  1. Главная
  2. Магазины
  3. Grow food

Спасибо за оценку!

4 оценки поставлены средняя 4.75

Промокоды Grow food на Октябрь

Акции и купоны Grow food на Октябрь 2021

5000Р
купон

Промокод
По купону Grow Food всего 50 коробок со скидкой до 5000 рублей
Истекает через 69 дней

1000Р
купон

Промокод
Закажи здоровую еду со скидкой от 1000 рублей по купону Grow Food
Истекает через 69 дней

1000Р
купон

Промокод
Минус 1000 рублей на первый заказ от 6-ти дней по промокоду Grow food

Требуется ввод промокода.

Истекает через 69 дней

Беспл
подарок

Промокод
Оформите заказ до 22:59 и получите 2 дня еды в подарок по промокоду Grow Food
Истекает через 69 дней

50%
cashback

Промокод
Завтраки от 350 рублей в день + кэшбек до 50% по промокоду GrowFood

Завтраки от 350 рублей в день / скидка от 10% до 20% в зависимости от рациона и количества дней + кэшбек до 50%.

Истекает через 59 дней

50%
купон

Скидка
Делайте заказы, копите кэшбэк и оплачивайте им до 50% стоимости заказов

1 виртуальный рубль = 1 рубль

Истекает через 66 дней

13%
купон

Скидка
Выгода 13% при заказе рациона для активного похудения на 12 дней по купону Grow food
Истекает через 19 дней

10000Р
купон

Скидка
Оформите подписку от Grow Food и получите дисконт до 10000 рублей

Также вы получите доступ к удобной понедельной оплате.

Истекает через 4 дня

1560Р
купон

Скидка
При заказе 12 дней питания скидка 1560 рублей на меню Fit
Истекает через 3 дня

34%
купон

Скидка
Программа для похудения Daily с выгодой до 34% с промокодом Grow food
Истекает через 33 дня

23%
купон

Скидка
Питание для комфортного похудения мужчинам со скидкой до 23% по промокоду grow food
Истекает через 8 дней

20%
купон

Скидка
Подписка 30 дней питания со скидкой до 20%
Истекает через 6 дней

20%
купон

Скидка
Рацион Breakfast на 30 дней с дисконтом 20%
Истекает через 10 дней

13%
купон

Скидка
Выгода при заказе рационов на 12 дней до 13%
Истекает через 33 дня

10%
купон

Скидка
Меню Express Fit со скидкой до 10% на 6 дней
Истекает через 10 дней

10%
купон

Скидка
Четырехразовое питание на ~1 400 ккал/день для тех, кто не занимается спортом, но заботится о своем ежедневном рационе на 6 дней с выгодой при оплате до 10%
Истекает через 31 день

690Р
купон

Скидка
Здоровое питание всего от 690 рублей в день по купону Grow food

Доставка - бесплатно!

Истекает через 69 дней

222Р
купон

Скидка
Не трать время на приготовление завтрака и экономь от 222 рублей
Истекает через 26 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Приглашайте друзей и получайте в 2 раза больше бонусов

Поделитесь ссылкой, указанной на сайте, с друзьями. Они получат скидку 1500 бонусов на первые три заказа (кроме завтраков и Detox), а вы – 1500 бонусов на свой счёт.

Истекает через 25 дней

10%
купон

Скидка
Получи скидку от 10% + кэшбек до 50% на линейку питания "Super Fit" Похудей быстро
Истекает через 59 дней

20%
купон

Скидка
Экономь до 20% и получи кэшбек до 50% на линейку питания "Fit" Похудей комфортно по купону Grow Food

Скидка от 10% до 20% в зависимости от рациона и количества дней + кэшбек до 50% на линейку питания для комфортного похудения.

Истекает через 59 дней

20%
купон

Скидка
Меню "Daily" Не готовь с выгодой до 20% + кэшбек до 50% по промокоду Grow food
Истекает через 59 дней

20%
купон

Скидка
Промокод Grow food: будь в форме со скидкой до 20% и кэшбеком до 50%

Получите скидку от 10% до 20% в зависимости от рациона и количества дней + кэшбек до 50% на линейку питания "Balance" Будь в форме.

Истекает через 59 дней

20%
купон

Скидка
Скидка до 20% на рацион "Power" Подкачайся по купону Grow food

Скидка от 10% до 20% в зависимости от рациона и количества дней и кэшбек до 50% на рацион "Power" Подкачайся.

Истекает через 59 дней

516Р
купон

Скидка
Готовый рацион на 6 дней с выгодой 516 рублей по программе "Не хочу готовить"
Истекает через 8 дней

5500 рублей
купон

Скидка
Детокс-программа на 900 ккал/день от 5500 рублей
Истекает через 11 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Эксклюзивное меню для быстрых перемен от Grow food и Adidas
Истекает через 11 дней

642Р
купон

Скидка
Сбалансированное питание для спортсменов в ассортименте от 642 рублей
Истекает через 31 день

5000Р
купон

Промокод
По купону Grow Food всего 50 коробок со скидкой до 5000 рублей
Истекает через 69 дней

1000Р
купон

Промокод
Закажи здоровую еду со скидкой от 1000 рублей по купону Grow Food
Истекает через 69 дней

1000Р
купон

Промокод
Минус 1000 рублей на первый заказ от 6-ти дней по промокоду Grow food

Требуется ввод промокода.

Истекает через 69 дней

Беспл
подарок

Промокод
Оформите заказ до 22:59 и получите 2 дня еды в подарок по промокоду Grow Food
Истекает через 69 дней

50%
cashback

Промокод
Завтраки от 350 рублей в день + кэшбек до 50% по промокоду GrowFood

Завтраки от 350 рублей в день / скидка от 10% до 20% в зависимости от рациона и количества дней + кэшбек до 50%.

Истекает через 59 дней

50%
купон

Скидка
Делайте заказы, копите кэшбэк и оплачивайте им до 50% стоимости заказов

1 виртуальный рубль = 1 рубль

Истекает через 66 дней

13%
купон

Скидка
Выгода 13% при заказе рациона для активного похудения на 12 дней по купону Grow food
Истекает через 19 дней

10000Р
купон

Скидка
Оформите подписку от Grow Food и получите дисконт до 10000 рублей

Также вы получите доступ к удобной понедельной оплате.

Истекает через 4 дня

1560Р
купон

Скидка
При заказе 12 дней питания скидка 1560 рублей на меню Fit
Истекает через 3 дня

34%
купон

Скидка
Программа для похудения Daily с выгодой до 34% с промокодом Grow food
Истекает через 33 дня

23%
купон

Скидка
Питание для комфортного похудения мужчинам со скидкой до 23% по промокоду grow food
Истекает через 8 дней

20%
купон

Скидка
Подписка 30 дней питания со скидкой до 20%
Истекает через 6 дней

20%
купон

Скидка
Рацион Breakfast на 30 дней с дисконтом 20%
Истекает через 10 дней

13%
купон

Скидка
Выгода при заказе рационов на 12 дней до 13%
Истекает через 33 дня

10%
купон

Скидка
Меню Express Fit со скидкой до 10% на 6 дней
Истекает через 10 дней

10%
купон

Скидка
Четырехразовое питание на ~1 400 ккал/день для тех, кто не занимается спортом, но заботится о своем ежедневном рационе на 6 дней с выгодой при оплате до 10%
Истекает через 31 день

690Р
купон

Скидка
Здоровое питание всего от 690 рублей в день по купону Grow food

Доставка - бесплатно!

Истекает через 69 дней

222Р
купон

Скидка
Не трать время на приготовление завтрака и экономь от 222 рублей
Истекает через 26 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Приглашайте друзей и получайте в 2 раза больше бонусов

Поделитесь ссылкой, указанной на сайте, с друзьями. Они получат скидку 1500 бонусов на первые три заказа (кроме завтраков и Detox), а вы – 1500 бонусов на свой счёт.

Истекает через 25 дней

10%
купон

Скидка
Получи скидку от 10% + кэшбек до 50% на линейку питания "Super Fit" Похудей быстро
Истекает через 59 дней

20%
купон

Скидка
Экономь до 20% и получи кэшбек до 50% на линейку питания "Fit" Похудей комфортно по купону Grow Food

Скидка от 10% до 20% в зависимости от рациона и количества дней + кэшбек до 50% на линейку питания для комфортного похудения.

Истекает через 59 дней

20%
купон

Скидка
Меню "Daily" Не готовь с выгодой до 20% + кэшбек до 50% по промокоду Grow food
Истекает через 59 дней

20%
купон

Скидка
Промокод Grow food: будь в форме со скидкой до 20% и кэшбеком до 50%

Получите скидку от 10% до 20% в зависимости от рациона и количества дней + кэшбек до 50% на линейку питания "Balance" Будь в форме.

Истекает через 59 дней

20%
купон

Скидка
Скидка до 20% на рацион "Power" Подкачайся по купону Grow food

Скидка от 10% до 20% в зависимости от рациона и количества дней и кэшбек до 50% на рацион "Power" Подкачайся.

Истекает через 59 дней

516Р
купон

Скидка
Готовый рацион на 6 дней с выгодой 516 рублей по программе "Не хочу готовить"
Истекает через 8 дней

5500 рублей
купон

Скидка
Детокс-программа на 900 ккал/день от 5500 рублей
Истекает через 11 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Эксклюзивное меню для быстрых перемен от Grow food и Adidas
Истекает через 11 дней

642Р
купон

Скидка
Сбалансированное питание для спортсменов в ассортименте от 642 рублей
Истекает через 31 день

Похожие промокоды

Глобус

-30%

Акция

Товары собственного производства Глобус с выгодой до 30%

Аленка

-20%

Акция

Печенье "Eco-botanica" дешевле на 20%

Tea

-80%

Акция

При покупке чая Curtis в пакетиках в ассортименте скидки до 80% по промокоду TEA.RU

Domino's Pizza

-1499Р

Акция

5 средних пицц всего за 1499 рублей

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

23%
купон

Скидка
Промокод grow food: дисконт до 23% на первый заказ

642Р
купон

Скидка
Сбалансированное питание для спортсменов с выгодой от 642 рублей

12351Р
купон

Скидка
Быстрое похудение и поддержание формы с выгодой до 12351 рубля

Беспл
подарок

Скидка
Программа "-2 кг за 2 дня" с кэшбэком 2% и 2 днями еды в подарок

Дарим 2 дополнительных дня еды к следующему заказу.

23%
купон

Скидка
Готовься к отпуску с питанием на каждый день и скидкой до 23%

516Р
купон

Скидка
Готовый рацион на 6 дней с выгодой 516 рублей по программе "Не хочу готовить"

Популярные магазины

Готовое ежедневное меню со скидкой в Growfood

Сервис доставки предлагает варианты продуктовых наборов для поддержания формы и похудения. Это сбалансированное питание, в его основе — высококачественные продукты проверенных поставщиков. Автоматизированное производство позволяет контролировать качество на всех этапах, готовить пол ... езные и вкусные блюда. Заказывать меню можно со скидкой, участвуя в акциях и применяя промокоды в Growfood. Постоянным покупателям сервис предлагает дополнительные выгоды в рамках программы лояльности.


Посетить Grow food
Контакты Grow food

Юридический адрес:
192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, дом 12, литер А, помещение 513

Телефон:
8 800 555-21-78

Соц. сети:

vkfacebook instagram

Спасибо за оценку!

4 оценки поставлены средняя 4.75

Готовое ежедневное меню со скидкой в Growfood

Сервис доставки предлагает варианты продуктовых наборов для поддержания формы и похудения. Это сбалансированное питание, в его основе — высококачественные продукты проверенных поставщиков. Автоматизированное производство позволяет контролировать качество на всех этапах, готовить пол ... езные и вкусные блюда. Заказывать меню можно со скидкой, участвуя в акциях и применяя промокоды в Growfood. Постоянным покупателям сервис предлагает дополнительные выгоды в рамках программы лояльности.


Посетить Grow food
Контакты Grow food

Юридический адрес:
192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, дом 12, литер А, помещение 513

Телефон:
8 800 555-21-78

Соц. сети:

vkfacebook instagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Grow food

Подробнее о сервисе Growfood

Сервис доставки здорового питания был основан в 2015 году. Следующие 2 года компания активно привлекала инвестиции и расширяла линейку продуктовых наборов, а уже в 2019 году принялась за строительство собственного завода. Производство площадью 2,2 тыс. кв. м открылось в Колпино (Санкт-Петербург), и сейчас здесь работает 270 сотрудников. Большинство процессов автоматизировано, начиная от мойки овощей и заканчивая запечатыванием контейнеров с готовым продуктовым набором. Все производство делится на несколько зон, а каждый тип продуктов хранится с соответствующим температурным режимом и влажностью.

Ежедневно на заводе Growfood производится порядка 12 тонн полезной еды. Компания закупает продукты только у проверенных поставщиков и осуществляет контроль качества на всех этапах. Каждый компонент блюда, даже вода, имеет заключение о качестве и безопасности. Указание сроков годности контролирует соответствующее оборудование. Собственная информационная система компании позволяет вести учет продуктов и сотрудников, работающих с ней. Благодаря этому можно без труда посмотреть, кто и из каких ингредиентов приготовил конкретную порцию пищи. Все это обеспечивает высокое качество блюд и их отличный вкус. 

Клиенты получают продуктовые наборы в контейнерах, остается только положить их в холодильник и разогреть перед применением. Компания доказывает, что для полноценного и сбалансированного питания необязательно проводить на кухне все свободное время.

Самые популярные продуктовые наборы сервиса

Компания работает в Санкт-Петербурге, Мурманске, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Москве. Клиенты могут выбрать одно из типов меню — для похудения, сбалансированного питания или поддержания формы. В меню есть готовые программы питания с разным количеством калорий.

Наибольшей популярностью пользуются продуктовые наборы для поддержания веса и похудения. При первом заказе посетители нередко выбирают минимальное меню на 2 дня, а затем, попробовав блюда, переходят на недельную или месячную подписку. Для подбора оптимального плана при похудении понадобится указать свой возраст, пол, вес, уровень физической активности. После этого Growfood составит подходящее меню.

Список блюд в заказе можно корректировать, добавляя к готовой программе дополнительные ингредиенты. Кроме вариантов питания на целый день, клиенты могут заказывать отдельно завтраки или обеды, составлять индивидуальный план питания, исключать определенные ингредиенты и корректировать свое меню прямо в личном кабинете или приложении.

Кэшбэк для постоянных клиентов сервиса

Пользователи сервиса могут участвовать в программе лояльности и получать дополнительные бонусные рубли за свои покупки. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте и оформить свой первый заказ. После его получения на счет пользователя начислятся бонусные рубли. Размер кэшбэка — до 50% от суммы заказа. Кроме того, получать бонусы можно за приглашение друзей, заполнение профиля, участие в акциях и другую активность на сайте. Баланс бонусного счета доступен в личном кабинете на сайте и профиле мобильного приложения.

Бонусные рубли можно использовать для следующих заказов, оплачивая ими до 50% стоимости как основного меню, так и дополнительных приемов пищи. Они доступны для использования в течение 3 месяцев, после чего аннулируются. О том, что срок действия баллов заканчивается, пользователей дополнительно уведомляют — отправляют письмо по указанному адресу электронной почты или сообщение на номер мобильного.

Оплата питания на сайте сервиса

Покупателям доступна оплата онлайн, картами Visa, Мир и MasterCard, а также через сервисы Apple Pay и Google Pay при оформлении покупки на сайте. Деньги можно отдать и наличными курьеру при получении первой порции блюд.

Доставка заказов

Продуктовые наборы доставляются клиентам один раз в 2 дня собственной курьерской службой. Покупатель может выбрать удобное время доставки — в первой или во второй половине дня. В зависимости от удаленности адреса клиента, доставка может быть платной.

Отказ от доставки и перенос сроков

Покупатели могут приостановить получение продуктовых наборов. Об этом нужно сообщить не позднее 36 часов при утренней доставке и 24 часов — при вечерней. Кроме того, клиенты могут изменять интервалы доставки, связываться с курьером в личном кабинете и приложении.

Как применить промокод на продуктовые наборы Growfood

Скидочные купоны сервиса Гроу Фуд позволяют заказывать питание со скидкой. Для снижения цены нужно скопировать цифро-буквенный код на этой странице. При клике по коду произойдет автоматическая переадресация на сайт сервиса доставки еды, и в это же время промокод скопируется в буфер обмена для дальнейшего использования. После этого клиенту останется:

  1. Выбрать продуктовый набор из готовых программ и скорректировать его по своему вкусу, затем нажать кнопку «Хочу это меню».

  1. Ввести свой номер телефона и нажать «Заказать».

  1. Вставить проверочный код из СМС-сообщения.

  1. Перейти к оформлению заказа и ввести промокод в соответствующее поле.

  2. Выбрать удобный способ доставки и оплаты, а затем завершить оформление.

После приминеня кода купона цена товара пересчитается с учетом скидки, а в пункте конечной стоимости отобразится размер экономии. Применять промокоды могут как новые, так и постоянные клиенты сервиса доставки продуктовых наборов.

Часто задаваемые вопросы про Grow food

★ Как можно быть уверенным в качестве продуктов Growfood?

Все продукты компания закупает у проверенных поставщиков и дополнительно тестирует, перед тем как использовать ингредиенты для приготовления блюд.

★ Как получать продуктовые наборы Growfood по самой низкой цене?

Для этого можно применять коды, участвовать в акциях, программе лояльности и заказывать наборы не еженедельно, а на 1–2 месяца вперед.

★ Какие бонусы Гроу Фуд получают постоянные клиенты?

Пользователи сервиса получают бонусы за каждый заказ и могут компенсировать ими часть следующих покупок.

★ Как в Growfood применить промокод?

Для этого нужно авторизоваться на сайте, переместить продуктовые наборы в корзину и ввести код в соответствующее поле.

★ Суммируются ли акции Growfood с бонусами программы лояльности?

В рамках некоторых акций можно получать скидки, а затем оплачивать часть цены баллами бонусной системы.

Лучшие промокоды Grow food

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПо купону Grow Food всего 50 коробок со скидкой до 5000 рублейADM***
ПромокодЗакажи здоровую еду со скидкой от 1000 рублей по купону Grow FoodADM***
ПромокодМинус 1000 рублей на первый заказ от 6-ти дней по промокоду Grow foodADP***
ПромокодОформите заказ до 22:59 и получите 2 дня еды в подарок по промокоду Grow FoodEDA***
ПромокодЗавтраки от 350 рублей в день + кэшбек до 50% по промокоду GrowFoodBRE***
СкидкаДелайте заказы, копите кэшбэк и оплачивайте им до 50% стоимости заказовне требуется
СкидкаВыгода 13% при заказе рациона для активного похудения на 12 дней по купону Grow foodне требуется
СкидкаОформите подписку от Grow Food и получите дисконт до 10000 рублейне требуется
СкидкаПри заказе 12 дней питания скидка 1560 рублей на меню Fitне требуется
СкидкаПрограмма для похудения Daily с выгодой до 34% с промокодом Grow foodне требуется
СкидкаПитание для комфортного похудения мужчинам со скидкой до 23% по промокоду grow foodне требуется
СкидкаПодписка 30 дней питания со скидкой до 20%не требуется
СкидкаРацион Breakfast на 30 дней с дисконтом 20%не требуется
СкидкаВыгода при заказе рационов на 12 дней до 13%не требуется
СкидкаМеню Express Fit со скидкой до 10% на 6 днейне требуется
СкидкаЧетырехразовое питание на ~1 400 ккал/день для тех, кто не занимается спортом, но заботится о своем ежедневном рационе на 6 дней с выгодой при оплате до 10%не требуется
СкидкаЗдоровое питание всего от 690 рублей в день по купону Grow foodне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.