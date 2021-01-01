101 оценка поставлена средняя 3.97
2%
на всё
40%
купон
30%
купон
50%
купон
Показ спектакля состоится в городе Санкт-Петербург
800Р
купон
1200Р
купон
1200Р
купон
400Р
купон
200Р
купон
1500Р
купон
2500Р
купон
2300Р
купон
800Р
купон
2%
на всё
40%
купон
30%
купон
50%
купон
Показ спектакля состоится в городе Санкт-Петербург
800Р
купон
1200Р
купон
1200Р
купон
400Р
купон
200Р
купон
1500Р
купон
2500Р
купон
2300Р
купон
800Р
купон
50%
купон
Показ оперетты проходит в городе Санкт-Петербург
10%
cashback
50%
купон
лучшее
предложение
2000р
купон
лучшее
предложение
Актуальные промокоды от Kassir — это реальная возможность сэкономить на покупке билетов на топовые культурные мероприятия в городе, регионе и стране. От детских праздников до грандиозных театральных постановок и концертов мировых звезд — все это можно найти на интернет-портале ведущ ... его федерального дистрибьютора билетов. На этой странице собраны все действующие промопредложения от сервиса продажи билетов на ближайшие месяцы. Перечень купонов обновляется регулярно, что дает пользователям возможность покупать билеты и сопутствующие услуги с дисконтом.
Электронная почта:
info@msk.kassir.ru
Телефон:
+7 (863) 255-44-33
Соц. сети:
101 оценка поставлена средняя 3.97
Актуальные промокоды от Kassir — это реальная возможность сэкономить на покупке билетов на топовые культурные мероприятия в городе, регионе и стране. От детских праздников до грандиозных театральных постановок и концертов мировых звезд — все это можно найти на интернет-портале ведущ ... его федерального дистрибьютора билетов. На этой странице собраны все действующие промопредложения от сервиса продажи билетов на ближайшие месяцы. Перечень купонов обновляется регулярно, что дает пользователям возможность покупать билеты и сопутствующие услуги с дисконтом.
Электронная почта:
info@msk.kassir.ru
Телефон:
+7 (863) 255-44-33
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Электронный портал Kassir — это интернет-платформа для приобретения билетов на актуальные культурные мероприятия во всех регионах РФ. Компания сотрудничает с ведущими ивент-агентствами России и мира, а также является официальным дистрибьютором билетов на всероссийские мероприятия.
Компания Kassir работает на рынке event-услуг с конца 90-х годов. Сегодня в сеть ее дистрибуции входят представительства в Литве, Латвии, Эстонии, Казахстане, Украине и Беларуси. На платформе event-оператора можно найти билеты на концерты, театральные представления, спортивные соревнования, развлекательные шоу, детские праздники и другие формы организации культурного досуга.
Для пользователей разработано мобильное приложение Kassir, через которое удобно выбирать мероприятия, оформлять заказы, следить за изменениями расписания на портале и пользоваться всеми функциями личного кабинета. Для постоянных клиентов работает система поощрений в рамках программы лояльности, за прогрессом в которой также можно следить в личном кабинете клиента.
В каталоге развлекательного портала собраны сотни культурных мероприятий. Афиша обновляется ежедневно. Для удобства навигации каталог разделен на семь основных разделов: «Концерт», «Театр», «Спорт», «Фестивали», «Музеи», «Детям», «Шоу». В рамках каждого раздела публикуются культурные события, которые состоятся в ближайшие месяцы. На предпросмотре каждого мероприятия можно увидеть локацию и дату проведения, а также диапазон стоимости билетов. При клике по событию открывается интерактивная карта рассадки гостей, на которой можно выбрать места и необходимое количество билетов.
Наибольшей популярностью среди зрителей пользуются театральные представления, развлекательные шоу, спортивные мероприятия и концерты эстрадных исполнителей. В сезон предновогодних праздников к списку топ-запросов добавляются детские утренники и театральные постановки.
В программе лояльности билетного оператора могут участвовать все пользователи, имеющие аккаунт в мобильном приложении. При покупке билетов через авторизированный аккаунт пользователю будут начисляться бонусные баллы на виртуальный счет в размере 10% от их номинальной стоимости. Бонусы зачисляются на счет покупателя после проведения мероприятия в течение 30 дней.
Накопленными баллами можно рассчитываться за последующие заказы в размере 90% от стоимости билетов. На дополнительные услуги и сертификаты бонусы использовать нельзя. Количество баллов, используемых для оплаты, клиент определяет самостоятельно в момент формирования заказа.
Оплатить билеты онлайн на сайте можно банковской картой MasterCard, Visa, МИР, подарочным сертификатом или оформив рассрочку на сайте Kviku. После оплаты билеты приходят на имейл, указанный при регистрации, и дублируются в личном кабинете пользователя.
Оформляя заказ через интернет, клиент может забронировать понравившиеся места на 15 минут, в течение которых должна быть произведена оплата.
Доставка оплаченных билетов осуществляется только по Москве в сроки не позднее двух дней до начала мероприятия. Для согласования времени доставки необходимо оставлять в заказе контактный номер телефона, по которому с клиентом может связаться курьер. Если клиент желает отказаться от билетов, об этом необходимо заранее сообщить в колл-центр, до передачи заказа в курьерскую службу. В противном случае покупатель должен будет оплатить стоимость доставки. Цена услуги — от 500 рублей.
Получить зарезервированные билеты также можно в кассе самовыкупа. Рассчитаться за них можно наличными или платежной картой, назвав предварительно номер брони.
В случае введения чрезвычайного режима на территории региона и отмены мероприятия возврат стоимости билета по инициативе клиента происходит в течение полугода со дня обращения. В случае переноса мероприятия возврат стоимости оплаченных билетов не производится.
Во всех остальных случаях клиент может вернуть приобретенный билет и получить компенсацию в зависимости от сроков обращения на возврат: за 10 дней до события — 100% стоимости, за 5–9 дней до события — 50%, за 3–4 дня — 30% и менее 3 дней — 0%.
Если билеты были приобретены с дисконтом, их стоимость клиенту не возмещается. В случае изменения сроков или отмены мероприятия по инициативе организаторов клиенту возмещается 100% стоимости билетов.
Для получения компенсации клиент должен отправить на электронную почту сервиса заполненную форму заявления на возврат, скан-копии билетов и чека на оплату.
Получить дополнительную скидку даже на первый заказ можно при помощи актуальных промокодов. Они дают дисконт в виде фиксированной суммы или процентов. Чтобы активировать промокод от Kassir, необходимо:
На этой странице выбрать действующий купон на скидку.
Скопировать его значение.
Вернуться на страницу электронной платформы и выбрать мероприятие, попадающее под условия проводимой акции.
Добавить в корзину билеты из афиши.
В окне корзины развернуть вкладку с промокодами и сертификатами.
Вставить скопированный код купона в поле для скидки и нажать кнопку «Применить».
Проверить, сработал ли дисконт: сумма в корзине должна уменьшиться.
Закончить оформление заказа.
Обратите внимание, что активировать промокод можно только один раз. Сроки его действия и условия использования ограничены правилами проведения акции. Прежде чем решиться на первую покупку или приобрести билет на желанный концерт, заходите на эту страницу перед оформлением заказа и выбирайте скидочный купон. Наши менеджеры обновляют списки купонов, как только магазин-партнер запускает новую промоакцию.
Если возврат билета происходит по инициативе клиента, то бонусные баллы не возмещаются. Если возврат билета происходит по инициативе организатора, то баллы, потраченные на покупку, возмещаются на виртуальный счет клиента.
Билеты являются неименными, поэтому предъявить их может любая персона. Но получить предоплаченные или забронированные билеты в кассе самовыкупа сможет только тот, кто их оплачивал.
Сервисный сбор — это плата, которая взимается с клиента при оплате заказа. Это оплата услуги бронирования, доступа к системе, оформлению и формированию билета.
Системой не предусмотрен обмен билета на другую дату. Клиент может вернуть билет согласно правилам площадки и оформить новый заказ на подходящую дату.
Реализация билетов в концертные залы Крокус Сити и Вегас Сити Холл совершается без оплаты сервисного сбора за бронь и оплату заказа.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|С промокодом Кассир ру получите дисконт 2%
|NEK***
|Промокод
|Скидка 40% на "ПРЕМИУМ" подписку в Okko с промокодом Кассир ру
|OKK***
|Промокод
|По купону Кассир ру минус 30% на подписку "ОПТИУМ"
|OKK***
|Промокод
|Комедия "Пижама для шестерых": смотрим с дисконтом 50%
|230***
|Скидка
|Забирай билеты на СТЕНДАП за 800 рублей
|не требуется
|Скидка
|Успей купить билеты на концерт Ольги Бузовой всего за 1200 рублей
|не требуется
|Скидка
|Концерт Славы от 1200 рублей
|не требуется
|Скидка
|Билеты на лучшие детские мероприятия от 400 рублей по купону Кассир
|не требуется