  1. Главная
  2. Магазины
  3. Honor

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды Honor на Октябрь

Скидки и купоны Honor на Октябрь 2021

5000Р
купон

Промокод
Получи скидку до 5000 рублей на ноутбуки MagicBook по промокоду Honor

В акции принимают участие модели ноутбука HONOR MagicBook Pro Intel Core i5; HONOR MagicBook 14 Intel Core i7; HONOR MagicBook 15 Intel Core i5; HONOR MagicBook 14 Intel Core i5

Истекает через 8 дней

5000Р
купон

Промокод
С купоном Хонор получите скидку 5000 рублей при покупке ноутбука от 65000 рублей

Акция распространяется на все ноутбуки Honor, купленные в рассрочку.

Истекает через 8 дней

3000Р
купон

Промокод
Получи скидку 3000 рублей на покупку любого ноутбука от 45000 рублей по купону Honor

Предложение актуально при покупке любого ноутбука Honor в рассрочку.

Истекает через 8 дней

5000Р
купон

Промокод
Минус 5000 рублей при покупке умных-часов HONOR Watch GS Pro
Истекает через 8 дней

4990Р
купон

Скидка
Успей заказать беспроводные наушники HONOR Earbuds 2 Lite всего за 4990 рублей
Истекает через 26 дней

1000Р
купон

Скидка
Дисконт 1000 рублей при покупке HONOR 10X Lite + подарок

В подарок на выбор наушники HONOR Sport AM61R; Наушники HONOR AM115; Фитнес-трекер HONOR Band 5

Истекает через 8 дней

Беспл
доставка

Скидка
Получи бесплатную доставку при заказе на сумму более 10000 рублей
Истекает через 69 дней

Беспл
подарок

Скидка
Купи ноутбук HONOR Hunter V700 i7 и получи подарок

В подарок на выбор роутер HONOR 3; наушники HONOR Sport AM61R; фитнес-трекер HONOR Band 5

Истекает через 8 дней

Беспл
подарок

Скидка
При покупке часов HONOR Band 6 получи в подарок наушники
Истекает через 35 дней

Беспл
подарок

Скидка
Купи часы Honor Magicwatch 2 и получи подарок

Покупатели получают в подарок наушники HONOR Sport AM61R

Истекает через 38 дней

Беспл
доставка

Скидка
При покупке Роутера Honor получите бесплатную доставку
Истекает через 25 дней

10990Р
купон

Скидка
Успей купить HONOR 9A всего за 10990 рублей
Истекает через 17 дней

9000Р
купон

Скидка
Минус 9000 рублей при покупке ноутбука MagicBook 14 AMD
Истекает через 26 дней

9000Р
купон

Скидка
Ноутбук MagicBook 15 AMD с экономией 9000 рублей
Истекает через 3 дня

3990Р
купон

Скидка
Умные часы Band 6 всего за 3990 рублей
Истекает через 16 дней

500Р
купон

Скидка
Экономия 500 рублей при покупке беспроводных наушников Honor
Истекает через 16 дней

5000Р
купон

Промокод
Получи скидку до 5000 рублей на ноутбуки MagicBook по промокоду Honor

В акции принимают участие модели ноутбука HONOR MagicBook Pro Intel Core i5; HONOR MagicBook 14 Intel Core i7; HONOR MagicBook 15 Intel Core i5; HONOR MagicBook 14 Intel Core i5

Истекает через 8 дней

5000Р
купон

Промокод
С купоном Хонор получите скидку 5000 рублей при покупке ноутбука от 65000 рублей

Акция распространяется на все ноутбуки Honor, купленные в рассрочку.

Истекает через 8 дней

3000Р
купон

Промокод
Получи скидку 3000 рублей на покупку любого ноутбука от 45000 рублей по купону Honor

Предложение актуально при покупке любого ноутбука Honor в рассрочку.

Истекает через 8 дней

5000Р
купон

Промокод
Минус 5000 рублей при покупке умных-часов HONOR Watch GS Pro
Истекает через 8 дней

4990Р
купон

Скидка
Успей заказать беспроводные наушники HONOR Earbuds 2 Lite всего за 4990 рублей
Истекает через 26 дней

1000Р
купон

Скидка
Дисконт 1000 рублей при покупке HONOR 10X Lite + подарок

В подарок на выбор наушники HONOR Sport AM61R; Наушники HONOR AM115; Фитнес-трекер HONOR Band 5

Истекает через 8 дней

Беспл
доставка

Скидка
Получи бесплатную доставку при заказе на сумму более 10000 рублей
Истекает через 69 дней

Беспл
подарок

Скидка
Купи ноутбук HONOR Hunter V700 i7 и получи подарок

В подарок на выбор роутер HONOR 3; наушники HONOR Sport AM61R; фитнес-трекер HONOR Band 5

Истекает через 8 дней

Беспл
подарок

Скидка
При покупке часов HONOR Band 6 получи в подарок наушники
Истекает через 35 дней

Беспл
подарок

Скидка
Купи часы Honor Magicwatch 2 и получи подарок

Покупатели получают в подарок наушники HONOR Sport AM61R

Истекает через 38 дней

Беспл
доставка

Скидка
При покупке Роутера Honor получите бесплатную доставку
Истекает через 25 дней

10990Р
купон

Скидка
Успей купить HONOR 9A всего за 10990 рублей
Истекает через 17 дней

9000Р
купон

Скидка
Минус 9000 рублей при покупке ноутбука MagicBook 14 AMD
Истекает через 26 дней

9000Р
купон

Скидка
Ноутбук MagicBook 15 AMD с экономией 9000 рублей
Истекает через 3 дня

3990Р
купон

Скидка
Умные часы Band 6 всего за 3990 рублей
Истекает через 16 дней

500Р
купон

Скидка
Экономия 500 рублей при покупке беспроводных наушников Honor
Истекает через 16 дней

Похожие промокоды

МегаФон

/

Акция

При покупки ТВ-приставки на сайте МегаФон получите подписку Amediateka

Нотик

-50%

Акция

Купон Нотик: уцененные ноутбуки со скидкой до 50%

Tefal

-42%

Акция

Гладильные системы IXEO с дисконтом до 42%

ASUS

/

Акция

Дарим подарки за покупку ноутбука ASUS Vivobook по промокоду Asus

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

5500Р
на всё

Промокод
Купон Honor: Скидка 5500 рублей на ВСЁ при сумме заказа от 80000 рублей

3300Р
на всё

Промокод
Скидка 3300 рублей на ВСЁ при покупке от 40000 рублей по купону Хонор

1200Р
на всё

Промокод
Минус 1200 рублей на ВСЁ при покупке от 10000 рублей с промокодом Honor

600Р
на всё

Промокод
Эксклюзив
Забирай выгоду 600 рублей на ВСЁ при покупке от 3000 рублей

5000Р
купон

Промокод
Сэкономь 5000 рублей при покупке ноутбуков HONOR от 65000 рублей в рассрочку с промокодом Хонор

1000Р
купон

Промокод
Back To School: -1000 рублей на заказы от 10000 рублей

Популярные магазины

Смартфоны, техника и ноутбуки Хонор со скидкой

С момента основания компании в 2013 году она расширила выбор товаров и теперь представлена в десятках стран мира. Устройства этого бренда зарекомендовали себя как надежные и недорогие модели, подходящие для решения широкого спектра задач. Кроме основных линеек техники, в магазине мо ... жно выбрать часы, гарнитуру, весы, роутеры и планшеты. Посетители сайта могут вступать в дисконтный клуб, участвовать в акциях и применять промокоды в Honor, чтобы снижать цену покупок.


Посетить Honor
Контакты Honor

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Крылатская, д.17,корп.2

Электронная почта:
ru.support@hihonor.com

Телефон:
8 800 700 16 77

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Смартфоны, техника и ноутбуки Хонор со скидкой

С момента основания компании в 2013 году она расширила выбор товаров и теперь представлена в десятках стран мира. Устройства этого бренда зарекомендовали себя как надежные и недорогие модели, подходящие для решения широкого спектра задач. Кроме основных линеек техники, в магазине мо ... жно выбрать часы, гарнитуру, весы, роутеры и планшеты. Посетители сайта могут вступать в дисконтный клуб, участвовать в акциях и применять промокоды в Honor, чтобы снижать цену покупок.


Посетить Honor
Контакты Honor

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Крылатская, д.17,корп.2

Электронная почта:
ru.support@hihonor.com

Телефон:
8 800 700 16 77

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Honor

Подробнее об официальном магазине Honor

Продукция бренда появилась на рынке в 2013 году. Изначально компания принадлежала Huawei, но со временем стала самостоятельным игроком на рынке технологий и сменила владельца. Стратегия продаж ставит акцент на взаимодействии с покупателями в интернете — через собственные онлайн-магазины в разных странах и ритейлеров. Продажи на виртуальных площадках оказались выгодными, позволили бренду продавать свои технологические решения дешевле конкурентов.

Продукты ориентированы на инновации, а в основе интеллектуальных устройств — ключевые мобильные технологии. На всех этапах производства компоненты проходят контроль качества. Это позволяет создавать продукты, отличающиеся надежностью.

У компании есть 4 собственных центра исследований и разработок, 100 лабораторий, где и рождаются высокотехнологичные решения. Продукция представлена в 82 странах мира. В них открыто более 3000 сервисных центров и 43 колл-центра. В результате своей деятельности бренд стал обладателем 20 международных сертификатов. В России Хонор получил премию Best Brands 2020 как лучший растущий продуктовый бренд.

Популярные устройства Honor

В магазине можно выбрать ноутбуки, смартфоны, умные часы, роутеры, гарнитуры, внешние аккумуляторы, защитные бамперы и прочие товары. Все позиции в каталоге отсортированы по категориям. Для быстрого поиска моделей можно использовать инструменты фильтра и сортировки. В магазине представлены устройства разных серий — от инновационных флагманов до бюджетных гаджетов прошлых годов. Так, можно выбрать модель в зависимости от своих предпочтений и бюджета.

Наибольшей популярностью пользуются смартфоны и ноутбуки. Для покупки этих товаров чаще всего применяют промокоды и скидки по программе лояльности. Каждое устройство оснащается актуальными сегодня комплектующими, обеспечивающими высокую производительность техники. За это, а также за доступную политику ценообразования бренд так нравится российским покупателям.

Программа лояльности Клуб Honor

Покупатели могут получать скидку начиная с первой покупки, непосредственно влиять на жизнь и развитие бренда. Для этого и был создан Клуб Хонор. Его члены получают возможность покупать новые модели раньше их официального выхода на массовый рынок. Они делятся опытом использования устройств с представителями компании, помогая продуктам становиться лучше.

Еще одно преимущество членства в клубе — покупки моделей с выгодой. Для участников программы лояльности предусмотрены дополнительные скидки, суммирующиеся с промокодами и другими дисконтными предложениями. Специальные цены обычно действуют на весь выбор товаров, но бывают исключения, когда модель продается только по полной цене и членство в клубе не дает привилегий при покупке.

В магазине не предусмотрено жесткого регламента вступления в клуб. Чтобы присоединиться к нему, нужно сделать первый заказ на сайте, дождаться получения устройства и оставить отзыв о товаре на сайте Яндекс.Маркет. Хонор с радостью принимает в свои ряды пользователей, готовых помогать компании сделать продукцию лучше, предлагать интересные решения и находить в устройствах недостатки. Именно для таких покупателей условия заказа в магазине будут самыми выгодными. Проверить, является ли пользователь членом клуба, можно в личном кабинете. При авторизации возле пункта отслеживания заказа появляется соответствующее уведомление.

Оплата заказов в магазине Honor

Оплатить покупку можно наличными при получении или онлайн, на сайте. Во втором случае подойдут карты Visa, Мир, MasterCard, кошельки электронных валют. Все операции проводятся через сервис платежного провайдера ЮКасса и Сбербанка, что обеспечивает безопасность операций.

Доставка покупок в Honor

Посылки отправляются транспортными компаниями DPD, Pony Express, PickPoint по всей России. Возможна доставка курьером до двери. Доступные способы транспортировки отобразятся на этапе оформления заказа, после выбора адреса и региона проживания.

Процесс возврата в магазине Honor

Товар, не бывший в употреблении, можно вернуть в течение 14 дней. Возврату подлежат как исправные модели, так и устройства с браком. Главное условие — сохранение заводской упаковки, пленок и полной комплектации. При обнаружении неисправностей транспортные расходы берет на себя компания, во всех остальных случаях — покупатель. По истечении двухнедельного срока модель не подлежит возврату, но на нее распространяются гарантийные обязательства.

Как в магазине Honor применить промокод

Бренд постоянно раздает скидочные купоны, позволяющие покупать товары дешевле их обычной цены. По мере выхода новых вариантов дисконта они появляются на этой странице сайта. Здесь можно найти действующие сейчас способы снижения цены покупок. Независимо от типа промокода, его применение делится на несколько этапов:

  1. Выбор предложения, дающего максимальную скидку на товары нужной категории.

  2. Копирование кода купона и переход в магазин.

  3. Перемещение подходящих товаров из каталога в список покупок. Для этого нужно в карте товара нажать кнопку «Купить».

  4. Переход к оформлению заказа. Для этого нужно кликнуть на значок корзины в верхней части экрана.

  5. Подтверждение списка покупок. Просмотрев товары в корзине и убедившись, что там находятся все нужные предметы, нужно кликнуть на клавишу «Оформить».

  1. Авторизация или покупка без регистрации. На следующем этапе пользователю предложат войти в личный кабинет или оформить заказ как гость. Нужно выбрать удобную опцию.

  1. Ввод промокода. После ввода адреса доставки и указания других данных нужно кликнуть по кнопке «Код купона», вставить в него цифро-буквенную комбинацию и применить скидку.

После обновления стоимости товаров отобразится скидка в рублях и конечная цена, далее можно завершить оформление и оплатить покупку.

Часто задаваемые вопросы про Honor

★ Как узнать, на каком этапе обработки находится заказ?

Статус заказ отображается в личном кабинете клиента, а уведомления об изменении статуса отправляются покупателю в сообщениях.

★ Как вступить клуб Honor?

Для этого нужно сделать покупку и связаться с консультантами магазина.

★ Как поменять пароль для входа в личный кабинет?

Сделать это можно на сайте, при помощи формы сброса пароля или в личном кабинете пользования. Коды подтверждения действия отправляются по указанному номеру телефона или адресу электронной почты.

★ Как скоро деньги вернутся на счет при отмене покупки?

На это потребуется до 10 дней.

★ Сколько времени дается на оплату заказа?

Внести оплату нужно в течение суток с момента оформления покупки. Если деньги не поступили, заказ аннулируется.

Лучшие промокоды Honor

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПолучи скидку до 5000 рублей на ноутбуки MagicBook по промокоду HonorAW3***
ПромокодС купоном Хонор получите скидку 5000 рублей при покупке ноутбука от 65000 рублейAIN***
ПромокодПолучи скидку 3000 рублей на покупку любого ноутбука от 45000 рублей по купону HonorAIN***
ПромокодМинус 5000 рублей при покупке умных-часов HONOR Watch GS ProAW3***
СкидкаУспей заказать беспроводные наушники HONOR Earbuds 2 Lite всего за 4990 рублейне требуется
СкидкаДисконт 1000 рублей при покупке HONOR 10X Lite + подарокне требуется
СкидкаПолучи бесплатную доставку при заказе на сумму более 10000 рублейне требуется
СкидкаКупи ноутбук HONOR Hunter V700 i7 и получи подарокне требуется
СкидкаПри покупке часов HONOR Band 6 получи в подарок наушникине требуется
СкидкаКупи часы Honor Magicwatch 2 и получи подарокне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.