно они превосходно, со вкусом и по-настоящему оригинально оформлены. И при этом предлагаются за относительно небольшую цену, что также привлекает покупателей.
В онлайн-магазине действует программа лояльности под названием «Накопительная система Гранд Флора». Она предусматривает начисление кэшбэка в размере 5% от стоимости товара, причем его дают уже на первый заказ. Баллы выдаются только после получения товара клиентом. В дальнейшем ими можно оплатить до 99% стоимости любой покупки. Для этого необходимо кликнуть по ссылке «Преобразовать бонусы» на странице оплаты. Преимущество программы лояльности магазина – бессрочное действие кэшбэка. Он не сгорает по прошествии определенного срока – баллы разрешается использовать в любое время с момента получения.
Магазин предлагает большой выбор способов оплаты:
банковские карты Visa, MasterCard и МИР;
платежные системы Qiwi, WebMoney и ЮMoney;
Евросеть и Связной;
сервис PayPal;
системы денежных переводов Western Union и Золотая Корона;
баланс сотовых операторов МТС, Мегафон, Билайн и TELE2.
Также есть возможность оплатить заказ в кассе любого банка. Это делается по предоставленной магазином квитанции или переводом на реквизиты компании. Кредитная организация может взимать комиссию за платежи.
Доступна покупка букета в рассрочку, которая предоставляется по карте Совкомбанка «Халва». Поскольку банк является партнером Grand Flora, срок возврата денег большой – до 24 месяцев. Проценты по этому кредитному предложению не начисляются.
В Grand Flora действует только один способ доставки – курьерская. Это обусловлено спецификой товара: цветы быстро вянут и теряют привлекательность. Благодаря развитой сети филиалов и огромному количеству партнеров заказы доставляют почти во все города Российской Федерации и даже за рубеж. Причем речь идет не только о странах СНГ, но и об отдаленных государствах: Японии, Великобритании, Швеции и других. Стоимость услуги доставки рассчитывается индивидуально для каждого клиента и зависит от пункта назначения.
От заказа можно отказаться в любое время до его исполнения. Причем даже тогда, когда букет уже сформирован – в этом случае его добавят в общий каталог. А вот возврат товара уже после получения возможен только в случае ненадлежащего качества (например, увядших или поврежденных цветов).
Чтобы вернуть заказ до принятия, необходимо обратиться в службу технической поддержки продавца. Это можно сделать любым доступным способом (горячая линия, чат в Viber или электронная почта). Специалисту саппорта надо сообщить о своем намерении, после этого заказ аннулируют.
Чтобы активировать промокод на скидку, необходимо сделать следующее:
Найти на этом сайте действующий код.
Скопировать его.
Перейти на ресурс Grand Flora.
Выбрать букет.
Нажать «Добавить в корзину».
Найти на странице оформления заказа поле для промокода.
Вставить туда ранее скопированные цифры.
Нажать «Добавить».
Завершить покупку.
Теперь при переходе в раздел оплаты цена будет выставлена уже с учетом скидки. Ее размер определяется номиналом примененного кода, который может отличаться.
Некоторые купоны не содержат промокодов, из-за чего процедура их активации отличается. Чтобы воспользоваться правом на скидку, необходимо выбрать нужное предложение с этой страницы, кликнуть по нему, дождаться переадресации на сайт продавца и оформить заказ. Цена к оплате в этом случае будет уменьшена автоматически.
Да, для заказа доступны не только композиции из каталога. Чтобы получить индивидуальную, нужно перейти в соответствующий раздел сайта и заполнить анкету. После этого с клиентом свяжется менеджер компании и уточнит, какие цветы он хочет видеть в составе букета и каковы его пожелания. Дальнейший алгоритм заказа не отличается от стандартного.
Там есть специальный пункт, он так и называется «По цене». Сортировать позиции каталога можно по 4 категориям: от 1000 до 2000, от 2000 до 4000, от 4000 до 6000 и свыше 6000 рублей.
Это композиции, для которых использовались цветы класса люкс и премиальные материалы. Цены на них немаленькие, как правило, от 7000 рублей и выше.
Да, такая возможность присутствует, даже есть специальный раздел каталога. Никаких ограничений по количеству нет. Можно купить хоть 1, хоть 50 цветов – здесь все зависит только от наличия соответствующего товара.
Да, кроме российских рублей, к оплате принимаются доллары США.
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