  1. Главная
  2. Магазины
  3. Kupibilet

Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 3

Промокоды Kupibilet на Октябрь

Скидки и купоны Kupibilet на Октябрь 2021

223Р
купон

Скидка
Kupibilet промокод: перелет Москва - Стамбул от 223 рублей
Истекает через 32 дня

322Р
купон

Скидка
Рейс Санкт-Петербург - Вена всего от 322 рублей по промокоду Kupibilet
Истекает через 4 дня

2999Р
купон

Скидка
Авиабилеты Москва - Новосибирск от 2999 рублей
Истекает через 4 дня

1799
купон

Скидка
Промокод Kupibilet: авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург от 1799
Истекает через 26 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Авиаперелет до Владивостока по самым выгодным ценам от Kupibilet
Истекает через 4 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Купон Kupibilet: билеты из Москвы в любую точку по самым низким ценам
Истекает через 13 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Экономь на авибилетах с купонами Kupibilet
Истекает через 47 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Лучшие цены на авиаперелеты по промокоду Kupibilet
Истекает через 33 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Предлагаем самые низкие цены на билеты от 730 авиакомпаний по купону Kupibilet
Истекает через 88 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Установите приложение и получите 50 баллов на счет по купону Kupibilet

Копите баллы и тратьте на поездки.

Истекает через 88 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Дарим 100 баллов за отзыв на Trustpilot
Истекает через 88 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Пригласите друзей и получите 100 баллов после первой покупки друга по промокоду Kupibilet
Истекает через 81 день

Лучшее
предложение

Скидка
Заполните профиль и получите 25 баллов по купону Kupibilet
Истекает через 96 дней

223Р
купон

Скидка
Kupibilet промокод: перелет Москва - Стамбул от 223 рублей
Истекает через 32 дня

322Р
купон

Скидка
Рейс Санкт-Петербург - Вена всего от 322 рублей по промокоду Kupibilet
Истекает через 4 дня

2999Р
купон

Скидка
Авиабилеты Москва - Новосибирск от 2999 рублей
Истекает через 4 дня

1799
купон

Скидка
Промокод Kupibilet: авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург от 1799
Истекает через 26 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Авиаперелет до Владивостока по самым выгодным ценам от Kupibilet
Истекает через 4 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Купон Kupibilet: билеты из Москвы в любую точку по самым низким ценам
Истекает через 13 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Экономь на авибилетах с купонами Kupibilet
Истекает через 47 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Лучшие цены на авиаперелеты по промокоду Kupibilet
Истекает через 33 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Предлагаем самые низкие цены на билеты от 730 авиакомпаний по купону Kupibilet
Истекает через 88 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Установите приложение и получите 50 баллов на счет по купону Kupibilet

Копите баллы и тратьте на поездки.

Истекает через 88 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Дарим 100 баллов за отзыв на Trustpilot
Истекает через 88 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Пригласите друзей и получите 100 баллов после первой покупки друга по промокоду Kupibilet
Истекает через 81 день

Лучшее
предложение

Скидка
Заполните профиль и получите 25 баллов по купону Kupibilet
Истекает через 96 дней

Похожие промокоды

Яндекс Афиша

-20%

Акция

Получай кэшбэк баллами до 20% при покупке билетов в театр картой MasterCard

IVI.RU

/

Промокод

По промокоду Ivi получи дисконт 15% на продление подписки плюс 25 дней бесплатно

Start

-12%

Акция

Дисконт 12% на подписку на 3 месяца

Tutu.ru

-30%

Акция

Билеты на Сапсан дешевле на 30% по купону Tutu

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

2225Р
купон

Скидка
Выгодное предложение: авиаперелет Москва - Калининград от 2225 рублей

11236Р
купон

Скидка
Промокод Kupibilet: перелет Москва - Каир от 11236 рублей

Лучшее
предложение

Скидка
Дешевые авиабилеты по промокоду на скидку kupibilet

Лучшее
предложение

Скидка
Авиабилеты Москва - Сочи по самым выгодным ценам от Kupibilet

Лучшее
предложение

Скидка
Лучшие цены на авиабилеты по промокоду Kupibilet

Популярные магазины

Экономия на поездках по промокоду Купибилет

Путешествовать с комфортом и заранее составлять сложные маршруты с минимальным количеством пересадок предлагает сервис Kupibilet. На сайте можно выбрать одно из направлений, купить билеты и сопутствующие услуги. Зарегистрировавшись, клиент сервиса может участвовать в бонусной систем ... е, накапливать баллы и оплачивать ими часть стоимости будущих поездок. Дополнительно экономить на билетах помогают купоны Kupibilet, собранные на нашем сайте.


Посетить Kupibilet
Контакты Kupibilet

Юридический адрес:
123100, г. Москва, Пресненская набережная д. 12, ММДЦ "Москва-Сити", Башня "Федерация Запад", 45 этаж, офис 82

Электронная почта:
privet@kupibilet.ru

Телефон:
+7 499 653-63-36

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 3

Экономия на поездках по промокоду Купибилет

Путешествовать с комфортом и заранее составлять сложные маршруты с минимальным количеством пересадок предлагает сервис Kupibilet. На сайте можно выбрать одно из направлений, купить билеты и сопутствующие услуги. Зарегистрировавшись, клиент сервиса может участвовать в бонусной систем ... е, накапливать баллы и оплачивать ими часть стоимости будущих поездок. Дополнительно экономить на билетах помогают купоны Kupibilet, собранные на нашем сайте.


Посетить Kupibilet
Контакты Kupibilet

Юридический адрес:
123100, г. Москва, Пресненская набережная д. 12, ММДЦ "Москва-Сити", Башня "Федерация Запад", 45 этаж, офис 82

Электронная почта:
privet@kupibilet.ru

Телефон:
+7 499 653-63-36

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Kupibilet

Подробнее о сервисе Kupibilet

Сервис появился на рынке в 2011 году, хотя компания зарегистрирована на год раньше. На момент основания штат состоял из 4 человек. Первые годы работы были сложными, но все вложения окупились, когда в 2013 году, несмотря на кризис, сервис стал пользоваться популярностью у пользователей. За десятилетие аудитория платформы выросла, сегодня на сайте и в приложении ежедневно покупается 13 тыс. билетов по разным направлениям.

По состоянию на 2017 год 7% всех билетов, купленных онлайн в РФ, были забронированы именно на этой платформе. Уже в 2018 году АНО «Роскачество» включило компанию в пятерку лучших операторов бронирования билетов. В это же время компания заняла четвертое место в категории продавцов воздушных перевозок по версии одного из расчетно-клиринговых центров — ТГК. Сегодня штат компании составляет уже 417 человек, а представительство, кроме России, есть в столице Нидерландов. На сайте можно купить билеты одной из 730 авиакомпаний, а благодаря промокодам и программе лояльности организация путешествия обойдется еще дешевле.

Самые популярные направления Kupibilet

С помощью сервиса можно купить билеты в самые отдаленные уголки земного шара. Популярность направления зависит от туристического сезона, хотя некоторые маршруты востребованы круглый год. Купибилет предлагает посетить разные регионы — Австралию, США, Канаду, Европу, Азию, Африку, Бразилию и спланировать путешествие по другим странам.

Пользователи могут выбрать одно из 78 тыс. направлений, составить смарт-маршруты с удобными путями следования и минимальным количеством пересадок. Самыми популярными остаются перелеты внутри страны и поездки в Европу. На эти направления приходится львиная доля покупок на сайте. За последний год услугами компании воспользовались 4,7 млн пассажиров, а число зарегистрированных пользователей сервиса измеряется десятками миллионов. Платформа предлагает массу преимуществ — возврат даже невозвратных билетов, дополнительное страхование и прочие опции.

Программа лояльности для постоянных пользователей платформы Kupibilet

Зарегистрировавшись на сайте, путешественники могут экономить на поездках, начиная с первого заказа билетов. Баллы программы лояльности можно получить, указав информацию о себе и заполнив все разделы персональной информации в личном кабинете. После этого на счет пользователя начисляются баллы, каждый из них приравнивается к 1 рублю.

За все последующие покупки билетов и сопутствующих услуг на сайте и в приложении пользователь получает бонусы. Сумма начислений — 1–4,5% в зависимости от типа услуг. Этими баллами можно оплачивать часть стоимости следующих заказов. Бонусы за первую покупку начисляются в день вылета, срок действия баллов — 1 год. Если в течение этого времени клиент не сделает покупку на сайте, все накопленные очки аннулируются.

Программы лояльности делится на 3 уровня — любитель, фанат и гуру путешествий. Статус клиента определяется суммой его накоплений. Для перехода на самый высокий уровень сумма накоплений должна составлять от 130 тыс. рублей. Чем выше уровень клиента, тем больше бонусов и преимуществ он получает за пользование сервисом. Для использования баллов введены определенные ограничения. Минимальная сумма бонусов для использования — 500 при сумме заказа от 1500 руб., а максимальная — 2000 при сумме заказа от 3000 руб. Бонусы можно использовать вместе с промокодами и акционными предложениями.

Оплата поездок на платформе Kupibilet

Билеты оплачиваются онлайн, при оформлении заказа. Для этого подойдет карта любого банка и платежной системы. Кроме того, внести деньги можно в мобильном банкинге, указав реквизиты и номер заказа. Срок оплаты указывается в списке забронированных билетов.

Как получить оплаченные билеты Kupibilet

После оплаты покупки сервис отправляет маршрутную квитанцию на электронный адрес пользователя. Ее можно распечатать и предъявить в аэропорту для получения посадочного талона.

Возврат билетов в Kupibilet

Компания принимает билеты при вынужденном возврате или по другим причинам. Отказаться можно и от невозвратных билетов, для этого нужно применить соответствующую опцию при оформлении заказа. Чтобы вернуть билет и получить за него деньги, нужно заполнить форму на сайте Купибилет, дождаться ответа менеджера и подтвердить действие. Дополнительно придется оплатить сервисные сборы.

Как в Kupibilet применить промокод

Платформа постоянно проводит акции и раздает скидочные купоны клиентам. Их использование позволяет платить за билеты меньше. Все действующие промокоды сервиса есть на этой странице сайта. Применить любую из перечисленных комбинаций можно, скопировав цифро-буквенный код и перейдя на сайт сервиса. Далее понадобится:

  1. Указать город отправления и прибытия, дату выезда и обратного перелета, количество пассажиров.

  2. В открывшемся списке всех вариантов трансфера кликнуть на подходящее предложение.

  3. Подобрать тариф, соответствующий количеству багажа.

  4. Ввести имя и фамилию пассажира, дату рождения и прочие данные.

  5. Вставить номер промокода в соответствующее поле на странице оплаты и применить скидку. Поле для ввода находится в пункте «Бонусы».

После применения скидки цена билета пересчитается с учетом действующего кода купона. Далее можно добавить реквизиты и оплатить билет. В течение получаса после оплаты покупки, маршрутная квитанция придет по указанному адресу электронной почты. Скачать ее можно и в личном кабинете клиента.

Часто задаваемые вопросы про Kupibilet

★ Можно ли забронировать перелет, не регистрируясь на сайте?

Да, это возможно. Главное — указывать точную контактную информацию и данные о пассажирах.

★ Как узнать, что билет действующий и в аэропорту не возникнет вопросов?

Для этого можно связаться со специалистами авиакомпании и, назвав им номер брони, получить всю интересующую информацию.

★ Где найти список купленных билетов, проверить актуальное количество бонусов?

Вся информация о текущих и выполненных заказах, баланс программы лояльности и прочие данные есть в личном кабинете клиента.

★ Какие документы нужны для оформления билета?

Понадобится внутренний и заграничный паспорт или свидетельство о рождении.

Лучшие промокоды Kupibilet

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаKupibilet промокод: перелет Москва - Стамбул от 223 рублейне требуется
СкидкаРейс Санкт-Петербург - Вена всего от 322 рублей по промокоду Kupibiletне требуется
СкидкаАвиабилеты Москва - Новосибирск от 2999 рублейне требуется
СкидкаПромокод Kupibilet: авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург от 1799не требуется
СкидкаАвиаперелет до Владивостока по самым выгодным ценам от Kupibiletне требуется
СкидкаКупон Kupibilet: билеты из Москвы в любую точку по самым низким ценамне требуется
СкидкаЭкономь на авибилетах с купонами Kupibiletне требуется
СкидкаЛучшие цены на авиаперелеты по промокоду Kupibiletне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.