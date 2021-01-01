Krasotkapro — косметика и средства ухода для женщин

Интернет-магазин Krasotkapro продает товары для ухода за кожей, волосами и телом. В каталоге компании более 96 тыс. позиций, представленных 975 зарубежными и российскими брендами. К каждому из товаров прилагается подробное описание с фото и инструкцией по применению. На отдельных страницах сайта собраны учебные материалы, подготовленные опытными визажистами и косметологами.

В Москве, Химках и Санкт-Петербурге работают розничные магазины сети Красотка про. Постоянные покупатели могут оформить здесь клубную карту, дающую право на скидку при покупках. Акции, устраиваемые в наземных торговых точках и на сайте, не всегда совпадают. Если поблизости есть филиал компании, можно воспользоваться максимумом бонусных предложений. В интернет-магазине всегда проходит распродажа, также есть возможность получать скидки по промокодам.

Какие товары предлагает магазин

На сайте Krasotkapro предлагают следующие категории товаров:

Гель-лаки (лаки). Материалы для окраски и наращивания ногтей.

Маникюр. Инструменты и средства для обработки ногтей и снятия лака.

Волосы. Оборудование и материалы для работы с волосами: стрижек, укладок, завивок, окрашиваний и т. д.

Уход за кожей. Всевозможные косметические решения для лица и тела.

Макияж. Инструменты и материалы для нанесения макияжа.

Прочие радости. Товары для дома, аксессуары, бытовая химия, спортивное питание, парфюмерия и т. д.

В магазине представлена продукция сотен известных и молодых брендов, включая Dolce & Gabbana, Gloria, Hugo Boss и L'oreal Professionnel. На многие товары установлена дисконтная цена по распродаже и акциям. Если такая скидка отсутствует, можно использовать промокод. Актуальные купоны из списка на этой странице доступны бесплатно и без регистрации.

Дисконтная карта

Клиенты розничных магазинов Красотка про могут оформить клубную карту. Для этого нужно сделать покупку и заполнить вступительную анкету. Карта дает право на постоянную скидку в виде процента от чека. Для активных посетителей кэшбэк возрастает после превышения очередного лимита расходов на покупки. Дисконт распространяется на большинство позиций, кроме продукции некоторых брендов и товаров, участвующих в действующей акции. Клубная карта пока не дает никаких привилегий на сайте продавца. Взамен клиентам предлагают поучаствовать в распродаже, где представлены тысячи товаров со скидкой до 70%.

Как оплатить заказ

При покупке в розничном магазине Krasotkapro можно рассчитаться наличными или картой. При заказе через сайт покупку можно оплатить заранее или по факту получения. В последнем случае цена иногда возрастает, так как некоторые транспортные компании берут комиссию за перевод наложенного платежа. Если посылку доставляет курьер, следует заранее уточнять возможность расчета карточкой. Наличные подойдут при любом варианте.

При оплате заказа в процессе оформления принимают как банковские карты, так и электронные деньги (через ЮMoney). Для юридических лиц возможен безналичный расчет, реквизиты вышлют на email. Жителям Беларуси и Казахстана посылки доставляют только после 100%-ной предоплаты.

Способы доставки

Если в городе работает магазин или пункт самовывоза Красотка про, можно бесплатно забрать заказ оттуда. Если заявка оформлена до 15:00, посылка будет готова уже на следующий день. Филиалы работают без выходных. Жителям Москвы и столичного региона доступны услуги курьера. В остальные города России посылки доставляют транспортные компании PickPoint и Hermes Russia (салоны «Связной»). Если сумма покупки превышает указанный лимит, услугу оплачивает продавец.

Как вернуть товар

Вернуть товар можно в течение 14 дней или в пределах гарантийного срока (для инструментов и оборудования). Если обнаружен дефект, следует написать письмо в техподдержку Krasotkapro с указанием номера заказа, описанием ситуации и наглядными фото/видео. После обсуждения проблемы с менеджером клиент высылает товар на диагностику, оплачивая доставку. Если претензии признают справедливыми, продавец компенсирует эти расходы и берет на себя затраты на экспертизу.

Деньги вернут не позднее 10 рабочих дней, возможен обмен или восстановление по гарантии. Если дефект возник по вине самого пользователя, он заплатит еще и за диагностику. При возврате товара надлежащего качества достаточно, чтобы он сохранил начальные свойства и вид. Также понадобятся документы, подтверждающие покупку. Здесь клиент оплачивает доставку без компенсации. Деньги перечисляют на реквизиты, использованные при покупке, или другим согласованным способом.