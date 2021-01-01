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72 оценки поставлены средняя 4.32

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Скидки от магазина одежды и мебели La Redoute

Бесплатные промокоды от La Redoute дают возможность получить скидку в официальном магазине известного французского бренда. На сайте компании продают повседневную, спортивную и коллекционную одежду, обувь, головные уборы, нижнее белье и аксессуары. Есть предложения для взрослых (вклю ... чая обладателей нестандартных фигур), детей школьного возраста и самых маленьких. В отдельном разделе можно купить дизайнерскую мебель и декор. Многие товары доступны по дисконтной цене на местной распродаже. Некоторые премиальные модели предлагают со скидкой по аутлету.


Посетить La Redoute
Контакты La Redoute

Юридический адрес:
Россия, 102001, Москва, ПЖДП при Казанском вокзале, а/я № 32

Электронная почта:
info@laredoute.ru

Телефон:
8 (495) 795 30 30, 8 (800) 555 75 35

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

72 оценки поставлены средняя 4.32

Скидки от магазина одежды и мебели La Redoute

Бесплатные промокоды от La Redoute дают возможность получить скидку в официальном магазине известного французского бренда. На сайте компании продают повседневную, спортивную и коллекционную одежду, обувь, головные уборы, нижнее белье и аксессуары. Есть предложения для взрослых (вклю ... чая обладателей нестандартных фигур), детей школьного возраста и самых маленьких. В отдельном разделе можно купить дизайнерскую мебель и декор. Многие товары доступны по дисконтной цене на местной распродаже. Некоторые премиальные модели предлагают со скидкой по аутлету.


Посетить La Redoute
Контакты La Redoute

Юридический адрес:
Россия, 102001, Москва, ПЖДП при Казанском вокзале, а/я № 32

Электронная почта:
info@laredoute.ru

Телефон:
8 (495) 795 30 30, 8 (800) 555 75 35

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от La Redoute

La Redoute — одежда, обувь, мебель

Интернет-магазин La Redoute продает одежду, обувь, аксессуары, мебель и товары для дома. Компания является официальным партнером Castaluna, AM.PM., Anne Weyburn и десятков других известных европейских брендов. Каждый год вниманию публики предлагают капсульные коллекции от знаменитых дизайнеров. В свое время одежду для этой торговой марки создавали Ив Сен Лоран, Карл Лагерфельд, Жан-Поль Готье, Кристиан Лакруа, Соня Рикель.

История компании началась еще в позапрошлом столетии. В 1873 году французский текстильный промышленник Шарль Полле построил в городе Рубэ фабрику под названием «Прядильни Ла Редут» (в честь улицы, на которой находилось предприятие). Примерно полвека спустя фирма становится пионером дистанционной торговли, предлагая свои товары через красочные каталоги. Сегодня это мощная розничная сеть, охватывающая 26 стран и имеющая более 10 млн активных клиентов.

Интернет-магазин La Redoute в России открылся в 2006 году. В настоящее время в Москве и Санкт-Петербурге также работают мебельные шоу-румы, одновременно являющиеся пунктами выдачи заказов. Жителям остальных городов страны заказы доставляются транспортными компаниями. Кроме обслуживания клиентов, компания ведет активную общественную деятельность. Достаточно вспомнить участие в таких статусных мероприятиях, как Неделя моды и ТВ-шоу «Голос».

На сайте La Redoute постоянно проходят распродажи, также можно получать значительные скидки по аутлету при покупке премиальных вещей. Если товар не подпадает под акцию, на помощь придут бесплатные промокоды. Компания распространяет такие скидочные купоны в интернете для привлечения новых клиентов. Все действующие бонусные предложения продавца собраны на этой странице.

Товары

Главное направление российского филиала Ла Редут — это одежда и обувь. В отдельных разделах собраны предложения для женщин, мужчин, детей и подростков, малышей. Основные категории:

  • одежда стандартных и больших размеров;

  • обувь;

  • нижнее белье;

  • аксессуары;

  • спортивная одежда.

В разделе «Дом» выставлена дизайнерская мебель, декор, текстиль и постельные принадлежности. Есть мебельные коллекции для разных помещений.

Услуги стилиста и дизайнера

В течение рабочего дня на сайте дежурят стилисты и дизайнеры. Клиенты могут обратиться за бесплатной помощью в подборе персонального образа, базовых вещей для гардероба, аксессуаров. Желающие могут заказать детальный разбор внешности с рекомендациями и примерами (Style-визитка), профессиональное шопинг-сопровождение, разные презентации. Эти услуги оплачиваются отдельно.

Дизайнер интерьера поможет с оформлением комнаты, подбором мебели и декора. Клиентам La Redoute такая помощь ничего не будет стоить. Если понадобится разработать проект отдельных комнат, квартиры или дома, специалисты выполнят задачу быстро, качественно и дешевле рыночной цены.

Оплата

Можно сразу оплатить заказ на сайте с банковской карты Мир, MasterCard или Visa. Этот способ позволяет активировать промокод на скидку. При расчете в момент получения посылки всегда принимают наличные рубли. Возможность оплаты через терминал следует уточнять заранее. За услугу наложенного платежа в отделениях Почты России взимается сбор. Доступные способы расчета зависят от статуса покупателя на сайте La Redoute. Если у человека за 12 месяцев более 50% возвратов товара надлежащего качества, посылку отправят только после полной предоплаты.

Доставка

Жители Москвы и Санкт-Петербурга могут бесплатно забрать заказ в фирменном мебельном шоу-руме или пункте Hermes. Также посылки выдают в отделениях компаний PickPoint (плюс постаматы) и Почта России. В городах, где работают службы B2CPL, IML и СберЛогистика, товар может привезти курьер. Крупногабаритные грузы доставляются только к двери клиента. Подъем на этаж оплачивается продавцом.

Жители ряда городов РФ могут заказать примерку с частичным выкупом. Это платная опция — сбор взимается независимо от решения клиента насчет покупки. Заказчику отводится 15 минут на выбор вещей, которые он оплатит. Остальное заберет курьер. В одной посылке может быть не больше 10 товаров.

Возврат и обмен

Товары надлежащего качества в Ла Редут принимают обратно в течение 90 дней. Главные условия — начальный вид и комплектация, целая упаковка. Деньги перечислят на карту в течение 5 суток или выдадут наличными в шоу-руме. Если пришел товар не того размера или в неполной комплектации, средства вернут в пределах 1 рабочего дня. При обнаружении дефекта можно обратиться не позднее последней даты гарантийного срока. Компания предложит ремонт, обмен или денежную компенсацию.

Как использовать промокод на сайте La Redoute

Любой купон на этой странице можно активировать без регистрации и выполнения дополнительных условий. В большинстве предложений содержится промокод — секретный пароль, состоящий из слова или набора букв и цифр. Эти данные нужно указать при оформлении заказа. Если код отсутствует, достаточно перейти по ссылке и следовать дальнейшим указаниям. В остальных случаях порядок действий будет примерно таким:

  1. Скопировать промокод и перейти на сайт La Redoute.

  2. Выбрать товар и добавить его в корзину.

  1. Приступить к оформлению покупки.

  2. Кликнуть по кнопке напротив «Специальный код предложения».

  1. Вставить промокод в поле «Укажите код» и нажать «Oк».

  1. Убедиться в получении скидки и продолжить покупку.

Промокод можно использовать только для товаров, не участвующих в других акциях. Чтобы делать покупки на сайте, обязательно нужно зарегистрироваться.

Часто задаваемые вопросы про La Redoute

★ От чего зависит скорость доставки заказа?

От наличия товара на складах в России, удаленности населенного пункта и графика работы службы доставки.

★ Как отслеживать статус посылки, заказанной в магазине Ла Редут?

Каждый раз, когда товар оказывается на новом этапе (отгрузка со склада во Франции → получение в РФ → передача в службу доставки → готов к выдаче), клиенту приходят SMS и email с необходимой информацией.

★ Почему заказ разделили на несколько посылок?

Такое случается, если приходится довозить вещи из Франции. Клиенту сразу отправляют товары, которые есть в наличии. Остальные посылки приедут позже, но их доставку оплачивает продавец.

★ Есть ли в магазине одежда нестандартных размеров?

Да, предложения для крупных мужчин и женщин собраны в отдельном разделе «Размер+».

★ Где найти действующие промокоды для сайта La Redoute?

Любую актуальную акцию магазина можно активировать прямо здесь.

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