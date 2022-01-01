Как приобрести товары со скидкой в магазине Хобби Геймс

На сайте компании действует несколько способов получить скидку на ваш заказ.

Во вкладке «Акции» можно найти выгодные предложения: скидки на наборы игр, распродажу сувенирной продукции или возможность при покупке одного дисплея получить в подарок второй.

Кроме того, в интернет-магазине настольных игр действует бонусная программа. Зарегистрировавшись в ней, можно получить приветственные бонусы, а после этого — копить бонусные баллы, начисляемые при каждой покупке на сайте и в сети магазинов, выполнении специальных заданий и участии в акциях.

Бонусами, каждый из которых равен одному рублю, можно платить за игры и другие товары. Кроме того, покупатели могут экономить благодаря выгодным предложениям и закрытым распродажам, получать подарки и дополнительные бонусные баллы ко дню рождения.

У программы есть три уровня, которые, в зависимости от общей суммы ваших покупок в интернет-магазине настольных игр, обеспечивает кэшбэк в 5%, 7% и 10% от заказа. Если на первом уровне за счет бонусных баллов можно получить скидку до 15% от стоимости покупки, то на втором и третьем уровнях возможна 100% оплата бонусами игр из специального раздела «Товары за бонусы».