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Купоны Инканто — скидки на стильное белье

Итальянский производитель нижнего белья Incanto предлагает стильную и комфортную продукцию для всех. В модельном ряду компании представлены тысячи позиций: трусики, бюстгальтеры, боди, корсеты, купальники, пеньюары, колготки, чулки и одежда. Компания регулярно проводит акции и устра ... ивает распродажи, поэтому ее продукция — это качество и комфорт, сочетаемые с доступностью. Чтобы получить еще больше скидок, используйте при покупках в Incanto промокоды и участвуйте в акциях, купоны которых собраны в этом разделе.


Посетить Incanto
Контакты Incanto

Юридический адрес:
630005, Новосибирская обл.,г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, д. 60, оф.201, 2 этаж

Электронная почта:
order@incanto.eu

Телефон:
https://ad.admitad.com/g/h5srrm8gb0f1a813f74e009593b9f2/

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Купоны Инканто — скидки на стильное белье

Итальянский производитель нижнего белья Incanto предлагает стильную и комфортную продукцию для всех. В модельном ряду компании представлены тысячи позиций: трусики, бюстгальтеры, боди, корсеты, купальники, пеньюары, колготки, чулки и одежда. Компания регулярно проводит акции и устра ... ивает распродажи, поэтому ее продукция — это качество и комфорт, сочетаемые с доступностью. Чтобы получить еще больше скидок, используйте при покупках в Incanto промокоды и участвуйте в акциях, купоны которых собраны в этом разделе.


Посетить Incanto
Контакты Incanto

Юридический адрес:
630005, Новосибирская обл.,г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, д. 60, оф.201, 2 этаж

Электронная почта:
order@incanto.eu

Телефон:
https://ad.admitad.com/g/h5srrm8gb0f1a813f74e009593b9f2/

Соц. сети:

facebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Incanto

Подробнее об интернет-магазине нижнего белья Incanto

Компания Incanto, производящая нижнее белье и аксессуары, основана в Италии (город Дезенцано-дель-Гарда) в конце прошлого века. С самого начала работы она делает ставку на дизайн, соответствующий духу моды, современные технологии и качественные натуральные материалы. Начав с нескольких небольших магазинов в Италии, компания динамично развивалась и покоряла новые рынки. В начале 2000-х она вышла на российский рынок, и сейчас ее продукция доступна в РФ и странах СНГ. 

Миссия Инканто — помочь каждой девушке выбрать белье, в которой она будет чувствовать себя комфортно и уверенно, а выглядеть — сексуально. Стильный дизайн товаров компании и высокое качество сочетаются с доступностью, а благодаря промокодам и персональным предложениям тратить на их покупки можно еще меньше.

Большой выбор нижнего белья в Incanto

В онлайн-каталоге представлен выбор нижнего белья для всех. Кроме бюстгальтеров и трусиков, здесь доступны пеньюары, корсеты, боди, чулки, колготки, купальники, пижамы и другие категории товаров. В каталоге представлена и мужская линия компании, а также продукция для детей. Ассортимент постоянно пополняется новыми моделями, а старые становятся объектом скидок. На сайте регулярно проходят распродажи, позволяющие купить стильное и комфортное нижнее белье с дисконтом.

Персональные предложения для постоянных клиентов

Скидки ждут покупателей Incanto с первого визита. Новым клиентам компания предлагает дисконт на первый заказ, который можно использовать на свое усмотрение. В разделе распродаж представлены коллекции прошлых сезонов, а также модели, оставшиеся в единственном экземпляре. Дисконт на них может превышать 50%. В дальнейшем интернет-магазин дарит персональные скидки, уведомления о которых присылает на электронную почту. В сочетании с умеренной стоимостью продукции они позволяют тратить на заказ меньше, не теряя в комфорте и качестве.

Способы оплаты покупок в Incanto

Оплачивать заказы в интернет-магазине можно онлайн и при получении. Поддерживаются банковские карты систем MasterCard, Visa и Мир. Ими можно рассчитаться как на сайте, так и в момент получения. При этом нужно уточнять наличие терминала у курьера.

Среди альтернативных платежных инструментов доступны онлайн-расчет электронными деньгами и мобильные платежи. Пользователи интернет-банкинга могут оплатить заказ в приложении.

Доставка заказов в Инканто

Покупателям могут выбрать самый удобный из поддерживаемых способов доставки заказов, которая зависит от адреса получателя. Компания отправляет посылки службами PickPoint, DHL, Pony Express, Hermes, Boxberry, 5Post, Почта России. Стоимость доставки зависит от региона и рассчитывается в момент оформления заказа. Срок пересылки — от 2–10 рабочих дней, в зависимости от выбранного способа и удаленности получателя от склада.  Кроме России, поддерживается доставка в Казахстан.

Клиентам доступны доставка с примеркой и частичный выкуп товара. Они поддерживаются при выборе курьерских служб DHL или Boxberry. В состав одного заказа можно включить до 10 единиц товара. Посылки, доставляемые таким образом, оплачивать можно только наличными. Заказ с самовывозом из розничного магазина недоступен, но при наличии выбранных товаров в ближайшем представительстве их можно забрать там.

Обмен и возврат товара

Покупки, сделанные в интернет-магазине, можно вернуть в течение 14 дней с момента получения. Товар должен сохранять первоначальный вид, все этикетки и бирки и не иметь следов использования. Возврат покупок возможен только дистанционно, сдать их в ближайший розничный магазин компании нельзя. Чтобы вернуть деньги, необходимо воспользоваться услугами Почты России, DPD, Pickpoint или Hermes. Транспортные расходы при этом оплачивает покупатель. Тарифы формируются в зависимости от местоположения клиента.

Прямой обмен заказов недоступен, но его можно осуществить через возврат. Для этого нужно отправить неподошедший товар в магазин и оформить новую покупку. Деньги в таком случае возвращаются на счет, с которого было оплачены, и могут быть использованы для нового платежа. Прямой перерасчет с использованием уже потраченных средств недоступен.

Как получить скидку в Incanto, используя при покупке белья промокоды

Чтобы воспользоваться скидкой, предоставляемой по промокоду, нужно найти в этом разделе соответствующий купон акции и кликнуть его. Если по клику не производится копирование и переадресация, нужно вручную выделить код купона, скопировать его и перейти в магазин. Для использования промокодов нужно следовать указаниям:

  1. Найти в магазине продукты, участвующие в акции по купону.

  2. Добавить товары в корзину.

  3. Перейти в корзину для оформления заказа.

  4. В отведенном поле слева вставить промокод.

  5. Активировать код для пересчета суммы с учетом дисконта.

  6. Завершить оформление покупки, указав параметры оплаты и доставки.

Важно учитывать, что многие акции не суммируются, поэтому некоторые товары с распродажи, имеющие общедоступную скидку, нельзя приобрести с использованием промокода.

Часто задаваемые вопросы про Incanto

★ Есть ли в Инканто бесплатная доставка?

Бесплатная доставка в магазине осуществляется при оформлении заказа на сумму от 4,5 тысяч рублей. Стоимость может меняться в период проведения акций, о чем магазин сообщит отдельно.

★ Есть ли программа лояльности в магазинах Incanto?

Единой программы лояльности в интернет-магазине нет. Собственные системы скидок могут устанавливать франчайзинговые партнеры компании.

★ Можно ли обменять товар в магазине Incanto?

Обмен товара, купленного через интернет, в оффлайн-магазинах компании недоступен.

★ Где найти актуальные скидки Инканто?

Все действующие акции компании и купоны, которыми можно воспользоваться сегодня, собраны в этом разделе.

★ Какие скидки действуют в Incanto?

В интернет-магазине доступны скидки на первую покупку, персональные предложения и другие виды дисконта, а также действуют распродажи.

Лучшие промокоды Incanto

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СкидкаЖенская одежда для сна от 850 рублей с купоном Incantoне требуется
СкидкаCпециальная цена 2499 рублей за 3 товара по промокоду Incantoне требуется

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