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3 оценки поставлены средняя 4.7

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Скидки на итальянскую косметику KIKO MILANO

Палетки с пигментированными тенями, матовые помады и увеличивающие губы блески, выравнивающие тон кожи средства, концентрат для лица с эффектом сияния — далеко не полный список актуальных продуктов, которые выпускает бренд KIKO MILANO. В официальном магазине популярной итальянской м ... арки можно заказать декоративную и уходовую косметику, а также фирменные кисти, спонжи и другие аксессуары из последних коллекций. Кроме раздела Sale, экономить на покупках в онлайн-бутике помогут промокоды KIKO MILANO: выбирайте скидочный купон и платите меньше за любимую тональную основу или тушь.


Посетить KIKO MILANO
Контакты KIKO MILANO

Юридический адрес:
ООО «Кико Рус» 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, этаж 3, помещение I, комната 10 г. Москва 105120, Россия

Электронная почта:
cc-ru@kikocosmetics.com

Телефон:
8 (800) 234-44-90

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 4.7

Скидки на итальянскую косметику KIKO MILANO

Палетки с пигментированными тенями, матовые помады и увеличивающие губы блески, выравнивающие тон кожи средства, концентрат для лица с эффектом сияния — далеко не полный список актуальных продуктов, которые выпускает бренд KIKO MILANO. В официальном магазине популярной итальянской м ... арки можно заказать декоративную и уходовую косметику, а также фирменные кисти, спонжи и другие аксессуары из последних коллекций. Кроме раздела Sale, экономить на покупках в онлайн-бутике помогут промокоды KIKO MILANO: выбирайте скидочный купон и платите меньше за любимую тональную основу или тушь.


Посетить KIKO MILANO
Контакты KIKO MILANO

Юридический адрес:
ООО «Кико Рус» 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, этаж 3, помещение I, комната 10 г. Москва 105120, Россия

Электронная почта:
cc-ru@kikocosmetics.com

Телефон:
8 (800) 234-44-90

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Специальные предложения от KIKO MILANO

Про бьюти-магазин KIKO MILANO

В фирменном онлайн-магазине итальянского бренда можно со скидкой по промокодам купить профессиональный уход за кожей, макияж и качественные аксессуары для его нанесения. Ассортимент марки включает более 1600 товаров. При создании косметических коллекций компания вдохновляется современной атмосферой и вековыми традициями Милана, а также воплощает в своих продуктах последние мировые тенденции.

Бренд, созданный в 1997 году в Италии, сегодня продается в 900 розничных магазинах в двух десятках стран мира, а также в онлайн-бутиках в 35 странах. Основная часть косметики KIKO MILANO выпускается на европейских, американских, корейских и японских производствах. Каждое средство тщательно разрабатывается и дерматологически тестируется в независимых лабораториях. Компания контролирует качество каждого продукта и его составляющих и делает даже больше, чем требуют законодательные нормы. Например, у производителя есть собственный перечень компонентов косметики, которые он не использует, несмотря на то, что они разрешены в некоторых странах.

Популярная косметика на сайте Кико Милано

Поклонники доступных косметических средств made in Italy могут заказать в интернет-бутике:

  • тени, туши, базы, карандаши для глаз, подводки и гели для бровей;

  • праймеры, карандаши, помады и блески для губ;

  • тональные средства, консилеры, базы, бронзеры и хайлайтеры, пудры и румяна, а также фиксирующие спреи;

  • уход за ногтями, лаки и продукты для французского маникюра;

  • актуальные патчи, бальзамы и сыворотки для области вокруг глаз, помогающие бороться с видимыми морщинами;

  • продукты для отшелушивания, очищения и увлажнения лица и губ, а также против морщин и несовершенств кожи;

  • кремы для рук и уход для ног;

  • аксессуары, включая кисти для макияжа, спонжи, точилки, накладные ресницы, зеркала, пилки для ногтей и косметички.

Самые востребованные продукты KIKO MILANO — это кремовые стики для контурирования, увеличивающие губы блески, увлажняющие флюиды, бархатистые тональные основы, шелковистые румяна и туши. Также популярностью пользуются лимитированные коллекции бренда и особенно палетки теней, а также палетки, состоящие из румян, бронзера и хайлайтера.

Программа лояльности KIKO KISSES

Оформив в интернет-магазине заявку на первую покупку, можно получить виртуальную бонусную карту, на которую будет начисляться кэшбэк в несколько процентов от каждой потраченной суммы. Размер начисления увеличивается вместе с общей суммой покупок на сайте. Кроме того, магазин дарит дополнительные бонусные баллы участникам акций и специальных предложений. 

Бонусы, равные рублям, уже через 3 дня можно использовать на покупку косметики. Списать их можно, только если карта зарегистрирована, то есть в личном кабинете заполнена анкета с данными пользователя. В зависимости от уровня в программе бонусами можно оплатить 10% или 20% стоимости продуктов.

Как оплатить заказ на KIKO MILANO

Любые покупки на сайте, кроме тех, которые включают подарочную упаковку, можно оплатить наличными при получении. Также поддерживается оплата онлайн картами Visa, Visa Electron, Visa International, MasterCard Worldwide, Maestro, МИР и JCB. Транзакция выполняется через платежный шлюз Сбербанка, передача информации защищена. Если банк пользователя поддерживает безопасные платежи, дополнительно может быть запрошен специальный пароль.

Доступные варианты доставки 

Покупатели итальянской косметики бренда Кико Милано могут воспользоваться курьерской доставкой или самовывозом из пунктов выдачи и постаматов «Сберлогистика». В Москве адресную доставку выполняет курьерская служба «Интеграл», в Санкт-Петербурге — КСЕ, а в регионах — DPD. Цена услуги зависит от местонахождения покупателя. Получить посылку с брендовыми косметическими средствами в столице можно уже на следующий день после отправки заказа.

За час до прибытия курьер связывается с покупателем. Если выбрана доставка в постамат, после прибытия посылки от KIKO MILANO заказчику отправляется сообщение, в котором указаны адрес и код получения. Чтобы забрать покупки из ячейки, у покупателя есть 5 дней, а из ПВЗ — 7 дней.

Возврат брендовой косметики

Согласно действующим законодательным актам, качественную парфюмерно-косметическую продукцию нельзя вернуть или заменить на аналог в другом цвете, размере или комплектации. Но до момента передачи товаров в руки покупателя он может отказаться от косметики и отменить заказ.

Чтобы вернуть продукцию, в которой обнаружен брак, нужно отправить товар магазину KIKO MILANO вместе с оформленным на бумаге заявлением. Ритейлер исследует продукт и, подтвердив недостаток, на протяжении 10 дней вернет деньги. Если проблема обнаружена в момент получения косметики из рук курьера, сразу же составляется акт о расхождениях и посылка в полном объеме возвращается сотруднику службы доставки.

Как активировать промокоды на KIKO MILANO

Покупка фирменной косметики итальянского бренда по доступным ценам возможна благодаря множеству акций и промокодов магазина. Все специальные предложения продавца, которые действуют в данный момент, собраны на этой странице.

Если вы используете промокод на первый заказ на сайте Кико Милано, найти место для указания кода купона поможет простая пошаговая инструкция:

  1. Кликните по скидочному предложению, скопируйте кодовое слово и перейдите в онлайн-бутик итальянской косметики.

  2. Соберите в корзину необходимые декоративные и уходовые продукты, а также аксессуары и нажмите на список покупок.

  3. Под отобранной косметикой на странице оформления заказа будет строка, в которую нужно вставить промокод на скидку.

Если этот вид специальных предложений активируется в корзине, то для получения скидки по акции не понадобится проходить такой путь. Просто нажмите на купон и попадете в раздел с косметикой или аксессуарами, к которым уже применен дисконт.

Часто задаваемые вопросы про KIKO MILANO

★ Какими промокодами можно воспользоваться на покупку косметики итальянского бренда?

Покупатели найдут у нас скидки на покупки от определенной суммы и отдельные виды косметических продуктов, а также подарки за заказ выделенного ассортимента. Чаще всего спецпредложения действуют на декоративные линейки.

★ Как правильно подобрать косметику KIKO MILANO?

Для этого на сайте есть раздел виртуального макияжа, где можно загрузить свою фотографию или воспользоваться камерой в режиме реального времени и попробовать на себе понравившиеся продукты.

★ Действует ли в магазине частичный выкуп?

К сожалению, нет. Можно либо полностью выкупить заказ, либо полностью от него отказаться.

★ Есть ли в онлайн-бутике KIKO MILANO бесплатная доставка?

Да, заказы стоимостью от 3000 рублей доставляются бесплатно.

★ Есть ли у бренда туториалы, как создавать современный макияж с использованием его косметики?

Да, на сайте магазина есть раздел с уроками макияжа, которые помогут идеально оформить губы, глаза и брови, сделать правильный контуринг и многое другое.

Лучшие промокоды KIKO MILANO

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СкидкаБлестки для губ в ассортименте с дисконтом до 72% по промокоду KIKO MILANOне требуется
СкидкаСредства для ухода за ногтями с выгодой при покупке до 70% по промокоду Kiko Milanoне требуется
СкидкаПромокод Kiko Milano: Тональные средства для лица в большом ассортименте с выгодой при покупке 69%не требуется
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СкидкаБольшой выбор кистей для макияжа с дисконтом до 50%не требуется
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