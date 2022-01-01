Промокоды Joom Июнь 2022

Способы экономии в Joom

Самая простая возможность сэкономить в онлайн-магазине — покупка товаров со скидкой. Они собраны в специальном разделе — баннер со ссылкой на него расположен на главной странице сайта маркетплейса. Цена может быть уменьшена на 60–70%.

Также скидки выдаются в обмен на бонусные баллы, начисленные в рамках программы лояльности. К ней подключаются все покупатели магазина, которые купили товары на ₽100 или более. Бонусы начисляются в размере 1% от суммы заказа. В дальнейшем они обмениваются на скидку исходя из курса 1 балл = 1 рубль. Ими можно оплатить всю покупку, не потратив ни копейки настоящих денег.

Но самый удобный способ получить в Джум хорошие скидки — это использование промокодов и бесплатных купонов. Для их применения не нужно соблюдать условия акций и копить баллы. Достаточно найти актуальный код и активировать его при оформлении покупки. Магазин предоставляет по промокодам хорошие скидки, средний размер которых достигает 40–50%. В ряде случае сумма покупки уменьшается еще больше — на 60–70%.