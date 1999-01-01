Об интернет-магазине HelpToMama

Надежный помощник каждой мамы — онлайн-магазин Хелптумама — предлагает более 20 тысяч товаров для ухода за малышом и всей семьи. Ритейлер является официальным дистрибьютором популярных детских брендов. Здесь можно найти все для счастливого детства и маминого комфорта: памперсы, смеси, пюре, игрушки, одежду, подарки, книжки, косметику, конструкторы и многое другое.

Интернет-магазин гарантирует свежесть и высокое качество продуктов питания. В складских помещениях HelpToMama соблюдается принцип товарного соседства и поддерживается требуемая для хранения товаров температура. Транспортному терминалу класса «А» интернет-магазина присвоен международный сертификат ISO 9001.

Благодаря прямым договорам с производителями ритейлер устанавливает умеренные цены на весь ассортимент и постоянно проводит выгодные акции. Также клиентам магазина доступны промокоды на скидку, с помощью которых можно существенно снизить стоимость заказа.

Популярные товары ритейлера

Среди бестселлеров HelpToMama числятся игрушки-антистресс, подгузники для малюток и взрослых, одноразовые пеленки, детское фруктовое и овощное пюре, соки. Высоким спросом пользуются позиции, на которые часто запускаются акции и даются большие скидки. В частности, детские подгузники, развивающие игрушки, бытовая химия, одежда, обувь, мебель, коляски, уходовая косметика, посуда, товары для гигиены, автокресла и многое другое для взрослых и детей.

Покупки по детской и дошкольной карте

Магазин поддерживает региональную программу Санкт-Петербурга, в рамках которой жителям города, имеющим детей, выдается социальная карта «Детская» или «Дошкольная». На эти карты родителям начисляются социальные выплаты, которыми они должны распоряжаться только в интересах ребенка. То есть они могут потратить начисляемые суммы исключительно на детские товары в авторизованных программой магазинах, в числе которых HelpToMama.

По социальной карте в магазине Хелптумама можно купить тысячи товаров в категориях: подгузники и гигиена, детское питание, товары для кормления, коляски и автокресла, одежда и обувь, детская комната, игрушки и книги по специальным ценам. Чтобы совершить льготную покупку, нужно в карточке товара или в корзине поставить галочку «Купить по социальной карте».

Способы оплаты товара

Для постоянных покупателей, совершивших не менее 2 заказов за последние 6 месяцев, доступна отсрочка платежа на сумму не более 2500 рублей. Услуга доступна только при оплате онлайн на сайте и не предусматривает расчета социальными картами.

Оплатить заказ в магазине HelpToMama можно платежной картой онлайн или через платежную систему ЮMoney. Также можно произвести оплату банковским переводом по счету. В этом случае товар будет передан в доставку только после поступления денег на счет продавца, что может занять до 4 рабочих дней.

Условия доставки

В пределах Санкт-Петербурга действует бесплатная доставка при заказе товаров от определенной суммы. Оплата транспортных услуг при заказе в другие регионы России производится по тарифам логистических компаний: DPD (до терминала выдачи), Boxberry, PickPoint, 5Post, Dostavka Club, а также Почтой России с самовывозом из отделения.

Возврат неподошедшего товара

Целостность упаковки и комплектность товара проверяются клиентом в присутствии курьера, после чего он может принять заказ или отказаться от товара. После подписания отгрузочных документов магазин Хелптумама не принимает претензии по целостности и комплектности заказа.

Средства гигиены и продукты питания после покупки обмену и возврату не подлежат. Что касается других товаров, покупатель может оформить возврат в течение 7 дней после получения. Вернуть купленные товары можно только при условии сохранности товарного вида и потребительских качеств изделий, а также наличии оригинальной упаковки и отгрузочных документов, выданных клиенту при получении заказа.

Если полученный товар оказался бракованным, следует заполнить форму претензии в личном кабинете на сайте магазина HelpToMama, после чего с клиентом свяжутся операторы для согласования дальнейших действий.

После возврата товара магазин переводит обратно уплаченную клиентом сумму, за исключением транспортных расходов, в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования. Деньги от продавца покупателю возвращаются тем способом, которым происходила оплата.