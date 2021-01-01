Подробнее об онлайн-кинотеатре ivi

Онлайн-кинотеатр ivi предлагает большой выбор лицензионного видеоконтента в высоком разрешении. В каталоге сервиса представлены десятки тысяч фильмов и сериалов российского и зарубежного производства. Они доступны для просмотра в рамках подписки или покупки. Для доступа к онлайн-кинотеатру можно использовать несколько устройств, в том числе компьютеры, смартфоны, планшеты, смарт ТВ и другие гаджеты с выходом в интернет. Оформить подписку можно на срок от 1 месяца до 1 года. Чтобы тратить на нее меньше, можно участвовать в акциях и использовать купоны, представленные на этой странице. Список предложений регулярно обновляется, поэтому здесь всегда доступны акции, в которых можно поучаствовать сегодня.

Бесплатные фильмы и пробный период

В каталоге Иви представлен большой выбор контента, открытого для просмотра бесплатно. Даже незарегистрированные пользователи могут смотреть фильмы и сериалы как отечественного, так и зарубежного производства. При этом действуют ограничения по качеству картинки: бесплатно доступно только разрешение HD и SD, а после оформления подписки можно смотреть кино в высоком качестве с объемным звуком.

Новым клиентам онлайн-кинотеатр предлагает условно бесплатный пробный период 14 дней. За 1 рубль можно открыть доступ ко всему контенту в каталоге, а также получить возможность сохранять фильмы и сериалы в приложении для дальнейшего просмотра без интернета. После завершения пробного периода подписка продлевается на платной основе, но от нее можно отказаться.

Зарегистрированным клиентам ivi периодически дарит контент, ранее доступный для просмотра только за отдельную плату. Получив в подарок такой фильм или сериал, его можно смотреть онлайн или загружать в приложении для позднего просмотра без ограничений. Скачать клиентские программы для устройств на Android и iOS можно из официальных магазинов Apple и Google.

Скидки на подписку для постоянных зрителей

Активные зрители, постоянно пользующиеся услугами кинотеатра, получают скидки на долгосрочную подписку. Ее месячная стоимость зависит от срока, на который она продлевается. При заказе подписки на год экономия, в сравнении с месячным абонементом, достигает 35%. Дополнительный дисконт можно получить, используя скидочные купоны и участвуя в акциях онлайн-кинотеатра.

Оплата подписки в ivi

Оплата подписки в онлайн-кинотеатре производится онлайн после регистрации. Доступность способов расчета зависит от страны пребывания клиента. В РФ для оплаты можно использовать банковские карты любого банка. При расчете с помощью карты «Спасибо» можно получать кэшбэк и другие бонусы. Транзакции обрабатываются сразу, а контент становится доступным без ограничений сразу после поступления средств.

Высокое качество контента без рекламы

После оформления подписки снимаются все ограничения по качеству картинки и звука. Фильмы, доступные для бесплатного просмотра только в SD, после оплаты абонемента можно просматривать в Full HD или 4К, в зависимости от изначального разрешения. Снимаются и ограничения по звуку: при наличии многоканальной дорожки смотреть кино можно с объемным звучанием 5.1 вместо обычного двухканального режима.

В процессе показа видео по подписке онлайн-кинотеатр не будет отвлекать от просмотра, вставляя рекламные блоки. Помимо фильмов и сериалов, пользователям доступны телевизионные каналы и другой контент, отсутствующий в бесплатном доступе.

Отказ от подписки

После завершения пробного двухнедельного периода можно отказаться от продления подписки, отключив ее в личном кабинете. Оказание услуг будет автоматически прекращено с момента окончания действия оплаченных услуг. Чтобы отказаться от оплаченной подписки с возвратом средств, необходимо связаться с администрацией кинотеатра и направить соответствующее заявление. Деньги будут перечислены на счет в срок не менее 30 дней с момента прекращения пользования сервисами.