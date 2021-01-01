Kanzler – мужская одежда, обувь и аксессуары

Интернет-магазин Kanzler продает одежду и обувь для мужчин. За более чем 25 лет работы компания стала широко известной на отечественном и европейском рынке. Сегодня ее филиалы открыты в 56 городах России, а количество магазинов давно перевалило за сотню. Деятельность организации неоднократно отмечена престижными профессиональными премиями регионального и федерального значения.

На сайте Канцлер можно не только купить готовую одежду, а и заказать индивидуальный пошив. Активным пользователи Instagram доступны заказы через местный Instashop. Постоянные клиенты становятся участниками бонусной программы с правом на дополнительные скидки. На этой странице собраны бесплатные действующие купоны продавца, для активации которых достаточно сообщить содержащийся в них промокод. Иногда для получения бонуса нужно просто перейти по ссылке.

Какие товары предлагает продавец

На сайте Kanzler есть 3 категории товаров для мужчин:

Одежда. Костюмы, джинсы, рубашки, футболки, спортивная и верхняя одежда, нижнее белье и т. д.

Обувь. Ботинки, кроссовки, туфли, мокасины, сланцы.

Сумки и аксессуары. Чемоданы, перчатки, головные уборы, галстуки и многое другое.

В отдельных разделах доступны таблицы размеров, помощь стилиста и услуги портного. На странице Sale собраны дисконтные товары, отдельные скидки достигают 70%. С промокодами и бонусными баллами такие предложения не сочетаются, но и такой дисконт выглядит солидно.

Бонусная программа

После первой покупки клиенту предлагают присоединиться к программе Kanzler-Bonus. Новичок получает карту Silver, на которую при каждом расчете начисляются баллы. Этими бонусами впоследствии можно частично оплачивать заказы по курсу 1 ББ – 1 рубль. После того как покупатель потратит определенную сумму на сайте и в магазинах компании, ему выдадут карту Gold, на следующем этапе он станет обладателем статуса Platinum. Чем выше уровень, тем больше процент кэшбэка. Участникам программы также дарят персональные подарки и промокоды к праздникам.

Если есть желание получать скидку при каждом заказе, можно купить клубную VIP-карту. Она действует в течение года, гарантируя дисконт при любой покупке. Кроме того, с ее помощью можно снизить расходы на услуги сети химчисток «Диана». Общая сумма заказов не лимитирована, никаких ограничений по ассортименту. Стоит упомянуть, что карта не дает привилегий в интернет-магазине Канцлер и некоторых наземных филиалах. Полный список городов, где акция не действует, есть на сайте продавца.

Как оплатить заказ

Можно оплатить товар сразу, на стадии оформления заказа. Внести деньги можно банковскими картами Мир, Mastercard, JCB и Visa. Операция проводится через сервис ЮKassа. Безопасность платежей гарантируют технология 3D-Secure и сертификат PCI DSS версии 3.2.1. Рассчитаться за покупку онлайн можно и позже при условии, что заказ еще не передали в транспортную компанию. В этом случае нужно обратиться к менеджеру за ссылкой, чтобы получить актуальные реквизиты.

Если расчет происходит в момент приема посылки в отделении ТК или от курьера, всегда подойдут наличные. Возможен ли перевод картой, стоит уточнять заранее. При оплате по факту получения перевозчик часто взимает комиссию, тогда как онлайн-платежи на сайте Kanzler проводятся с нулевой переплатой.

Способы доставки

Если цена покупки превышает установленный минимум, доставку оплачивает продавец. Если в городе работает магазин компании, можно сразу забрать заказ там при условии, что товар есть в наличии. Перевозка грузов службами СДЭК и PickPoint занимает от 2 рабочих дней, Почтой России – от 3 суток. Можно также заказать доставку курьером на домашний или рабочий адрес.

Возврат и обмен товара

Товар, к качеству которого у клиента нет претензий, разрешено вернуть в течение 90 дней. Вещь должна сохранить внешний вид, фирменную упаковку и все этикетки, не иметь признаков эксплуатации. Отправить посылку обратно можно через СДЭК или Почту России. При этом нужно заполнить заявление на возврат и указать финансовые реквизиты. Доставку оплачивает клиент без права на компенсацию. Компания Kanzler выплачивает деньги в течение 10 календарных дней, если не возникнет непредвиденных обстоятельств.

Когда речь идет о бракованном товаре, придется обращаться в службу поддержки компании с описанием проблемы и четкими фото дефектов. Это нужно сделать не позднее, чем через 90 дней. Дальнейший порядок действий укажет менеджер. Если претензию признают справедливой, расходы на доставку тоже возместят при наличии квитанции об оплате услуги и заявления, направленного на электронную почту техподдержки. Обмен товара не предусмотрен, придется оформлять новую покупку.