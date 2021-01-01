1 оценка поставлена средняя 5
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Промокод не суммируется с другими акциями и скидками.
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Не распространяется на товары брендов CND, El Corazon, L’oreal, Londa, Holy Land, Bioderma, La Roche-Posay, Avene, Vichy; товары из раздела «Распродажа»; товары со знаком «Акция». Не суммируются с другими скидками.
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Беспл
доставка
Бесплатная доставка в магазины (ПВЗ) Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Химок. Во все остальные города России - при стоимости заказа от 2 500 рублей (исключение - некоторые труднодоступные города, жителям которых мы предоставляем скидку на доставку EMS).
Беспл
доставка
При оплаченном онлайн заказе от 5000 рублей, курьерская доставка — бесплатная и бесконтактная. Предложение доступно для всех регионов, включая Санкт-Петербург, Москву и Челябинск. После оплаты на сайте и оформления заказа ожидайте звонка курьера.
69%
купон
40%
купон
30%
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30%
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Беспл
подарок
2=3
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20%
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15%
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50%
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20%
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20%
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20%
купон
15%
купон
45%
купон
20%
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Беспл
подарок
Беспл
подарок
При покупке средств UNO или UNO Lux на 2000 рублей вы получите топ для гель-лака «2 в 1» в подарок.
2=3
купон
2=3
купон
2=3
купон
1=2
купон
2=3
купон
5%
купон
Промокод не суммируется с другими акциями и скидками.
15%
купон
Не распространяется на товары брендов CND, El Corazon, L’oreal, Londa, Holy Land, Bioderma, La Roche-Posay, Avene, Vichy; товары из раздела «Распродажа»; товары со знаком «Акция». Не суммируются с другими скидками.
50%
купон
92%
купон
80%
купон
79%
купон
79%
купон
77%
купон
70%
купон
Предложение действует только при покупке на сайте и распространяется только на товары со значком «Акция!»
63%
купон
50%
купон
43%
купон
41%
купон
40%
купон
31%
купон
300Р
купон
Просто подпишись на рассылку и получи скидку 300 рублей.
Беспл
доставка
Бесплатная доставка в магазины (ПВЗ) Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Химок. Во все остальные города России - при стоимости заказа от 2 500 рублей (исключение - некоторые труднодоступные города, жителям которых мы предоставляем скидку на доставку EMS).
Беспл
доставка
При оплаченном онлайн заказе от 5000 рублей, курьерская доставка — бесплатная и бесконтактная. Предложение доступно для всех регионов, включая Санкт-Петербург, Москву и Челябинск. После оплаты на сайте и оформления заказа ожидайте звонка курьера.
69%
купон
40%
купон
30%
купон
30%
купон
Беспл
подарок
2=3
купон
20%
купон
15%
купон
50%
купон
20%
купон
20%
купон
20%
купон
25%
купон
20%
купон
15%
купон
45%
купон
20%
купон
Беспл
подарок
Беспл
подарок
При покупке средств UNO или UNO Lux на 2000 рублей вы получите топ для гель-лака «2 в 1» в подарок.
2=3
купон
2=3
купон
2=3
купон
1=2
купон
2=3
купон
62%
купон
5%
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Предложение не суммируется с другими акциями и скидками.
40%
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Акция действительна только при покупке на сайте. Скидка распространяется только на товары со значком «Акция!»
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Интернет-магазин Krasotkapro продает товары для женщин: косметику, материалы и инструменты для ухода. Каталог компании насчитывает более 900 модных брендов. На сайте организации никогда не прекращается распродажа, скидки на отдельные позиции превышают 70%. Кроме того, можно сэкономи ... ть за счет промокодов Krasotkapro, бесплатно распространяемых администрацией площадки. Полный список действующих купонов магазина собран на этой странице.
Юридический адрес:
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Перово, ш Энтузиастов, д. 56, стр. 27, этаж 2, помещ. 201
Электронная почта:
vopros@krasotkapro.ru
Телефон:
8 (800) 707-07-70
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Интернет-магазин Krasotkapro продает товары для женщин: косметику, материалы и инструменты для ухода. Каталог компании насчитывает более 900 модных брендов. На сайте организации никогда не прекращается распродажа, скидки на отдельные позиции превышают 70%. Кроме того, можно сэкономи ... ть за счет промокодов Krasotkapro, бесплатно распространяемых администрацией площадки. Полный список действующих купонов магазина собран на этой странице.
Юридический адрес:
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Перово, ш Энтузиастов, д. 56, стр. 27, этаж 2, помещ. 201
Электронная почта:
vopros@krasotkapro.ru
Телефон:
8 (800) 707-07-70
Соц. сети:
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Интернет-магазин Krasotkapro продает товары для ухода за кожей, волосами и телом. В каталоге компании более 96 тыс. позиций, представленных 975 зарубежными и российскими брендами. К каждому из товаров прилагается подробное описание с фото и инструкцией по применению. На отдельных страницах сайта собраны учебные материалы, подготовленные опытными визажистами и косметологами.
В Москве, Химках и Санкт-Петербурге работают розничные магазины сети Красотка про. Постоянные покупатели могут оформить здесь клубную карту, дающую право на скидку при покупках. Акции, устраиваемые в наземных торговых точках и на сайте, не всегда совпадают. Если поблизости есть филиал компании, можно воспользоваться максимумом бонусных предложений. В интернет-магазине всегда проходит распродажа, также есть возможность получать скидки по промокодам.
На сайте Krasotkapro предлагают следующие категории товаров:
Гель-лаки (лаки). Материалы для окраски и наращивания ногтей.
Маникюр. Инструменты и средства для обработки ногтей и снятия лака.
Волосы. Оборудование и материалы для работы с волосами: стрижек, укладок, завивок, окрашиваний и т. д.
Уход за кожей. Всевозможные косметические решения для лица и тела.
Макияж. Инструменты и материалы для нанесения макияжа.
Прочие радости. Товары для дома, аксессуары, бытовая химия, спортивное питание, парфюмерия и т. д.
В магазине представлена продукция сотен известных и молодых брендов, включая Dolce & Gabbana, Gloria, Hugo Boss и L'oreal Professionnel. На многие товары установлена дисконтная цена по распродаже и акциям. Если такая скидка отсутствует, можно использовать промокод. Актуальные купоны из списка на этой странице доступны бесплатно и без регистрации.
Клиенты розничных магазинов Красотка про могут оформить клубную карту. Для этого нужно сделать покупку и заполнить вступительную анкету. Карта дает право на постоянную скидку в виде процента от чека. Для активных посетителей кэшбэк возрастает после превышения очередного лимита расходов на покупки. Дисконт распространяется на большинство позиций, кроме продукции некоторых брендов и товаров, участвующих в действующей акции. Клубная карта пока не дает никаких привилегий на сайте продавца. Взамен клиентам предлагают поучаствовать в распродаже, где представлены тысячи товаров со скидкой до 70%.
При покупке в розничном магазине Krasotkapro можно рассчитаться наличными или картой. При заказе через сайт покупку можно оплатить заранее или по факту получения. В последнем случае цена иногда возрастает, так как некоторые транспортные компании берут комиссию за перевод наложенного платежа. Если посылку доставляет курьер, следует заранее уточнять возможность расчета карточкой. Наличные подойдут при любом варианте.
При оплате заказа в процессе оформления принимают как банковские карты, так и электронные деньги (через ЮMoney). Для юридических лиц возможен безналичный расчет, реквизиты вышлют на email. Жителям Беларуси и Казахстана посылки доставляют только после 100%-ной предоплаты.
Если в городе работает магазин или пункт самовывоза Красотка про, можно бесплатно забрать заказ оттуда. Если заявка оформлена до 15:00, посылка будет готова уже на следующий день. Филиалы работают без выходных. Жителям Москвы и столичного региона доступны услуги курьера. В остальные города России посылки доставляют транспортные компании PickPoint и Hermes Russia (салоны «Связной»). Если сумма покупки превышает указанный лимит, услугу оплачивает продавец.
Вернуть товар можно в течение 14 дней или в пределах гарантийного срока (для инструментов и оборудования). Если обнаружен дефект, следует написать письмо в техподдержку Krasotkapro с указанием номера заказа, описанием ситуации и наглядными фото/видео. После обсуждения проблемы с менеджером клиент высылает товар на диагностику, оплачивая доставку. Если претензии признают справедливыми, продавец компенсирует эти расходы и берет на себя затраты на экспертизу.
Деньги вернут не позднее 10 рабочих дней, возможен обмен или восстановление по гарантии. Если дефект возник по вине самого пользователя, он заплатит еще и за диагностику. При возврате товара надлежащего качества достаточно, чтобы он сохранил начальные свойства и вид. Также понадобятся документы, подтверждающие покупку. Здесь клиент оплачивает доставку без компенсации. Деньги перечисляют на реквизиты, использованные при покупке, или другим согласованным способом.
Промокод — это уникальная комбинация символов, содержащаяся в подарочном купоне. Чтобы получить скидку или подарок, нужно указать эту информацию при оформлении заказа. Иногда акционное предложение не содержит кода. Для активации такого купона достаточно перейти по ссылке и согласиться с предложенными там условиям. Актуальные промокоды продавца собраны на этой странице. Чтобы активировать бонус, нужно скопировать код и перейти на сайт Krasotkapro. Дальнейшие действия (при отсутствии регистрации):
Выбрать товары, на которые не распространяется скидка по другой акции.
Перейти в корзину для оформления покупки.
Сообщить персональные и контактные данные.
Выбрать способы доставки и оплаты.
Кликнуть по надписи «У меня есть купон».
Вставить промокод в открывшееся поле и нажать «Применить».
Убедиться в получении скидки и нажать «Завершить оформление заказа».
Промокод дает право на фиксированную скидку в рублях или проценте от покупки. Иногда активация купона позволяет получить подарок. Зарегистрированные посетители получают эксклюзивные бонусы и приглашения на закрытые мероприятия.
Действующие предложения продавца собраны на этой странице.
Да, чтобы начать сотрудничество, достаточно заполнить анкету на странице «Опт».
По закону возврату не подлежат парфюмерно-косметические товары, но магазин часто идет клиентам навстречу и готов обсуждать проблемную ситуацию.
Не придется каждый раз заново вводить информацию о себе, плюс персональные бонусы.
Партнерские компании берут комиссию за перечисление средств наложенным платежом.
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