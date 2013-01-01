1 оценка поставлена средняя 5
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500Р
купон
5000Р
купон
В акции принимают участие модели ноутбука HONOR MagicBook Pro Intel Core i5; HONOR MagicBook 14 Intel Core i7; HONOR MagicBook 15 Intel Core i5; HONOR MagicBook 14 Intel Core i5
5000Р
купон
Акция распространяется на все ноутбуки Honor, купленные в рассрочку.
3000Р
купон
Предложение актуально при покупке любого ноутбука Honor в рассрочку.
5000Р
купон
4990Р
купон
1000Р
купон
В подарок на выбор наушники HONOR Sport AM61R; Наушники HONOR AM115; Фитнес-трекер HONOR Band 5
Беспл
доставка
Беспл
подарок
В подарок на выбор роутер HONOR 3; наушники HONOR Sport AM61R; фитнес-трекер HONOR Band 5
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Покупатели получают в подарок наушники HONOR Sport AM61R
Беспл
доставка
10990Р
купон
9000Р
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С момента основания компании в 2013 году она расширила выбор товаров и теперь представлена в десятках стран мира. Устройства этого бренда зарекомендовали себя как надежные и недорогие модели, подходящие для решения широкого спектра задач. Кроме основных линеек техники, в магазине мо ... жно выбрать часы, гарнитуру, весы, роутеры и планшеты. Посетители сайта могут вступать в дисконтный клуб, участвовать в акциях и применять промокоды в Honor, чтобы снижать цену покупок.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Крылатская, д.17,корп.2
Электронная почта:
ru.support@hihonor.com
Телефон:
8 800 700 16 77
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
С момента основания компании в 2013 году она расширила выбор товаров и теперь представлена в десятках стран мира. Устройства этого бренда зарекомендовали себя как надежные и недорогие модели, подходящие для решения широкого спектра задач. Кроме основных линеек техники, в магазине мо ... жно выбрать часы, гарнитуру, весы, роутеры и планшеты. Посетители сайта могут вступать в дисконтный клуб, участвовать в акциях и применять промокоды в Honor, чтобы снижать цену покупок.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Крылатская, д.17,корп.2
Электронная почта:
ru.support@hihonor.com
Телефон:
8 800 700 16 77
Соц. сети:
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Продукция бренда появилась на рынке в 2013 году. Изначально компания принадлежала Huawei, но со временем стала самостоятельным игроком на рынке технологий и сменила владельца. Стратегия продаж ставит акцент на взаимодействии с покупателями в интернете — через собственные онлайн-магазины в разных странах и ритейлеров. Продажи на виртуальных площадках оказались выгодными, позволили бренду продавать свои технологические решения дешевле конкурентов.
Продукты ориентированы на инновации, а в основе интеллектуальных устройств — ключевые мобильные технологии. На всех этапах производства компоненты проходят контроль качества. Это позволяет создавать продукты, отличающиеся надежностью.
У компании есть 4 собственных центра исследований и разработок, 100 лабораторий, где и рождаются высокотехнологичные решения. Продукция представлена в 82 странах мира. В них открыто более 3000 сервисных центров и 43 колл-центра. В результате своей деятельности бренд стал обладателем 20 международных сертификатов. В России Хонор получил премию Best Brands 2020 как лучший растущий продуктовый бренд.
В магазине можно выбрать ноутбуки, смартфоны, умные часы, роутеры, гарнитуры, внешние аккумуляторы, защитные бамперы и прочие товары. Все позиции в каталоге отсортированы по категориям. Для быстрого поиска моделей можно использовать инструменты фильтра и сортировки. В магазине представлены устройства разных серий — от инновационных флагманов до бюджетных гаджетов прошлых годов. Так, можно выбрать модель в зависимости от своих предпочтений и бюджета.
Наибольшей популярностью пользуются смартфоны и ноутбуки. Для покупки этих товаров чаще всего применяют промокоды и скидки по программе лояльности. Каждое устройство оснащается актуальными сегодня комплектующими, обеспечивающими высокую производительность техники. За это, а также за доступную политику ценообразования бренд так нравится российским покупателям.
Покупатели могут получать скидку начиная с первой покупки, непосредственно влиять на жизнь и развитие бренда. Для этого и был создан Клуб Хонор. Его члены получают возможность покупать новые модели раньше их официального выхода на массовый рынок. Они делятся опытом использования устройств с представителями компании, помогая продуктам становиться лучше.
Еще одно преимущество членства в клубе — покупки моделей с выгодой. Для участников программы лояльности предусмотрены дополнительные скидки, суммирующиеся с промокодами и другими дисконтными предложениями. Специальные цены обычно действуют на весь выбор товаров, но бывают исключения, когда модель продается только по полной цене и членство в клубе не дает привилегий при покупке.
В магазине не предусмотрено жесткого регламента вступления в клуб. Чтобы присоединиться к нему, нужно сделать первый заказ на сайте, дождаться получения устройства и оставить отзыв о товаре на сайте Яндекс.Маркет. Хонор с радостью принимает в свои ряды пользователей, готовых помогать компании сделать продукцию лучше, предлагать интересные решения и находить в устройствах недостатки. Именно для таких покупателей условия заказа в магазине будут самыми выгодными. Проверить, является ли пользователь членом клуба, можно в личном кабинете. При авторизации возле пункта отслеживания заказа появляется соответствующее уведомление.
Оплатить покупку можно наличными при получении или онлайн, на сайте. Во втором случае подойдут карты Visa, Мир, MasterCard, кошельки электронных валют. Все операции проводятся через сервис платежного провайдера ЮКасса и Сбербанка, что обеспечивает безопасность операций.
Посылки отправляются транспортными компаниями DPD, Pony Express, PickPoint по всей России. Возможна доставка курьером до двери. Доступные способы транспортировки отобразятся на этапе оформления заказа, после выбора адреса и региона проживания.
Товар, не бывший в употреблении, можно вернуть в течение 14 дней. Возврату подлежат как исправные модели, так и устройства с браком. Главное условие — сохранение заводской упаковки, пленок и полной комплектации. При обнаружении неисправностей транспортные расходы берет на себя компания, во всех остальных случаях — покупатель. По истечении двухнедельного срока модель не подлежит возврату, но на нее распространяются гарантийные обязательства.
Бренд постоянно раздает скидочные купоны, позволяющие покупать товары дешевле их обычной цены. По мере выхода новых вариантов дисконта они появляются на этой странице сайта. Здесь можно найти действующие сейчас способы снижения цены покупок. Независимо от типа промокода, его применение делится на несколько этапов:
Выбор предложения, дающего максимальную скидку на товары нужной категории.
Копирование кода купона и переход в магазин.
Перемещение подходящих товаров из каталога в список покупок. Для этого нужно в карте товара нажать кнопку «Купить».
Переход к оформлению заказа. Для этого нужно кликнуть на значок корзины в верхней части экрана.
Подтверждение списка покупок. Просмотрев товары в корзине и убедившись, что там находятся все нужные предметы, нужно кликнуть на клавишу «Оформить».
Авторизация или покупка без регистрации. На следующем этапе пользователю предложат войти в личный кабинет или оформить заказ как гость. Нужно выбрать удобную опцию.
Ввод промокода. После ввода адреса доставки и указания других данных нужно кликнуть по кнопке «Код купона», вставить в него цифро-буквенную комбинацию и применить скидку.
После обновления стоимости товаров отобразится скидка в рублях и конечная цена, далее можно завершить оформление и оплатить покупку.
Статус заказ отображается в личном кабинете клиента, а уведомления об изменении статуса отправляются покупателю в сообщениях.
Для этого нужно сделать покупку и связаться с консультантами магазина.
Сделать это можно на сайте, при помощи формы сброса пароля или в личном кабинете пользования. Коды подтверждения действия отправляются по указанному номеру телефона или адресу электронной почты.
На это потребуется до 10 дней.
Внести оплату нужно в течение суток с момента оформления покупки. Если деньги не поступили, заказ аннулируется.
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