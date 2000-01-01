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322Р
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Лучшее
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Путешествовать с комфортом и заранее составлять сложные маршруты с минимальным количеством пересадок предлагает сервис Kupibilet. На сайте можно выбрать одно из направлений, купить билеты и сопутствующие услуги. Зарегистрировавшись, клиент сервиса может участвовать в бонусной систем ... е, накапливать баллы и оплачивать ими часть стоимости будущих поездок. Дополнительно экономить на билетах помогают купоны Kupibilet, собранные на нашем сайте.
Юридический адрес:
123100, г. Москва, Пресненская набережная д. 12, ММДЦ "Москва-Сити", Башня "Федерация Запад", 45 этаж, офис 82
Электронная почта:
privet@kupibilet.ru
Телефон:
+7 499 653-63-36
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 3
Путешествовать с комфортом и заранее составлять сложные маршруты с минимальным количеством пересадок предлагает сервис Kupibilet. На сайте можно выбрать одно из направлений, купить билеты и сопутствующие услуги. Зарегистрировавшись, клиент сервиса может участвовать в бонусной систем ... е, накапливать баллы и оплачивать ими часть стоимости будущих поездок. Дополнительно экономить на билетах помогают купоны Kupibilet, собранные на нашем сайте.
Юридический адрес:
123100, г. Москва, Пресненская набережная д. 12, ММДЦ "Москва-Сити", Башня "Федерация Запад", 45 этаж, офис 82
Электронная почта:
privet@kupibilet.ru
Телефон:
+7 499 653-63-36
Соц. сети:
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Сервис появился на рынке в 2011 году, хотя компания зарегистрирована на год раньше. На момент основания штат состоял из 4 человек. Первые годы работы были сложными, но все вложения окупились, когда в 2013 году, несмотря на кризис, сервис стал пользоваться популярностью у пользователей. За десятилетие аудитория платформы выросла, сегодня на сайте и в приложении ежедневно покупается 13 тыс. билетов по разным направлениям.
По состоянию на 2017 год 7% всех билетов, купленных онлайн в РФ, были забронированы именно на этой платформе. Уже в 2018 году АНО «Роскачество» включило компанию в пятерку лучших операторов бронирования билетов. В это же время компания заняла четвертое место в категории продавцов воздушных перевозок по версии одного из расчетно-клиринговых центров — ТГК. Сегодня штат компании составляет уже 417 человек, а представительство, кроме России, есть в столице Нидерландов. На сайте можно купить билеты одной из 730 авиакомпаний, а благодаря промокодам и программе лояльности организация путешествия обойдется еще дешевле.
С помощью сервиса можно купить билеты в самые отдаленные уголки земного шара. Популярность направления зависит от туристического сезона, хотя некоторые маршруты востребованы круглый год. Купибилет предлагает посетить разные регионы — Австралию, США, Канаду, Европу, Азию, Африку, Бразилию и спланировать путешествие по другим странам.
Пользователи могут выбрать одно из 78 тыс. направлений, составить смарт-маршруты с удобными путями следования и минимальным количеством пересадок. Самыми популярными остаются перелеты внутри страны и поездки в Европу. На эти направления приходится львиная доля покупок на сайте. За последний год услугами компании воспользовались 4,7 млн пассажиров, а число зарегистрированных пользователей сервиса измеряется десятками миллионов. Платформа предлагает массу преимуществ — возврат даже невозвратных билетов, дополнительное страхование и прочие опции.
Зарегистрировавшись на сайте, путешественники могут экономить на поездках, начиная с первого заказа билетов. Баллы программы лояльности можно получить, указав информацию о себе и заполнив все разделы персональной информации в личном кабинете. После этого на счет пользователя начисляются баллы, каждый из них приравнивается к 1 рублю.
За все последующие покупки билетов и сопутствующих услуг на сайте и в приложении пользователь получает бонусы. Сумма начислений — 1–4,5% в зависимости от типа услуг. Этими баллами можно оплачивать часть стоимости следующих заказов. Бонусы за первую покупку начисляются в день вылета, срок действия баллов — 1 год. Если в течение этого времени клиент не сделает покупку на сайте, все накопленные очки аннулируются.
Программы лояльности делится на 3 уровня — любитель, фанат и гуру путешествий. Статус клиента определяется суммой его накоплений. Для перехода на самый высокий уровень сумма накоплений должна составлять от 130 тыс. рублей. Чем выше уровень клиента, тем больше бонусов и преимуществ он получает за пользование сервисом. Для использования баллов введены определенные ограничения. Минимальная сумма бонусов для использования — 500 при сумме заказа от 1500 руб., а максимальная — 2000 при сумме заказа от 3000 руб. Бонусы можно использовать вместе с промокодами и акционными предложениями.
Билеты оплачиваются онлайн, при оформлении заказа. Для этого подойдет карта любого банка и платежной системы. Кроме того, внести деньги можно в мобильном банкинге, указав реквизиты и номер заказа. Срок оплаты указывается в списке забронированных билетов.
После оплаты покупки сервис отправляет маршрутную квитанцию на электронный адрес пользователя. Ее можно распечатать и предъявить в аэропорту для получения посадочного талона.
Компания принимает билеты при вынужденном возврате или по другим причинам. Отказаться можно и от невозвратных билетов, для этого нужно применить соответствующую опцию при оформлении заказа. Чтобы вернуть билет и получить за него деньги, нужно заполнить форму на сайте Купибилет, дождаться ответа менеджера и подтвердить действие. Дополнительно придется оплатить сервисные сборы.
Платформа постоянно проводит акции и раздает скидочные купоны клиентам. Их использование позволяет платить за билеты меньше. Все действующие промокоды сервиса есть на этой странице сайта. Применить любую из перечисленных комбинаций можно, скопировав цифро-буквенный код и перейдя на сайт сервиса. Далее понадобится:
Указать город отправления и прибытия, дату выезда и обратного перелета, количество пассажиров.
В открывшемся списке всех вариантов трансфера кликнуть на подходящее предложение.
Подобрать тариф, соответствующий количеству багажа.
Ввести имя и фамилию пассажира, дату рождения и прочие данные.
Вставить номер промокода в соответствующее поле на странице оплаты и применить скидку. Поле для ввода находится в пункте «Бонусы».
После применения скидки цена билета пересчитается с учетом действующего кода купона. Далее можно добавить реквизиты и оплатить билет. В течение получаса после оплаты покупки, маршрутная квитанция придет по указанному адресу электронной почты. Скачать ее можно и в личном кабинете клиента.
Да, это возможно. Главное — указывать точную контактную информацию и данные о пассажирах.
Для этого можно связаться со специалистами авиакомпании и, назвав им номер брони, получить всю интересующую информацию.
Вся информация о текущих и выполненных заказах, баланс программы лояльности и прочие данные есть в личном кабинете клиента.
Понадобится внутренний и заграничный паспорт или свидетельство о рождении.
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