1 оценка поставлена средняя 5
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20%
купон
Предложение не распространяется на: носки, аксессуары (кроме обуви, шарфов, галстуков и ремней), нижнее белье, подарочные карты, коробки (упаковка), VIP-карты и индивидуальный пошив.
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70%
купон
70%
купон
60%
купон
60%
купон
20%
купон
Карта дает право на получение скидки в размере 20% на модели без скидок и 15% на товары со скидками. Подробнее о преимуществах на странице магазина.
10%
купон
Скидка 10% предоставляется в сети химчисток "Диана" при предъявлении действующей клубной карты KANZLER. Адреса пунктов приема химчистки уточняйте на сайте https://www.dryclean.ru/
Лучшее
предложение
Милями можно оплатить не более 75% от стоимости товара. 1 миля начисляется за каждые потраченные 50 рублей. Подробнее об акции на сайте KANZLER.
Лучшее
предложение
Подробнее на странице акции.
Беспл
доставка
Уточняйте условия на странице магазина.
Лучшее
предложение
10%
купон
Только для новых клиентов.
699Р
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Компания Kanzler продает мужскую одежду и обувь для повседневного пользования. Также здесь можно купить аксессуары и подарки. Если интересуют услуги портного, предлагается пошив вещей по личному заказу. На сайте постоянно проходит распродажа со скидками до 70%. Постоянные клиенты по ... лучают дополнительный дисконт, зарабатывая бонусы по накопительной системе. Если на товар не распространяется какая-то акция, можно воспользоваться промокодом Kanzler. Такие скидочные купоны бесплатно доступны на этой странице.
Юридический адрес:
107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23 стр. 1 пом. XXXVIII ком. 2
Электронная почта:
club@kanzler-style.ru
Телефон:
8 800 600-77-07
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Компания Kanzler продает мужскую одежду и обувь для повседневного пользования. Также здесь можно купить аксессуары и подарки. Если интересуют услуги портного, предлагается пошив вещей по личному заказу. На сайте постоянно проходит распродажа со скидками до 70%. Постоянные клиенты по ... лучают дополнительный дисконт, зарабатывая бонусы по накопительной системе. Если на товар не распространяется какая-то акция, можно воспользоваться промокодом Kanzler. Такие скидочные купоны бесплатно доступны на этой странице.
Юридический адрес:
107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23 стр. 1 пом. XXXVIII ком. 2
Электронная почта:
club@kanzler-style.ru
Телефон:
8 800 600-77-07
Соц. сети:
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Интернет-магазин Kanzler продает одежду и обувь для мужчин. За более чем 25 лет работы компания стала широко известной на отечественном и европейском рынке. Сегодня ее филиалы открыты в 56 городах России, а количество магазинов давно перевалило за сотню. Деятельность организации неоднократно отмечена престижными профессиональными премиями регионального и федерального значения.
На сайте Канцлер можно не только купить готовую одежду, а и заказать индивидуальный пошив. Активным пользователи Instagram доступны заказы через местный Instashop. Постоянные клиенты становятся участниками бонусной программы с правом на дополнительные скидки. На этой странице собраны бесплатные действующие купоны продавца, для активации которых достаточно сообщить содержащийся в них промокод. Иногда для получения бонуса нужно просто перейти по ссылке.
На сайте Kanzler есть 3 категории товаров для мужчин:
Одежда. Костюмы, джинсы, рубашки, футболки, спортивная и верхняя одежда, нижнее белье и т. д.
Обувь. Ботинки, кроссовки, туфли, мокасины, сланцы.
Сумки и аксессуары. Чемоданы, перчатки, головные уборы, галстуки и многое другое.
В отдельных разделах доступны таблицы размеров, помощь стилиста и услуги портного. На странице Sale собраны дисконтные товары, отдельные скидки достигают 70%. С промокодами и бонусными баллами такие предложения не сочетаются, но и такой дисконт выглядит солидно.
После первой покупки клиенту предлагают присоединиться к программе Kanzler-Bonus. Новичок получает карту Silver, на которую при каждом расчете начисляются баллы. Этими бонусами впоследствии можно частично оплачивать заказы по курсу 1 ББ – 1 рубль. После того как покупатель потратит определенную сумму на сайте и в магазинах компании, ему выдадут карту Gold, на следующем этапе он станет обладателем статуса Platinum. Чем выше уровень, тем больше процент кэшбэка. Участникам программы также дарят персональные подарки и промокоды к праздникам.
Если есть желание получать скидку при каждом заказе, можно купить клубную VIP-карту. Она действует в течение года, гарантируя дисконт при любой покупке. Кроме того, с ее помощью можно снизить расходы на услуги сети химчисток «Диана». Общая сумма заказов не лимитирована, никаких ограничений по ассортименту. Стоит упомянуть, что карта не дает привилегий в интернет-магазине Канцлер и некоторых наземных филиалах. Полный список городов, где акция не действует, есть на сайте продавца.
Можно оплатить товар сразу, на стадии оформления заказа. Внести деньги можно банковскими картами Мир, Mastercard, JCB и Visa. Операция проводится через сервис ЮKassа. Безопасность платежей гарантируют технология 3D-Secure и сертификат PCI DSS версии 3.2.1. Рассчитаться за покупку онлайн можно и позже при условии, что заказ еще не передали в транспортную компанию. В этом случае нужно обратиться к менеджеру за ссылкой, чтобы получить актуальные реквизиты.
Если расчет происходит в момент приема посылки в отделении ТК или от курьера, всегда подойдут наличные. Возможен ли перевод картой, стоит уточнять заранее. При оплате по факту получения перевозчик часто взимает комиссию, тогда как онлайн-платежи на сайте Kanzler проводятся с нулевой переплатой.
Если цена покупки превышает установленный минимум, доставку оплачивает продавец. Если в городе работает магазин компании, можно сразу забрать заказ там при условии, что товар есть в наличии. Перевозка грузов службами СДЭК и PickPoint занимает от 2 рабочих дней, Почтой России – от 3 суток. Можно также заказать доставку курьером на домашний или рабочий адрес.
Товар, к качеству которого у клиента нет претензий, разрешено вернуть в течение 90 дней. Вещь должна сохранить внешний вид, фирменную упаковку и все этикетки, не иметь признаков эксплуатации. Отправить посылку обратно можно через СДЭК или Почту России. При этом нужно заполнить заявление на возврат и указать финансовые реквизиты. Доставку оплачивает клиент без права на компенсацию. Компания Kanzler выплачивает деньги в течение 10 календарных дней, если не возникнет непредвиденных обстоятельств.
Когда речь идет о бракованном товаре, придется обращаться в службу поддержки компании с описанием проблемы и четкими фото дефектов. Это нужно сделать не позднее, чем через 90 дней. Дальнейший порядок действий укажет менеджер. Если претензию признают справедливой, расходы на доставку тоже возместят при наличии квитанции об оплате услуги и заявления, направленного на электронную почту техподдержки. Обмен товара не предусмотрен, придется оформлять новую покупку.
Скидочные купоны могут содержать промокод или давать право на бонус сами по себе. Первый вариант встречается намного чаще. Код представляет собой слово или набор символов, который нужно указать в соответствующем поле. Порядок действий при активации купона, содержащего цифро-буквенную комбинацию:
Выбрать предложение из нашего списка, скопировать промокод.
Перейти на сайт Канцлер по ссылке.
Выбрать товар и поместить его в корзину.
Перейти в корзину, кликнув по ее изображению в правом верхнем углу.
Нажать «Оформить заказ».
Указать контактные данные, выбрать способы доставки и оплаты.
Вставить скопированную информацию в поле «Промо-код».
Нажать «Применить», удостовериться в получении скидки и завершить оформление заказа.
Промокод обычно не сочетается со скидками по распродаже и другим акциям. При применении купона меняется порядок начисления бонусных баллов. Конкретную информацию можно найти в условиях предложения.
Все действующие акционные предложения магазина Канцлер доступны бесплатно на этой странице.
Да, ознакомиться с последними коллекциями можно на одноименной странице.
Для рубашек, костюмов, джинсов, верхней одежды, трикотажа, обуви и носков.
Список филиалов сети, предоставляющих эти услуги, опубликован на сайте компании.
Это сертификат на бесплатную разовую покупку в пределах номинала. Если цена заказа выше, клиент может доплатить, если ниже – остаток сгорает. Такие карты продают на сайте Kanzler, но пока их принимают только в магазинах.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Получите скидку 5% по купону Kanzler
|KAN***
|Скидка
|Дисконт 20% на новую коллекцию и от 30% на другие товары по купону KANZLER
|не требуется
|Скидка
|Покупайте мужские сорочки и рубашки с выгодой до 81%
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|не требуется
|Скидка
|Скидки до 70% на поло по купону KANZLER
|не требуется
|Скидка
|Дарим выгоду до 60% на одежду для дома
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|Скидка
|Дисконт до 60% на спортивную одежду
|не требуется
|Скидка
|Выгодное предложение: VIP-карта KANZLER и скидки до 20% по промокоду
|не требуется
|Скидка
|Используйте скидку 10% для держателей клубных карт KANZLER на услуги сети химчисток "Диана"
|не требуется
|Скидка
|«Аэрофлот Бонус»: копите и используйте мили при оплате товаров
|не требуется