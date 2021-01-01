О магазине косметики Lancome

Бренд косметики и парфюмерии был основан в 1925 году, именно тогда он и представил свою первую линейку ароматов. А уже в следующем году расширил производство и начал выпускать декоративную косметику, средства для ухода за кожей и другую продукцию. Качество этих товаров высоко оценили француженки, что сделало их еще более популярными. В 1964 Lancome был куплен другой французской косметической компанией, L'Oreal, и до сих пор бренд принадлежит ей.

Ланком сотрудничает с ведущими визажистами и косметологами, постоянно разрабатывая новые продукты. Для этого действуют собственные инновационные лаборатории, сформирован штат исследователей. Ароматы компании отличаются стойкостью, а косметические средства — ухаживающим эффектом для кожи. Это делает их популярными в десятках стран мира. В России оригинальную продукцию бренда можно купить в фирменном магазине. Здесь покупатели могут применять промокоды, участвовать в акциях и программе лояльности для получения экономии. Все это позволяет уже с первого заказа платить за товары меньше изначальной цены.

Какие средства чаще всего оказываются в корзине покупок

Ассортимент магазина включает средства для макияжа и ухода, ароматы и подарки. В каждой категории — десятки товаров различного назначения. В категории «Макияж» можно выбрать тональные кремы, пудры, румяна, базы, консилеры, туши, тени для век, жидкие подводки и карандаши, средства для бровей и губ. В разделе с ухаживающей косметикой представлены сыворотки, очищающие средства, кремы, маски, дезодоранты, солнцезащитные и другие продукты. Для удобной навигации разделы наполнены подкатегориями. Открыв пункт «Ароматы», можно выбрать парфюмерию для мужчин или женщин, ориентируясь на коллекцию или предпочтительные нотки аромата, например фруктовые или пряные.

Среди всего многообразия товаров наибольшей популярностью пользуется декоративная и ухаживающая косметика. Это средства, чаще всего попадающие в список покупок. Вся представленная в магазине продукция может участвовать в акциях и продаваться со скидкой по промокодам. Список действующих дисконтных предложений бренда есть на нашем сайте. Сервис публикует все варианты дисконта фирменного магазина, чтобы пользователи всегда могли найти подходящий способ снижения цены.

Программа скидок для постоянных клиентов Elite Rewards

Покупатели могут участвовать в дисконтной системе магазина уже после первого заказа. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, указать адрес электронной почты, номер телефона, прочую персональную информацию, после чего пользователь сможет накапливать баллы программы лояльности. Бонусные рубли начисляются за подключение соцсетей, подписку на рассылку и другую активность на сайте, а также за покупки.

Размер кэшбэка определяется уровнем клиента в программе лояльности. Всего их 4 — Серебряный, Золотой, Платиновый и Бриллиантовый. Если на первом уровне покупатель получает только 1% возврата средств, то на четвертом — уже 10%. Тратить бонусы можно на покупки в магазине, оплачивая ими до 40% цены заказа. В дополнение к этому участники дисконтной системы получают скидки в рамках лимитированных акций, подарки к заказам и приглашения на закрытые мероприятия бренда. Фиксированный размер скидки на весь ассортимент составляет 25%, независимо от уровня клиента в программе лояльности.

Порядок оплаты заказов

Оплатить заказы стоимостью до 40 тыс. рублей можно наличными при получении или на сайте, с помощью банковской карты. Покупки на большую сумму оплачиваются онлайн. Для этого пользователь переадресовывается на страницу, где нужно ввести реквизиты и подтвердить платеж.

Процесс получения покупок

Посылки доставляются курьерскими службами и транспортными компаниями. Также забрать покупку можно в одном из пунктов самовывоза в своем городе. Удобный способ получения выбирается на этапе оформления заказа.

Возврат денег за неподошедшие средства

Для того чтобы вернуть деньги за товар, нужно в течение 7 дней обратиться к специалистам магазина. Они помогут подобрать удобный способ отправки посылки. Возвращаемый товар должен сохранить свой изначальный вид, потребительские свойства и фирменную упаковку. К посылке нужно добавить чек и заявление о возврате.