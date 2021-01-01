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2 оценки поставлены средняя 3

Промокоды Grohe на Октябрь

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10%
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Скидка
Получите скидку 10% при покупке 2-х любых товаров по купону Grohe

Территория проведения акции - Российская Федерация.

Истекает через 8 дней

Беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей по купону Grohe
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Скидочные купоны интернет-магазина Grohe

Немецкий производитель премиальной сантехники Грое предлагает новаторскую практичную сантехнику с лаконичным дизайном, длительным сроком эксплуатации и инновационным антибактериальным покрытием. В каталоге Grohe представлены тысячи позиций, среди которых сотни бестселлеров: латунные ... , стальные и металлические смесители и лейки, арматура, керамические ванны, биде и писсуары, унитазы, раковины и другие товары. В рубрике «Распродажа» сотни товаров со скидками. А чтобы получить дисконт на изделия, продающиеся по полной цене, достаточно ввести промокод от Grohe, который можно найти на этой странице.


Посетить Grohe
Контакты Grohe

Юридический адрес:
Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 42, стр. 1

Телефон:
8 (800) 350-24-67

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 3

Скидочные купоны интернет-магазина Grohe

Немецкий производитель премиальной сантехники Грое предлагает новаторскую практичную сантехнику с лаконичным дизайном, длительным сроком эксплуатации и инновационным антибактериальным покрытием. В каталоге Grohe представлены тысячи позиций, среди которых сотни бестселлеров: латунные ... , стальные и металлические смесители и лейки, арматура, керамические ванны, биде и писсуары, унитазы, раковины и другие товары. В рубрике «Распродажа» сотни товаров со скидками. А чтобы получить дисконт на изделия, продающиеся по полной цене, достаточно ввести промокод от Grohe, который можно найти на этой странице.


Посетить Grohe
Контакты Grohe

Юридический адрес:
Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 42, стр. 1

Телефон:
8 (800) 350-24-67

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Grohe

Об интернет-магазине Grohe

Ведущий мировой бренд комплексных сантехнических решений для ванных и кухонь Grohe, основанный в 1936 году в Германии, сегодня располагает представительствами в 15 странах мира. Производитель выпускает на рынок инновационную, конструктивно продуманную сантехнику, которая отличается практичностью, актуальным дизайном, долговечным качеством и уникальными функциями, которые превращают принятие душа в спа-процедуру.

Компания Grohe располагает собственным центром дизайна, где разрабатывает смесители, лейки, аксессуары и другие сантехнические элементы. Компания удостаивалась престижных наград в сфере дизайна: Red Dot, Good Design Awards и других. 

В России работает официальное представительство, торговые залы, интернет-магазин и сервисный центр Grohe. Благодаря этому премиальная немецкая сантехника доступна клиентам любого населенного пункта РФ. Ритейлер постоянно проводит акции и дарит промокоды на скидку, позволяющие сэкономить тысячи рублей на оснащении ванной комнаты, туалета и кухни.

Популярные товары онлайн-магазина

Популярностью среди клиентов Grohe пользуются хромированные смесители для раковин, ванн, моек и биде. В ассортименте есть встраиваемые модели, изделия с термостатом и смесители с датчиками движения. Всего представлено несколько сотен моделей из латуни, полимерного материала, металла и стали в разных оттенках и дизайнерских решениях.

Еще одна востребованная категория — керамика. Раковины, ванны, унитазы, писсуары и биде Grohe с гигиеническим покрытием отличаются выверенными линиями, лаконичным премиальным дизайном, функциональностью, удобством и экологичностью.

Кроме перечисленных изделий, в онлайн-магазине можно купить душевые комплекты, приспособления для фильтрации, охлаждения, кипячения и газирования воды, а также арматуру, готовые комплекты для кухни и другие сантехнические элементы.

Партнерская программа

Каждый зарегистрированный пользователь сайта может стать партнером компании и получать вознаграждения за продвижение товаров бренда в личном блоге, социальных сетях и мессенджерах. Для этого пользователю даются реферальные ссылки, которыми он может делиться с подписчиками и друзьями в отзывах, статьях, видео, постах и личных сообщениях. Если, перейдя по ссылке, новый клиент совершит и оплатит заказ, партнеру начислится до 7,5% от суммы покупки.

Отследить заказы, сделанные по его реферальным ссылкам, пользователь сможет в кабинете партнера. Вывод вознаграждений возможен на банковскую карту, QIWI-кошелек или расчетный счет.

Способы оплаты в магазине Грое

Оплатить заказ можно при оформлении покупки платежной картой онлайн на сайте магазина. Также допустима оплата наличными и безналичным способом, в том числе через сервисы Visa payWave, MasterCard, PayPass, Apple Pay и Samsung Pay в момент курьерской доставки или при самовывозе. Безналичный расчет при получении возможен только для клиентов из Москвы.

Для тех, кто не может оплатить всю сумму единовременно, предусмотрены варианты кредита без переплаты от Тинькофф Банка и Сбербанка. Чтобы получить рассрочку на заказ, нужно выбрать соответствующую опцию при оформлении заказа и подать заявку на сайте выбранного банка.

Условия доставки

Интернет-магазин располагает собственной курьерской службой, которая доставляет заказы в пределах МКАД г. Москвы. При покупке от установленной суммы покупка доставляется бесплатно по Москве и отдельным городам России.

Для тех, кто хочет забрать товар самостоятельно, предусмотрен пункт самовывоза в Москве, куда доставляются заказы в день оформления совершенно бесплатно. Доставка покупок за линию МКАД и по регионам России производится партнерскими транспортными службами Boxberry, Dostavka-Club, DPD и EMS Почта России. В населенные пункты, в которых нет отделения курьерской службы, заказы доставляются до ближайшего отделения Почты России. 

Для клиентов, проживающих за пределами МКАД и в регионах, оплата при получении допустима, если общая сумма покупки не превышает 30 000 рублей, а в заказе нет керамических изделий и систем инсталляции. В других случаях заказы отправляются только после предоплаты.

Возврат неподошедшего или дефектного товара

Отказаться от покупки в онлайн-магазине Grohe можно в любой момент до передачи заказа. После получения товара покупателю предоставляется 100 дней, в течение которых можно сделать возврат. При этом важно, чтобы возвращаемый товар был в полной комплектации, с сохраненным товарным видом, свойствами и без следов эксплуатации. Магазин принимает к возврату товар в целой оригинальной упаковке с пломбами, ярлыками и отгрузочными документами. Для оформления возврата необходимо обратиться к консультантам Grohe по телефону, указанному на сайте интернет-магазина.

Обратное перечисление денег производится в течение десяти дней с даты оформления возврата товара. Точный срок зависит от внутренних бизнес-процессов платежных систем и может достигать тридцати рабочих дней.

Как активировать скидку по купону от Грое

Чтобы принять участие в акции или активировать промокод на скидку, необходимо:

  1. Выбрать нужный купон и кликнуть по спецпредложению. Если для получения скидки нужен промокод, он скопируется автоматически. 

  2. Перейти в каталог интернет-магазина и добавить товар в корзину.

  3. Вставить промокод в специальное поле и нажать «Применить».

  1. Убедиться, что цена снизилась на номинал промокода, и оформить покупку, заполнив карточку заказа.

Если промокод не активируется, нужно проверить товар на соответствие условиям кода. Возможно, на выбранную позицию уже действует максимально возможная скидка.

Часто задаваемые вопросы про Grohe

★ Каков срок гарантии на изделия?

Срок гарантии зависит от товарной группы. Гарантийные условия на разные категории товара можно посмотреть на сайте Grohe.

★ Магазин вернет деньги, если изделие оказалось бракованным?

Да. Если после проведения осмотра специалист сервисного центра подтвердит дефект.

★ Сколько стоит ремонт изделия после окончания срока гарантии?

В каждом конкретном случае стоимость ремонта определяет сервисный центр.

★ Где взять промокод на скидку?

На этом сайте систематически появляются актуальные промокоды магазина Грое. Чтобы получать индивидуальные коды, следует подписаться на спецпредложения интернет-магазина на сайте Грое.

★ Как узнать цену доставки до конкретного адреса?

Стоимость доставки отобразится в карточке заказа после заполнения всех граф.

Лучшие промокоды Grohe

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаДисконт до 69% по купону Grohe в разделе "распродажа"не требуется
СкидкаGrohe скидка 20% на всю корзину при покупке любой душевой системыне требуется
СкидкаВыгода до 59% при покупке товаров в поврежденной упаковкене требуется
СкидкаПодборка редких товаров со скидкой до 54% по купону Groheне требуется
СкидкаДисконт до 60% на ручные, верхние и боковые души по купону Groheне требуется
СкидкаОбновленная керамика для ванных комнат: дисконт до 53% на раковиныне требуется
СкидкаДушевые системы и гарнитуры с выгодой до 51% по купону Groheне требуется
СкидкаПолучите выгоду до 50% при покупке встраиваемых смесителей и термостатовне требуется
СкидкаСмесители и мойки для кухни с выгодой до 41% по купону Groheне требуется
СкидкаЭкономь 20% при покупке 4 и более товаров по промокоду Groheне требуется
СкидкаПо купону Grohe выгода 15% при заказе 3-х товаровне требуется

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