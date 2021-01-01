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37%
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Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
1Р
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Стоимость 399 рублей в месяц, продление автоматическое. Автоматическое продление можно отключить в любой момент.
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Онлайн-кинотеатр ivi предлагает большую коллекцию лицензионного видеоконтента. Здесь собраны десятки тысяч фильмов и сериалов со всего мира для просмотра онлайн. Часть контента доступна бесплатно даже незарегистрированным клиентам, а после покупки абонемента можно открыть почти всю ... коллекцию. Акции кинотеатра и скидки позволяют смотреть кино в высоком качестве, а промокоды – бесплатно получать доступ к эксклюзивам и новинкам. Найти актуальные купоны ivi, чтобы оформить подписку с дисконтом или открыть для себя новый контент, можно на этой странице.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр. 5
Электронная почта:
support@ivi.ru
Телефон:
+7 (495) 276-06-31
Соц. сети:
18 оценок поставлено средняя 4.22
Онлайн-кинотеатр ivi предлагает большую коллекцию лицензионного видеоконтента. Здесь собраны десятки тысяч фильмов и сериалов со всего мира для просмотра онлайн. Часть контента доступна бесплатно даже незарегистрированным клиентам, а после покупки абонемента можно открыть почти всю ... коллекцию. Акции кинотеатра и скидки позволяют смотреть кино в высоком качестве, а промокоды – бесплатно получать доступ к эксклюзивам и новинкам. Найти актуальные купоны ivi, чтобы оформить подписку с дисконтом или открыть для себя новый контент, можно на этой странице.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр. 5
Электронная почта:
support@ivi.ru
Телефон:
+7 (495) 276-06-31
Соц. сети:
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Онлайн-кинотеатр ivi предлагает большой выбор лицензионного видеоконтента в высоком разрешении. В каталоге сервиса представлены десятки тысяч фильмов и сериалов российского и зарубежного производства. Они доступны для просмотра в рамках подписки или покупки. Для доступа к онлайн-кинотеатру можно использовать несколько устройств, в том числе компьютеры, смартфоны, планшеты, смарт ТВ и другие гаджеты с выходом в интернет. Оформить подписку можно на срок от 1 месяца до 1 года. Чтобы тратить на нее меньше, можно участвовать в акциях и использовать купоны, представленные на этой странице. Список предложений регулярно обновляется, поэтому здесь всегда доступны акции, в которых можно поучаствовать сегодня.
В каталоге Иви представлен большой выбор контента, открытого для просмотра бесплатно. Даже незарегистрированные пользователи могут смотреть фильмы и сериалы как отечественного, так и зарубежного производства. При этом действуют ограничения по качеству картинки: бесплатно доступно только разрешение HD и SD, а после оформления подписки можно смотреть кино в высоком качестве с объемным звуком.
Новым клиентам онлайн-кинотеатр предлагает условно бесплатный пробный период 14 дней. За 1 рубль можно открыть доступ ко всему контенту в каталоге, а также получить возможность сохранять фильмы и сериалы в приложении для дальнейшего просмотра без интернета. После завершения пробного периода подписка продлевается на платной основе, но от нее можно отказаться.
Зарегистрированным клиентам ivi периодически дарит контент, ранее доступный для просмотра только за отдельную плату. Получив в подарок такой фильм или сериал, его можно смотреть онлайн или загружать в приложении для позднего просмотра без ограничений. Скачать клиентские программы для устройств на Android и iOS можно из официальных магазинов Apple и Google.
Активные зрители, постоянно пользующиеся услугами кинотеатра, получают скидки на долгосрочную подписку. Ее месячная стоимость зависит от срока, на который она продлевается. При заказе подписки на год экономия, в сравнении с месячным абонементом, достигает 35%. Дополнительный дисконт можно получить, используя скидочные купоны и участвуя в акциях онлайн-кинотеатра.
Оплата подписки в онлайн-кинотеатре производится онлайн после регистрации. Доступность способов расчета зависит от страны пребывания клиента. В РФ для оплаты можно использовать банковские карты любого банка. При расчете с помощью карты «Спасибо» можно получать кэшбэк и другие бонусы. Транзакции обрабатываются сразу, а контент становится доступным без ограничений сразу после поступления средств.
После оформления подписки снимаются все ограничения по качеству картинки и звука. Фильмы, доступные для бесплатного просмотра только в SD, после оплаты абонемента можно просматривать в Full HD или 4К, в зависимости от изначального разрешения. Снимаются и ограничения по звуку: при наличии многоканальной дорожки смотреть кино можно с объемным звучанием 5.1 вместо обычного двухканального режима.
В процессе показа видео по подписке онлайн-кинотеатр не будет отвлекать от просмотра, вставляя рекламные блоки. Помимо фильмов и сериалов, пользователям доступны телевизионные каналы и другой контент, отсутствующий в бесплатном доступе.
После завершения пробного двухнедельного периода можно отказаться от продления подписки, отключив ее в личном кабинете. Оказание услуг будет автоматически прекращено с момента окончания действия оплаченных услуг. Чтобы отказаться от оплаченной подписки с возвратом средств, необходимо связаться с администрацией кинотеатра и направить соответствующее заявление. Деньги будут перечислены на счет в срок не менее 30 дней с момента прекращения пользования сервисами.
Получить в онлайн-кинотеатре скидку, предоставляемую по промокоду, можно двумя способами. Новым пользователям поле для активации кода доступно в нижней части страницы оформления первой подписки. Чтобы получить скидку, нужно:
Найти купон действующей акции с промокодом.
Скопировать код купона и перейти в онлайн-кинотеатр.
На странице оформления первой подписки найти внизу поле «Есть сертификат или промокод».
Авторизоваться в сервисе и в поле ввода вставить код.
Применить промокод для пересчета стоимости и завершить оформление подписки.
Уже зарегистрированные клиенты онлайн-кинотеатра могут воспользоваться промокодом в личном кабинете. Для ввода нужно:
Авторизоваться на сайте и перейти в личный кабинет.
Найти поле «Сертификаты и промокоды».
Открыть поле ввода кода для его применения.
Вставить и активировать код купона для получения скидки.
Используя промокоды, можно получить скидку на подписку, а также право льготной или бесплатной аренды и покупки контента, доступного за отдельную плату. Подробные правила начисления подарка, предоставляемого в рамках акции, приводятся в ее описании.
Актуальные дисконтные предложения онлайн-кинотеатра публикуются в этом разделе.
Онлайн-кинотеатр предлагает большой выбор скидок, таких как дисконт на первую покупку, долгосрочную подписку, покупку и аренду отдельного контента.
В интернет-кинотеатре имеется большой список контента, доступного для просмотра в SD или HD-качестве без оформления подписки и внесения оплаты.
В рамках одной подписки можно подключить к учетной записи до 5 устройств для просмотра контента на них.
Отключить продление подписки на видеосервис можно в личном кабинете пользователя на сайте или в приложении.
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