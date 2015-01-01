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1560Р
купон
34%
купон
23%
купон
20%
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20%
купон
13%
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Доставка - бесплатно!
222Р
купон
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Сервис доставки предлагает варианты продуктовых наборов для поддержания формы и похудения. Это сбалансированное питание, в его основе — высококачественные продукты проверенных поставщиков. Автоматизированное производство позволяет контролировать качество на всех этапах, готовить пол ... езные и вкусные блюда. Заказывать меню можно со скидкой, участвуя в акциях и применяя промокоды в Growfood. Постоянным покупателям сервис предлагает дополнительные выгоды в рамках программы лояльности.
Юридический адрес:
192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, дом 12, литер А, помещение 513
Телефон:
8 800 555-21-78
Соц. сети:
4 оценки поставлены средняя 4.75
Сервис доставки предлагает варианты продуктовых наборов для поддержания формы и похудения. Это сбалансированное питание, в его основе — высококачественные продукты проверенных поставщиков. Автоматизированное производство позволяет контролировать качество на всех этапах, готовить пол ... езные и вкусные блюда. Заказывать меню можно со скидкой, участвуя в акциях и применяя промокоды в Growfood. Постоянным покупателям сервис предлагает дополнительные выгоды в рамках программы лояльности.
Юридический адрес:
192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, дом 12, литер А, помещение 513
Телефон:
8 800 555-21-78
Соц. сети:
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Сервис доставки здорового питания был основан в 2015 году. Следующие 2 года компания активно привлекала инвестиции и расширяла линейку продуктовых наборов, а уже в 2019 году принялась за строительство собственного завода. Производство площадью 2,2 тыс. кв. м открылось в Колпино (Санкт-Петербург), и сейчас здесь работает 270 сотрудников. Большинство процессов автоматизировано, начиная от мойки овощей и заканчивая запечатыванием контейнеров с готовым продуктовым набором. Все производство делится на несколько зон, а каждый тип продуктов хранится с соответствующим температурным режимом и влажностью.
Ежедневно на заводе Growfood производится порядка 12 тонн полезной еды. Компания закупает продукты только у проверенных поставщиков и осуществляет контроль качества на всех этапах. Каждый компонент блюда, даже вода, имеет заключение о качестве и безопасности. Указание сроков годности контролирует соответствующее оборудование. Собственная информационная система компании позволяет вести учет продуктов и сотрудников, работающих с ней. Благодаря этому можно без труда посмотреть, кто и из каких ингредиентов приготовил конкретную порцию пищи. Все это обеспечивает высокое качество блюд и их отличный вкус.
Клиенты получают продуктовые наборы в контейнерах, остается только положить их в холодильник и разогреть перед применением. Компания доказывает, что для полноценного и сбалансированного питания необязательно проводить на кухне все свободное время.
Компания работает в Санкт-Петербурге, Мурманске, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Москве. Клиенты могут выбрать одно из типов меню — для похудения, сбалансированного питания или поддержания формы. В меню есть готовые программы питания с разным количеством калорий.
Наибольшей популярностью пользуются продуктовые наборы для поддержания веса и похудения. При первом заказе посетители нередко выбирают минимальное меню на 2 дня, а затем, попробовав блюда, переходят на недельную или месячную подписку. Для подбора оптимального плана при похудении понадобится указать свой возраст, пол, вес, уровень физической активности. После этого Growfood составит подходящее меню.
Список блюд в заказе можно корректировать, добавляя к готовой программе дополнительные ингредиенты. Кроме вариантов питания на целый день, клиенты могут заказывать отдельно завтраки или обеды, составлять индивидуальный план питания, исключать определенные ингредиенты и корректировать свое меню прямо в личном кабинете или приложении.
Пользователи сервиса могут участвовать в программе лояльности и получать дополнительные бонусные рубли за свои покупки. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте и оформить свой первый заказ. После его получения на счет пользователя начислятся бонусные рубли. Размер кэшбэка — до 50% от суммы заказа. Кроме того, получать бонусы можно за приглашение друзей, заполнение профиля, участие в акциях и другую активность на сайте. Баланс бонусного счета доступен в личном кабинете на сайте и профиле мобильного приложения.
Бонусные рубли можно использовать для следующих заказов, оплачивая ими до 50% стоимости как основного меню, так и дополнительных приемов пищи. Они доступны для использования в течение 3 месяцев, после чего аннулируются. О том, что срок действия баллов заканчивается, пользователей дополнительно уведомляют — отправляют письмо по указанному адресу электронной почты или сообщение на номер мобильного.
Покупателям доступна оплата онлайн, картами Visa, Мир и MasterCard, а также через сервисы Apple Pay и Google Pay при оформлении покупки на сайте. Деньги можно отдать и наличными курьеру при получении первой порции блюд.
Продуктовые наборы доставляются клиентам один раз в 2 дня собственной курьерской службой. Покупатель может выбрать удобное время доставки — в первой или во второй половине дня. В зависимости от удаленности адреса клиента, доставка может быть платной.
Покупатели могут приостановить получение продуктовых наборов. Об этом нужно сообщить не позднее 36 часов при утренней доставке и 24 часов — при вечерней. Кроме того, клиенты могут изменять интервалы доставки, связываться с курьером в личном кабинете и приложении.
Скидочные купоны сервиса Гроу Фуд позволяют заказывать питание со скидкой. Для снижения цены нужно скопировать цифро-буквенный код на этой странице. При клике по коду произойдет автоматическая переадресация на сайт сервиса доставки еды, и в это же время промокод скопируется в буфер обмена для дальнейшего использования. После этого клиенту останется:
Выбрать продуктовый набор из готовых программ и скорректировать его по своему вкусу, затем нажать кнопку «Хочу это меню».
Ввести свой номер телефона и нажать «Заказать».
Вставить проверочный код из СМС-сообщения.
Перейти к оформлению заказа и ввести промокод в соответствующее поле.
Выбрать удобный способ доставки и оплаты, а затем завершить оформление.
После приминеня кода купона цена товара пересчитается с учетом скидки, а в пункте конечной стоимости отобразится размер экономии. Применять промокоды могут как новые, так и постоянные клиенты сервиса доставки продуктовых наборов.
Все продукты компания закупает у проверенных поставщиков и дополнительно тестирует, перед тем как использовать ингредиенты для приготовления блюд.
Для этого можно применять коды, участвовать в акциях, программе лояльности и заказывать наборы не еженедельно, а на 1–2 месяца вперед.
Пользователи сервиса получают бонусы за каждый заказ и могут компенсировать ими часть следующих покупок.
Для этого нужно авторизоваться на сайте, переместить продуктовые наборы в корзину и ввести код в соответствующее поле.
В рамках некоторых акций можно получать скидки, а затем оплачивать часть цены баллами бонусной системы.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|По купону Grow Food всего 50 коробок со скидкой до 5000 рублей
|ADM***
|Промокод
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|ADM***
|Промокод
|Минус 1000 рублей на первый заказ от 6-ти дней по промокоду Grow food
|ADP***
|Промокод
|Оформите заказ до 22:59 и получите 2 дня еды в подарок по промокоду Grow Food
|EDA***
|Промокод
|Завтраки от 350 рублей в день + кэшбек до 50% по промокоду GrowFood
|BRE***
|Скидка
|Делайте заказы, копите кэшбэк и оплачивайте им до 50% стоимости заказов
|не требуется
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|Выгода 13% при заказе рациона для активного похудения на 12 дней по купону Grow food
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