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Выбор товаров представлен сдержанными и стильными моделями, которые будут сочетаться с образами делового, вечернего и повседневного стиля. Все сумки моделируются, выкраиваются и отшиваются вручную. Философия бренда заключается в неизменно высоком качестве и доступности. Акции, распр ... одажи и промокоды в Lakestone не редкость. В рамках таких предложений можно выбрать товары из каталога дешевле обычной цены. На нашем сайте собраны все варианты дисконта магазина, доступные новым и постоянным покупателям.


Посетить Lakestone
Контакты Lakestone

Юридический адрес:
127015, г. Москва, ул.Новодмитровская д.5А, стр.2; этаж 6; ком.№9 (каб.605)

Электронная почта:
info@lakestone.ru

Телефон:
8 (800) 222-79-41

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Сумки из натуральной кожи со скидкой в Лейкстоун

Выбор товаров представлен сдержанными и стильными моделями, которые будут сочетаться с образами делового, вечернего и повседневного стиля. Все сумки моделируются, выкраиваются и отшиваются вручную. Философия бренда заключается в неизменно высоком качестве и доступности. Акции, распр ... одажи и промокоды в Lakestone не редкость. В рамках таких предложений можно выбрать товары из каталога дешевле обычной цены. На нашем сайте собраны все варианты дисконта магазина, доступные новым и постоянным покупателям.


Посетить Lakestone
Контакты Lakestone

Юридический адрес:
127015, г. Москва, ул.Новодмитровская д.5А, стр.2; этаж 6; ком.№9 (каб.605)

Электронная почта:
info@lakestone.ru

Телефон:
8 (800) 222-79-41

Соц. сети:

facebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Lakestone

О компании Lakestone и ее фирменном магазине

Российский бренд ассоциирует себя с нерушимым и независимым камнем в бурлящем озере моды. Продукция производителя стала синонимом высокого качества и неизменно стильного дизайна. Сумки и аксессуары компании разрабатываются английскими дизайнерами с учетом лучших традиций классической легкости и правильных пропорций.

Магазин онлайн-продаж бренда появился в 2016 году. Это позволило расширить список почитателей и клиентов. Компания существенно увеличила свою выручку, за 2020 год она составила около 90 млн рублей. В популярности аксессуаров бренда нет ничего удивительного. Все дело в качестве: основным материалом выступает натуральная кожа, умело комбинируемая с износостойкой синтетикой. Еще одно преимущество — ручной пошив. Результатом становится изделие, много лет выглядящее как новое и остающееся актуальным.

Компания сделала свои сумки и аксессуары доступными широкому кругу людей. Ее политика заключается в охвате большого числа покупателей вместо того, чтобы создавать продукты премиального уровня. Такой подход оказался выигрышным: из года в год продукты становятся все популярнее. Лейкстоун использует всю палитру маркетинговых инструментов, постоянно проводит акции и раздает промокоды.

Самые популярные категории товаров в Lakestone

В магазине есть женские и мужские сумки и аксессуары. Здесь представлены вещи в разных стилях — от классических и деловых до повседневных и спортивных. Покупатели могут быстро найти товар, перейдя в одну из категорий:

  • Мужские сумки — портфели, папки, сумки, барсетки.

  • Женские сумки — товары отсортированы по типу, цвету и особенностям.

  • Рюкзаки — делятся на городские, трансформеры, повседневные, деловые, а также по размеру и цвету.

  • Дорожно-спортивные сумки — предназначены для поездок и спорта.

  • Аксессуары — от ремней и обложек до ключниц и косметичек.

Среди товаров бренда не найти ярких цветов и броского дизайна. Это модели эргономичной формы, в сложной, но сдержанной цветовой палитре. Не обошлось без контраста текстур: гладкая кожа умело сочетается с фактурной. Несмотря на разнообразие моделей, наиболее популярны классические и повседневные сумки.

Индивидуальные заказы, оптовая продажа и гарантии в Lakestone

Сумки, рюкзаки и аксессуары на сайте компании производятся из натуральной кожи. На каждое изделие действует гарантия 1 год. Если покупатель замечает дефекты и брак, то производитель бесплатно отремонтирует сумку в соответствии с политикой сервисного обслуживания. Не является гарантийным случаем умышленное повреждение изделия, его пребывание в жидкостях или носка внутри острых предметов.

В магазине можно сделать индивидуальный заказ на изготовление вещи по собственному эскизу, нанесение логотипов, разработку моделей по техническому заданию. Корпоративным клиентам компания предлагает гибкую политику ценообразования, широкую палитру цветов кожи, любой тираж и сложность. Промокоды и акции не распространяются на такие заказы, а цена определяется индивидуально.

Лейкстоун продает товары оптом, ищет партнеров в любых регионах РФ и странах ближнего зарубежья. Цены поставок будут определяться объемами, а отгрузка возможна от 1 единицы.

Оплата покупок в Lakestone

Первый заказ и последующие покупки оплачиваются при получении наличными или банковской картой. Инструментов для онлайн-оплаты в магазине нет. Корпоративные клиенты и юридические лица вносят деньги в безналичной форме. Для выставления счета нужно указать данные компании-покупателя при оформлении заказа, назвать их менеджеру или отправить на адрес электронной почты магазина.

Доставка посылок от Lakestone

Забрать заказ можно в пункте самовывоза, их в России уже около 2 тыс. Также покупателям доступна курьерская доставка до двери. Все способы транспортировки перечислены на сайте бренда. Доставка бесплатна для всех клиентов начиная с первой покупки, а перед оплатой можно посмотреть и примерить вещи.

Процесс возврата покупок в магазине Lakestone

Если товар не подошел, бренд примет его обратно в течение 30 дней. Для этого нужно доставить его по адресу компании, отправив Почтой России. Предварительно по адресу электронной почты отправляется заявление на обмен или возврат. Деньги за покупку возвращаются в течение 10 дней с момента получения товара магазином.

Как в Lakestone применить промокод

Бренд раздает коды купонов новым и постоянным клиентом. Список действующих сегодня предложений есть на этой странице. Применение кода проходит в несколько этапов:

  1. Поиск подходящей акции. Среди всех предложений нужно выбрать дающее максимальную скидку и кликнуть по нему. Цифро-буквенный код сканируется, после чего пользователя переадресует в магазин.

  2. Перемещение товаров в корзину. После копирования номера промокода пользователь попадает на страницу товаров, участвующих в акции. Далее нужно переместить подходящие позиции в список покупок и перейти к оформлению заказа.

  3. Применение скидки. В корзине есть форма для ввода промокода. После вставки скопированного ранее цифро-буквенного кода скидка применяется и можно завершить оформление заказа.

В форме заказа должна быть указаны точные и достоверные сведения о покупателе и действующая контактная информация.

Часто задаваемые вопросы про Lakestone

★ В течение какого срока деньги возвращаются на счет при возврате товара?

Средства возвращаются покупателям в течение 10 дней.

★ Как узнать, где находится посылка и когда она будет доставлена?

Для этого нужно позвонить по телефонам компании.

★ Есть ли на сайте программа лояльности?

Пока в Lakestone нет бонусной программы для постоянных клиентов.

★ Можно ли заказать несколько товаров, а затем выбрать из них подходящий, а остальные вернуть?

Да, такая услуга доступна в Москве. В зависимости от количества товаров она бесплатна или оплачивается отдельно.

★ Почему в корзине нет поля для ввода кода скидочного купона?

Это значит, что в списке покупок есть товары, не участвующие в акции.

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