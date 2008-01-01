  1. Главная
  2. Магазины
  3. Kotofoto

Спасибо за оценку!

47 оценок поставлено средняя 4.15

Промокоды Kotofoto на Октябрь

Акции и купоны Kotofoto на Октябрь 2021

400Р
на всё

Промокод
Эксклюзив
Промокод Котофото: скидка 400 рублей на ВСЁ при заказе от 5000 рублей
Истекает через 69 дней

200Р
на всё

Промокод
Эксклюзив
Минус 200 рублей на ВСЁ при покупке от 4000 рублей по купону Котофото
Истекает через 69 дней

10%
купон

Промокод
Выгода 10% на товары для бара по промокоду Kotofoto
Истекает через 53 дня

10%
купон

Промокод
Минус 10% на канцелярские товары
Истекает через 51 день

20%
купон

Промокод
При покупке от двух часов в одном заказе получи дисконт 20%
Истекает через 27 дней

10%
купон

Промокод
Успей купить массажёры GEZATONE с экономией 10%
Истекает через 27 дней

Беспл
подарок

Скидка
При покупке Samsung Galaxy Z Flip 3 получи наушники в подарок

Покупая телефон Samsung Galaxy Z Flip 3, получите наушники Galaxy Buds 2 бесплатно.

Истекает через 15 дней

50%
купон

Скидка
Сэкономь 50% при покупке товаров для строительства и ремонта
Истекает через 2 дня

50%
купон

Скидка
Выгода до 50% при покупке осветительных приборов Divinare
Истекает через 69 дней

30%
купон

Скидка
По промокоду Котофото получи выгоду до 30% при покупке товаров для творчества
Истекает через 15 дней

45%
купон

Скидка
С днем повара! Скидки на посуду и технику для кухни с выгодой 45%
Истекает через 4 дня

65%
купон

Скидка
До минус 65% на светилиники бренда Arte Lamp
Истекает через 69 дней

Беспл
подарок

Скидка
При покупке техники Canon получи штатиф и термометр в подарок
Истекает через 23 дня

50%
купон

Скидка
Товары недели с дисконтом до 50%
Истекает через 8 дней

15%
купон

Скидка
Техника для дома и кухни от Kitfort дешевле на 15%
Истекает через 1 день

20%
купон

Скидка
Экономия 20% на товары GROHE по промокоду Котофото
Истекает через 8 дней

30%
купон

Скидка
Скидки 30% на демонстрационное оборудование
Истекает через 15 дней

400Р
на всё

Промокод
Эксклюзив
Промокод Котофото: скидка 400 рублей на ВСЁ при заказе от 5000 рублей
Истекает через 69 дней

200Р
на всё

Промокод
Эксклюзив
Минус 200 рублей на ВСЁ при покупке от 4000 рублей по купону Котофото
Истекает через 69 дней

10%
купон

Промокод
Выгода 10% на товары для бара по промокоду Kotofoto
Истекает через 53 дня

10%
купон

Промокод
Минус 10% на канцелярские товары
Истекает через 51 день

20%
купон

Промокод
При покупке от двух часов в одном заказе получи дисконт 20%
Истекает через 27 дней

10%
купон

Промокод
Успей купить массажёры GEZATONE с экономией 10%
Истекает через 27 дней

Беспл
подарок

Скидка
При покупке Samsung Galaxy Z Flip 3 получи наушники в подарок

Покупая телефон Samsung Galaxy Z Flip 3, получите наушники Galaxy Buds 2 бесплатно.

Истекает через 15 дней

50%
купон

Скидка
Сэкономь 50% при покупке товаров для строительства и ремонта
Истекает через 2 дня

50%
купон

Скидка
Выгода до 50% при покупке осветительных приборов Divinare
Истекает через 69 дней

30%
купон

Скидка
По промокоду Котофото получи выгоду до 30% при покупке товаров для творчества
Истекает через 15 дней

45%
купон

Скидка
С днем повара! Скидки на посуду и технику для кухни с выгодой 45%
Истекает через 4 дня

65%
купон

Скидка
До минус 65% на светилиники бренда Arte Lamp
Истекает через 69 дней

Беспл
подарок

Скидка
При покупке техники Canon получи штатиф и термометр в подарок
Истекает через 23 дня

50%
купон

Скидка
Товары недели с дисконтом до 50%
Истекает через 8 дней

15%
купон

Скидка
Техника для дома и кухни от Kitfort дешевле на 15%
Истекает через 1 день

20%
купон

Скидка
Экономия 20% на товары GROHE по промокоду Котофото
Истекает через 8 дней

30%
купон

Скидка
Скидки 30% на демонстрационное оборудование
Истекает через 15 дней

Похожие промокоды

Связной

-2505Р

Акция

IPhone 13 Pro в трейд-ин от 2505 рублей в месяц

Oldi

-Лучшее

Акция

Ноутбуки по доступным ценам по промокоду Oldi

Ситилинк (Citilink)

-10%

Акция

Сэкономь 10% при покупке зубных щеток Oral-B

МегаФон

-20%

Промокод

С промокодом МегаФон получи дисконт 20% на все тарифы #БезПереплат

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

15%
купон

Промокод
Дисконт до 15% на товары для фитнеса и спорта с промокодом Котофото

300Р
на всё

Промокод
Скидка 300 рублей при покупке от 5000 рублей по промокоду Kotofoto

10%
купон

Промокод
Минус 10% на музыкальные инструменты

40%
купон

Скидка
Купон Котофото: минус 40% на пылесосы ARNICA

40%
купон

Скидка
Сэкономь до 40% при покупке товаров для ванной от Jacob Delafon

70%
купон

Скидка
Выгода до 70% на солнцезащитные крема

Популярные магазины

Скидки, акции, промокоды и купоны Kotofoto

Здесь собраны все действующие скидочные предложения магазина электроники из Санкт-Петербурга. На этой странице можно найти информацию об акциях, программе лояльности, купонах и промокодах Kotofoto. Продавец и так продает товар по демократичным ценам. Активация действующего кода на с ... кидку позволяет сделать их еще меньше и добиться максимальной экономии. Предложения действуют для всех товаров из каталога ритейлера.


Посетить Kotofoto
Контакты Kotofoto

Юридический адрес:
Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 3, лит. А

Электронная почта:
info@kotofoto.ru

Телефон:
8 (800) 250-98-99

Соц. сети:

vkfacebook instagram

Спасибо за оценку!

47 оценок поставлено средняя 4.15

Скидки, акции, промокоды и купоны Kotofoto

Здесь собраны все действующие скидочные предложения магазина электроники из Санкт-Петербурга. На этой странице можно найти информацию об акциях, программе лояльности, купонах и промокодах Kotofoto. Продавец и так продает товар по демократичным ценам. Активация действующего кода на с ... кидку позволяет сделать их еще меньше и добиться максимальной экономии. Предложения действуют для всех товаров из каталога ритейлера.


Посетить Kotofoto
Контакты Kotofoto

Юридический адрес:
Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 3, лит. А

Электронная почта:
info@kotofoto.ru

Телефон:
8 (800) 250-98-99

Соц. сети:

vkfacebook instagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Kotofoto

О компании Kotofoto

История компании началась в 2008 году с открытия нескольких розничных магазинов в Санкт-Петербурге. Они оказались успешными и стали приносить прибыль, торговая сеть начала расширятьсяя. Новые торговые точки запускать не стали, решили продавать на официальном сайте. Это тоже оказалось удачной затеей — онлайн-магазин быстро привлек внимание покупателей.

Сегодня Котофото — популярный продавец бытовой техники и электроники, доставляющий свои товары в 1200 городов Российской Федерации. В каталоге ритейлера можно найти фототехнику, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и многое другое. Цены здесь зачастую меньше, чем в оффлайн-магазинах, а дополнительно экономить на покупках помогают купоны и промокоды компании.

Самые популярные товары онлайн-магазина

Чаще всего у продавца покупают смартфоны. Причин этому две: огромный выбор и привлекательные цены. Например, цена на мобильные телефоны популярного бренда Xiaomi здесь на 5–7% ниже, чем в офлайн-торговых сетях. Это касается и гаджетов большинства других производителей, в том числе планшетов на базе операционной системы Android.

Вторая по популярности категория — товары для детей. Причина популярности та же — выгодные цены. Например, детская прогулочная коляска обойдется на 8–10% дешевле, чем в наземных торговых сетях. И это касается почти всех детских вещей, представленных в каталоге ритейлера.

Также часто покупают компьютерные комплектующие. Однако с ними ситуация немного сложнее, поскольку некоторые предложения дороже, чем у других продавцов. Но если хорошо поискать, можно найти бюджетные варианты и сэкономить. Например, некоторые SSD-накопители из каталога Kotofoto стоят на 15–20% дешевле, чем на офлайн-площадках.

Программа лояльности магазина

С 2018 года в онлайн-магазине Котофото действует программа лояльности. По ее условиям за каждый потраченный на ресурсе продавца рубль выдается 1 бонусный балл (кэткоин). Бонусы начисляются в течение 5 дней с момента фактического получения заказа покупателем. В дальнейшем их можно тратить на оплату покупок. Но есть ограничение: с помощью баллов лояльности разрешается оплатить не более 20% стоимости товара. Кэткоины нужно потратить за 180 календарных дней после выдачи. Если не сделать это в отведенный срок, бонусы сгорят. Использовать или получить их повторно уже не выйдет.

Как оплатить товар

Сегодня в интернет-магазине действуют следующие способы оплаты:

  • Банковской картой (при получении или онлайн). Доступны карточки платежных систем Visa, MasterCard и Мир.

  • Безналичный расчет. Этот способ подходит для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

  • Наличными при получении. В этом случае оплата производится при передаче товара курьеру или сотруднику пункта выдачи заказов.

Товар стоимостью от 10 000 рублей можно оплатить в кредит, который предоставляет Альфа-Банк. Сумма, процентная ставка, срок возврата и другие условия кредитования определяются индивидуально. Есть и рассрочка, ее выдает та же кредитная организация. Отличие от кредита в том, что не надо платить проценты — их покрывает магазин.

Как получить товар

В магазине действует курьерская доставка транспортной компанией СДЭК. Самые выгодные условия предусмотрены для жителей Санкт-Петербурга, потому что склады Kotofoto находятся как раз в этом городе. Петербуржцам привозят товар в день оформления заказа, а стоимость услуги составляет всего 250 рублей. Для покупателей из Ленинградской области условия немного отличаются. Доставка тоже быстрая, но стоит дороже, от 600 до 900 рублей. 

Если клиент живет в другом регионе страны, ему привезут товар в срок от 2 до 22 дней (зависит от удаленности пункта назначения). Доставка будет стоить от 245 до 2450 рублей: чем дальше от склада, тем дороже. Вещи весом до 15 кг доставляют прямо до двери. Все, что тяжелее — только до подъезда, так как в компании нет услуги заноса. Но курьер может помочь занести тяжелый предмет за отдельную плату. 

Есть и другой способ получить заказ — самовывоз. В отличие от курьерской доставки, он бесплатный. Покупку можно забрать в пунктах выдачи Грастин, Boxberry, 5Post или фирменных магазинах Kotofoto. Доставка в ПВЗ доступна только в нескольких городах России.

Как вернуть товар

 

В Kotofoto можно вернуть покупку в течение 14 дней, если сохранены товарный вид, потребительские свойства, фирменная упаковка, бирки и чек. Деньги покупателю возвращают только после получения и проверки вещи продавцом. Пересылка товара производится за счет клиента и только его собственными силами. Также возможно бесплатное гарантийное обслуживание и ремонт неисправной или сломавшейся покупки.

Как активировать купон или промокод на сайте Kotofoto

  • Для активации промокода нужно сделать следующее:

    1. Найти актуальный код на этой странице.

    2. Скопировать его.

    3. Перейти в магазин.

    4. Выбрать товар.

    5. Нажать «Купить».

    6. Кликнуть по кнопке «Перейти к оформлению».

    7. Ввести промокод в специальное поле.

    8. Щелкнуть «Применить».

    9. Завершить покупку.

    После этого цена к оплате будет выставлена уже с учетом скидки. Ее размер зависит от номинала кода, который может отличаться.

    В некоторых купонах нет промокодов. Чтобы активировать их, достаточно кликнуть по подходящему предложению с этой страницы, а потом оформить заказ в магазине. Стоимость товара будет уменьшена автоматически.

Часто задаваемые вопросы про Kotofoto

★ Как связаться с поддержкой магазина?

По бесплатному телефону горячей линии, e-mail или в чате.

★ Где посмотреть, в каких городах доступен самовывоз?

В разделе «Контакты» на сайте продавца.

★ Как фильтровать товары в каталоге?

Проще всего это делать по тегам. Они предлагают несколько десятков параметров фильтрации для каждой категории.

★ Как следить за новыми поступлениями?

Через социальные сети компании. Например, на YouTube-канале Kotofoto регулярно публикуют ролики с информацией о новинках и скидочных акциях.

★ Как найти электронику по названию производителя?

В разделе «Бренды» представлен алфавитный список компаний, с которыми сотрудничает продавец.

Лучшие промокоды Kotofoto

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Котофото: скидка 400 рублей на ВСЁ при заказе от 5000 рублейSLO***
ПромокодМинус 200 рублей на ВСЁ при покупке от 4000 рублей по купону КотофотоWLP***
ПромокодВыгода 10% на товары для бара по промокоду KotofotoSHA***
ПромокодМинус 10% на канцелярские товарыPAP***
ПромокодПри покупке от двух часов в одном заказе получи дисконт 20%P***RA
ПромокодУспей купить массажёры GEZATONE с экономией 10%не требуется
СкидкаПри покупке Samsung Galaxy Z Flip 3 получи наушники в подарокне требуется
СкидкаСэкономь 50% при покупке товаров для строительства и ремонтане требуется
СкидкаВыгода до 50% при покупке осветительных приборов Divinareне требуется
СкидкаПо промокоду Котофото получи выгоду до 30% при покупке товаров для творчестване требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.