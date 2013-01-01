Подробнее об официальном магазине Honor

Продукция бренда появилась на рынке в 2013 году. Изначально компания принадлежала Huawei, но со временем стала самостоятельным игроком на рынке технологий и сменила владельца. Стратегия продаж ставит акцент на взаимодействии с покупателями в интернете — через собственные онлайн-магазины в разных странах и ритейлеров. Продажи на виртуальных площадках оказались выгодными, позволили бренду продавать свои технологические решения дешевле конкурентов.

Продукты ориентированы на инновации, а в основе интеллектуальных устройств — ключевые мобильные технологии. На всех этапах производства компоненты проходят контроль качества. Это позволяет создавать продукты, отличающиеся надежностью.

У компании есть 4 собственных центра исследований и разработок, 100 лабораторий, где и рождаются высокотехнологичные решения. Продукция представлена в 82 странах мира. В них открыто более 3000 сервисных центров и 43 колл-центра. В результате своей деятельности бренд стал обладателем 20 международных сертификатов. В России Хонор получил премию Best Brands 2020 как лучший растущий продуктовый бренд.

Популярные устройства Honor

В магазине можно выбрать ноутбуки, смартфоны, умные часы, роутеры, гарнитуры, внешние аккумуляторы, защитные бамперы и прочие товары. Все позиции в каталоге отсортированы по категориям. Для быстрого поиска моделей можно использовать инструменты фильтра и сортировки. В магазине представлены устройства разных серий — от инновационных флагманов до бюджетных гаджетов прошлых годов. Так, можно выбрать модель в зависимости от своих предпочтений и бюджета.

Наибольшей популярностью пользуются смартфоны и ноутбуки. Для покупки этих товаров чаще всего применяют промокоды и скидки по программе лояльности. Каждое устройство оснащается актуальными сегодня комплектующими, обеспечивающими высокую производительность техники. За это, а также за доступную политику ценообразования бренд так нравится российским покупателям.

Программа лояльности Клуб Honor

Покупатели могут получать скидку начиная с первой покупки, непосредственно влиять на жизнь и развитие бренда. Для этого и был создан Клуб Хонор. Его члены получают возможность покупать новые модели раньше их официального выхода на массовый рынок. Они делятся опытом использования устройств с представителями компании, помогая продуктам становиться лучше.

Еще одно преимущество членства в клубе — покупки моделей с выгодой. Для участников программы лояльности предусмотрены дополнительные скидки, суммирующиеся с промокодами и другими дисконтными предложениями. Специальные цены обычно действуют на весь выбор товаров, но бывают исключения, когда модель продается только по полной цене и членство в клубе не дает привилегий при покупке.

В магазине не предусмотрено жесткого регламента вступления в клуб. Чтобы присоединиться к нему, нужно сделать первый заказ на сайте, дождаться получения устройства и оставить отзыв о товаре на сайте Яндекс.Маркет. Хонор с радостью принимает в свои ряды пользователей, готовых помогать компании сделать продукцию лучше, предлагать интересные решения и находить в устройствах недостатки. Именно для таких покупателей условия заказа в магазине будут самыми выгодными. Проверить, является ли пользователь членом клуба, можно в личном кабинете. При авторизации возле пункта отслеживания заказа появляется соответствующее уведомление.

Оплата заказов в магазине Honor

Оплатить покупку можно наличными при получении или онлайн, на сайте. Во втором случае подойдут карты Visa, Мир, MasterCard, кошельки электронных валют. Все операции проводятся через сервис платежного провайдера ЮКасса и Сбербанка, что обеспечивает безопасность операций.

Доставка покупок в Honor

Посылки отправляются транспортными компаниями DPD, Pony Express, PickPoint по всей России. Возможна доставка курьером до двери. Доступные способы транспортировки отобразятся на этапе оформления заказа, после выбора адреса и региона проживания.

Процесс возврата в магазине Honor

Товар, не бывший в употреблении, можно вернуть в течение 14 дней. Возврату подлежат как исправные модели, так и устройства с браком. Главное условие — сохранение заводской упаковки, пленок и полной комплектации. При обнаружении неисправностей транспортные расходы берет на себя компания, во всех остальных случаях — покупатель. По истечении двухнедельного срока модель не подлежит возврату, но на нее распространяются гарантийные обязательства.