14 оценок поставлено средняя 4.14
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Юридический адрес:
г. Москва, ул. Крылатская, д.17, корп.2
Электронная почта:
support@huawei.ru
Телефон:
8 (800) 7001677
Соц. сети:
14 оценок поставлено средняя 4.14
Представленные здесь промокоды от Huawei позволят получить скидку на сайте известного китайского производителя электроники. Смартфоны и планшеты Хуавей по качеству не уступают девайсам от Apple и Samsung. На все товары распространяется длительная гарантия. Купоны не единственный спо ... соб сэкономить в интернет-магазине. Для многих позиций изначально установлены дисконтные цены, к покупке часто предлагают подарок. Можно также оформить под 0% рассрочку сроком от 6 до 24 месяцев без обязательного первого взноса.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Крылатская, д.17, корп.2
Электронная почта:
support@huawei.ru
Телефон:
8 (800) 7001677
Соц. сети:
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Компания Huawei — заметный игрок мирового рынка бытовой электроники и телекоммуникационного оборудования. Объемы продаж смартфонов и других мобильных устройств этой торговой марки сопоставимы с результатами признанных лидеров отрасли Samsung и Apple. Корпорация активно инвестирует в научные исследования и разработки, выделяя на эти проекты минимум 10% от своего оборота. По итогам 2020 года чистая прибыль организации составила $9,9 млрд при выручке $136,7 млрд.
В России Хуавей работает с 1997 года. Открывшийся в Уфе офис стал ее первым представительством за пределами Китая. Через некоторое время начал деятельность московский филиал, вслед за которым появился центр исследований и разработок. Примерно тогда же было запущено многолетнее сотрудничество с российскими операторами связи по созданию GSM-сетей. В результате ограничений, наложенных американским правительством, в 2020 году компания объявила о намерении перевести свои исследовательские центры из США в Россию.
Официальный сайт Huawei начал работу в 2014 году. Клиентам здесь предлагают фирменную технику с максимальной гарантийной поддержкой. Постоянные покупатели получают бонусы за лояльность. Всем без исключения гостям интернет-магазина доступны товары со скидкой по акциям и промокодам. Полный список подарочных предложений доступен здесь. Активировать скидочный купон можно без каких-либо условий.
Посетителям сайта Хуавей предлагают товары следующих категорий:
ноутбуки;
планшеты;
смартфоны;
носимые устройства (часы) и аксессуары;
аудио (наушники, колонки);
Vision (экраны, камеры);
другое (роутеры, стилусы и т. д.).
В магазине AppGallery можно скачать приложения к технике. Установив программу «Поддержка», пользователь получит быстрый доступ к информации о самостоятельном устранении неисправностей и адресам ближайших сервисных центров. Также здесь можно активировать услугу «Ремонт с доставкой» и подтвердить гарантийный статус товара. ОС EMUI помогает идеально настроить работу экрана, а мобильный клиент HiSuite — управлять другими устройствами Huawei.
Товары, у которых еще не закончился срок действия гарантии, можно бесплатно отдать в ремонт, не покидая дома. Курьерская служба заберет посылку для отправки в сервисный центр, а потом привезет ее обратно. При отсутствии гарантии доставку и ремонт придется оплачивать отдельно. Услуга доступна только в городах, где работают транспортные компании, с которыми сотрудничает Huawei.
Ремонт занимает от 5 дней без учета времени, потраченного на дорогу туда и обратно. Перед отправкой необходимо снять с устройства чехол, защитное стекло, пленку и другие аксессуары. Желательно вложить технику в фирменную коробку, при использовании другой упаковки нужно надежно защитить предмет плотным материалом. Также рекомендуется детально описать неисправность при подаче заявки — это ускорит диагностику и процесс в целом.
Рассчитаться за покупку в интернет-магазине Хуавей можно при оформлении заказа на сайте или после получения. Второй вариант доступен не всегда. Отдельные товары высылаются только после 100% предоплаты. Кроме того, перевозчики берут комиссию за услугу наложенного платежа. Для расчета с курьером или менеджером пункта выдачи подойдут наличные. О приеме карт лучше уточнять.
К оплате на сайте принимают Visa, JCB, MasterCard и Мир, а также электронные платежи через сервис ЮMoney. В последнем случае может взиматься комиссия. Если есть промокод на скидку, нужно указать его при подаче заявки. Если нет денег на оплату всей покупки, компания предлагает оформить рассрочку. Программа «Покупай со Сбером» позволяет обойтись даже без первоначального взноса. При своевременном погашении долга за 6–24 месяцев переплата составит 0 рублей.
Отправка заказов со складов Huawei производится только в рабочие дни (понедельник-пятница). Скорость доставки также зависит от удаленности населенного пункта, графика транспортной компании (DPD, Pony Express) и наличия товара. У перевозчиков есть курьерские службы, поэтому можно получить посылку на дом или в офис. Если сумма заказа превышает установленный максимум, услугу оплачивает продавец. В личном кабинете можно отслеживать текущий статус груза онлайн.
Вернуть исправную технику можно в течение 7 дней. Средства зачислят на счет, использованный при переводе или указанный клиентом в заявлении (при оплате наличными). Срок — до 10 рабочих дней с момента получения посылки магазином. Должен быть сохранен товарный вид, комплектация, все пломбы, ярлыки и этикетки. Обратную доставку на склад Huawei оплачивает покупатель. При обнаружении неисправности отказаться от покупки можно в первые 14 дней, дальше допускается только ремонт по гарантии в сервисном центре.
Все действующие купоны магазина собраны на этой странице. Большинство из них содержит промокод, который нужно указать при подаче заявки. Если в акционном предложении отсутствует такой пароль, достаточно перейти на сайт Хуавей по ссылке. В остальных случаях нужно сначала скопировать код купона. Порядок действий в интернет-магазине:
Выбрать товар.
Указать характеристики, принять или отклонить подарки, перейти в корзину.
Нажать «Ввести» напротив надписи «Применить купон».
Вставить скопированный промокод в открывшемся окне.
Нажать «Применить» и убедиться в получении скидки.
Нажать «Купить» и продолжить заполнение заявки.
Форма для введения промокода доступна на всех этапах — от указания контактных данных до выбора способа оплаты. После приема заказа использовать купон не удастся. Придется активировать его при другой покупке. Возможность сочетать промокод со скидкой или подарком зависит от условий конкретной акции.
Это клуб, в который может вступить каждый посетитель сайта. Здесь можно пообщаться с другими участниками, задать вопрос, выиграть приз в одном из конкурсов.
В разделе «Поддержка» есть страница «Запрос гарантийного статуса». Достаточно указать серийный номер устройства и ввести проверочный код.
Нет, но с личным кабинетом процесс становится проще и комфортнее.
Нет, компания обслуживает только жителей РФ.
В этом месте собраны все актуальные предложения от сайта Huawei.
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