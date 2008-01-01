О компании Kotofoto

История компании началась в 2008 году с открытия нескольких розничных магазинов в Санкт-Петербурге. Они оказались успешными и стали приносить прибыль, торговая сеть начала расширятьсяя. Новые торговые точки запускать не стали, решили продавать на официальном сайте. Это тоже оказалось удачной затеей — онлайн-магазин быстро привлек внимание покупателей.

Сегодня Котофото — популярный продавец бытовой техники и электроники, доставляющий свои товары в 1200 городов Российской Федерации. В каталоге ритейлера можно найти фототехнику, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и многое другое. Цены здесь зачастую меньше, чем в оффлайн-магазинах, а дополнительно экономить на покупках помогают купоны и промокоды компании.

Самые популярные товары онлайн-магазина

Чаще всего у продавца покупают смартфоны. Причин этому две: огромный выбор и привлекательные цены. Например, цена на мобильные телефоны популярного бренда Xiaomi здесь на 5–7% ниже, чем в офлайн-торговых сетях. Это касается и гаджетов большинства других производителей, в том числе планшетов на базе операционной системы Android.

Вторая по популярности категория — товары для детей. Причина популярности та же — выгодные цены. Например, детская прогулочная коляска обойдется на 8–10% дешевле, чем в наземных торговых сетях. И это касается почти всех детских вещей, представленных в каталоге ритейлера.

Также часто покупают компьютерные комплектующие. Однако с ними ситуация немного сложнее, поскольку некоторые предложения дороже, чем у других продавцов. Но если хорошо поискать, можно найти бюджетные варианты и сэкономить. Например, некоторые SSD-накопители из каталога Kotofoto стоят на 15–20% дешевле, чем на офлайн-площадках.

Программа лояльности магазина

С 2018 года в онлайн-магазине Котофото действует программа лояльности. По ее условиям за каждый потраченный на ресурсе продавца рубль выдается 1 бонусный балл (кэткоин). Бонусы начисляются в течение 5 дней с момента фактического получения заказа покупателем. В дальнейшем их можно тратить на оплату покупок. Но есть ограничение: с помощью баллов лояльности разрешается оплатить не более 20% стоимости товара. Кэткоины нужно потратить за 180 календарных дней после выдачи. Если не сделать это в отведенный срок, бонусы сгорят. Использовать или получить их повторно уже не выйдет.

Как оплатить товар

Сегодня в интернет-магазине действуют следующие способы оплаты:

Банковской картой (при получении или онлайн). Доступны карточки платежных систем Visa, MasterCard и Мир.

Безналичный расчет. Этот способ подходит для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Наличными при получении. В этом случае оплата производится при передаче товара курьеру или сотруднику пункта выдачи заказов.

Товар стоимостью от 10 000 рублей можно оплатить в кредит, который предоставляет Альфа-Банк. Сумма, процентная ставка, срок возврата и другие условия кредитования определяются индивидуально. Есть и рассрочка, ее выдает та же кредитная организация. Отличие от кредита в том, что не надо платить проценты — их покрывает магазин.

Как получить товар

В магазине действует курьерская доставка транспортной компанией СДЭК. Самые выгодные условия предусмотрены для жителей Санкт-Петербурга, потому что склады Kotofoto находятся как раз в этом городе. Петербуржцам привозят товар в день оформления заказа, а стоимость услуги составляет всего 250 рублей. Для покупателей из Ленинградской области условия немного отличаются. Доставка тоже быстрая, но стоит дороже, от 600 до 900 рублей.

Если клиент живет в другом регионе страны, ему привезут товар в срок от 2 до 22 дней (зависит от удаленности пункта назначения). Доставка будет стоить от 245 до 2450 рублей: чем дальше от склада, тем дороже. Вещи весом до 15 кг доставляют прямо до двери. Все, что тяжелее — только до подъезда, так как в компании нет услуги заноса. Но курьер может помочь занести тяжелый предмет за отдельную плату.

Есть и другой способ получить заказ — самовывоз. В отличие от курьерской доставки, он бесплатный. Покупку можно забрать в пунктах выдачи Грастин, Boxberry, 5Post или фирменных магазинах Kotofoto. Доставка в ПВЗ доступна только в нескольких городах России.

Как вернуть товар

В Kotofoto можно вернуть покупку в течение 14 дней, если сохранены товарный вид, потребительские свойства, фирменная упаковка, бирки и чек. Деньги покупателю возвращают только после получения и проверки вещи продавцом. Пересылка товара производится за счет клиента и только его собственными силами. Также возможно бесплатное гарантийное обслуживание и ремонт неисправной или сломавшейся покупки.