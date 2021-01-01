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С электронной картой вы всегда сможете посмотреть бонусный баланс, а также списать баллы без смс-кода подтверждения.
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Предложение доступно только онлайн, в КК на Таганке и в КК в Петербурге.
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Акция действует онлайн и в КК на Таганке.
Лучшее
предложение
Беспл
подарок
Лучшее
предложение
Предложение доступно только онлайн и в КК на Таганке.
Беспл
подарок
При покупке товаров Royal Talens на сумму от 1500 рублей, дарим билет в кино на премьеру фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна»
Беспл
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Фирменные шоперы, мини-холсты на магните, пеналы для маркеров, альбомы для графики и акварели — выбирайте любой из этих подарков в корзине перед оформлением заказа. Акция действует пока подарки есть в наличии.
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Компания Красный Карандаш объединяет популярные арт-маркеты столицы и Санкт-Петербурга. Здесь можно купить материалы для занятий изобразительным искусством и рукоделием, книги, сувениры, учебные принадлежности и многое другое. Постоянные клиенты получают скидки по бонусной программе ... . После каждой покупки им на карту начисляется кэшбэк в виде баллов. Последние принимают в качестве реальных рублей при оплате последующих заказов. Промокоды в Красном Карандаше тоже в ходу. Применение скидочного кода позволяет снизить цены на товары, не участвующие в акциях магазина.
Юридический адрес:
115172, город Москва, улица Большие Каменщики, дом 4
Электронная почта:
shop@krasniykarandash.ru
Телефон:
8 (800) 301-30-80
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Компания Красный Карандаш объединяет популярные арт-маркеты столицы и Санкт-Петербурга. Здесь можно купить материалы для занятий изобразительным искусством и рукоделием, книги, сувениры, учебные принадлежности и многое другое. Постоянные клиенты получают скидки по бонусной программе ... . После каждой покупки им на карту начисляется кэшбэк в виде баллов. Последние принимают в качестве реальных рублей при оплате последующих заказов. Промокоды в Красном Карандаше тоже в ходу. Применение скидочного кода позволяет снизить цены на товары, не участвующие в акциях магазина.
Юридический адрес:
115172, город Москва, улица Большие Каменщики, дом 4
Электронная почта:
shop@krasniykarandash.ru
Телефон:
8 (800) 301-30-80
Соц. сети:
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Датой рождения сети арт-маркетов Красный Карандаш считается 1 декабря 2013 года. Именно в этот день состоялось официальное объединение нескольких известных салонов столицы в единое бизнес-сообщество. Сегодня в Москве и Санкт-Петербурге работает 6 розничных магазинов, в которых художник может не только купить нужный товар, но и пообщаться с духовными единомышленниками.
Есть у компании и свой сайт. В его каталоге представлено более 60 тыс. материалов для занятий живописью, скульптурой и другими видами изобразительного искусства. Красный Карандаш сотрудничает с лучшими производителями России и мира, в числе которых ShinHanArt, Fabriano, «Невская палитра», Winsor & Newton. В интернет-магазине регулярно проходят акции со скидками, клиентам также дарят бонусы по программе лояльности и промокодам.
В каталоге магазина Красный Карандаш найдется все, что может понадобиться творческому человеку:
канцелярские и школьные принадлежности;
холсты, краски, кисти, рамы, мольберты и прочее для занятий живописью;
материалы и инструменты для лепки, скульптуры, линогравюры, рукоделия;
товары для черчения;
книги, сувениры и многое другое.
В разделе Sale собраны дисконтные предложения. Для наглядного отображения величины скидки рядом с новой ценой указана старая. Для ускорения поиска предлагают пользоваться фильтрами: по типу товара, цене, бренду и т. д. Если нужны эксклюзивные рамки и багеты, их можно заказать в мастерской «Арт-рама», контакты которой есть на сайте продавца (только для Москвы).
После первой покупки на сайте или в арт-маркете Красный Карандаш можно получить бонусную карту. На нее будут зачисляться баллы — виртуальные рубли для частичной оплаты заказов в дальнейшем. Приветственный бонус, равный половине от суммы чека, приходит на карту сразу. Размер вознаграждения за покупку (кэшбэка) зависит от статуса участника. Переход на новый уровень происходит после преодоления очередной «несгораемой» суммы, потраченной покупателем со времени его первого заказа.
Баллы не начисляются, если товар продается со скидкой по акции или промокоду либо оплачивается подарочным сертификатом. Если при покупке используется бонусная карта, кэшбэк рассчитывают только для дисконтной цены. Участникам программы также дарят индивидуальные подарки. Для оплаты баллами на сайте нужно в корзине поставить галочку напротив «Оплатить часть заказа бонусами» и ввести номер карты. В розничных магазинах достаточно назвать телефон, привязанный к программе, и продиктовать присланный SMS-пароль. Еще можно установить на смартфон Wallet-карту, позволяющую рассчитываться на кассе без кода подтверждения. На нее сразу начисляют приветственные баллы.
Красный Карандаш предлагает клиентам несколько вариантов оплаты. При получении заказа от курьера или в отделении перевозчика принимают наличные и карты (лучше уточнять). При покупке в розничном магазине можно также рассчитаться подарочным сертификатом. Такие карты разных номиналов продаются на сайте. Сертификат рассчитан только на одну покупку. Если сумма чека меньше номинала, оставшиеся средства сгорают, если больше — нужно будет доплатить.
При заказе наложенного платежа обычно берут комиссию. Оплата при оформлении избавляет от ненужных расходов. Принимаются карты Мир, Visa, MasterCard. Операции проводятся через шлюз «Корпоративный» Совкомбанка, конфиденциальность личной информации гарантируется. Юридическим лицам доступен безналичный расчет, но только при полной предоплате (кроме бюджетных организаций).
Жители Москвы и Санкт-Петербурга могут забрать посылку в розничном магазине Красный Карандаш. Доступна также доставка курьером. В других городах России заказы выдают в отделениях Почты России, салонах «Связной», пунктах выдачи и постаматах PickPoint. Курьерская служба готова привезти товар по указанному адресу. Зарубежным клиентам доставку организует Почта России (международные отправления) или компания PickPoint (в Беларусь и Казахстан).
Товары нормального качества принимают в течение 7 дней с момента покупки. Некоторые позиции возврату не подлежат. Внешний вид, комплектация, упаковка и ярлыки должны сохраниться в начальном виде. К посылке нужно приложить заявление и копию квитанции об оплате. Деньги переведут в течение 20 рабочих дней, отсчет начинается с получения обратной посылки сотрудником компании Красный Карандаш.
Бракованную вещь можно вернуть в течение гарантийного срока — 2 недели для аксессуаров и расходных материалов, 12 месяцев для технически сложных товаров. Если экспертиза подтвердит правоту клиента, он сможет сделать обмен или получить деньги с возмещением расходов на доставку и переговоры. При возврате товара надлежащего качества клиент всегда платит за отправку посылки без компенсации.
Для активации любого из предложений продавца, собранных на этой странице, не нужно даже регистрироваться. Достаточно скопировать промокод, содержащийся в купоне, и указать его при оформлении покупки. Если код отсутствует, остается перейти по ссылке и следовать дальнейшим указаниям. Однако в большинстве случаев все же просят указать кодовое слово или комбинацию. Порядок действий:
Сохранить промокод и перейти в магазин Красный Карандаш.
Выбрать товар и поместить его в корзину.
Перейти к оформлению заказа.
Вставить промокод в поле «Код для скидки»
Убедиться в снижении цены и продолжить покупку.
Код купона не сочетается с бонусными баллами и другими скидками.
На этой странице собраны все актуальные купоны магазина.
Нет, даже если есть подтверждения факта покупки на сайте или в арт-маркете. Зато точно будет приветственный бонус за первый заказ.
Да, никаких ограничений по этому поводу не установлено.
Нет, такие карты принимают только в розничных магазинах.
«Все для Художников», «Строгановка Арт-маркет», «3-Колор» и «Палитра».
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