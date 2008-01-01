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Здесь собраны все действующие скидочные предложения магазина электроники из Санкт-Петербурга. На этой странице можно найти информацию об акциях, программе лояльности, купонах и промокодах Kotofoto. Продавец и так продает товар по демократичным ценам. Активация действующего кода на с ... кидку позволяет сделать их еще меньше и добиться максимальной экономии. Предложения действуют для всех товаров из каталога ритейлера.
Юридический адрес:
Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 3, лит. А
Электронная почта:
info@kotofoto.ru
Телефон:
8 (800) 250-98-99
Соц. сети:
47 оценок поставлено средняя 4.15
Здесь собраны все действующие скидочные предложения магазина электроники из Санкт-Петербурга. На этой странице можно найти информацию об акциях, программе лояльности, купонах и промокодах Kotofoto. Продавец и так продает товар по демократичным ценам. Активация действующего кода на с ... кидку позволяет сделать их еще меньше и добиться максимальной экономии. Предложения действуют для всех товаров из каталога ритейлера.
Юридический адрес:
Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 3, лит. А
Электронная почта:
info@kotofoto.ru
Телефон:
8 (800) 250-98-99
Соц. сети:
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История компании началась в 2008 году с открытия нескольких розничных магазинов в Санкт-Петербурге. Они оказались успешными и стали приносить прибыль, торговая сеть начала расширятьсяя. Новые торговые точки запускать не стали, решили продавать на официальном сайте. Это тоже оказалось удачной затеей — онлайн-магазин быстро привлек внимание покупателей.
Сегодня Котофото — популярный продавец бытовой техники и электроники, доставляющий свои товары в 1200 городов Российской Федерации. В каталоге ритейлера можно найти фототехнику, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и многое другое. Цены здесь зачастую меньше, чем в оффлайн-магазинах, а дополнительно экономить на покупках помогают купоны и промокоды компании.
Чаще всего у продавца покупают смартфоны. Причин этому две: огромный выбор и привлекательные цены. Например, цена на мобильные телефоны популярного бренда Xiaomi здесь на 5–7% ниже, чем в офлайн-торговых сетях. Это касается и гаджетов большинства других производителей, в том числе планшетов на базе операционной системы Android.
Вторая по популярности категория — товары для детей. Причина популярности та же — выгодные цены. Например, детская прогулочная коляска обойдется на 8–10% дешевле, чем в наземных торговых сетях. И это касается почти всех детских вещей, представленных в каталоге ритейлера.
Также часто покупают компьютерные комплектующие. Однако с ними ситуация немного сложнее, поскольку некоторые предложения дороже, чем у других продавцов. Но если хорошо поискать, можно найти бюджетные варианты и сэкономить. Например, некоторые SSD-накопители из каталога Kotofoto стоят на 15–20% дешевле, чем на офлайн-площадках.
С 2018 года в онлайн-магазине Котофото действует программа лояльности. По ее условиям за каждый потраченный на ресурсе продавца рубль выдается 1 бонусный балл (кэткоин). Бонусы начисляются в течение 5 дней с момента фактического получения заказа покупателем. В дальнейшем их можно тратить на оплату покупок. Но есть ограничение: с помощью баллов лояльности разрешается оплатить не более 20% стоимости товара. Кэткоины нужно потратить за 180 календарных дней после выдачи. Если не сделать это в отведенный срок, бонусы сгорят. Использовать или получить их повторно уже не выйдет.
Сегодня в интернет-магазине действуют следующие способы оплаты:
Банковской картой (при получении или онлайн). Доступны карточки платежных систем Visa, MasterCard и Мир.
Безналичный расчет. Этот способ подходит для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Наличными при получении. В этом случае оплата производится при передаче товара курьеру или сотруднику пункта выдачи заказов.
Товар стоимостью от 10 000 рублей можно оплатить в кредит, который предоставляет Альфа-Банк. Сумма, процентная ставка, срок возврата и другие условия кредитования определяются индивидуально. Есть и рассрочка, ее выдает та же кредитная организация. Отличие от кредита в том, что не надо платить проценты — их покрывает магазин.
В магазине действует курьерская доставка транспортной компанией СДЭК. Самые выгодные условия предусмотрены для жителей Санкт-Петербурга, потому что склады Kotofoto находятся как раз в этом городе. Петербуржцам привозят товар в день оформления заказа, а стоимость услуги составляет всего 250 рублей. Для покупателей из Ленинградской области условия немного отличаются. Доставка тоже быстрая, но стоит дороже, от 600 до 900 рублей.
Если клиент живет в другом регионе страны, ему привезут товар в срок от 2 до 22 дней (зависит от удаленности пункта назначения). Доставка будет стоить от 245 до 2450 рублей: чем дальше от склада, тем дороже. Вещи весом до 15 кг доставляют прямо до двери. Все, что тяжелее — только до подъезда, так как в компании нет услуги заноса. Но курьер может помочь занести тяжелый предмет за отдельную плату.
Есть и другой способ получить заказ — самовывоз. В отличие от курьерской доставки, он бесплатный. Покупку можно забрать в пунктах выдачи Грастин, Boxberry, 5Post или фирменных магазинах Kotofoto. Доставка в ПВЗ доступна только в нескольких городах России.
В Kotofoto можно вернуть покупку в течение 14 дней, если сохранены товарный вид, потребительские свойства, фирменная упаковка, бирки и чек. Деньги покупателю возвращают только после получения и проверки вещи продавцом. Пересылка товара производится за счет клиента и только его собственными силами. Также возможно бесплатное гарантийное обслуживание и ремонт неисправной или сломавшейся покупки.
Для активации промокода нужно сделать следующее:
Найти актуальный код на этой странице.
Скопировать его.
Перейти в магазин.
Выбрать товар.
Нажать «Купить».
Кликнуть по кнопке «Перейти к оформлению».
Ввести промокод в специальное поле.
Щелкнуть «Применить».
Завершить покупку.
После этого цена к оплате будет выставлена уже с учетом скидки. Ее размер зависит от номинала кода, который может отличаться.
В некоторых купонах нет промокодов. Чтобы активировать их, достаточно кликнуть по подходящему предложению с этой страницы, а потом оформить заказ в магазине. Стоимость товара будет уменьшена автоматически.
По бесплатному телефону горячей линии, e-mail или в чате.
В разделе «Контакты» на сайте продавца.
Проще всего это делать по тегам. Они предлагают несколько десятков параметров фильтрации для каждой категории.
Через социальные сети компании. Например, на YouTube-канале Kotofoto регулярно публикуют ролики с информацией о новинках и скидочных акциях.
В разделе «Бренды» представлен алфавитный список компаний, с которыми сотрудничает продавец.
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