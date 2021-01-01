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Krasotkapro — косметика и средства ухода со скидками

Интернет-магазин Krasotkapro продает товары для женщин: косметику, материалы и инструменты для ухода. Каталог компании насчитывает более 900 модных брендов. На сайте организации никогда не прекращается распродажа, скидки на отдельные позиции превышают 70%. Кроме того, можно сэкономи ... ть за счет промокодов Krasotkapro, бесплатно распространяемых администрацией площадки. Полный список действующих купонов магазина собран на этой странице.


Посетить KRASOTKAPRO
Контакты KRASOTKAPRO

Юридический адрес:
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Перово, ш Энтузиастов, д. 56, стр. 27, этаж 2, помещ. 201

Электронная почта:
vopros@krasotkapro.ru

Телефон:
8 (800) 707-07-70

Соц. сети:

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1 оценка поставлена средняя 5

Krasotkapro — косметика и средства ухода со скидками

Интернет-магазин Krasotkapro продает товары для женщин: косметику, материалы и инструменты для ухода. Каталог компании насчитывает более 900 модных брендов. На сайте организации никогда не прекращается распродажа, скидки на отдельные позиции превышают 70%. Кроме того, можно сэкономи ... ть за счет промокодов Krasotkapro, бесплатно распространяемых администрацией площадки. Полный список действующих купонов магазина собран на этой странице.


Посетить KRASOTKAPRO
Контакты KRASOTKAPRO

Юридический адрес:
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Перово, ш Энтузиастов, д. 56, стр. 27, этаж 2, помещ. 201

Электронная почта:
vopros@krasotkapro.ru

Телефон:
8 (800) 707-07-70

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от KRASOTKAPRO

Krasotkapro — косметика и средства ухода для женщин

Интернет-магазин Krasotkapro продает товары для ухода за кожей, волосами и телом. В каталоге компании более 96 тыс. позиций, представленных 975 зарубежными и российскими брендами. К каждому из товаров прилагается подробное описание с фото и инструкцией по применению. На отдельных страницах сайта собраны учебные материалы, подготовленные опытными визажистами и косметологами.

В Москве, Химках и Санкт-Петербурге работают розничные магазины сети Красотка про. Постоянные покупатели могут оформить здесь клубную карту, дающую право на скидку при покупках. Акции, устраиваемые в наземных торговых точках и на сайте, не всегда совпадают. Если поблизости есть филиал компании, можно воспользоваться максимумом бонусных предложений. В интернет-магазине всегда проходит распродажа, также есть возможность получать скидки по промокодам.

Какие товары предлагает магазин 

На сайте Krasotkapro предлагают следующие категории товаров:

  • Гель-лаки (лаки). Материалы для окраски и наращивания ногтей.

  • Маникюр. Инструменты и средства для обработки ногтей и снятия лака.

  • Волосы. Оборудование и материалы для работы с волосами: стрижек, укладок, завивок, окрашиваний и т. д.

  • Уход за кожей. Всевозможные косметические решения для лица и тела.

  • Макияж. Инструменты и материалы для нанесения макияжа.

  • Прочие радости. Товары для дома, аксессуары, бытовая химия, спортивное питание, парфюмерия и т. д.

В магазине представлена продукция сотен известных и молодых брендов, включая Dolce & Gabbana, Gloria, Hugo Boss и L'oreal Professionnel. На многие товары установлена дисконтная цена по распродаже и акциям. Если такая скидка отсутствует, можно использовать промокод. Актуальные купоны из списка на этой странице доступны бесплатно и без регистрации.

Дисконтная карта

Клиенты розничных магазинов Красотка про могут оформить клубную карту. Для этого нужно сделать покупку и заполнить вступительную анкету. Карта дает право на постоянную скидку в виде процента от чека. Для активных посетителей кэшбэк возрастает после превышения очередного лимита расходов на покупки. Дисконт распространяется на большинство позиций, кроме продукции некоторых брендов и товаров, участвующих в действующей акции. Клубная карта пока не дает никаких привилегий на сайте продавца. Взамен клиентам предлагают поучаствовать в распродаже, где представлены тысячи товаров со скидкой до 70%. 

Как оплатить заказ

При покупке в розничном магазине Krasotkapro можно рассчитаться наличными или картой. При заказе через сайт покупку можно оплатить заранее или по факту получения. В последнем случае цена иногда возрастает, так как некоторые транспортные компании берут комиссию за перевод наложенного платежа. Если посылку доставляет курьер, следует заранее уточнять возможность расчета карточкой. Наличные подойдут при любом варианте. 

При оплате заказа в процессе оформления принимают как банковские карты, так и электронные деньги (через ЮMoney). Для юридических лиц возможен безналичный расчет, реквизиты вышлют на email. Жителям Беларуси и Казахстана посылки доставляют только после 100%-ной предоплаты.

Способы доставки 

Если в городе работает магазин или пункт самовывоза Красотка про, можно бесплатно забрать заказ оттуда. Если заявка оформлена до 15:00, посылка будет готова уже на следующий день. Филиалы работают без выходных. Жителям Москвы и столичного региона доступны услуги курьера. В остальные города России посылки доставляют транспортные компании PickPoint и Hermes Russia (салоны «Связной»). Если сумма покупки превышает указанный лимит, услугу оплачивает продавец. 

Как вернуть товар

Вернуть товар можно в течение 14 дней или в пределах гарантийного срока (для инструментов и оборудования). Если обнаружен дефект, следует написать письмо в техподдержку Krasotkapro с указанием номера заказа, описанием ситуации и наглядными фото/видео. После обсуждения проблемы с менеджером клиент высылает товар на диагностику, оплачивая доставку. Если претензии признают справедливыми, продавец компенсирует эти расходы и берет на себя затраты на экспертизу. 

Деньги вернут не позднее 10 рабочих дней, возможен обмен или восстановление по гарантии. Если дефект возник по вине самого пользователя, он заплатит еще и за диагностику. При возврате товара надлежащего качества достаточно, чтобы он сохранил начальные свойства и вид. Также понадобятся документы, подтверждающие покупку. Здесь клиент оплачивает доставку без компенсации. Деньги перечисляют на реквизиты, использованные при покупке, или другим согласованным способом.

Как использовать промокод на сайте Krasotkapro

Промокод — это уникальная комбинация символов, содержащаяся в подарочном купоне. Чтобы получить скидку или подарок, нужно указать эту информацию при оформлении заказа. Иногда акционное предложение не содержит кода. Для активации такого купона достаточно перейти по ссылке и согласиться с предложенными там условиям. Актуальные промокоды продавца собраны на этой странице. Чтобы активировать бонус, нужно скопировать код и перейти на сайт Krasotkapro. Дальнейшие действия (при отсутствии регистрации):

  1. Выбрать товары, на которые не распространяется скидка по другой акции.

  2. Перейти в корзину для оформления покупки.

  1. Сообщить персональные и контактные данные.

  1. Выбрать способы доставки и оплаты.

  2. Кликнуть по надписи «У меня есть купон».

  1. Вставить промокод в открывшееся поле и нажать «Применить».

  1.  Убедиться в получении скидки и нажать «Завершить оформление заказа».

Промокод дает право на фиксированную скидку в рублях или проценте от покупки. Иногда активация купона позволяет получить подарок. Зарегистрированные посетители получают эксклюзивные бонусы и приглашения на закрытые мероприятия.

Часто задаваемые вопросы про KRASOTKAPRO

★ Где найти актуальные промокоды для сайта Krasotkapro?

Действующие предложения продавца собраны на этой странице.

★ Предусмотрена ли возможность делать оптовые заказы?

Да, чтобы начать сотрудничество, достаточно заполнить анкету на странице «Опт».

★ Любой ли товар надлежащего качества можно вернуть?

По закону возврату не подлежат парфюмерно-косметические товары, но магазин часто идет клиентам навстречу и готов обсуждать проблемную ситуацию.

★ Что дает регистрация на сайте Красотка про?

Не придется каждый раз заново вводить информацию о себе, плюс персональные бонусы.

★ Почему оплата через сайт выгоднее расчета при получении?

Партнерские компании берут комиссию за перечисление средств наложенным платежом.

Лучшие промокоды KRASOTKAPRO

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