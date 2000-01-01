Huawei — мобильные устройства и электроника

Компания Huawei — заметный игрок мирового рынка бытовой электроники и телекоммуникационного оборудования. Объемы продаж смартфонов и других мобильных устройств этой торговой марки сопоставимы с результатами признанных лидеров отрасли Samsung и Apple. Корпорация активно инвестирует в научные исследования и разработки, выделяя на эти проекты минимум 10% от своего оборота. По итогам 2020 года чистая прибыль организации составила $9,9 млрд при выручке $136,7 млрд.

В России Хуавей работает с 1997 года. Открывшийся в Уфе офис стал ее первым представительством за пределами Китая. Через некоторое время начал деятельность московский филиал, вслед за которым появился центр исследований и разработок. Примерно тогда же было запущено многолетнее сотрудничество с российскими операторами связи по созданию GSM-сетей. В результате ограничений, наложенных американским правительством, в 2020 году компания объявила о намерении перевести свои исследовательские центры из США в Россию.

Официальный сайт Huawei начал работу в 2014 году. Клиентам здесь предлагают фирменную технику с максимальной гарантийной поддержкой. Постоянные покупатели получают бонусы за лояльность. Всем без исключения гостям интернет-магазина доступны товары со скидкой по акциям и промокодам. Полный список подарочных предложений доступен здесь. Активировать скидочный купон можно без каких-либо условий.

Товары и услуги

Посетителям сайта Хуавей предлагают товары следующих категорий:

ноутбуки;

планшеты;

смартфоны;

носимые устройства (часы) и аксессуары;

аудио (наушники, колонки);

Vision (экраны, камеры);

другое (роутеры, стилусы и т. д.).

В магазине AppGallery можно скачать приложения к технике. Установив программу «Поддержка», пользователь получит быстрый доступ к информации о самостоятельном устранении неисправностей и адресам ближайших сервисных центров. Также здесь можно активировать услугу «Ремонт с доставкой» и подтвердить гарантийный статус товара. ОС EMUI помогает идеально настроить работу экрана, а мобильный клиент HiSuite — управлять другими устройствами Huawei.

Ремонт с доставкой

Товары, у которых еще не закончился срок действия гарантии, можно бесплатно отдать в ремонт, не покидая дома. Курьерская служба заберет посылку для отправки в сервисный центр, а потом привезет ее обратно. При отсутствии гарантии доставку и ремонт придется оплачивать отдельно. Услуга доступна только в городах, где работают транспортные компании, с которыми сотрудничает Huawei.

Ремонт занимает от 5 дней без учета времени, потраченного на дорогу туда и обратно. Перед отправкой необходимо снять с устройства чехол, защитное стекло, пленку и другие аксессуары. Желательно вложить технику в фирменную коробку, при использовании другой упаковки нужно надежно защитить предмет плотным материалом. Также рекомендуется детально описать неисправность при подаче заявки — это ускорит диагностику и процесс в целом.

Оплата

Рассчитаться за покупку в интернет-магазине Хуавей можно при оформлении заказа на сайте или после получения. Второй вариант доступен не всегда. Отдельные товары высылаются только после 100% предоплаты. Кроме того, перевозчики берут комиссию за услугу наложенного платежа. Для расчета с курьером или менеджером пункта выдачи подойдут наличные. О приеме карт лучше уточнять.

К оплате на сайте принимают Visa, JCB, MasterCard и Мир, а также электронные платежи через сервис ЮMoney. В последнем случае может взиматься комиссия. Если есть промокод на скидку, нужно указать его при подаче заявки. Если нет денег на оплату всей покупки, компания предлагает оформить рассрочку. Программа «Покупай со Сбером» позволяет обойтись даже без первоначального взноса. При своевременном погашении долга за 6–24 месяцев переплата составит 0 рублей.

Доставка

Отправка заказов со складов Huawei производится только в рабочие дни (понедельник-пятница). Скорость доставки также зависит от удаленности населенного пункта, графика транспортной компании (DPD, Pony Express) и наличия товара. У перевозчиков есть курьерские службы, поэтому можно получить посылку на дом или в офис. Если сумма заказа превышает установленный максимум, услугу оплачивает продавец. В личном кабинете можно отслеживать текущий статус груза онлайн.

Возврат

Вернуть исправную технику можно в течение 7 дней. Средства зачислят на счет, использованный при переводе или указанный клиентом в заявлении (при оплате наличными). Срок — до 10 рабочих дней с момента получения посылки магазином. Должен быть сохранен товарный вид, комплектация, все пломбы, ярлыки и этикетки. Обратную доставку на склад Huawei оплачивает покупатель. При обнаружении неисправности отказаться от покупки можно в первые 14 дней, дальше допускается только ремонт по гарантии в сервисном центре.