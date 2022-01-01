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Промокоды Hobby Games на Май 2022

Настольные игры в магазине Hobby Games по акции. Актуальных купонов: 6

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Скидочные купоны магазина HobbyGames

Скидки на наборы, бонусная программа, выгодные акции, актуальные купоны и другие специальные предложения от Хобби Геймс предлагает магазин для любителей настольных игр. На виртуальной витрине более 7000 товаров, среди которых карточные, настольные игры, варгеймы с миниатюрами для де ... тей и взрослых с доставкой на дом. Участники бонусной программы получают подарочные бонусы, копят баллы за покупки, выполнение заданий и меняют их на скидку до 15%. Новым пользователям доступен промокод на первый заказ, который дает право на скидку, а также бесплатная доставка при заказе от определенной суммы.


Посетить Hobby Games
Контакты Hobby Games

Юридический адрес:
Москва ул. Староалексеевская, д. 8, офис № 1

Электронная почта:
sales@hobbygames.ru

Телефон:
+7 (495) 540-43-46

Соц. сети:

vk
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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Скидочные купоны магазина HobbyGames

Скидки на наборы, бонусная программа, выгодные акции, актуальные купоны и другие специальные предложения от Хобби Геймс предлагает магазин для любителей настольных игр. На виртуальной витрине более 7000 товаров, среди которых карточные, настольные игры, варгеймы с миниатюрами для де ... тей и взрослых с доставкой на дом. Участники бонусной программы получают подарочные бонусы, копят баллы за покупки, выполнение заданий и меняют их на скидку до 15%. Новым пользователям доступен промокод на первый заказ, который дает право на скидку, а также бесплатная доставка при заказе от определенной суммы.


Посетить Hobby Games
Контакты Hobby Games

Юридический адрес:
Москва ул. Староалексеевская, д. 8, офис № 1

Электронная почта:
sales@hobbygames.ru

Телефон:
+7 (495) 540-43-46

Соц. сети:

vk
Похожие магазины
Tele2
Лабиринт
Буквоед
Toy.ru

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Специальные предложения от Hobby Games

Об интернет-магазине Хобби Геймс

Об интернет-магазине Хобби Геймс

У популярной сети магазинов Хобби Геймс, в которую входит более 100 салонов в России и странах СНГ, также есть интернет-магазин настольных игр. Здесь даже выгоднее делать покупки, ведь при заказе на сайте можно использовать промокод Hobbygames, а также другие скидки и специальные предложения, которые действуют только онлайн.

В интернет-магазине представлен огромный ассортимент продукции — более 7000 настольных игр. При этом компания постоянно добавляет в каталог актуальные новинки, устанавливает выгодные цены, запускает акции и работает над улучшением сервиса, включая скорость доставки товаров.

Ассортимент магазина Hobbygames

Ассортимент магазина Hobbygames

На сайте интернет-магазина представлены разные виды настольных игр:

  • вечериночные, семейные, приключенческие, стратегические, экономические, книжные и другие игры, наборы и серии;

  • дополнения к популярным развлечениям;

  • продукция компании Games Workshop, включая настольную игру Warhammer;

  • коллекционные и живые карточные игры и аксессуары, а также пазлы и головоломки;

  • настольные ролевые системы;

  • комиксы, журналы, книги и компьютерные игры;

  • аксессуары, сувениры и мерч.

Как приобрести товары со скидкой в магазине Хобби Геймс

Как приобрести товары со скидкой в магазине Хобби Геймс

На сайте компании действует несколько способов получить скидку на ваш заказ. 

Во вкладке «Акции» можно найти выгодные предложения: скидки на наборы игр, распродажу сувенирной продукции или возможность при покупке одного дисплея получить в подарок второй.

Кроме того, в интернет-магазине настольных игр действует бонусная программа. Зарегистрировавшись в ней, можно получить приветственные бонусы, а после этого — копить бонусные баллы, начисляемые при каждой покупке на сайте и в сети магазинов, выполнении специальных заданий и участии в акциях.

Бонусами, каждый из которых равен одному рублю, можно платить за игры и другие товары. Кроме того, покупатели могут экономить благодаря выгодным предложениям и закрытым распродажам, получать подарки и дополнительные бонусные баллы ко дню рождения.

У программы есть три уровня, которые, в зависимости от общей суммы ваших покупок в интернет-магазине настольных игр, обеспечивает кэшбэк в 5%, 7% и 10% от заказа. Если на первом уровне за счет бонусных баллов можно получить скидку до 15% от стоимости покупки, то на втором и третьем уровнях возможна 100% оплата бонусами игр из специального раздела «Товары за бонусы».

Как активировать промокод

Как активировать промокод

Чтобы пользоваться самыми выгодными скидками как на первый заказ настольных игр, так и на каждую покупку в интернет-магазине, выбирайте бесплатные купоны на нашем сайте. Часть специальных предложений направит вас на страницы акций, где уже снижена стоимость товаров. Другие купоны содержат коды скидок, которые нужно указывать при оформлении покупки, чтобы уменьшить стоимость заказа.

Как использовать промокод Hobbygames:

  1. Просмотрите список доступных специальных предложений на нашем сайте и кликните по понравившемуся промокоду.

  2. Скопируйте код купона и откройте каталог интернет-магазина настольных игр.

  3. Выберите развлечение, положите его в корзину и перейдите к оформлению вашей покупки.

  4. Введите символы промокода в поле под итоговой суммой.

  1. Стоимость игры уменьшится, и вы сможете сэкономить на оплате покупки.

На нашем сайте вы найдете все специальные предложения Хобби Геймс и коды скидок, которые актуальны на %month% %year% года.

Как оформить заказ

Как оформить заказ

Для оформления заказа на сайте интернет-магазина настольных игр достаточно ввести свои контактные данные, а также выбрать способ оплаты и доставки.

Можно выбрать доставку товаров в отделение почты или самовывоз из магазинов сети, постаматов и пунктов выдачи СДЭК, Boxberry, PickPoint, «Л-Пост», 5Post либо салонов «Связной». Также доступна доставка курьером магазина настольных игр или сотрудником одной из курьерских служб: обычная либо день в день. Стоимость и срок зависят от вида доставки товаров и региона. Самовывоз из сети магазинов бесплатный. 

Компания предлагает удобные способы оплаты заказа, включая расчет наличными при получении посылки из рук курьера, вывозе игр из почтового отделения, магазина Хобби Геймс или «Связной». На сайте, в магазинах сети и пунктах самовывоза принимаются карточки Visa, MasterCard и Мир. Также возможна оплата выставленного магазином

Часто задаваемые вопросы про Hobby Games

★ Чему равен 1 балл в Хобби Геймс?

1 балл равен 1 рублю скидки.

★ Какова максимальная скидка при оплате бонусами?

Максимальный размер скидки по бонусной программе — 100% от стоимости настольных игр из специального раздела.

★ Промокоды актуальны?

Да, на нашем сайте вы найдете актуальные предложения сети магазинов игр, к которым постоянно добавляются новые скидки.

★ Какой срок действия промокодов на этом сайте?

Чаще всего коды скидок действуют на настольные игры на протяжении месяца, но срок действия каждого из них индивидуален. Он указывается в каждом бесплатном купоне.

Лучшие промокоды Hobby Games

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаHobbygames купон дарит 50% на сувениры World of Tanksне требуется
СкидкаКупон Хобби Геймс даёт 15% на наборы настольных игрне требуется
СкидкаВыгода 15% на викториныне требуется
СкидкаЭкономия 15% на настольные игры для детей и подростковне требуется
СкидкаHobbygames промокод дарит два дисплея по цене одногоне требуется
СкидкаМинус 15% на логические игрыне требуется

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