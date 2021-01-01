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1 оценка поставлена средняя 5

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В официальном магазине Harman.club продается разнообразная акустическая техника от известных мировых брендов. Гостям сайта предлагают аудиосистемы для дома, профи и авто, колонки с наушниками и оборудование для игровых ПК. На многие позиции распространяются скидки по распродажам и д ... ругим разовым акциям. Право на дополнительные бонусы дают промокоды Harman.club (JBL & Harman Kardon). Для снижения цены товара достаточно указать такой код при оформлении покупки. Подарочным купоном продавца можно воспользоваться прямо сейчас, бесплатно и без всяких условий.


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Контакты Harman.club

Юридический адрес:
127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, стр.1

Электронная почта:
orders@harman.club

Телефон:
+7 (800) 707-91-32

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Аудио от Harman.club (JBL & Harman Kardon)

В официальном магазине Harman.club продается разнообразная акустическая техника от известных мировых брендов. Гостям сайта предлагают аудиосистемы для дома, профи и авто, колонки с наушниками и оборудование для игровых ПК. На многие позиции распространяются скидки по распродажам и д ... ругим разовым акциям. Право на дополнительные бонусы дают промокоды Harman.club (JBL & Harman Kardon). Для снижения цены товара достаточно указать такой код при оформлении покупки. Подарочным купоном продавца можно воспользоваться прямо сейчас, бесплатно и без всяких условий.


Посетить Harman.club
Контакты Harman.club

Юридический адрес:
127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, стр.1

Электронная почта:
orders@harman.club

Телефон:
+7 (800) 707-91-32

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Harman.club

Harman.club (JBL & Harman Kardon) — аудиотехника для дома и профессионального применения

Harman.club (JBL & Harman Kardon) — аудиотехника для дома и профессионального применения

Фирменный магазин Harman.club (JBL & Harman Kardon) предлагает аудиотехнику для домашнего и профессионального использования. На сайте продается продукция 4 популярных брендов. Акустические системы и сабвуферы Infinity отлично впишутся в интерфейс современного автомобиля. Торговая марка JBL уже более 70 лет считается знаком качества в мировой музыкальной индустрии. Неменьшей популярностью среди профессионалов пользуется техника, маркированная AKG и Harman/Kardon.

Сервисные центры компании работают сегодня в десятках городов России. Многие товары на сайте можно купить со значительной скидкой. Например, у техники в разделе Sale единственной причиной уценки является поврежденная упаковка. Если у клиента есть промокод, он тоже поможет снизить расходы на покупку. Действуют здесь и разовые скидочные акции.

Что продают в этом магазине

На сайте Harman.club (JBL & Harman Kardon) есть следующие разделы:

  • Домашние аудиосистемы. Акустика, саундбары и сабвуферы.

  • Колонки. Стандартные и беспроводные динамики, акустические системы.

  • Для профессионалов. Техника для концертов, дискотек и других развлечений в общественных местах.

  • Для авто и катеров. Акустические системы, сабвуферы, усилители для современных транспортных средств.

  • Наушники. Беспроводные, внутриканальные, накладные и спортивные модели.

  • Игровая серия. Техника и аксессуары для поклонников компьютерных игр.

Предложения со скидкой легко обнаружить по красному стикеру с процентом и перечеркнутой старой цене. При заказе некоторых позиций дарят бонус, если правильно ответить на вопрос, посвященный музыке. Также никогда не стоит забывать о возможности использовать промокод. Если не ввести его при оформлении заказа в корзине, придется перенести бонус на следующую покупку.

Краткая история бренда

История компании Harman International Industries началась в 1953 году с создания небольшой фирмы, учредителями которой стали американские инженеры Кардон и Харман. Выпуская инновационную по тем временам акустику, партнеры быстро добились финансового успеха. Через несколько лет Кардон решил покинуть проект, продав Харману свою долю в предприятии.

К середине семидесятых компания становится заметным игроком американского рынка домашней акустики. Затем был небольшой спад и возвращение на ведущие позиции в конце девяностых. С 2017 года организация является независимым подразделением Samsung Electronics. Сумма сделки оценивается в 8 млрд долларов. Сегодня в состав корпорации входит более 20 брендов, некоторые из них доступны посетителям интернет-магазина Harman.club (JBL & Harman Kardon).

Как оплатить покупку

Для оплаты товара на сайте принимают банковские карты Visa, JCB, MasterCard. Можно также сделать перевод через сервисы Google Pay и Apple Pay. Обработка платежа ведется на безопасной странице процессинговой системы, что исключает попадание персональной информации в третьи руки, включая сотрудников интернет-магазина. При возврате товара средства зачисляют на карту, с которой пришла последняя оплата. Если клиент рассчитывается в момент приема посылки, лучше подготовить наличные. Есть ли терминал у курьера или сотрудников пункта выдачи, рекомендуется уточнять отдельно.

Как доставляют посылки

Компания Harman предлагает несколько вариантов доставки заказов. Жители Москвы и столичного региона могут получить посылку от курьера, рассчитавшись после проверки содержимого. В других областях подобная доставка доступна только после предварительной оплаты. Также заказы выдают в пунктах самовывоза, адрес согласовывается при оформлении покупки.

Сроки составляют от 1 до 7 рабочих дней в зависимости от удаленности населенного пункта. На получение отводится 3 календарных дня с момента отправки СМС-сообщения. Если заказчик или его представитель не успеет забрать посылку, сделка будет аннулирована. В личном кабинете на сайте продавца можно следить за перемещением груза.

Порядок возврата товара

Товар надлежащего качества, сохранивший начальный вид и комплектацию, разрешено вернуть в течение 7 дней. Некоторые технически сложные объекты (модели с сенсорным экраном, функцией беспроводной связи и т. д.) в Harman.club (JBL & Harman Kardon) обратно не принимают. Это касается и предметов личной гигиены, к которым, в частности, причисляют внутриканальные наушники. 

Если неисправность обнаружилась после приема посылки, следует сдать товар в авторизованный сервисный центр. Там должны подтвердить наличие заводского дефекта и выдать соответствующий акт. Этот документ нужно приложить к заявлению о возврате или обмене вместе с оригиналом чека. Деньги должны перечислить не позднее 10 рабочих дней. Возврат иногда затягивается на месяц.

Как активировать промокод на сайте Harman.club (JBL & Harman Kardon)

Как активировать промокод на сайте Harman.club (JBL & Harman Kardon)

Промокодом называют комбинацию символов или слово, содержащееся в бесплатном купоне продавца. Нужно сообщить эту информацию при оформлении заказа в корзине. Иногда в предложении отсутствует какой-либо код. Это означает, что для активации купона достаточно перейти по ссылке напротив. Действующие акции магазина собраны на этой странице. Воспользоваться предложением очень просто, оно доступно без каких-либо условий. Порядок действий для получения скидки по промокоду:

  1. Скопировать код купона и перейти по ссылке на сайт Harman.

  2. Выбрать товар.

  1. Перейти в корзину для оформления заказа.

  2. Заполнить поля в форме «Личные данные».

  3. Вставить скопированную комбинацию в поле «Промокод или номер купона». 

  1. Нажать Ok, чтобы убедиться в получении скидки.

  2. Указать адрес и выбрать способ доставки.

  3. Согласовать процедуру оплаты и закончить покупку.

Регистрация на сайте позволит значительно сократить процесс оформления заказа в дальнейшем.

Часто задаваемые вопросы про Harman.club

★ Какие гарантии качества для клиентов?

Harman.club (JBL & Harman Kardon) — официальный инернет-магазин производителя, и этим все сказано.

★ Удобно ли делать заказы с телефона или другого мобильного устройства?

У сайта есть версия для браузеров девайсов, поэтому проблем не возникнет.

★ Почему на отдельные товары с поврежденной упаковкой такие внушительные скидки?

Здесь нет подвоха, просто компания таким образом дарит клиентам дополнительный дисконт.

★ Дает ли регистрация на сайте какие-то дополнительные преимущества?

Постоянные клиенты сразу получают уведомления об акциях. В остальном особых привилегий пока нет.

★ Сочетаются ли промокоды с другими акциями?

Это зависит от конкретной ситуации, но чаще всего нет.

Лучшие промокоды Harman.club

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