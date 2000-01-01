  1. Главная
  2. Магазины
  3. Huawei

Спасибо за оценку!

14 оценок поставлено средняя 4.14

Промокоды Huawei на Октябрь

Акции и купоны Huawei на Октябрь 2021

12000Р
купон

Промокод
Купи ультрабук HUAWEI MateBook 14 (i7-1165G7 16 ГБ + 512) с дисконтом 12000 рублей
Истекает через 8 дней

13000Р
купон

Промокод
Ультрабук MateBook 14 (16 + 512Гб) с выгодой 13000 рублей
Истекает через 8 дней

6000Р
купон

Промокод
Монитор MateView GT se с выгодой 6000 рублей с промокодом Huawei
Истекает через 8 дней

6000Р
купон

Промокод
Экономь 6000 рублей, покупая MateBook D 16 16 + 512 Гб с купоном на скидку Хуавей
Истекает через 8 дней

4500Р
купон

Промокод
Купи ноутбук MateBook D 15 (8 + 256 Гб) с выгодой 4500 рублей
Истекает через 8 дней

12000Р
купон

Промокод
Ультрабук MateBook 13 (16 + 512 Гб) с выгодой 12 000 рублей
Истекает через 8 дней

6000Р
купон

Промокод
Выгодный предзаказ MatePad 11 на 128 ГБ с экономией 6000 рублей
Истекает через 8 дней

7500Р
купон

Промокод
Выгода 7500 рублей при предзаказе MatePad 11 на 256 ГБ
Истекает через 8 дней

6000Р
купон

Промокод
Успей купить монитор MateView GT с купоном Хуавейс выгодой 6000 рублей
Истекает через 8 дней

3000Р
купон

Промокод
Сделай предзаказ MatePad 11 на 64 ГБ и получи выгоду 3000 рублей
Истекает через 8 дней

2000Р
купон

Промокод
Наушники FreeBuds 4i с дисконтом 2000 рублей с купоном Хуавей
Истекает через 8 дней

13000р
купон

Промокод
Минус 13000 рублей при покупке ноутбука HUAWEI MateBook X Pro 2021
Истекает через 8 дней

13000Р
купон

Промокод
Выгода 13000 рублей при покупке ультрабука HUAWEI MateBook 14 (i5 -1135G7 16 ГБ + 512)
Истекает через 8 дней

11000р
купон

Промокод
Сэкономь 11000 рублей при покупке ноутбука HUAWEI MateBook D 15
Истекает через 8 дней

9000р
купон

Промокод
Получи выгоду 9000 рублей при заказе ноутбука HUAWEI MateBook D 14 (8 + 256 Гб, Intel i5-10210U)
Истекает через 8 дней

5500р
купон

Промокод
Минус 5500 рублей при покупке планшета HUAWEI MatePad 11
Истекает через 8 дней

3000р
купон

Промокод
Успей купить планшет HUAWEI MatePad с выгодой 3000 рублей
Истекает через 8 дней

10000р
купон

Скидка
Минус 10000 рублей при покупке смартфона HUAWEI nova 8 и чехол в подарок, плюс скидка на наушники или смарт-баслет в комплекте
Истекает через 4 дня

8000Р
купон

Скидка
Купи монитор HUAWEI MateView GT с выгодой до 8000 рублей
Истекает через 8 дней

33999Р
купон

Скидка
Часы HUAWEI WATCH 3 Pro Classic LTE 48 мм всего от 33999 рублей
Истекает через 31 день

19990Р
купон

Скидка
Успей купить наушники FreeBuds Studio всего за 19990 рублей
Истекает через 49 дней

690Р
купон

Скидка
Чехол для наушников FreeBuds 4 всего за 690 рублей
Истекает через 58 дней

1499Р
купон

Скидка
Выгодно: чехол для HUAWEI nova 8 всего за 1499 рублей
Истекает через 59 дней

2990Р
купон

Скидка
Ремешки для часов HUAWEI WATCH 3 всего за 2990 рублей
Истекает через 31 день

3990Р
купон

Скидка
Закажи чехол-книжку для HUAWEI MatePad 11 всего за 3990 рублей
Истекает через 4 дня

12000Р
купон

Промокод
Купи ультрабук HUAWEI MateBook 14 (i7-1165G7 16 ГБ + 512) с дисконтом 12000 рублей
Истекает через 8 дней

13000Р
купон

Промокод
Ультрабук MateBook 14 (16 + 512Гб) с выгодой 13000 рублей
Истекает через 8 дней

6000Р
купон

Промокод
Монитор MateView GT se с выгодой 6000 рублей с промокодом Huawei
Истекает через 8 дней

6000Р
купон

Промокод
Экономь 6000 рублей, покупая MateBook D 16 16 + 512 Гб с купоном на скидку Хуавей
Истекает через 8 дней

4500Р
купон

Промокод
Купи ноутбук MateBook D 15 (8 + 256 Гб) с выгодой 4500 рублей
Истекает через 8 дней

12000Р
купон

Промокод
Ультрабук MateBook 13 (16 + 512 Гб) с выгодой 12 000 рублей
Истекает через 8 дней

6000Р
купон

Промокод
Выгодный предзаказ MatePad 11 на 128 ГБ с экономией 6000 рублей
Истекает через 8 дней

7500Р
купон

Промокод
Выгода 7500 рублей при предзаказе MatePad 11 на 256 ГБ
Истекает через 8 дней

6000Р
купон

Промокод
Успей купить монитор MateView GT с купоном Хуавейс выгодой 6000 рублей
Истекает через 8 дней

3000Р
купон

Промокод
Сделай предзаказ MatePad 11 на 64 ГБ и получи выгоду 3000 рублей
Истекает через 8 дней

2000Р
купон

Промокод
Наушники FreeBuds 4i с дисконтом 2000 рублей с купоном Хуавей
Истекает через 8 дней

13000р
купон

Промокод
Минус 13000 рублей при покупке ноутбука HUAWEI MateBook X Pro 2021
Истекает через 8 дней

13000Р
купон

Промокод
Выгода 13000 рублей при покупке ультрабука HUAWEI MateBook 14 (i5 -1135G7 16 ГБ + 512)
Истекает через 8 дней

11000р
купон

Промокод
Сэкономь 11000 рублей при покупке ноутбука HUAWEI MateBook D 15
Истекает через 8 дней

9000р
купон

Промокод
Получи выгоду 9000 рублей при заказе ноутбука HUAWEI MateBook D 14 (8 + 256 Гб, Intel i5-10210U)
Истекает через 8 дней

5500р
купон

Промокод
Минус 5500 рублей при покупке планшета HUAWEI MatePad 11
Истекает через 8 дней

3000р
купон

Промокод
Успей купить планшет HUAWEI MatePad с выгодой 3000 рублей
Истекает через 8 дней

10000р
купон

Скидка
Минус 10000 рублей при покупке смартфона HUAWEI nova 8 и чехол в подарок, плюс скидка на наушники или смарт-баслет в комплекте
Истекает через 4 дня

8000Р
купон

Скидка
Купи монитор HUAWEI MateView GT с выгодой до 8000 рублей
Истекает через 8 дней

33999Р
купон

Скидка
Часы HUAWEI WATCH 3 Pro Classic LTE 48 мм всего от 33999 рублей
Истекает через 31 день

19990Р
купон

Скидка
Успей купить наушники FreeBuds Studio всего за 19990 рублей
Истекает через 49 дней

690Р
купон

Скидка
Чехол для наушников FreeBuds 4 всего за 690 рублей
Истекает через 58 дней

1499Р
купон

Скидка
Выгодно: чехол для HUAWEI nova 8 всего за 1499 рублей
Истекает через 59 дней

2990Р
купон

Скидка
Ремешки для часов HUAWEI WATCH 3 всего за 2990 рублей
Истекает через 31 день

3990Р
купон

Скидка
Закажи чехол-книжку для HUAWEI MatePad 11 всего за 3990 рублей
Истекает через 4 дня

Похожие промокоды

Эльдорадо (Eldorado)

-беспл

Акция

При покупке ноутбука HONOR MagicBook 14 или 15 получи монитор в подарок

Honor

-1000Р

Акция

Дисконт 1000 рублей при покупке HONOR 10X Lite + подарок

Ситилинк (Citilink)

-20%

Акция

Выгода до 20% при покупке кухонной техники LEX

BigGeek

-11%

Акция

Видеорегистраторы и камеры с дисконтом до 11%

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

Лучшая
цена

Скидка
Спеши купить аудио и носимые устройства Huawei по самым лучшим ценам

2000р
купон

Промокод
Эксклюзив
Получи скидку 2000 рублей и смарт-часы в подарок при оформлении предзаказа на смартфон Nova 8i по промокоду Huawei

2000Р
купон

Промокод
Купон Huawei: минус 2000 рублей при покупке ноутбука MateBook D 15

1000Р
купон

Промокод
С купоном Хуавей ноутбук MateBook D 16 дешевле на 1000 рублей

11000Р
купон

Промокод
Сэкономь 11000 рублей при покупке ноутбука MateBook D 16 (16 + 512 Гб, Ryzen R5 4600H)

1000Р
купон

Промокод
Дисконт 1000 рублей с промокодом Huawei на покупку наушников TWS FreeBuds Pro

Популярные магазины

Скидки от магазина электронной техники Huawei

Представленные здесь промокоды от Huawei позволят получить скидку на сайте известного китайского производителя электроники. Смартфоны и планшеты Хуавей по качеству не уступают девайсам от Apple и Samsung. На все товары распространяется длительная гарантия. Купоны не единственный спо ... соб сэкономить в интернет-магазине. Для многих позиций изначально установлены дисконтные цены, к покупке часто предлагают подарок. Можно также оформить под 0% рассрочку сроком от 6 до 24 месяцев без обязательного первого взноса.


Посетить Huawei
Контакты Huawei

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Крылатская, д.17, корп.2

Электронная почта:
support@huawei.ru

Телефон:
8 (800) 7001677

Соц. сети:

vkfacebook instagram

Спасибо за оценку!

14 оценок поставлено средняя 4.14

Скидки от магазина электронной техники Huawei

Представленные здесь промокоды от Huawei позволят получить скидку на сайте известного китайского производителя электроники. Смартфоны и планшеты Хуавей по качеству не уступают девайсам от Apple и Samsung. На все товары распространяется длительная гарантия. Купоны не единственный спо ... соб сэкономить в интернет-магазине. Для многих позиций изначально установлены дисконтные цены, к покупке часто предлагают подарок. Можно также оформить под 0% рассрочку сроком от 6 до 24 месяцев без обязательного первого взноса.


Посетить Huawei
Контакты Huawei

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Крылатская, д.17, корп.2

Электронная почта:
support@huawei.ru

Телефон:
8 (800) 7001677

Соц. сети:

vkfacebook instagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Huawei

Huawei — мобильные устройства и электроника

Компания Huawei — заметный игрок мирового рынка бытовой электроники и телекоммуникационного оборудования. Объемы продаж смартфонов и других мобильных устройств этой торговой марки сопоставимы с результатами признанных лидеров отрасли Samsung и Apple. Корпорация активно инвестирует в научные исследования и разработки, выделяя на эти проекты минимум 10% от своего оборота. По итогам 2020 года чистая прибыль организации составила $9,9 млрд при выручке $136,7 млрд.

В России Хуавей работает с 1997 года. Открывшийся в Уфе офис стал ее первым представительством за пределами Китая. Через некоторое время начал деятельность московский филиал, вслед за которым появился центр исследований и разработок. Примерно тогда же было запущено многолетнее сотрудничество с российскими операторами связи по созданию GSM-сетей. В результате ограничений, наложенных американским правительством, в 2020 году компания объявила о намерении перевести свои исследовательские центры из США в Россию. 

Официальный сайт Huawei начал работу в 2014 году. Клиентам здесь предлагают фирменную технику с максимальной гарантийной поддержкой. Постоянные покупатели получают бонусы за лояльность. Всем без исключения гостям интернет-магазина доступны товары со скидкой по акциям и промокодам. Полный список подарочных предложений доступен здесь. Активировать скидочный купон можно без каких-либо условий.

Товары и услуги

Посетителям сайта Хуавей предлагают товары следующих категорий:

  • ноутбуки;

  • планшеты;

  • смартфоны;

  • носимые устройства (часы) и аксессуары;

  • аудио (наушники, колонки);

  • Vision (экраны, камеры);

  • другое (роутеры, стилусы и т. д.).

В магазине AppGallery можно скачать приложения к технике. Установив программу «Поддержка», пользователь получит быстрый доступ к информации о самостоятельном устранении неисправностей и адресам ближайших сервисных центров. Также здесь можно активировать услугу «Ремонт с доставкой» и подтвердить гарантийный статус товара. ОС EMUI помогает идеально настроить работу экрана, а мобильный клиент HiSuite — управлять другими устройствами Huawei. 

Ремонт с доставкой

Товары, у которых еще не закончился срок действия гарантии, можно бесплатно отдать в ремонт, не покидая дома. Курьерская служба заберет посылку для отправки в сервисный центр, а потом привезет ее обратно. При отсутствии гарантии доставку и ремонт придется оплачивать отдельно. Услуга доступна только в городах, где работают транспортные компании, с которыми сотрудничает Huawei. 

Ремонт занимает от 5 дней без учета времени, потраченного на дорогу туда и обратно. Перед отправкой необходимо снять с устройства чехол, защитное стекло, пленку и другие аксессуары. Желательно вложить технику в фирменную коробку, при использовании другой упаковки нужно надежно защитить предмет плотным материалом. Также рекомендуется детально описать неисправность при подаче заявки — это ускорит диагностику и процесс в целом.

Оплата

Рассчитаться за покупку в интернет-магазине Хуавей можно при оформлении заказа на сайте или после получения. Второй вариант доступен не всегда. Отдельные товары высылаются только после 100% предоплаты. Кроме того, перевозчики берут комиссию за услугу наложенного платежа. Для расчета с курьером или менеджером пункта выдачи подойдут наличные. О приеме карт лучше уточнять.

К оплате на сайте принимают Visa, JCB, MasterCard и Мир, а также электронные платежи через сервис ЮMoney. В последнем случае может взиматься комиссия. Если есть промокод на скидку, нужно указать его при подаче заявки. Если нет денег на оплату всей покупки, компания предлагает оформить рассрочку. Программа «Покупай со Сбером» позволяет обойтись даже без первоначального взноса. При своевременном погашении долга за 6–24 месяцев переплата составит 0 рублей.

Доставка

Отправка заказов со складов Huawei производится только в рабочие дни (понедельник-пятница). Скорость доставки также зависит от удаленности населенного пункта, графика транспортной компании (DPD, Pony Express) и наличия товара. У перевозчиков есть курьерские службы, поэтому можно получить посылку на дом или в офис. Если сумма заказа превышает установленный максимум, услугу оплачивает продавец. В личном кабинете можно отслеживать текущий статус груза онлайн. 

Возврат

Вернуть исправную технику можно в течение 7 дней. Средства зачислят на счет, использованный при переводе или указанный клиентом в заявлении (при оплате наличными). Срок — до 10 рабочих дней с момента получения посылки магазином. Должен быть сохранен товарный вид, комплектация, все пломбы, ярлыки и этикетки. Обратную доставку на склад Huawei оплачивает покупатель. При обнаружении неисправности отказаться от покупки можно в первые 14 дней, дальше допускается только ремонт по гарантии в сервисном центре.

Как применить промокод на сайте Huawei

Все действующие купоны магазина собраны на этой странице. Большинство из них содержит промокод, который нужно указать при подаче заявки. Если в акционном предложении отсутствует такой пароль, достаточно перейти на сайт Хуавей по ссылке. В остальных случаях нужно сначала скопировать код купона. Порядок действий в интернет-магазине:

  1. Выбрать товар.

  1. Указать характеристики, принять или отклонить подарки, перейти в корзину.

  1. Нажать «Ввести» напротив надписи «Применить купон».

  1.  Вставить скопированный промокод в открывшемся окне.

  1. Нажать «Применить» и убедиться в получении скидки.

  2. Нажать «Купить» и продолжить заполнение заявки. 

Форма для введения промокода доступна на всех этапах — от указания контактных данных до выбора способа оплаты. После приема заказа использовать купон не удастся. Придется активировать его при другой покупке. Возможность сочетать промокод со скидкой или подарком зависит от условий конкретной акции.

Часто задаваемые вопросы про Huawei

★ Что собой представляет сообщество Huawei?

Это клуб, в который может вступить каждый посетитель сайта. Здесь можно пообщаться с другими участниками, задать вопрос, выиграть приз в одном из конкурсов.

★ Что делать при потере гарантийного сертификата?

В разделе «Поддержка» есть страница «Запрос гарантийного статуса». Достаточно указать серийный номер устройства и ввести проверочный код.

★ Обязательно ли регистрироваться для покупок?

Нет, но с личным кабинетом процесс становится проще и комфортнее.

★ Можно получить заказ за пределами России?

Нет, компания обслуживает только жителей РФ.

★ Где найти действующие промокоды на технику и электронику?

В этом месте собраны все актуальные предложения от сайта Huawei.

Лучшие промокоды Huawei

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодКупи ультрабук HUAWEI MateBook 14 (i7-1165G7 16 ГБ + 512) с дисконтом 12000 рублейADM***
ПромокодУльтрабук MateBook 14 (16 + 512Гб) с выгодой 13000 рублейADM***
ПромокодМонитор MateView GT se с выгодой 6000 рублей с промокодом HuaweiADM***
ПромокодЭкономь 6000 рублей, покупая MateBook D 16 16 + 512 Гб с купоном на скидку ХуавейADM***
ПромокодКупи ноутбук MateBook D 15 (8 + 256 Гб) с выгодой 4500 рублейADM***
ПромокодУльтрабук MateBook 13 (16 + 512 Гб) с выгодой 12 000 рублейADM***
ПромокодВыгодный предзаказ MatePad 11 на 128 ГБ с экономией 6000 рублейAMP***
ПромокодВыгода 7500 рублей при предзаказе MatePad 11 на 256 ГБAMP***
ПромокодУспей купить монитор MateView GT с купоном Хуавейс выгодой 6000 рублейADM***
ПромокодСделай предзаказ MatePad 11 на 64 ГБ и получи выгоду 3000 рублейADM***
ПромокодНаушники FreeBuds 4i с дисконтом 2000 рублей с купоном ХуавейADM***
ПромокодМинус 13000 рублей при покупке ноутбука HUAWEI MateBook X Pro 2021ADM***
ПромокодВыгода 13000 рублей при покупке ультрабука HUAWEI MateBook 14 (i5 -1135G7 16 ГБ + 512)ADM***
ПромокодСэкономь 11000 рублей при покупке ноутбука HUAWEI MateBook D 15ADM***
ПромокодПолучи выгоду 9000 рублей при заказе ноутбука HUAWEI MateBook D 14 (8 + 256 Гб, Intel i5-10210U)ADM***

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.