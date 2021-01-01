Об интернет-магазине Grohe

Ведущий мировой бренд комплексных сантехнических решений для ванных и кухонь Grohe, основанный в 1936 году в Германии, сегодня располагает представительствами в 15 странах мира. Производитель выпускает на рынок инновационную, конструктивно продуманную сантехнику, которая отличается практичностью, актуальным дизайном, долговечным качеством и уникальными функциями, которые превращают принятие душа в спа-процедуру.

Компания Grohe располагает собственным центром дизайна, где разрабатывает смесители, лейки, аксессуары и другие сантехнические элементы. Компания удостаивалась престижных наград в сфере дизайна: Red Dot, Good Design Awards и других.

В России работает официальное представительство, торговые залы, интернет-магазин и сервисный центр Grohe. Благодаря этому премиальная немецкая сантехника доступна клиентам любого населенного пункта РФ. Ритейлер постоянно проводит акции и дарит промокоды на скидку, позволяющие сэкономить тысячи рублей на оснащении ванной комнаты, туалета и кухни.

Популярные товары онлайн-магазина

Популярностью среди клиентов Grohe пользуются хромированные смесители для раковин, ванн, моек и биде. В ассортименте есть встраиваемые модели, изделия с термостатом и смесители с датчиками движения. Всего представлено несколько сотен моделей из латуни, полимерного материала, металла и стали в разных оттенках и дизайнерских решениях.

Еще одна востребованная категория — керамика. Раковины, ванны, унитазы, писсуары и биде Grohe с гигиеническим покрытием отличаются выверенными линиями, лаконичным премиальным дизайном, функциональностью, удобством и экологичностью.

Кроме перечисленных изделий, в онлайн-магазине можно купить душевые комплекты, приспособления для фильтрации, охлаждения, кипячения и газирования воды, а также арматуру, готовые комплекты для кухни и другие сантехнические элементы.

Партнерская программа

Каждый зарегистрированный пользователь сайта может стать партнером компании и получать вознаграждения за продвижение товаров бренда в личном блоге, социальных сетях и мессенджерах. Для этого пользователю даются реферальные ссылки, которыми он может делиться с подписчиками и друзьями в отзывах, статьях, видео, постах и личных сообщениях. Если, перейдя по ссылке, новый клиент совершит и оплатит заказ, партнеру начислится до 7,5% от суммы покупки.

Отследить заказы, сделанные по его реферальным ссылкам, пользователь сможет в кабинете партнера. Вывод вознаграждений возможен на банковскую карту, QIWI-кошелек или расчетный счет.

Способы оплаты в магазине Грое

Оплатить заказ можно при оформлении покупки платежной картой онлайн на сайте магазина. Также допустима оплата наличными и безналичным способом, в том числе через сервисы Visa payWave, MasterCard, PayPass, Apple Pay и Samsung Pay в момент курьерской доставки или при самовывозе. Безналичный расчет при получении возможен только для клиентов из Москвы.

Для тех, кто не может оплатить всю сумму единовременно, предусмотрены варианты кредита без переплаты от Тинькофф Банка и Сбербанка. Чтобы получить рассрочку на заказ, нужно выбрать соответствующую опцию при оформлении заказа и подать заявку на сайте выбранного банка.

Условия доставки

Интернет-магазин располагает собственной курьерской службой, которая доставляет заказы в пределах МКАД г. Москвы. При покупке от установленной суммы покупка доставляется бесплатно по Москве и отдельным городам России.

Для тех, кто хочет забрать товар самостоятельно, предусмотрен пункт самовывоза в Москве, куда доставляются заказы в день оформления совершенно бесплатно. Доставка покупок за линию МКАД и по регионам России производится партнерскими транспортными службами Boxberry, Dostavka-Club, DPD и EMS Почта России. В населенные пункты, в которых нет отделения курьерской службы, заказы доставляются до ближайшего отделения Почты России.

Для клиентов, проживающих за пределами МКАД и в регионах, оплата при получении допустима, если общая сумма покупки не превышает 30 000 рублей, а в заказе нет керамических изделий и систем инсталляции. В других случаях заказы отправляются только после предоплаты.

Возврат неподошедшего или дефектного товара

Отказаться от покупки в онлайн-магазине Grohe можно в любой момент до передачи заказа. После получения товара покупателю предоставляется 100 дней, в течение которых можно сделать возврат. При этом важно, чтобы возвращаемый товар был в полной комплектации, с сохраненным товарным видом, свойствами и без следов эксплуатации. Магазин принимает к возврату товар в целой оригинальной упаковке с пломбами, ярлыками и отгрузочными документами. Для оформления возврата необходимо обратиться к консультантам Grohe по телефону, указанному на сайте интернет-магазина.

Обратное перечисление денег производится в течение десяти дней с даты оформления возврата товара. Точный срок зависит от внутренних бизнес-процессов платежных систем и может достигать тридцати рабочих дней.