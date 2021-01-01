Kassir — актуальная афиша и сервис продажи билетов

Электронный портал Kassir — это интернет-платформа для приобретения билетов на актуальные культурные мероприятия во всех регионах РФ. Компания сотрудничает с ведущими ивент-агентствами России и мира, а также является официальным дистрибьютором билетов на всероссийские мероприятия.

Компания Kassir работает на рынке event-услуг с конца 90-х годов. Сегодня в сеть ее дистрибуции входят представительства в Литве, Латвии, Эстонии, Казахстане, Украине и Беларуси. На платформе event-оператора можно найти билеты на концерты, театральные представления, спортивные соревнования, развлекательные шоу, детские праздники и другие формы организации культурного досуга.

Для пользователей разработано мобильное приложение Kassir, через которое удобно выбирать мероприятия, оформлять заказы, следить за изменениями расписания на портале и пользоваться всеми функциями личного кабинета. Для постоянных клиентов работает система поощрений в рамках программы лояльности, за прогрессом в которой также можно следить в личном кабинете клиента.

Популярно на Kassir

В каталоге развлекательного портала собраны сотни культурных мероприятий. Афиша обновляется ежедневно. Для удобства навигации каталог разделен на семь основных разделов: «Концерт», «Театр», «Спорт», «Фестивали», «Музеи», «Детям», «Шоу». В рамках каждого раздела публикуются культурные события, которые состоятся в ближайшие месяцы. На предпросмотре каждого мероприятия можно увидеть локацию и дату проведения, а также диапазон стоимости билетов. При клике по событию открывается интерактивная карта рассадки гостей, на которой можно выбрать места и необходимое количество билетов.

Наибольшей популярностью среди зрителей пользуются театральные представления, развлекательные шоу, спортивные мероприятия и концерты эстрадных исполнителей. В сезон предновогодних праздников к списку топ-запросов добавляются детские утренники и театральные постановки.

Программа лояльности Kassir

В программе лояльности билетного оператора могут участвовать все пользователи, имеющие аккаунт в мобильном приложении. При покупке билетов через авторизированный аккаунт пользователю будут начисляться бонусные баллы на виртуальный счет в размере 10% от их номинальной стоимости. Бонусы зачисляются на счет покупателя после проведения мероприятия в течение 30 дней.

Накопленными баллами можно рассчитываться за последующие заказы в размере 90% от стоимости билетов. На дополнительные услуги и сертификаты бонусы использовать нельзя. Количество баллов, используемых для оплаты, клиент определяет самостоятельно в момент формирования заказа.

Оплата билетов

Оплатить билеты онлайн на сайте можно банковской картой MasterCard, Visa, МИР, подарочным сертификатом или оформив рассрочку на сайте Kviku. После оплаты билеты приходят на имейл, указанный при регистрации, и дублируются в личном кабинете пользователя.

Оформляя заказ через интернет, клиент может забронировать понравившиеся места на 15 минут, в течение которых должна быть произведена оплата.

Доставка билетов

Доставка оплаченных билетов осуществляется только по Москве в сроки не позднее двух дней до начала мероприятия. Для согласования времени доставки необходимо оставлять в заказе контактный номер телефона, по которому с клиентом может связаться курьер. Если клиент желает отказаться от билетов, об этом необходимо заранее сообщить в колл-центр, до передачи заказа в курьерскую службу. В противном случае покупатель должен будет оплатить стоимость доставки. Цена услуги — от 500 рублей.

Получить зарезервированные билеты также можно в кассе самовыкупа. Рассчитаться за них можно наличными или платежной картой, назвав предварительно номер брони.

Возврат средств

В случае введения чрезвычайного режима на территории региона и отмены мероприятия возврат стоимости билета по инициативе клиента происходит в течение полугода со дня обращения. В случае переноса мероприятия возврат стоимости оплаченных билетов не производится.

Во всех остальных случаях клиент может вернуть приобретенный билет и получить компенсацию в зависимости от сроков обращения на возврат: за 10 дней до события — 100% стоимости, за 5–9 дней до события — 50%, за 3–4 дня — 30% и менее 3 дней — 0%.

Если билеты были приобретены с дисконтом, их стоимость клиенту не возмещается. В случае изменения сроков или отмены мероприятия по инициативе организаторов клиенту возмещается 100% стоимости билетов.

Для получения компенсации клиент должен отправить на электронную почту сервиса заполненную форму заявления на возврат, скан-копии билетов и чека на оплату.