8 оценок поставлено средняя 4.88
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Получите скидку -30% на куртки, платья, сумки, рюкзаки, пальто, джинсы и многое другое в летних коллекциях. Новые баннеры уже доступны.
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
463Р
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2990Р
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2199Р
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Базирующийся в Калифорнии бренд вот уже 40 лет выпускает стильные джинсы, футболки и сумочки с узнаваемым во всем мире логотипом. На сайте официального магазина сегодня доступно еще больше товаров марки: коллекции элегантной и спортивной одежды, вещи из эколинейки, выполненные из на ... туральных и переработанных материалов, аксессуары, часы и парфюм. Здесь можно собрать трендовый мужской и женский гардероб для любых активностей: от работы в офисе и мероприятий до путешествий и тренировок. А сэкономить на дизайнерских джинсах и часах помогут купоны Guess. Выбирайте максимальную скидку и покупайте фирменные товары дешевле.
Соц. сети:
8 оценок поставлено средняя 4.88
Базирующийся в Калифорнии бренд вот уже 40 лет выпускает стильные джинсы, футболки и сумочки с узнаваемым во всем мире логотипом. На сайте официального магазина сегодня доступно еще больше товаров марки: коллекции элегантной и спортивной одежды, вещи из эколинейки, выполненные из на ... туральных и переработанных материалов, аксессуары, часы и парфюм. Здесь можно собрать трендовый мужской и женский гардероб для любых активностей: от работы в офисе и мероприятий до путешествий и тренировок. А сэкономить на дизайнерских джинсах и часах помогут купоны Guess. Выбирайте максимальную скидку и покупайте фирменные товары дешевле.
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В официальном интернет-магазине популярного американского бренда можно заказать мужскую и женскую одежду и обувь, а также аксессуары и парфюм. Марка знаменита прежде всего своими коллекциями из денима и линейками наручных часов. При этом фирменные вещи можно заказать со скидками по акциям и промокодам, список которых регулярно пополняется на текущей странице.
Первый магазин марки был открыт четырьмя братьями Марчиано в Лос-Анджелесе в 1981 году. Бренд случайно получил свое название, переводящееся как «угадай», благодаря рекламному слогану, часто попадавшемуся им на глаза, и мгновенно стал раскупаться. Лицами рекламных компаний Гесс стали супермодели, включая Клаудию Шиффер, Еву Герцигову и Летицию Касту.
Изначально компания создавала дизайнерские джинсы для женщин, но вскоре также начала выпускать мужскую линейку, и 1985 году в культовом фильме «Назад в будущее» герой Майкла Джей Фокса был одет именно в джинсовые вещи марки. Сегодня бренд, который с 2018 года представляет Джей Ло, по-прежнему остается одной из самых топовых американских марок.
В каталоге фирменного магазина покупателям предлагаются:
прямые, облегающие, расклешенные и свободные модели джинсов для женщин, а также из денима стандартного и зауженного кроя для мужчин;
одежда: от футболок и толстовок до платьев и брюк, женских и мужских костюмов;
сумки с фирменным логотипом: от дорожных до вечерних и от деловых до поясных;
актуальная обувь: от сникерсов до ботинок;
аксессуары: от кошельков и ремней до шляп и платков;
нижнее белье и купальники;
украшения, часы и солнцезащитные очки;
бьюти-продукты, включая парфюм, наборы косметики для макияжа, а также мужские средства для ухода за лицом и телом;
стильные вещи для детей.
Если нужно подобрать подарок для нее или для него, на сайте Guess есть отдельные разделы, где собраны все варианты приятных брендовых презентов.
Наибольшей популярностью среди женщин пользуются дизайнерские сумки, лодочки из натуральной кожи, вещи из искусственной замши, а также платья и блузы. Мужчины чаще всего заказывают на сайте принтованные рубашки, бомберы, куртки и рюкзаки, а также джинсы и джинсовые рубашки.
Помимо основного сезонного лукбука, на сайте магазина есть линейка изысканной одежды Marciano by Guess, а также спортивная коллекция Guess Originals, выполненная в американском университетском стиле.
Отдельно выделена категория базовой одежды в богатой цветовой палитре, вещи для активного образа жизни и тренировок, а также линейка эко, отшитая из органических, переработанных или полученных из устойчивых источников материалов.
Покупку брендовых вещей можно оплатить онлайн, введя данные дебетовой или кредитной карты Visa, MasterCard, Maestro или Мир в форме на сайте. Поддерживаются платежи с любых банковских карт, выпущенных в РФ, Турции и ближнем зарубежье. Также для оплаты можно воспользоваться электронным кошельком ЮMoney. Расчет выполняется в рублях.
Еще один возможный способ оплаты — наличными при получении посылки с вещами. При этом важно подготовить курьеру точную сумму и учесть, что за дорогостоящие заказы свыше определенного лимита местные таможенные органы попросят уплатить пошлину.
Одежда, обувь, аксессуары и парфюм бренда бесплатно доставляются курьером по адресу, который покупатель указывает в заказе. В зависимости от наличия товара возможна стандартная доставка из Евросоюза, которая облагается таможенной пошлиной и занимает от 5 до 21 дня, либо быстрая доставка со склада в России, занимающая от 1 до 10 дней. Товары, для которых возможна быстрая доставка, отмечены на сайте специальным значком.
Если из-за логистических форс-мажоров посылка задерживается, покупателю приходит сообщение с новой предполагаемой датой прибытия заказа.
Магазин позволяет бесплатно вернуть любые купленные вещи, кроме парфюма, косметики и украшений, на протяжении 30 дней после получения товаров на руки. Но даже если прошло больше времени, все еще можно решить вопрос о возврате со службой поддержки клиентов.
Зарегистрировать запрос можно через персональный аккаунт на сайте либо, если покупка осуществлялась в гостевом режиме, через оформление возврата в разделе помощи. В ближайшее время после этого курьер заберет посылку. Но важно учесть, что магазин примет только неиспользованные вещи, сохранившие первоначальное состояние, этикетки и бирки.
Если вы хотите использовать специальное предложение с кодом на первый заказ на сайте брендового магазина, это очень просто сделать. Нужно совершить всего несколько действий:
Открыть промокод, скопировать его и дождаться автоматической переадресации в онлайн-бутик.
Просмотреть коллекции, выбрать дизайнерскую одежду или аксессуары и косметику и отправиться в корзину.
Переходя к оформлению заказа, ввести свой адрес электронной почты для регистрации на сайте.
Вставить промокод в поле в верхней части открывшейся страницы.
Проверить, сработал ли код купона, и успешно завершить покупку по стоимости, в которой учтена скидка.
Но для экономии на дизайнерских джинсах и сумках не всегда требуется промокод. Другие скидочные купоны открывают пользователю страницу каталога онлайн-бутика, вещи на которой уже участвуют в акции и продаются дешевле изначальной цены.
Да, компания выпускает как вещи в спортивном стиле, так и элегантную одежду.
Да в корзине можно выбрать такую опцию. Оплаченная заказчиком одежда, обувь, аромат или аксессуар будут упакованы в красивую подарочную упаковку и доставлены получателю без чека с суммой. Также можно заказать послание на фирменной открытке.
У нас вы найдете промокоды на скидку от 5%, а также акционные предложения с падением цен до 50–60%.
Часто есть спецпредложения как на все, так и на выделенный ассортимент. Например, на мужскую или женскую коллекцию, сумки, белье, детские вещи.
В основном часы бренда имеют никелево-стальной корпус и латунный ремешок.
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