Подробнее о сервисе Kupibilet

Сервис появился на рынке в 2011 году, хотя компания зарегистрирована на год раньше. На момент основания штат состоял из 4 человек. Первые годы работы были сложными, но все вложения окупились, когда в 2013 году, несмотря на кризис, сервис стал пользоваться популярностью у пользователей. За десятилетие аудитория платформы выросла, сегодня на сайте и в приложении ежедневно покупается 13 тыс. билетов по разным направлениям.

По состоянию на 2017 год 7% всех билетов, купленных онлайн в РФ, были забронированы именно на этой платформе. Уже в 2018 году АНО «Роскачество» включило компанию в пятерку лучших операторов бронирования билетов. В это же время компания заняла четвертое место в категории продавцов воздушных перевозок по версии одного из расчетно-клиринговых центров — ТГК. Сегодня штат компании составляет уже 417 человек, а представительство, кроме России, есть в столице Нидерландов. На сайте можно купить билеты одной из 730 авиакомпаний, а благодаря промокодам и программе лояльности организация путешествия обойдется еще дешевле.

Самые популярные направления Kupibilet

С помощью сервиса можно купить билеты в самые отдаленные уголки земного шара. Популярность направления зависит от туристического сезона, хотя некоторые маршруты востребованы круглый год. Купибилет предлагает посетить разные регионы — Австралию, США, Канаду, Европу, Азию, Африку, Бразилию и спланировать путешествие по другим странам.

Пользователи могут выбрать одно из 78 тыс. направлений, составить смарт-маршруты с удобными путями следования и минимальным количеством пересадок. Самыми популярными остаются перелеты внутри страны и поездки в Европу. На эти направления приходится львиная доля покупок на сайте. За последний год услугами компании воспользовались 4,7 млн пассажиров, а число зарегистрированных пользователей сервиса измеряется десятками миллионов. Платформа предлагает массу преимуществ — возврат даже невозвратных билетов, дополнительное страхование и прочие опции.

Программа лояльности для постоянных пользователей платформы Kupibilet

Зарегистрировавшись на сайте, путешественники могут экономить на поездках, начиная с первого заказа билетов. Баллы программы лояльности можно получить, указав информацию о себе и заполнив все разделы персональной информации в личном кабинете. После этого на счет пользователя начисляются баллы, каждый из них приравнивается к 1 рублю.

За все последующие покупки билетов и сопутствующих услуг на сайте и в приложении пользователь получает бонусы. Сумма начислений — 1–4,5% в зависимости от типа услуг. Этими баллами можно оплачивать часть стоимости следующих заказов. Бонусы за первую покупку начисляются в день вылета, срок действия баллов — 1 год. Если в течение этого времени клиент не сделает покупку на сайте, все накопленные очки аннулируются.

Программы лояльности делится на 3 уровня — любитель, фанат и гуру путешествий. Статус клиента определяется суммой его накоплений. Для перехода на самый высокий уровень сумма накоплений должна составлять от 130 тыс. рублей. Чем выше уровень клиента, тем больше бонусов и преимуществ он получает за пользование сервисом. Для использования баллов введены определенные ограничения. Минимальная сумма бонусов для использования — 500 при сумме заказа от 1500 руб., а максимальная — 2000 при сумме заказа от 3000 руб. Бонусы можно использовать вместе с промокодами и акционными предложениями.

Оплата поездок на платформе Kupibilet

Билеты оплачиваются онлайн, при оформлении заказа. Для этого подойдет карта любого банка и платежной системы. Кроме того, внести деньги можно в мобильном банкинге, указав реквизиты и номер заказа. Срок оплаты указывается в списке забронированных билетов.

Как получить оплаченные билеты Kupibilet

После оплаты покупки сервис отправляет маршрутную квитанцию на электронный адрес пользователя. Ее можно распечатать и предъявить в аэропорту для получения посадочного талона.

Возврат билетов в Kupibilet

Компания принимает билеты при вынужденном возврате или по другим причинам. Отказаться можно и от невозвратных билетов, для этого нужно применить соответствующую опцию при оформлении заказа. Чтобы вернуть билет и получить за него деньги, нужно заполнить форму на сайте Купибилет, дождаться ответа менеджера и подтвердить действие. Дополнительно придется оплатить сервисные сборы.