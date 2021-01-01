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6 оценок поставлено средняя 4.8

Промокоды Lancome на Октябрь

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Скидочные купоны на продукты магазина Ланком

В фирменном магазине косметического бренда можно выбрать декоративные и ухаживающие средства, а также парфюмерию и подарки для мужчин и женщин. Покупатели могут участвовать в дисконтной системе, множественных акциях и применять промокоды в Lancome для получения дополнительной скидки ... . Размер экономии зависит от условий дисконтного предложения. Для посетителей мы собрали все действующие варианты покупок по сниженной цене.


Посетить Lancome
Контакты Lancome

Юридический адрес:
119180, г. Москва, 4-й Голутвинский пер-к, дом 1/8, стр.1-2

Электронная почта:
support@lancome.ru

Телефон:
8 800 500 3160

Соц. сети:

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6 оценок поставлено средняя 4.8

Скидочные купоны на продукты магазина Ланком

В фирменном магазине косметического бренда можно выбрать декоративные и ухаживающие средства, а также парфюмерию и подарки для мужчин и женщин. Покупатели могут участвовать в дисконтной системе, множественных акциях и применять промокоды в Lancome для получения дополнительной скидки ... . Размер экономии зависит от условий дисконтного предложения. Для посетителей мы собрали все действующие варианты покупок по сниженной цене.


Посетить Lancome
Контакты Lancome

Юридический адрес:
119180, г. Москва, 4-й Голутвинский пер-к, дом 1/8, стр.1-2

Электронная почта:
support@lancome.ru

Телефон:
8 800 500 3160

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Lancome

О магазине косметики Lancome

Бренд косметики и парфюмерии был основан в 1925 году, именно тогда он и представил свою первую линейку ароматов. А уже в следующем году расширил производство и начал выпускать декоративную косметику, средства для ухода за кожей и другую продукцию. Качество этих товаров высоко оценили француженки, что сделало их еще более популярными. В 1964 Lancome был куплен другой французской косметической компанией, L'Oreal, и до сих пор бренд принадлежит ей.

Ланком сотрудничает с ведущими визажистами и косметологами, постоянно разрабатывая новые продукты. Для этого действуют собственные инновационные лаборатории, сформирован штат исследователей. Ароматы компании отличаются стойкостью, а косметические средства — ухаживающим эффектом для кожи. Это делает их популярными в десятках стран мира. В России оригинальную продукцию бренда можно купить в фирменном магазине. Здесь покупатели могут применять промокоды, участвовать в акциях и программе лояльности для получения экономии. Все это позволяет уже с первого заказа платить за товары меньше изначальной цены.

Какие средства чаще всего оказываются в корзине покупок

Ассортимент магазина включает средства для макияжа и ухода, ароматы и подарки. В каждой категории — десятки товаров различного назначения. В категории «Макияж» можно выбрать тональные кремы, пудры, румяна, базы, консилеры, туши, тени для век, жидкие подводки и карандаши, средства для бровей и губ. В разделе с ухаживающей косметикой представлены сыворотки, очищающие средства, кремы, маски, дезодоранты, солнцезащитные и другие продукты. Для удобной навигации разделы наполнены подкатегориями. Открыв пункт «Ароматы», можно выбрать парфюмерию для мужчин или женщин, ориентируясь на коллекцию или предпочтительные нотки аромата, например фруктовые или пряные.

Среди всего многообразия товаров наибольшей популярностью пользуется декоративная и ухаживающая косметика. Это средства, чаще всего попадающие в список покупок. Вся представленная в магазине продукция может участвовать в акциях и продаваться со скидкой по промокодам. Список действующих дисконтных предложений бренда есть на нашем сайте. Сервис публикует все варианты дисконта фирменного магазина, чтобы пользователи всегда могли найти подходящий способ снижения цены.

Программа скидок для постоянных клиентов Elite Rewards

Покупатели могут участвовать в дисконтной системе магазина уже после первого заказа. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, указать адрес электронной почты, номер телефона, прочую персональную информацию, после чего пользователь сможет накапливать баллы программы лояльности. Бонусные рубли начисляются за подключение соцсетей, подписку на рассылку и другую активность на сайте, а также за покупки.

Размер кэшбэка определяется уровнем клиента в программе лояльности. Всего их 4 — Серебряный, Золотой, Платиновый и Бриллиантовый. Если на первом уровне покупатель получает только 1% возврата средств, то на четвертом — уже 10%. Тратить бонусы можно на покупки в магазине, оплачивая ими до 40% цены заказа. В дополнение к этому участники дисконтной системы получают скидки в рамках лимитированных акций, подарки к заказам и приглашения на закрытые мероприятия бренда. Фиксированный размер скидки на весь ассортимент составляет 25%, независимо от уровня клиента в программе лояльности.

Порядок оплаты заказов

Оплатить заказы стоимостью до 40 тыс. рублей можно наличными при получении или на сайте, с помощью банковской карты. Покупки на большую сумму оплачиваются онлайн. Для этого пользователь переадресовывается на страницу, где нужно ввести реквизиты и подтвердить платеж.

Процесс получения покупок

Посылки доставляются курьерскими службами и транспортными компаниями. Также забрать покупку можно в одном из пунктов самовывоза в своем городе. Удобный способ получения выбирается на этапе оформления заказа.

Возврат денег за неподошедшие средства

Для того чтобы вернуть деньги за товар, нужно в течение 7 дней обратиться к специалистам магазина. Они помогут подобрать удобный способ отправки посылки. Возвращаемый товар должен сохранить свой изначальный вид, потребительские свойства и фирменную упаковку. К посылке нужно добавить чек и заявление о возврате.

Как в Lancome покупать косметику и парфюмерию со скидкой по промокоду

В зависимости от условий акции, с помощью скидочного купона можно снизить цену на процент от суммы заказа, фиксированное количество рублей или получить дополнительный подарок. Чтобы промокод сработал, в корзине должны находиться товары, участвующие в акционном предложении. Независимо от типа кода купона, его нужно дополнительно применить к заказу в корзине покупок по инструкции:

  1. Копирование номера и переход в магазин. На этом этапе следует кликнуть по подходящему коду на этой странице и дождаться, пока он скопируется, а страница перезагрузится и откроется магазин.

  2. Выбор товаров. Среди всех средств в каталоге Lancome нужно подобрать соответствующие продукты и переместить их в корзину.

  3. Переход к оформлению заказа. Для этого достаточно кликнуть по значку корзины, находящемуся в верхней части магазина.

  4. Ввод скопированного ранее номера промокода. В корзине есть поле для ввода кода. После его заполнения останется только применить скидку к заказу и завершить оформление.

Для получения скидки на первый заказ в рамках программы лояльности нужно предварительно авторизоваться на сайте. Подробные условия участия перечислены на этой странице.

Часто задаваемые вопросы про Lancome

★ Сколько дней есть на возврат косметики в магазин Lancome?

На то, чтобы вернуть покупки, у клиента есть 7 дней с момента получения заказа.

★ Где на сайте Lancome применить промокод?

Для получения скидки нужно применить код в корзине на этапе оформления покупки.

★ Есть ли в магазине Lancome программа лояльности?

Да, в Ланком есть дисконтная система с накопительными бонусами.

★ Какой размер кэшбэка по дисконтной системе Elite Rewards?

С каждого заказа на бонусный счет покупателя возвращается до 10% потраченной суммы.

★ Какую скидку получают постоянные покупатели Lancome?

Фиксированная скидка для зарегистрированных клиентов составляет 25%.

Лучшие промокоды Lancome

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаСкидки до 40% в подборке по промокоду Lancomeне требуется
СкидкаКупон Lancome: зарегистрируйся и получи скидку 25%не требуется
СкидкаRénergie Multi Glow с выгодой 25% от Lancomeне требуется
СкидкаЭкспресс-средства с видимым эффектом в большом ассортименте с выгодой при покупке до 45%не требуется
СкидкаЛанком промокод: экономь до 1868 рублей при покупке очищающих средствне требуется
СкидкаСредства для кожи вокруг глаз и губ в большом ассортименте с дисконтом до 35%не требуется
СкидкаLancome промокод: Шипровые ароматы в ассортименте с экономией при покупке до 33%не требуется
СкидкаПитательные крема и молочко в ассортименте с дисконтом до 30%не требуется
СкидкаБольшой выбор средств для глубокой регенерации кожи с экономией при покупке до 28% с купоном Lancomeне требуется
СкидкаЖидкие подводки и карандаши со скидками до 25%не требуется
СкидкаЖенская парфюмерия с восточными ароматами со скидками до 25%не требуется
СкидкаДухи Lancome Trésor в ассортименте с дисконтом до 25%не требуется
Скидкабольшой выбор средств для глубокого увлаждения кожи с выгодой при покупке до 25%не требуется
СкидкаТени и карандаши для бровей в ассортименте с дисконтом до 20%не требуется
СкидкаСредства для интенсивного питания кожи с выгодой при покупки до 20%не требуется

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